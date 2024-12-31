MNC là gì? Làm thế nào để có cơ hội làm việc tại MNC?

1. MNC là gì? Phân loại MNC

Khi tìm hiểu các công ty để xây dựng định hướng phát triển sự nghiệp, nhiều người nhìn thấy thuật ngữ MNC. Vậy MNC là gì?

1.1. MNC là gì?

MNC là thuật ngữ xuất hiện ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Vậy MNC là gì? MNC là viết tắt của Multinational corporation được hiểu là tập đoàn đa quốc gia hoặc công ty đa quốc gia. Đây là những doanh nghiệp sản xuất, phân phối, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lớn tại ít nhất 2 quốc gia. Trong đó, trụ sở chính sẽ đặt tại một đất nước cố định, còn các nhà máy, xí nghiệp và các trụ sở chi nhánh sẽ đặt tại các quốc gia khác.

Các công ty đa quốc gia có tác động rất lớn đến đến nền kinh tế cũng như mối quan hệ ngoại giao giữa các nước. Hoạt động của công ty đa quốc gia là một cách thức đa dạng hóa đa việc đầu tư. Mặt khác, các công ty đa quốc gia góp phần làm tăng thêm quỹ ngân sách nhà nước cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường.

MNC là gì? Là tập đoàn đa quốc gia

1.2. Phân loại MNC

Hiện nay, MNC được phân chia thành 3 nhóm chính

- Tập đoàn đa quốc gia theo chiều ngang: Chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cùng loại ở tất cả các quốc gia: McDonals, KFC

- Tập đoàn đa quốc gia theo chiều dọc: Đây là các MNC có cơ sở sản xuất ở nhiều nước với sản phẩm là đầu vào ở các quốc gia khác: Nike, Adidas

- Tập đoàn đa quốc gia đa chiều: Các công ty này hợp tác theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc và có cơ sản sản xuất ở nhiều nước khác nhau: Microsoft

MNC được phân chia thành 3 loại

Xem thêm: Mẫu cv xin việc chuyên nghiệp, top cv mẫu đẹp cho mọi ngành nghề

2. Đặc điểm của các tập đoàn đa quốc gia MNC

Để hiểu rõ hơn MNC là gì, bạn có thể tìm hiểu thêm đặc điểm của loại hình tập đoàn đa quốc gia. Tùy vào từng lĩnh vực khác nhau, MNC sẽ có những đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên, đa số các tập đoàn đa quốc gia đều có những đặc điểm chung sau:

2.1. Quy mô hoạt động trải rộng nhiều quốc gia

Như đã đề cập ở phần MNC là gì, mục tiêu của các tập đoàn đa quốc đa quốc gia là mở rộng quy mô công ty ra toàn cầu và thâm nhập vào thị trường các nước. Do đó, điểm chung của MNC là có phạm vi hoạt động phân bổ tại nhiều quốc gia. Sự tồn tại của MNC liên quan đến các yếu tố nguyên liệu, nhà máy sản xuất không chỉ bó hẹp tại một đất nước, các hoạt động về marketing hay phát triển sản phẩm cũng hướng đến thị trường quốc tế.

2.2. Là nhân tố quan trọng của tài chính thế giới

Sự tồn tại và hoạt động của MNC là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tài chính thế giới tăng trưởng. Ngược lại, nhờ có tài chính quốc tế mà các tập đoàn đa quốc gia có đủ các điều kiện cần thiết để hoạt động.

MNC là nhân tố quan trọng của tài chính thế giới

2.3. Sở hữu tập trung

Một điểm nổi bật của các tập đoàn đa quốc gia là các tập đoàn này đều chịu sự quản lý tập trung của công ty mẹ. MNC có thể có nhiều chi nhánh, trụ sở khác nhau tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng đều thuộc sở hữu của một công ty nhất định.

2.4. Động lực phát triển khác nhau

Các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại nhiều nước trên thế giới với mục tiêu chung là doanh số. Thực tế, mỗi tập đoàn sẽ có động lực phát triển khác nhau. Có những công ty hướng đến tìm kiếm thị trường, có công ty nhằm mục đích khai thác nguyên liệu, một số công ty khác hướng đến việc tối thiểu hóa chi phí. Có thể thấy, hoạt động kinh doanh của MNC sẽ có những động lực phát triển khác nhau.

3. Tại sao nhiều người mong muốn làm việc tại MNC?

Khi đã biết MNC là gì bạn sẽ hiểu vì sao nhiều người muốn làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia. Với ưu thế về phạm vi hoạt động, các MNC tạo ra thị trường việc làm rất rộng mở với nhiều lợi thế như sau:

3.1. Thu nhập hấp dẫn

Có thể thấy, mức lương tại các công ty đa quốc gia cao hơn rất nhiều so với doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra, MNC còn có các đãi ngộ hấp dẫn. Do đó, MNC luôn là mục tiêu hướng đến của nhiều “nhân tài”. Chính vì vậy, tập đoàn đa quốc gia luôn đánh giá năng lực của nhân viên để đề xuất mức lương phù hợp.

