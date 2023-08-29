6 Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh chuyên nghiệp và sáng tạo

Bạn đang tìm kiếm một mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh chỉn chu, chuyên nghiệp nhất? Trong bài viết này, Job3s sẽ giới thiệu tới bạn những mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh đơn giản, chi tiết cùng với những lời khuyên và hướng dẫn cụ thể để bạn có thể viết một đơn xin việc ấn tượng nhất. Hãy cùng khám phá nhé!

1. Mẫu đơn xin việc tiếng Anh theo ngành nghề

Trong phần này, Job3s sẽ cung cấp cho bạn những mẫu đơn xin việc tiếng Anh theo ngành nghề phổ biến như kế toán, khách sạn, xây dựng, xuất nhập khẩu và IT,... Bạn có thể tham khảo và sử dụng những mẫu này để làm cơ sở cho đơn xin việc của mình. Hãy cùng xem qua nhé!

1.1. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh cơ bản

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh cơ bản cho mọi ngành nghề (Nguồn: Internet)

1.2. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh ngành khách sạn

Đơn xin việc bằng tiếng Anh lĩnh vực khách sạn (Nguồn: Internet)

1.3. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh ngành kế toán

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh cho sinh viên ngành kế toán (Nguồn: Internet)

1.4. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu

Đơn xin việc bằng tiếng Anh viết tay ngành xuất - nhập khẩu (Nguồn: Internet)

1.5. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh ngành xây dựn

1.6. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh IT

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh cho ngành nghề hot hiện nay (Nguồn: Internet)

2. Bố cục của mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh

Bố cục là một yếu tố quan trọng quyết định sự chuyên nghiệp của đơn xin việc. Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết từng phần của một đơn xin việc bằng tiếng Anh, cùng với những ví dụ minh họa để bạn có thể hiểu và áp dụng dễ dàng. Hãy cùng theo dõi nhé!

2.1. Nội dung

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh hoàn chỉnh sẽ cần đáp ứng 4 mục đích dưới đây, cụ thể như sau:

Bạn cần giới thiệu bản thân và đưa ra lý do vì sao muốn ứng tuyển vào công ty?

Ứng viên cần cho nhà tuyển dụng thấy mình là nhân viên phù hợp nhất cho vị trí này.

Nếu trong CV mẫu chưa đề cập đủ thì bạn hay bổ sung thêm thế mạnh, kinh nghiệm của mình trong đơn xin việc viết bằng tiếng Anh.

Ứng viên cũng cần phát triển nội dung mình đã viết trong CV xin việc.

Ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí trên khi viết đơn xin việc (Nguồn: Internet)

Không dừng lại ở đó, bố cục của nội dung trong đơn xin việc tiếng Anh còn cần trình bày đầy đủ 3 phần:

Phần mở đầu

Trong phần này, ứng viên cần nêu ra được lý do vì sao viết đơn xin việc tiếng Anh gửi đến nhà tuyển dụng. Ví dụ như “I’m writing to submit my application for the Content Marketing position that was listed on your company website”. Hoặc có thể viết “I'd like to submit an application for the Facebook-advertised position of Digital Marketing at ABC Company.”

Bạn nêu lý do biết tới thông tin tuyển dụng từ công ty (Nguồn: Internet)

Phần nội dung

Bạn chỉ cần nêu ngắn gọn từ 2 tới 3 đoạn văn. Chủ yếu trình bày các ý chính về quá trình học tập của bản thân (I received a Masters in Economics from ABC University in 2011), kinh nghiệm làm việc (Regarding the career that I have been...) và tính cách của bản thân có phù hợp với vị trí ứng tuyển (I am experienced, competent, and capable of starting a career in...)

Ngoài ra, bạn cũng nên cho nhà tuyển dụng hiểu qua về mục tiêu nghề nghiệp ngắn hạn và dài hạn để thu hút, tạo ấn tượng mạnh tới họ trong đơn xin việc bằng tiếng Anh. Chẳng hạn như “I want to work as a sales manager during the next five years.”

