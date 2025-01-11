Nhu cầu tuyển dụng ngành kế toán luôn ở mức cao, đặc biệt là kế toán trưởng, kiểm toán viên, chuyên viên phân tích tài chính. Theo thống kê đăng tin tuyển dụng trên Job3s.ai thì nhu cầu tuyển dụng cho vị trí kế toán trưởng tăng 15.4% so với quý 4/2023, cao nhất tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Nhu cầu tuyển dụng kế toán tăng là do các doanh nghiệp ngày càng chú trọng vào việc quản lý tài chính hiệu quả và minh bạch. Vì thế doanh nghiệp cần những kế toán trưởng có trình độ chuyên môn cao và có khả năng đáp ứng được yêu cầu này.

2. Mức lương kế toán trưởng bao nhiêu?

Mức lương kế toán trưởng bao nhiêu là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bạn có thể tham khảo mức lương kế toán trưởng theo kinh nghiệm việc làm và quy mô doanh nghiệp dưới đây:

Kinh nghiệm làm việc Quy mô doanh nghiệp Mức lương trung bình (triệu đồng/tháng) 1 - 2 năm Nhỏ 16 – 20 triệu Vừa 18 - 25 triệu Lớn 22 - 30 triệu 3 - 5 năm Nhỏ 20 - 25 triệu Vừa 25 - 35 triệu Lớn 30 - 40 triệu 5 - 7 năm Nhỏ 25 - 30 triệu Vừa 35 - 45 triệu Lớn 40 - 50 triệu

Lưu ý: Mức lương trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức lương thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Một số ngành nghề có mức lương kế toán trưởng cao hơn so với mặt bằng chung như: Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản...

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương kế toán trưởng hiện nay

Kế toán là một ngành nghề đòi hỏi nhiều kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, do đó, mức lương cho vị trí này cũng thường cao hơn so với các ngành nghề khác. Để trả lời câu hỏi kế toán trưởng lương bao nhiêu còn xét đến rất nhiều yếu tố như:

Kinh nghiệm làm việc

Kế toán trưởng có kinh nghiệm làm việc lâu năm (từ 5 năm trở lên) thường có mức lương cao hơn so với những người mới vào nghề. Kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề phức tạp hoặc tại các công ty lớn cũng sẽ được đánh giá cao hơn và dẫn đến mức lương kế toán trưởng cao hơn.

Kỹ năng và năng lực

Kế toán trưởng cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng về kế toán, tài chính, thuế và luật lao động. Kỹ năng tin học văn phòng tốt, thành thạo phần mềm kế toán và các công cụ hỗ trợ công việc khác cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức lương kế toán trưởng.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo tài chính, tư vấn thuế và giao tiếp tốt cũng là những yếu tố được đánh giá cao. Khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc quốc tế và chứng chỉ chuyên môn cũng là những điểm cộng giúp nâng cao mức lương cho kế toán trưởng.

Quy mô doanh nghiệp

Kế toán trưởng làm việc tại các doanh nghiệp lớn thường có mức lương cao hơn so với những người làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động phức tạp, hoạt động trong môi trường cạnh tranh cao cũng thường trả lương cao hơn cho kế toán trưởng.

Vị trí làm việc

Mức lương kế toán trưởng làm việc tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thường cao hơn so với các tỉnh thành khác. Vị trí làm việc có mức độ trách nhiệm cao, yêu cầu nhiều kỹ năng chuyên môn và khả năng giải quyết vấn đề phức tạp cũng sẽ có mức lương cao hơn.

Ngành nghề kinh doanh

Một số ngành nghề có mức lương kế toán trưởng cao hơn so với mặt bằng chung như: Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... Ngành nghề có nhiều rủi ro, yêu cầu tính chính xác cao và tác động lớn đến hoạt động của doanh nghiệp cũng sẽ có mức lương cao hơn cho vị trí kế toán trưởng.

Chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp

Ngoài mức lương cơ bản, một số doanh nghiệp còn cung cấp các chế độ đãi ngộ khác cho kế toán trưởng như: thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ Tết, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Những chế độ đãi ngộ tốt sẽ giúp thu hút và giữ chân nhân tài, góp phần nâng cao mức lương cho vị trí kế toán trưởng.

Kinh nghiệm làm việc là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến mức lương kế toán trưởng hiện nay

4. Để trở thành kế toán trưởng cần đáp ứng yêu cầu gì?

Mức lương kế toán trưởng thưởng rất cao do yêu cầu trách nhiệm của vị trí này lớn. Tuy nhiên, để có thể trở thành kế toán trưởng bạn phải đáp ứng được một số yêu cầu nhất định như:

Kiến thức chuyên môn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức chuyên môn sâu rộng về kế toán, tài chính, thuế và luật lao động.

Thành thạo các phần mềm kế toán như: Misa, SAP, KMS,...

Có khả năng phân tích dữ liệu tài chính, lập báo cáo tài chính và tư vấn thuế.

Nắm vững các quy định pháp luật về kế toán, tài chính và thuế.

Kỹ năng

Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả.

Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.

Kỹ năng tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Kinh nghiệm

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, trong đó có 1 năm kinh nghiệm quản lý.

Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty có quy mô vừa và nhỏ sẽ là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề phức tạp như: Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,... sẽ được đánh giá cao hơn.

Ngoài ra, bạn cũng cần:

Có đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thực và trách nhiệm.

Có tinh thần học hỏi và cập nhật kiến thức mới thường xuyên.

Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc năng động và áp lực cao.

Để trau dồi kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành kế toán trưởng, bạn có thể tham gia các khóa học sau:

Khóa học kế toán trưởng do các trường đại học, cao đẳng tổ chức.

