Ngành cơ khí chế tạo máy là gì? Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai

Ngành cơ khí chế tạo máy là gì? Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 22/01/2025
Ngày nay, nhu cầu về ngành cơ khí chế tạo máy tăng cao bởi các tập đoàn lớn. Vậy nên, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai của ngành cơ khí chế tạo máy là vô cùng lớn và rộng mở. Nếu bạn muốn trở thành một kỹ sư cơ khí hay chuyên viên chế tạo máy, hãy tham khảo những thông tin tổng quan về ngành để có thêm động lực gắn bó với ngành này.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Chuyên ngành cơ khí chế tạo máy là gì?
  4. 2. Sinh viên học cơ khí chế tạo máy sẽ được học những gì?
  6. 3. Sau khi học cơ khí chế tạo máy, sinh viên ra trường sẽ làm gì?
  8. 4. Mức lương ngành cơ khí chế tạo máy là bao nhiêu?
  10. 5. Có thể học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy ở đâu?
  12. 6. Con gái có thể học cơ khí chế tạo được không?
  14. 7. Các khối xét tuyển chuyên ngành cơ khí chế tạo máy là gì?
  16. 8. Lưu ý khi theo ngành chế tạo máy

1. Chuyên ngành cơ khí chế tạo máy là gì?

Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực đầu ra của thị trường lao động và nhu cầu tuyển dụng của các tập đoàn lớn, hiện nay, các trường đại học đã mở thêm rất nhiều lớp đào tạo chuyên ngành cơ khí chế tạo máy. Các bạn sinh viên khi học chuyên ngành này sẽ được giảng dạy về cách chế tạo các loại máy móc, thiết bị hoặc các vật dụng, dụng cụ hữu ích liên quan đến sản xuất ô tô, máy bay, hệ thống sản xuất, làm nóng, làm lạnh,...

Ngoài ra, ngành có vai trò trong việc tham gia trực tiếp các hoạt động sản xuất thực tế. Các kỹ sư/chuyên viên cơ khí chế tạo máy sẽ thực hiện vận hành toàn bộ quá trình đồng thời giám sát để đảm bảo được hiệu suất, hiệu quả tối ưu nhất. Trước đó, các kỹ sư sẽ tạo mô phỏng hoạt động của các đối tượng, xây dựng thiết kế quy trình theo hướng tối ưu, tối giản chi phí và năng lượng trước khi quyết định triển khai mô hình.

Xem thêm: Tất Tần Tật Những Điều Cần Biết Về Ngành Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn​

hiện nay, các trường đại học đã mở thêm rất nhiều lớp đào tạo chuyên ngành cơ khí chế tạo máy
Hiện nay, các trường đại học đã mở thêm rất nhiều lớp đào tạo chuyên ngành cơ khí chế tạo máy

2. Sinh viên học cơ khí chế tạo máy sẽ được học những gì?

Hiện nay, chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành cơ khí chế tạo máy sẽ mang đến cho sinh viên rất nhiều kỹ năng, không chỉ được học lý thuyết căn bản mà các bạn còn được áp dụng thực tế, triển khai mô hình và thiết kế sản phẩm. Một số kỹ năng có thể kể tên như:

  • Ứng dụng kiến thức về vật lý, hoá học, toán, khoa học và kỹ thuật vào để thực hiện thiết kế chế tạo máy móc, chi tiết máy, gia công và lắp ráp sản phẩm cơ khí.
  • Triển khai mô phỏng, thiết kế và phân tích thực nghiệm khi chế tạo máy.
  • Tổ chức thực hiện quá trình gia công, sản xuất các chi tiết máy từ các bước chuẩn bị cho đến gia công ra thành phẩm.
  • Học kỹ năng quản lý, điều hành quá trình sản xuất.
  • Thành thạo trong quy trình gia công và lắp ráp.
  • Trau dồi kỹ năng về phương pháp vận hàng, bảo quản, bảo dưỡng máy móc đồng thời học cách xử lý khi gặp sự cố kỹ thuật.
  • Thống kê số liệu, phân tích và cải tiến quy trình, gia tăng hiệu suất.
  • Thành thạo một số phần mềm CAD/CAM chuyên phục vụ tính toán, thiết kế và gia công chế tạo.
  • Phương pháp chế tạo phôi, dụng cụ cắt, đồ gá, công nghệ chế tạo máy, bảo trì máy.
  • Tập trung an toàn lao động và môi trường.
  • Tự động hoá quá trình sản xuất, máy công cụ, kỹ thuật điều khiển tự động.
Phương pháp chế tạo phôi, dụng cụ cắt, đồ gá, công nghệ chế tạo máy, bảo trì máy
Phương pháp chế tạo phôi, dụng cụ cắt, đồ gá, công nghệ chế tạo máy, bảo trì máy