Ứng viên cần cho nhà tuyển dụng thấy được năng lực bản thân (Nguồn: Internet)

Phần kết

Trong phần kết, ứng viên nên khẳng định lại mình là một nhân viên có tiềm năng và phù hợp với vị trí tuyển dụng này. Đồng thời, bạn cũng nên lịch sự nêu mong muốn về một cuộc gặp phỏng vấn để có thể trao đổi thêm về công việc. Cuối cùng, đừng quên gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới nhà tuyển dụng nhé!

Ví dụ: You'll discover that I'm an imaginative, driven, and diligent individual who is eager to grow and contribute. I have enclosed my resume as part of my application for your review. Please contact me as soon as possible so we can go over my application in more detail. Thank you for reading through my application; I appreciate it.

Bạn nên mong muốn được phỏng vấn để hiểu rõ hơn về công việc (Nguồn: Internet)

2.2. Hình thức

Khi trình bày đơn xin việc viết bằng tiếng Anh, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

Toàn bộ nội dung của đơn xin việc tiếng Anh cần phải được căn lề trái toàn bộ.

Chỉ dùng duy nhất một font chữ cho toàn bài. Tốt nhất là nên sử dụng Time New Romans, cỡ chữ 13 và khoảng cách giữa các dòng là 1,5. Đặc biệt cần cách đoạn hợp lý để nhà tuyển dụng dễ nhìn, dễ đọc.

Nội dung đơn xin việc tiếng Anh chỉ gói gọn trong một trang giấy A4.

Bạn nên lựa chọn ảnh đại diện rõ mặt và có thái độ nghiêm túc, lịch sự, tránh lấy ảnh selfie.

3. Hướng dẫn viết đơn xin việc bằng tiếng Anh

Dưới đây là cách viết đơn xin việc bằng tiếng Anh mà Job3s đã tổng hợp được. Ứng viên có thể tham khảo vì các hướng dẫn dưới đây có thể áp dụng cho mọi ngành nghề:

3.1. Cung cấp thông tin

Ở phần thông tin cá nhân, ứng viên cần trình bày chính xác và đầy đủ những thông tin cơ bản về bản thân, cụ thể như sau:

Họ và tên.

Số điện thoại.

Địa chỉ thường trú.

Email.

Nêu tên trường đại học mà bạn đã tốt nghiệp.

3.2. Lý do viết đơn xin việc

Sau khi viết giới thiệu về thông tin cá nhân, ứng viên hãy đề cập tới vị trí mà mình ứng tuyển và kênh thông tin biết tới job này. Điều này sẽ giúp HR nhận thấy đơn xin việc của bạn rất chi tiết, rõ ràng. Ngoài ra, ở phần lý do vì sao viết đơn, bạn cũng nên nêu ngắn gọn kinh nghiệm và bằng cấp chính để chứng minh mình phù hợp với vị trí mà công ty đang tuyển dụng.

Ví dụ: I chose to apply after reading the job description for the appropriate position on Job3's job board and finding it quite intriguing. I've been working in content marketing for two years, and I feel prepared to assume this position's responsibilities.

Bạn cần chứng minh năng lực bản thân khi viết lý do ứng tuyển (Nguồn: Internet)

3.3. Nói qua về trình độ và kinh nghiệm

Đoạn tiếp theo có vai trò quan trọng, sẽ quyết định nhà tuyển dụng có lựa chọn bạn cho vị trí này hay không. Vì vậy, ứng viên cần thể hiện được ý kiến, quan điểm cá nhân của mình.

Bạn cần nêu ra trình độ chuyên môn, thế mạnh của bản thân có thể góp phần cho công ty (My main advantages are…). Khẳng định với kinh nghiệm trên, bạn sẽ hoàn thành tốt công việc được giao (I think I can do my task with the help of my experiences.)

