1. Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là văn bản pháp lý ghi nhận sự thỏa thuận giữa cá nhân người lao động và người sử dụng lao động về các vấn đề thuộc mối quan hệ lao động, cụ thể là việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên.

Hợp đồng lao động được xem là bằng chứng quan trọng nhất khi phát sinh những tranh chấp về lao động. Dựa vào vào các nội dung thỏa thuận được ghi nhận trên hợp đồng, hai bên có thể đưa ra phương án giải quyết phù hợp.

Ngoài ra, hợp đồng lao động còn thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp, tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên. Thông qua mẫu hợp đồng lao động, người lao động có thể yên tâm làm việc, doanh nghiệp yên tâm sử dụng lao động.

Hợp đồng lao động là tài liệu pháp lý ghi chép sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động

2. Tổng hợp các loại hợp đồng lao động phổ biến hiện nay

Hiện nay, có 2 loại hợp đồng lao động chính, bao gồm:

Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn : Là mẫu hợp đồng trong đó hai bên xác định thời thời điểm chấm dứt hiệu lực. Theo quy định của Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động có thời hạn không được ký kết quá 36 tháng kể từ thời điểm hiệu lực.

Mẫu hợp đồng lao động vô thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

3. Những nội dung bắt buộc phải có trong mẫu hợp đồng lao động

Bên cạnh việc tìm hiểu mẫu hợp đồng lao động theo nghị định 111/2022 mới nhất năm 2024, bạn cũng cần phải nắm rõ nội dung cơ bản của hợp đồng lao động trước khi ký kết. Điều này sẽ giúp tránh những rủi ro không mong muốn có thể xảy ra.

Căn cứ vào Điều 21 của Bộ luật Lao động năm 2019, trong mẫu hợp đồng lao động bắt buộc phải có những nội dung cơ bản sau:

3.1. Thông tin của hai bên

Trong mẫu phụ lục hợp đồng lao động phải có thông tin của người lao động và người sử dụng lao động. Cụ thể như sau:

Thông tin của người sử dụng lao động: Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, chức vụ của người giao kết hợp đồng, số điện thoại.

Thông tin người lao động: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số CCCD hoặc hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Mẫu hợp đồng lao động bắt buộc phải có thông tin của người lao động và người sử dụng lao động

3.2. Thời hạn hợp đồng

Trong mẫu hợp đồng lao động sẽ có thời gian bắt đầu và thời gian chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì chỉ cần ghi thời điểm bắt đầu công việc của người lao động.

3.3. Mô tả công việc và địa chỉ làm việc

Người sử dụng lao động phải mô tả công việc cụ thể mà người lao động sẽ thực hiện. Bên cạnh đó, cần trình bày rõ về địa chỉ người lao động làm việc theo thỏa thuận. Trong trường hợp nếu công việc phải thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau thì cũng phải liệt kê đầy đủ.

3.4. Tiền lương và những khoản đãi ngộ dành cho người lao động

Mẫu hợp đồng lao động nên ghi cụ thể mức lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác như doanh thu, tiền ăn, tiền đi lại, trợ cấp, thưởng, lương tháng 13,… Ngoài ra, cũng cần trình bày rõ ràng về thời gian thanh toán lương là theo tháng, theo tuần hay theo ngày,…

Bên cạnh đó nên liệt kê ra các đãi ngộ khác mà cá nhân người lao động được hưởng như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ ngơi các ngày lễ, tết, phép năm. Những quy định về chế độ tăng lương, cách tính lương trong trường hợp nghỉ làm và các chế độ lương thưởng khác cũng cần thể hiện chi tiết trong mẫu thanh lý hợp đồng.

Tiền lương và những khoản đãi ngộ cũng là một trong những nội dung quan trọng của hợp đồng lao động

3.5. Quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động

Đối với cá nhân người lao động, hợp đồng cần ghi cụ thể về các quyền lợi của người lao động bao gồm lương thưởng, bảo hiểm, chế độ nghỉ phép và ngày lễ. Bên cạnh đó là những quyền lợi về đào tạo kỹ năng, thăng tiến trong công việc cũng như quyền lợi về sức khỏe và an toàn lao động.

Người lao động có nghĩa vụ hoàn thành tốt các nhiệm vụ và có trách nhiệm trong công việc. Đồng thời tuân thủ các quy định của doanh nghiệp, bảo mật thông tin, bảo vệ tài sản chung và tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

Đối với người sử dụng lao động, hợp đồng cần phải liệt kê những quyền lợi của người sử dụng lao động, cụ thể là quyền quản lý và giám sát công việc, đưa ra các chỉ đạo và hướng dẫn cũng như có quyền yêu cầu về sản phẩm lao động,…

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động là cung cấp những điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho công việc và tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động.

