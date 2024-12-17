Đơn xin việc ngành Y mới nhất đúng chuẩn bộ Y tế

Đơn xin việc ngành Y mới nhất đúng chuẩn bộ Y tế
Thứ Ba, 17/12/2024
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Khái quát về ngành Y tế
  4. 2. Nội dung cần có của đơn xin việc ngành Y tế
  6. 3. Mẫu đơn xin việc ngành Y tế
  8. 4. Lưu ý khi viết đơn xin việc của ngành Y

Bạn đã biết cách viết và download mẫu đơn xin việc ngành Y sao cho chuẩn chưa? ngành Y tế có vai trò rất lớn trong đời sống của mỗi con người. Nguồn nhân lực ngành Y giúp mỗi người có được một sống tốt hơn, khỏe hơn. Vì thế, yêu cầu tuyển dụng ngành này cũng có một số tiêu chuẩn nhất định. Hãy cùng Job3s theo dõi bài viết dưới đây để chuẩn bị được một đơn xin việc chuẩn nhất theo Bộ Y tế nhé!

1. Khái quát về ngành Y tế

Trước khi tìm hiểu về đơn xin việc ngành Y, chúng ta hãy cùng khái quát về ngành Y tế. Y tế là lĩnh vực phụ trách việc chăm sóc sức khoẻ của con người. Nhiệm vụ những nhân viên trong ngành này là: Thăm khám, chẩn đoán, phòng ngừa bệnh tật, điều trị các vấn đề về sức khỏe cho mọi người.

Ở mỗi quốc gia, chính phủ sẽ có những chính sách về y tế khác nhau để thực hiện hiện đại hóa cơ sở vật chất và nâng cao nguồn nhân lực. Chính sách sức khỏe của mỗi cá nhân phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội. Và hệ thống chăm sóc sức khỏe được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mọi công dân. Chăm sóc y tế được quản lý đúng cách, trên hết là nhằm nâng cao sức khỏe của toàn thể người dân.

xin việc ngành y
Ngành Y có vai trò quan trọng trong đời sống con người (Nguồn: Internet)

2. Nội dung cần có của đơn xin việc ngành Y tế

download mẫu đơn xin việc ngành y tế

Phần mở đầu

Phần đầu tiên của một mẫu đơn xin việc ngành Y không thể thiếu đó chính là quốc hiệu tiêu ngữ và tiêu đề đơn. Quốc hiệu tiêu ngữ sẽ được viết theo một kiểu nhất định giống tất cả mọi là đơn khác. Tiêu đề đơn sẽ được viết in hoa và căn giữa.

Phần kính gửi: Ứng viên sẽ ghi tên Bệnh viện mà mình muốn làm việc và Phòng quản lý nhân sự của Bệnh viện đó.

đơn xin việc ngành y tế

Phần giữa

Phần tiếp theo ứng viên sẽ cung cấp những thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số chứng minh nhân dân (số căn cước công dân). Ứng viên cần cam kết những thông tin mà mình cung cấp phải chính xác, nếu sai thì phải tự chịu trách nhiệm.

mẫu đơn xin việc ngành y tế
Mẫu đơn xin việc ngành Y tế mới nhất và chuẩn nhất

Phần cuối

Ở phần cuối, ứng viên cần cam kết các thông tin nêu trên là chính xác. Bên cạnh đó, ứng viên nên thể hiện mong muốn của mình được làm việc tại Bệnh viện. Cuối cùng của một lá đơn, hãy để lại lời chào và cảm ơn nhà tuyển dụng đã xem qua đơn xin việc của mình. Ứng viên sẽ ký rõ họ tên và đem nộp cho nhà tuyển dụng cùng với các hồ sơ đi kèm.

mẫu đơn xin việc ngành y
Hãy để lại thông tin liên hệ để nhà tuyển dụng có thể liên lạc với bạn

3. Mẫu đơn xin việc ngành Y tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Bệnh viện………………………………………………………………………………................

Đồng kính gửi phòng quản lý nhân sự………………………………………………………………………….....................

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………...

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………......

Hiện tạm trú tại: …………………………………………………………………………………………………………......

Số điện thoại:.............................Email: ………………………………………………………………………………...........

Qua thông tin trên báo/ website ……….. tôi biết được Quý bệnh viện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên với vị trí Bác sĩ đa khoa. Tôi nhận thấy mình có đủ trình độ, kỹ năng phù hợp với vị trí nhân viên Bác sĩ đa khoa nên tôi viết đơn này xin được gia nhập đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp của bệnh viện.

Tôi tin rằng với trình độ, kiến thức và kỹ năng sau đây, tôi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu công việc và văn hoá Bệnh viện …………...

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những gì nêu trên là đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……………., ngày … tháng…. năm 20….

Người viết đơn

(ký tên)

4. Lưu ý khi viết đơn xin việc của ngành Y

Dưới đây là các lưu ý khi viết đơn xin việc của ngành Y mà ứng viên cần quan tâm:

  • Chỉ nên đưa các thông tin chính xác, trung thực vào đơn xin việc
  • Cho nhà tuyển dụng thấy các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của bạn là hoàn toàn phù hợp với vị trí ứng tuyển
  • Nên tìm hiểu bản mô tả công việc thật kỹ để đưa các thông tin vào đơn xin việc hợp lý
  • Kiểm tra kỹ càng, đảm bảo không có sai sót trước khi nộp cho nhà tuyển dụng
cách viết đơn xin việc ngành y
Lưu ý khi viết đơn xin việc ngành Y tế (Nguồn: Internet)

Để tạo điều kiện cho các ứng viên dễ dàng trong việc ứng tuyển ngành Y, Job3s đã chia sẻ đến bạn những lưu ý và cách viết đơn xin việc ngành Y chuẩn nhất. ngành Y yêu cầu đòi hỏi nhiều thủ tục hồ sơ và các yêu cầu khắt khe so với các ngành khác. Tuy nhiên, với những chia sẻ từ bài viết trên, bạn hoàn toàn có thể tự tin ứng tuyển vào bất kỳ bệnh viện nào