Nhiều người mong muốn làm việc tại công ty đa quốc gia thường có thu nhập cao

3.2. Cơ hội học hỏi với nhiều chuyên gia

Với môi trường làm việc mang tính quốc tế, nhân viên tại các tập đoàn MNC có rất nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc với các đồng nghiệp, chuyên gia, lãnh đạo đến từ nước ngoài. Nhờ vậy, họ học hỏi được nhiều kinh nghiệm làm việc cũng như tiếp thu đa dạng kiến thức đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

3.3. Cơ hội thăng tiến

Các công ty đa quốc gia luôn hướng tới việc đào tạo nhân sự chất lượng. Do đó, họ thường tổ chức các buổi đào tạo cho toàn bộ nhân viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Nắm bắt được điều này, các nhân viên MNC có cơ hội nâng cấp bản thân rất nhiều. Ngoài ra, MNC còn là môi trường lý tưởng để nâng cao ngoại ngữ và giao tiếp. Sở hữu những lợi thế trên, chắc chắn bạn sẽ được công ty ghi nhận và có cơ hội thăng tiến trong tương lai.

3.4. Cạnh tranh một cách công bằng

Một điểm nổi bật tại các tập đoàn đa quốc gia là họ luôn đánh giá nhân viên một cách công bằng dựa trên năng lực thực tế. Vì thế, cơ hội của tất cả nhân viên tại MNC là công bằng và khách quan như nhau. Điều này đảm bảo cơ hội thăng tiến cũng như tăng thu nhập dựa trên năng lực thật của bạn.

Làm việc tại MNC có cơ hội cạnh tranh công bằng

Tìm hiểu ngay các thuật ngữ được sử dụng trong các loại hình tổ chức

MNC là gì MNCs là gì Startup là gì Phi lợi nhuận là gì Smes là gì

4. Làm thế nào để có cơ hội làm việc tại MNC?

Hiểu rõ MNC, rất nhiều người mơ ước được làm việc tại môi trường làm việc nhiều cơ hội này. Thực chất, chinh phục giấc mơ MNC không phải là quá khó nếu bạn chuẩn bị kỹ càng và hội tụ đủ các yếu tố sau:

4.1. Hồ sơ hấp dẫn

Để làm việc tại MNC, bạn phải chuẩn bị cho mình một hồ sơ xin việc thật hấp dẫn, ấn tượng. Thực tế, mỗi ngày MNC nhận được rất nhiều CV và hồ sơ xin việc khác nhau. Nếu như hồ sơ của bạn cũng tương tự hàng trăm hồ sơ khác rất dễ bị loại từ vòng lọc CV. Để CV và hồ sơ xin việc thật đặc biệt hãy đọc kỹ bản mô tả công việc, đề ra những ưu điểm kinh nghiệm của bản thân sao cho phù hợp với yêu cầu công việc mà nhà tuyển dụng cần.

4.2. Kinh nghiệm

Kinh nghiệm luôn là lợi thế khi ứng tuyển vào MNC. Để tích lũy cho mình những kinh nghiệm làm việc đừng ngại thử sức với các vị trí thực tập, tập sự không lương, không ngại đi từ cơ bản đến phức tạp, làm việc tại đa dạng các doanh nghiệp từ trong nước đến quốc tế. Khi đã có những kinh nghiệm nhất định, hãy mạnh dạn ứng tuyển vào MNC, chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ không bỏ lỡ bạn.

Kinh nghiệm là một lợi thế lớn khi làm việc tại MNC

4.3. Thái độ

Bất cứ một công ty, doanh nghiệp nào, thái độ luôn đóng vai trò quan trọng. Thái độ cầu tiến, ham học hỏi, trung thực và khiêm tốn là những phẩm chất mà nhà tuyển dụng đánh giá cao. Đặc biệt tại MNC, quy tụ rất nhiều chuyên gia hàng đầu có năng lực trình độ cao, việc bạn sở hữu chuyên môn tốt và thái độ tích cực chắc chắn là một điểm cộng để bạn làm việc tại MNC.

4.4. Kỹ năng

Với môi trường chuyên nghiệp và năng động như các tập đoàn đa quốc gia, ứng viên phải sở hữu cho mình những kỹ năng thiết yếu. Kỹ năng ngoại ngữ, tin học, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán, lãnh đạo, tổ chức,...là những kỹ năng cơ bản mà ứng viên MNC cần phải đáp ứng. Trước tỷ lệ cạnh tranh việc làm hiện nay, ứng viên muốn ứng tuyển vào MNC phải hội tụ rất nhiều tố chất để khẳng định giá trị bản thân đồng thời có cơ hội làm việc tại MNC.

Xem thêm:

Ngành FMCG Là Gì? Ngành Dẫn Đầu Xu Thế Với Mức Đãi Ngộ Hấp Dẫn

Ngành F&B Là Gì? Giải Đáp Tất Tần Tật Những Điều Bạn Cần Biết

Để trở thành một nhân viên của MNC, bạn phải thực sự hiểu MNC là gì, các tố chất cần có để được làm việc tại tập đoàn đa quốc gia. Từ đó, có những định hướng để trau dồi phát triển bản thân một cách hiệu quả nhất. Hoặc nếu đang có nhu cầu ứng tuyển vào các công ty MNC, bạn có thể truy cập vào job3s.ai. Nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm tích hợp hơn 20 loại AI hoàn toàn miễn phí thường xuyên cập nhật hàng ngàn tin tuyển dụng từ các công ty, tập đoàn lớn, mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn dành cho bạn. Truy cập và ứng tuyển ngay!