Chú ý: Bạn có thể tham khảo các kỹ năng thu hút nhà tuyển dụng như chứng chỉ IELTS, TOEIC, MOS/IC3, kỹ năng giải quyết tình huống, thuyết trình, làm việc nhóm,...

Ví dụ:

I've managed a restaurant for ABC Resort for two years. My duties included managing and overseeing all restaurant operations, hiring and onboarding staff, and running restaurant operations.

I am well-versed in all restaurant safety regulations and food handling techniques. I also possess good management and leadership abilities. I can communicate with clients and partners effectively because I have strong communication skills and an optimistic outlook. I'm confident that, given the chance, I can represent your restaurant very well.

3.4. Phần kết

Trong phần kết của đơn xin việc bằng tiếng Anh, bạn nên gửi lời cảm kích tới nhà nhà tuyển dụng vì đã dành thời gian đọc hồ sơ và lịch sử bày tỏ mong muốn được cân nhắc cho vị trí tuyển dụng này. Đừng quên khéo léo đề nghị một buổi gặp mặt trực tiếp để nhà tuyển dụng có thể hiểu hơn về bạn cũng như ứng viên biết thêm về công việc ứng tuyển.

Có thể thấy, bạn nên sử dụng “Sincerely” hoặc "Best regards" đế viết phần kết thúc cho lá đơn xin việc của mình. Ngoài ra, có thể thêm phần thông tin liên hệ ở cuối để HR dễ dàng liên hệ và đề nghị cung cấp thêm thông tin hoặc thông báo kết quả trúng tuyển.

Bạn bày tỏ lời cảm kích nhất tới nhà tuyển dụng ở phần kết (Nguồn: Internet)

Ví dụ:

I appreciate you taking the time to read through my application letter. Please contact me as soon as possible so we can go over my application in more detail. It would be an honor if I could aid in the further growth of your business.

Yours sincerely,

Nguyen Van A

4. Lưu ý khi viết đơn xin việc bằng tiếng Anh

Một số lưu ý quan trọng để viết một lá đơn xin việc bằng tiếng Anh chuyên nghiệp và đầy ấn tượng là:

Độ dài

Ứng viên chỉ nên giới hạn nội dung trong một trang giấy A4, không viết quá nhiều và lan man. Vì nhà tuyển dụng thường phải xem qua rất nhiều hồ sơ mỗi ngày, nếu đơn xin việc của bạn quá dài, họ có thể bỏ sót nhiều thông tin cần thiết.

Bạn nên viết nội dung một cách ngắn gọn, súc tích nhất (Nguồn: Internet)

Phông chữ

Bạn nên chọn những font chữ dễ đọc, thông dụng như Times New Roman, Arial, Calibri hay Verdana. Cỡ chữ hợp lý sẽ từ 11-13, căn lề đều đặn. Ngoài ra ứng viên không nên dùng những font chữ quá rườm rà, phức tạp và khó nhìn.

Lưu ý: Chỉ nên dùng một loại phông chữ cho toàn bộ nội dung để tạo sự đồng nhất. Không nên dùng hơn hai loại phông chữ để tránh gây khó chịu cho người đọc.

Bố trí nội dung, canh lề

Ứng viên cần căn lề sao cho phù hợp với phông và cỡ chữ, thích hợp nhất là 1px. Ngoài ra, nếu nội dung đơn xin việc đang quá nhiều, bạn có thể thu nhỏ lề lại để vừa vặn với một trang giấy A4. Điều này sẽ giúp mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh của bạn sẽ thoáng và dễ nhìn hơn.

Căn lề hợp lý sẽ giúp đơn xin việc của bạn thu hút hơn (Nguồn: Internet)

Như vậy, Job3s đã giới thiệu cho ứng viên 6 mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh nhiều ngành nghề cùng với những lời khuyên và hướng dẫn cụ thể để bạn có thể áp dụng vào thực tế. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn viết một đơn xin việc hiệu quả và sớm đạt được công việc mơ ước của mình. Chúc các ứng viên may mắn và thành công trên con đường sự nghiệp