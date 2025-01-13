Dưới đây là 5 mẫu đơn ấn tượng cho lĩnh vực hành chính nhân sự bạn có thể tham khảo cho hành trình tìm việc của mình.

1.1. Mẫu đơn xin việc hành chính nhân sự chuẩn nhất

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty - Phòng nhân sự Quý công ty

Tôi tên là:

Sinh ngày:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Email:

Qua thông tin đăng tuyển của công ty, tôi được biết hiện nay Quý công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên vị trí Hành chính - Nhân sự. Tôi nhận thấy đây là công việc rất phù hợp với trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm mà bản thân tôi đã tích lũy được trong quá trình học tập và làm việc.

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực, am hiểu các quy trình tuyển dụng, đào tạo, chế độ lương thưởng, bảo hiểm. Tôi từng làm việc ở vị trí tương tự trong 2 năm tại công ty ABC, có kinh nghiệm xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh. Tôi có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, chịu được áp lực công việc cao.

Với những khả năng trên, tôi tin mình có thể đảm nhận tốt vị trí Chuyên viên Hành chính - Nhân sự tại Quý công ty. Tôi rất mong có cơ hội được tham gia phỏng vấn để thể hiện rõ hơn về bản thân cũng như tìm hiểu thêm các yêu cầu chi tiết cho vị trí này.

Xin chân thành cảm ơn!

..............., ngày ... tháng ... năm 20...

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thể hiện trình độ và kinh nghiệm về lĩnh vực hành chính nhân sự khi viết đơn xin việc

1.2. Mẫu đơn khi đi xin việc hành chính nhân sự viết tay

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi: Ban lãnh đạo cùng phòng nhân sự Công ty

Tôi tên là:

Sinh ngày:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Email:

Qua tìm hiểu, tôi được biết Quý công ty đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Hành chính nhân sự. Với kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, tôi tin rằng mình có đủ năng lực để đảm nhiệm tốt vị trí này.

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành ABC tại trường XYZ Trong quá trình học tập và làm việc, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về các công việc hành chính, tuyển dụng, đào tạo nhân sự. Tôi có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.

Tôi rất mong có cơ hội được phỏng vấn trực tiếp để thể hiện rõ hơn về bản thân cũng như tìm hiểu thêm về Quý công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn và hy vọng sớm nhận được hồi âm tích cực từ Quý công ty.

Trân trọng,

...., ngày ... tháng ... năm 20...

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Viết đơn xin việc bằng hình thức viết tay sẽ giúp ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng

1.3. Mẫu đơn xin việc hành chính nhân sự dành cho sinh viên mới ra trường

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty TNHH ABC

Tôi tên là: Nguyễn Văn A

Sinh ngày: 01/01/2000

Địa chỉ: 123 đường X, quận Y, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0123456789

Email: [email protected]

Tôi vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực tại trường Đại học Z. Trong quá trình học tập, tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức chuyên môn về quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, chính sách lương thưởng... Bên cạnh đó, tôi cũng rèn luyện được các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.

Với những kiến thức và kỹ năng đã học, tôi mong muốn được ứng tuyển vào vị trí Nhân viên hành chính nhân sự tại Quý công ty. Tôi tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt công việc được giao và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Tôi cam kết sẽ làm việc hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất nếu được tuyển dụng. Mong nhận được sự xem xét tích cực từ Quý công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

Người làm đơn

Nguyễn Văn A

Khi mới ra trường, bạn cần chuẩn bị một lá đơn xin việc thật chuyên nghiệp

1.4. Mẫu đơn dùng để xin thực tập hành chính nhân sự

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi: Phòng Nhân sự - Công ty TNHH ABC

Tôi tên là: Nguyễn Văn A

Sinh viên trường: Đại học XYZ

Khoa: Quản trị Kinh doanh

Chuyên ngành: Quản trị Nhân lực

Hệ đào tạo: Chính quy

Địa chỉ liên hệ: 123 đường X, quận Y, TP. Z

Số điện thoại: 0123456789

Qua tìm hiểu, tôi được biết Công ty TNHH ABC có chương trình thực tập sinh cho các bạn sinh viên năm cuối. Tôi rất mong muốn được thực tập tại phòng Nhân sự của Quý công ty với các lý do:

Được học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực nhân sự.