3.6. Điều khoản về đơn phương chấm dứt hợp đồng

Trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng thì cần phải thông báo cho người lao động trước một khoảng thời gian nhất định và ngược lại. Ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp như bị sa thải vì hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Đối với người sử dụng lao động: Trong mẫu chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động cần đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản trợ cấp và đền bù cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Đối với người lao động: Trong mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động có quyền được nhận các khoản đền bù và trợ cấp của người sử dụng lao động theo quy định từ pháp luật. Tuy nhiên, người lao động cũng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như đã cam kết trong hợp đồng.

Ngoài ra, người sử dụng lao động và người lao động đều có quyền kháng nghị nếu xảy ra tranh chấp liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng. Những trường hợp này sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong hợp đồng lao động cần đề cập đến điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng

4. Mẫu hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động mới nhất

Dưới đây là mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Bộ luật lao động mà các nhà tuyển dụng có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số 2508 /HĐLĐ)

Căn cứ:

- Bộ luật Lao động 2019 & các Nghị định hướng dẫn

- Khả năng và nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày 18 tháng 05 năm 2024, tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, chúng tôi gồm:

Bên A: Người sử dụng lao động

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN C.P VIỆT NAM

Mã số thuế: 3600224423

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0247593xxx

Đại diện: Ông NGUYỄN MINH X

Chức vụ: Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Bên B: Người lao động

Họ và tên: TRẦN THỊ Y

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 20/11/1993

Số CCCD: 001082946357 – Cấp ngày: 10/4/2022 – Nơi cấp: Công an thành phố Đồng Nai

Địa chỉ: Phường Xuân Hoà, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai

Điện thoại: 0354289190

Các bên thỏa thuận như sau:

Điều 1: Thời hạn và công việc

- Loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn, từ ngày 18 tháng 05 năm 2024 đến ngày 18 tháng 05 năm 2027.

- Thời gian thử việc: Từ ngày 20 tháng 05 năm 2024 đến 18 tháng 08 năm 2024.

- Địa điểm làm việc: Khu công nghiệp Biên Hòa II, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Chức vụ: Nhân viên Marketing.

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc: 8 giờ/ ngày, từ 8h–17h (và có 01 giờ nghỉ từ 11h-13h).

- Nghỉ hàng tuần: Ngày chủ nhật.

Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn cần đề cập đến chế độ làm việc

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

- Quyền lợi:

Phương tiện đi lại trong quá trình làm việc: Tự túc.

Mức lương cơ bản: 8.000.000 VND/tháng.

Mức lương thử việc: 100% mức lương căn bản.

Hình thức thanh toán lương: Đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản Đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng

Phụ cấp gồm : Ăn trưa, trợ cấp điện thoại, đồng phục, dụng cụ văn phòng.

Được trả lương vào: ngày 15 của tháng.

Tiền thưởng: Theo chính sách Công ty.

Chế độ nghỉ ngơi: Được nghỉ phép năm, ngày lễ, tết.

Theo chính sách Công ty và luật lao động: 12 ngày phép/năm.

Trợ cấp xin thôi việc, mất việc: Theo quy định của luật lao động và luật BHXH Việt Nam.

Nghĩa vụ:

Hoàn thành các công việc như đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành lệnh điều hành của người sử dụng lao động, nội quy kỷ luật lao động và an toàn lao động.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

- Nghĩa vụ:

Bảo đảm việc làm cho người lao động và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao đồng.

Thanh toán tiền lương, thưởng, phúc lợi đầy đủ, đúng thời hạn cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

- Quyền hạn:

Điều hành người lao động hoàn thành những công việc như đã cam kết trong hợp đồng.

Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động rất quan trọng trong mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Điều 5: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không trình bày trong hợp đồng này sẽ áp dụng quy định của thỏa ước tập thể. Trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động được lập thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 05 năm 2023. Khi hai bên ký kết vào mẫu phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao đồng cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Người lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu)

Để thuận tiện cho việc tham khảo và sử dụng, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng có thể tải các mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo quy định dưới đây:

Tải mẫu hợp đồng lao động thông dụng (.docx)

Tải mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn (.docx)

Tải mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn (.pdf)

Tải mẫu hợp đồng lao động kèm thử việc (.docx)

Tải mẫu phụ lục hợp đồng lao động (.docx)

Tải mẫu hợp đồng lao động song ngữ Anh – Việt (.docx)

Việc nắm rõ những quy định mới nhất về hợp đồng lao động giúp tạo nên sự minh bạch và công bằng giữa người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình làm việc. Hy vọng qua bài viết này, nhà tuyển dụng sẽ có được mẫu hợp đồng lao động phù hợp với nhu cầu của mình.