Khóa học kế toán chuyên sâu do các trung tâm đào tạo uy tín tổ chức.

Các hội thảo, hội nghị chuyên ngành về kế toán và tài chính.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên tham gia các hoạt động như:

Làm việc bán thời gian hoặc thực tập tại các công ty kế toán để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Tham gia các diễn đàn, hội nhóm về kế toán trên mạng để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi từ những người đi trước.

Đọc sách báo, tài liệu chuyên ngành về kế toán và tài chính để cập nhật kiến thức mới.

Với sự nỗ lực và quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể trở thành một kế toán trưởng thành công.

Để trở thành kế toán trưởng cần có kiến thức chuyên môn tốt

5. Bí kíp giúp deal lương cao khi phỏng vấn vị trí kế toán trưởng

Kế toán là một nghề nghiệp đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm. Do đó, mức lương kế toán trưởng cần tương xứng với những gì họ cống hiến cho công ty. Nếu bạn đang muốn tìm việc làm kế toán trưởng hãy bỏ túi những bí kíp giúp deal lương cao khi phỏng vấn vị trí kế toán trưởng dưới đây:

Trước khi phỏng vấn

Nghiên cứu kỹ lưỡng về công ty và vị trí ứng tuyển: Tìm hiểu về văn hóa công ty, quy mô hoạt động, ngành nghề kinh doanh, yêu cầu công việc và mức lương trung bình cho vị trí kế toán trưởng tại công ty đó.

Tìm hiểu về văn hóa công ty, quy mô hoạt động, ngành nghề kinh doanh, yêu cầu công việc và mức lương trung bình cho vị trí kế toán trưởng tại công ty đó. Chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn : Luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn thường gặp, chuẩn bị portfolio thể hiện năng lực và kinh nghiệm của bản thân.

Luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn thường gặp, chuẩn bị portfolio thể hiện năng lực và kinh nghiệm của bản thân. Xác định mức lương mong muốn: Dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bản thân, hãy xác định mức lương mong muốn cho vị trí kế toán trưởng. Mức lương mong muốn nên cao hơn mức lương trung bình nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả của công ty.

Trong khi phỏng vấn

Thể hiện sự tự tin và chuyên nghiệp: Hãy thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy bạn tự tin vào khả năng của bản thân và có đủ năng lực để đảm nhận vị trí kế toán trưởng.

Hãy thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy bạn tự tin vào khả năng của bản thân và có đủ năng lực để đảm nhận vị trí kế toán trưởng. Nhấn mạnh những thành tích và kinh nghiệm liên quan: Khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn, hãy tập trung vào những thành tích và kinh nghiệm liên quan đến vị trí kế toán trưởng. Nêu cụ thể những ví dụ về những dự án bạn đã tham gia và những thành công bạn đã đạt được.

Khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn, hãy tập trung vào những thành tích và kinh nghiệm liên quan đến vị trí kế toán trưởng. Nêu cụ thể những ví dụ về những dự án bạn đã tham gia và những thành công bạn đã đạt được. Thể hiện sự đam mê và nhiệt huyết với công việc : Hãy cho nhà tuyển dụng thấy bạn đam mê và nhiệt huyết với công việc kế toán, cũng như mong muốn được cống hiến cho sự phát triển của công ty.

Hãy cho nhà tuyển dụng thấy bạn đam mê và nhiệt huyết với công việc kế toán, cũng như mong muốn được cống hiến cho sự phát triển của công ty. Đàm phán khéo léo về lương: Khi nhà tuyển dụng hỏi về mức lương mong muốn, hãy tự tin đưa ra mức lương bạn đã xác định trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng nên thể hiện sự linh hoạt và sẵn sàng đàm phán để đi đến mức lương phù hợp cho cả hai bên.

Khi nhà tuyển dụng hỏi về mức lương mong muốn, hãy tự tin đưa ra mức lương bạn đã xác định trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng nên thể hiện sự linh hoạt và sẵn sàng đàm phán để đi đến mức lương phù hợp cho cả hai bên. Luyện tập kỹ năng đàm phán: Bạn có thể tham gia các khóa học hoặc tìm kiếm tài liệu hướng dẫn về kỹ năng đàm phán lương. Luyện tập trả lời các câu hỏi thường gặp về lương trong buổi phỏng vấn. Rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh và thái độ chuyên nghiệp khi đàm phán.

Những sai lầm khi deal lương cần tránh

Tiết lộ mức lương hiện tại : Việc này có thể khiến nhà tuyển dụng đưa ra mức lương thấp hơn mong muốn của bạn.

Việc này có thể khiến nhà tuyển dụng đưa ra mức lương thấp hơn mong muốn của bạn. Đưa ra mức lương quá cao ngay từ đầu: Mức lương này nằm trong khả năng chi trả của công ty nên khó có thể đáp ứng.

Mức lương này nằm trong khả năng chi trả của công ty nên khó có thể đáp ứng. Chấp nhận mức lương quá thấp: Nếu bạn không hài lòng với mức lương được đề nghị, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Hãy thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy bạn tự tin vào khả năng của bản thân và có đủ năng lực để đảm nhận vị trí kế toán trưởng

Như vậy mức lương kế toán trường bao nhiêu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, quy mô công ty... Nhưng nhìn chung, mức lương vị trí này khá cao từ 20 – 50 triệu đồng/tháng, phù hợp để thu hút và giữ chân nhân tài trong lĩnh vực kế toán. Nếu đang có nhu cầu ứng tuyển vào vị trí kế toán trưởng, truy cập ngay job3s.ai - hàng nghìn cơ hội việc làm uy tín với mức lương hấp dẫn đang chờ bạn.