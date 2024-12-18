Mô tả công việc giám đốc kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp

Tìm hiểu chi tiết bản mô tả công việc giám đốc kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ giúp bạn chuẩn bị kỹ năng cũng như kiến thức vững vàng. Chúng ta cùng khám phá bản mô tả công việc của giám đốc cụ thể và sâu sắc hơn trong nội dung bài viết này.

1. Giám đốc kinh doanh là gì?

Giám đốc kinh doanh được hiểu là một người đứng đầu bộ phận kinh doanh để thực hiện các công việc quản lý, điều hành, chỉ đạo team kinh doanh. Bên cạnh đó, giám đốc kinh doanh hỗ trợ phòng ban xây dựng chiến lược, hoạch định nhằm gia tăng doanh số cho doanh nghiệp.

Giám đốc kinh doanh là người lãnh đạo, điều hành các chiến lược kinh doanh (Nguồn: Internet)

2. Giám đốc kinh doanh có vai trò gì trong doanh nghiệp?

Giám đốc kinh doanh đảm nhiệm vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số và đem lại lợi nhuận cao. Hay thậm chí giám đốc kinh doanh là người chịu trách nhiệm hoạch định, lập kế hoạch về các hoạt động kinh doanh, khuyến mãi của doanh nghiệp.

Theo nhiều khía cạnh khác, có thể mô tả công việc giám đốc kinh doanh như là những người luôn cập nhập xu hướng, người kể chuyện hay là nhà cố vấn cấp cao trong việc tìm kiếm và cung cấp ý tưởng.

Giám đốc kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng doanh số (Nguồn: Internet)

3. Mô tả công việc giám đốc kinh doanh chi tiết

Công việc của một giám đốc kinh doanh được mô tả cụ thể như sau:

Nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp

Giám đốc kinh doanh là người quản lý các hoạt động, dự án của phòng kinh doanh. Vì vậy, để đội ngũ phát triển, các giám đốc phải xây dựng kế hoạch, định hướng hiệu quả.

Hỗ trợ team quản lý hoạt động truyền thông và kinh doanh để đạt được mục tiêu.

Kiểm soát, đánh giá và thực hiện chiến lược hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ về kinh doanh

Kết nối phòng ban liên quan để trao đổi cụ thể chiến dịch truyền thông về sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Tìm kiếm, nghiên cứu mở rộng kênh phân phối cho sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm gia tăng doanh số cho doanh nghiệp.

Theo dõi, giám sát, đánh giá và điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với xu thế thị trường.

Nhiệm vụ về phát triển kinh doanh

Xác định hướng kinh doanh, truyền thông phù hợp với từng giai đoạn nhằm đảm bảo lợi ích, mục tiêu của doanh nghiệp.

Nghiên cứu và cập nhập xu hướng hoạt động kinh doanh mới hoặc tìm kiếm phương hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ dẫn đầu xu thế.

Thiết lập báo cáo tài chính, ngân sách dài hạn, ngắn hạn cùng chi phí, lợi nhuận về từng chiến dịch, hoạt động của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ về marketing

Xây dựng và lập kế hoạch nhằm phát triển chiến lược Marketing để thu hút khách hàng cũng như gia tăng doanh số.

Theo dõi, giám sát và điều chỉnh chiến dịch truyền thông để đạt được mục tiêu nhanh chóng.

Nhiệm vụ về nhân sự

Ngoài các mô tả công việc giám đốc kinh doanh trên, họ còn đảm nhiệm công việc tuyển dụng ứng viên phù hợp với các vị trí trong phòng ban.

Hỗ trợ đào tạo, lên kế hoạch cụ thể để phát triển, hoàn thiện tổ chức nhân sự.

Mô tả công việc của giám đốc kinh doanh cụ thể (Nguồn: Internet)

4. Yêu cầu công việc nhân viên kinh doanh

Bên cạnh các mô tả công việc giám đốc kinh doanh thì yêu cầu chi tiết về vị trí này cũng được ứng viên quan tâm. Bởi vì, nhà tuyển dụng có thể dựa vào những tiêu chí về yêu cầu công việc để đánh giá ứng viên.

Học vấn

Đối với vị trí giám đốc kinh doanh, hầu hết nhà tuyển dụng đều yêu cầu trình độ học vấn “thạc sĩ” trở lên về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm

Giám đốc kinh doanh là một vị trí rất quan tâm đến kinh nghiệm làm việc của ứng viên. Thông thường, giám đốc kinh doanh phải có kinh nghiệm làm việc ít nhất 10 năm để đưa ra phương pháp, chiến lược kinh doanh hiệu quả. Bên cạnh đó, nhà tuyển dụng cũng khá quan tâm đến môi trường làm việc khác nhau để đánh giá khả năng thích nghi, trình độ cảm biến về thị trường của ứng viên.