Có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc.

Tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tiễn trong môi trường chuyên nghiệp.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nội quy, quy định của công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không ngừng học hỏi trong quá trình thực tập.

Kính mong được sự chấp thuận của Quý công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

Nguyễn Văn A

Sinh viên nên viết đơn xin thực tập ấn tượng để được nhận vào vị trí hành chính nhân sự

1.5. M ẫu đơn xin việc nhân viên hành chính nhân sự cho người có kinh nghiệm

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty ABC và Phòng Nhân sự Công ty ABC

Tôi tên là: Nguyễn Văn A

Sinh ngày: 01/01/1990

Địa chỉ thường trú: 123 đường X, phường Y, quận Z, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0123456789

Email: [email protected]

Tôi được biết Quý công ty đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hành chính nhân sự. Với kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân, tôi tin rằng mình là ứng viên phù hợp cho vị trí này.

Tôi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quản trị nhân lực, Đại học Kinh tế TP.HCM, tốt nghiệp loại Giỏi.

Tôi có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Chuyên viên Hành chính nhân sự tại Công ty XYZ.

Tôi thành thạo các công việc như: tuyển dụng, C&B, đào tạo và phát triển nhân viên, quan hệ lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Tôi có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt. Tôi chủ động, cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc.

Với những khả năng và ưu điểm trên, tôi tự tin mình có thể đảm nhận tốt vị trí Chuyên viên Hành chính - Nhân sự tại Quý công ty. Tôi rất mong Quý công ty có thể xem xét hồ sơ của tôi và cho tôi cơ hội được phỏng vấn.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

Người làm đơn

Nguyễn Văn A

Đơn xin việc nên thể hiện các kỹ năng và kinh nghiệm từng có trước đây

2. Cách viết đơn xin việc nhân viên hành chính nhân sự chuyên nghiệp

Mẫu đơn xin việc nhân viên hành chính nhân sự cần thể hiện sự chuyên nghiệp và chỉnh chu thông qua 4 phần chính:

Thông tin liên hệ: Trong mẫu đơn xin việc nhân viên hành chính nhân sự bạn cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, địa chỉ email chuyên nghiệp (tốt nhất là sử dụng email có chứa tên của bạn), số điện thoại liên lạc và địa chỉ thường trú. Ngoài ra, hãy đề cập đến công ty gần nhất bạn đảm nhiệm vị trí tương tự để nhà tuyển dụng có cái nhìn tổng quan về kinh nghiệm của bạn.

Phần mở đầu: Bắt đầu mẫu đơn xin việc nhân viên hành chính nhân sự bằng lời chào trang trọng gửi tới người phụ trách tuyển dụng hoặc phòng ban liên quan. Sau đó, trình bày ngắn gọn lý do bạn quan tâm đến vị trí này và thể hiện sự am hiểu về công ty, văn hóa doanh nghiệp cũng như mục tiêu phát triển. Điều này chứng tỏ bạn đã đầu tư thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về công ty và có mong muốn gắn bó lâu dài.

Phần nội dung chính: Đây là phần quan trọng nhất để thể hiện năng lực chuyên môn của bạn. Hãy tóm tắt súc tích những kinh nghiệm và thành tích nổi bật nhất trong quá trình làm việc ở vị trí Hành chính Nhân sự. Sử dụng các số liệu cụ thể để minh chứng cho những đóng góp của bạn trong việc quản lý nhân sự, xây dựng chính sách, tuyển dụng, đào tạo hoặc các hoạt động khác liên quan đến công tác hành chính.

Phần kết thúc: Khẳng định lại sự phù hợp của bạn với vị trí ứng tuyển bằng cách nhấn mạnh những kỹ năng và phẩm chất nổi bật trong mẫu đơn xin việc nhân viên hành chính nhân sự. Bày tỏ mong muốn được tham gia phỏng vấn để trao đổi chi tiết hơn về kinh nghiệm và định hướng phát triển của bản thân. Cuối cùng, kết thúc bằng lời cảm ơn chân thành và lời chào lịch sự.​

Mẫu đơn xin việc nhân viên hành chính nhân sự chuyên nghiệp, chỉn chu nhất

3. Một số lưu ý khi viết đơn xin việc cho nhân viên lĩnh vực hành chính nhân sự

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng bạn nên nhớ khi viết mẫu đơn xin việc nhân viên hành chính nhân sự:

Tính súc tích, cô đọng: Đơn xin việc không nên vượt quá một trang A4, đảm bảo truyền tải thông tin một cách hiệu quả và không gây nhàm chán cho nhà tuyển dụng.

Trình bày chuyên nghiệp, mạch lạc: Mẫu đơn xin việc nhân viên hành chính nhân sự sử dụng phông chữ dễ đọc (Times New Roman, Arial), cỡ chữ 12, căn lề chuẩn và giãn dòng hợp lý để tạo ấn tượng tốt về sự chỉn chu.

Rà soát kỹ lưỡng: Đảm bảo không có bất kỳ lỗi chính tả hay ngữ pháp nào, thể hiện sự tôn trọng đối với nhà tuyển dụng và công việc ứng tuyển.

Thông tin cá nhân: Cung cấp đầy đủ và chính xác họ tên, số điện thoại, địa chỉ email chuyên nghiệp (tránh sử dụng email có tên không phù hợp) và địa chỉ (nếu cần thiết).

Vị trí ứng tuyển: Ghi rõ vị trí mong muốn trong mẫu đơn xin việc nhân viên hành chính nhân sự để nhà tuyển dụng dễ dàng xác định hồ sơ của bạn.

Nguồn thông tin tuyển dụng : Nêu rõ nguồn mà bạn biết đến thông tin tuyển dụng (website công ty, trang tuyển dụng, giới thiệu từ người quen,...)

Thư ngỏ: Mở đầu bằng lời chào trang trọng và xưng hô phù hợp (Kính gửi...), sau đó giới thiệu bản thân, trình độ học vấn (nếu mới tốt nghiệp) hoặc kinh nghiệm làm việc liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Nội dung chính: Tập trung làm nổi bật những kinh nghiệm, kỹ năng, thành tích nổi bật nhất liên quan trực tiếp đến yêu cầu công việc. Sử dụng các động từ mạnh và cụ thể để mô tả (ví dụ: "phụ trách", "quản lý", "xây dựng", "tổ chức",...).

Thể hiện nguyện vọng : Nêu rõ mong muốn được cống hiến cho công ty và lý do bạn là ứng viên phù hợp. Có thể đề cập đến sự ngưỡng mộ đối với văn hóa công ty, sản phẩm/dịch vụ hoặc những thành tựu đã đạt được trong mẫu đơn xin việc nhân viên hành chính nhân sự.

Lời kết: Bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến nhà tuyển dụng vì đã dành thời gian xem xét hồ sơ và mong muốn được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

Một mẫu đơn xin việc nhân viên hành chính nhân sự ấn tượng không chỉ thể hiện năng lực và kinh nghiệm của ứng viên, mà còn cho thấy sự chuyên nghiệp và tính cách phù hợp với vị trí công việc. Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc trên, bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng và tăng cơ hội được mời phỏng vấn. Hãy dành thời gian và công sức để hoàn thiện mẫu đơn xin việc của mình, bởi đây chính là bước đầu tiên dẫn đến thành công trong sự nghiệp của bạn.