Kỹ năng

Một số kỹ năng mô tả công việc của giám đốc kinh doanh cần sở hữu như:

Khả năng giao tiếp.

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

Khả năng phân tích số liệu một cách nhạy bén.

Kỹ năng quản lý, sắp xếp và phân chia công việc hợp lý.

Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn hoặc vấn đề.

Khả năng thuyết phục, đàm phán.

Kỹ năng nghiên cứu, hoạch định chiến lược cho từng dự án.

5. Quyền lợi được hưởng của nhân viên kinh doanh

Theo bản mô tả công việc giám đốc kinh doanh, họ sẽ nhận được các quyền lợi sau:

Thưởng, phụ cấp trách nhiệm, công việc.

Chế độ bảo hiểm cho cả gia đình.

Tham gia du lịch, teambuilding.

Hỗ trợ đào tạo trong và ngoài nước cùng lộ trình thăng tiến cụ thể.

Trau dồi kinh nghiệm và làm việc với nhiều đối tác trên thế giới.

6. Thu nhập của giám đốc kinh doanh

Thu nhập của một giám đốc kinh doanh thường dựa vào khả năng tài chính của doanh nghiệp, công việc, nhiệm vụ, kinh nghiệm làm việc,.. Thông thường, mức lương cho vị trí này thường dao động từ 30.000.000 - 80.000.000 VNĐ.

Thu nhập bình quân của giám đốc kinh doanh (Nguồn: Internet)

7. Lộ trình thăng tiến lên giám đốc kinh doanh

Có thể mỗi một người trước khi trở thành giám đốc kinh doanh sẽ trải qua các lộ trình thăng tiến khác nhau. Tuy nhiên, lộ trình cơ bản để thăng tiến lên vị trí giám đốc sẽ trải qua các giai đoạn sau:

Vị trí nhân viên kinh doanh: Thực hiện các nhiệm vụ sale, báo cáo và phân tích thị trường.

Chuyên viên kinh doanh: Đảm nhiệm các hoạt động kinh doanh, lên ý tưởng, chiến lược hoặc hoạch định để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chung.

Trưởng phòng kinh doanh: Là người có trình độ chuyên môn, kỹ năng và đặc biệt đạt được những thành tựu đáng kể trong kinh doanh.

Giám đốc kinh doanh: Là người có tư duy sáng tạo, khả năng lãnh đạo, kỹ năng và trình độ chuyên môn cao. Ngoài ra, họ còn đạt được nhiều thành tựu cao trong kinh doanh và khả năng thực hiện tất cả nhiệm vụ trong bản mô tả công việc giám đốc kinh doanh.

8. Các câu hỏi phỏng vấn vị trí giám đốc kinh doanh

Gợi ý cho bạn một số câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn vị trí giám đốc kinh doanh như sau:

Nếu trong team xảy ra mâu thuẫn, xung đột, bạn sẽ làm gì để giải quyết vấn đề này?

Nếu nhân viên không đạt hiệu suất làm việc hoặc KPI như đã đặt ra thì bạn sẽ làm gì?

Các tiêu chí để bạn đánh giá ứng viên, đối tác?

Bạn đặt ra những tiêu chí nào để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Làm thế nào để đưa một sản phẩm ra thị trường khi chưa có bất kỳ doanh nghiệp nào phân phối?

Nếu team bạn không đạt KPI trong 3 tháng liên tiếp thì bạn sẽ có phương hướng nào để cải thiện?

Nếu đưa cho bạn tổ chức chương trình cho dự án sản phẩm về tết, bạn sẽ thực hiện như thế nào?

Một vài câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn vị trí giám đốc kinh doanh (Nguồn: Internet)

Những chia sẻ của Job3s trên đây mong muốn bạn hiểu rõ hơn về các thông tin và mô tả công việc giám đốc kinh doanh chi tiết. Tìm hiểu kỹ lưỡng về yêu cầu công việc của giám đốc kinh doanh sẽ giúp bạn trang bị đầy đủ kỹ năng và trình độ chuyên môn phù hợp. Với nội dung bài viết trên, hy vọng bạn có thể hiểu rõ hơn về vị trí giám đốc kinh doanh.