3. Sau khi học cơ khí chế tạo máy, sinh viên ra trường sẽ làm gì?

Ngành cơ khí chế tạo máy đang khan hiếm nhân lực vì các tập đoàn lớn không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới có nhu cầu rất lớn về sản xuất dây chuyền, ứng dụng máy móc vào công nghệ. Trong tương lai, người học ngành này không cần lo lắng về vấn đề thiếu việc làm. Một số vị trí mà sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể làm như:

  • Kỹ sư, chuyên viên cơ khí, chế tạo máy.
  • Kỹ sư/ Chuyên viên lập trình gia công cho máy CNC phục vụ sản xuất.
  • Thiết kế khuôn mẫu 3D.
  • Nhân viên kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất các đơn vị chế tạo máy.
  • Tư vấn, thiết kế, vận hành các hệ thống sản xuất chế tạo.
  • Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, quản lý, tổ chức thực hiện sản xuất ở các đơn vị, công ty, tập đoàn sản xuất có các dây chuyền sản xuất, gia công tự động hoá.
  • Giảng viên, chuyên viên giảng dạy bộ môn về chuyên ngành chế tạo máy, cơ khí tại các trường đại học, trường cao đẳng, trung tâm đào tạo, viện nghiên cứu,...
  • Thực hiện học chuyên sâu, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành về chế tạo máy, nghiên cứu cấp cao.
  • Trực tiếp giám sát hoặc thi công quy trình thiết kế, sản xuất máy.
Kỹ sư/ Chuyên viên lập trình gia công cho máy CNC phục vụ sản xuất
Kỹ sư/ Chuyên viên lập trình gia công cho máy CNC phục vụ sản xuất

4. Mức lương ngành cơ khí chế tạo máy là bao nhiêu?

Hiện nay, ngành cơ khí chế tạo máy có mức lương khá cạnh tranh trên thị trường lao động. Tuỳ theo mức độ kinh nghiệm, kiến thức mà bạn sẽ có mức lương tương ứng. Mức lương trung bình của ngành này khoảng 8-15 triệu. Đối với các bạn có kinh nghiệm nhiều hơn, bạn có thể nhận được mức lương cao, khoảng 15-20 triệu hoặc vị trí quản lý khoảng 25 triệu.

Xem thêm: Ngành Digital Marketing Là Gì? Lương Digital Marketing Cao Không?

5. Có thể học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy ở đâu?

Với nhu cầu về đào tạo gia tăng, các bạn sinh viên có thể đăng ký học tập ở một số trường sau đây:

  • Khoa Cơ khí, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Khoa Cơ khí, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
  • Khoa Cơ khí, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

6. Con gái có thể học cơ khí chế tạo được không?

Câu trả lời là có, các bạn nữ hoàn toàn có thể theo học ngành này nếu thấy yêu thích cơ khí và chế tạo máy. Sau khi ra trường, các bạn có thể ứng dụng kinh nghiệm vào các vị trí không cần sử dụng nhiều sức giống các bạn nam như: Quản lý, giám sát hoặc điều hành dây chuyền sản xuất. Để có thể học được ngành này, các bạn nữ nên trang bị cho mình khả năng tư duy, phân tích về cơ khí. Ngoài ra, các bạn nên rèn luyện thêm tính kiên nhẫn, cẩn thận và tỉ mỉ.

các bạn nữ hoàn toàn có thể theo học ngành này nếu thấy yêu thích cơ khí và chế tạo máy
Các bạn nữ hoàn toàn có thể theo học ngành này nếu thấy yêu thích cơ khí và chế tạo máy

7. Các khối xét tuyển chuyên ngành cơ khí chế tạo máy là gì?

Các trường đại học lựa chọn 5 khối để tính điểm xét tuyển đầu vào, bao gồm:

  • A00: Toán, Vật Lý, Hoá học.
  • A01: Toán, Vật Lý, Tiếng Anh.
  • C01: Ngữ văn, Toán, Vật Lý.
  • D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.
  • A03: Toán, Vật Lý, Lịch Sử.

8. Lưu ý khi theo ngành chế tạo máy

Trước khi theo ngành này, bạn cũng đừng bỏ qua những lưu ý quan trọng sau đây:

Về môi trường làm việc:

  • Tiếp xúc trực tiếp với máy móc, động cơ, thiết bị.
  • Tiếp xúc trực tiếp với các nguyên vật liệu như: sắt, thép, inox, gang,... các dụng cụ như: phay, tiện, bào,..
  • Môi trường nhiều tiếng ồn.

Những yêu cầu về tố chất:

  • Đam mê, yêu thích cơ khí, máy móc, chế tạo.
  • Có sức khoẻ tốt.
  • Chăm chỉ, cần củ, tỉ mỉ, cẩn thận.
  • Có tư duy logic, sáng tạo.
Đam mê, yêu thích cơ khí, máy móc, chế tạo
Đam mê, yêu thích cơ khí, máy móc, chế tạo là những tố chất cần có khi theo ngành này

Hiện nay, công việc liên quan đến ngành cơ khí chế tạo máy có rất nhiều vì nhu cầu của các công ty lớn, nếu bạn vẫn đang loay hoay chưa tìm được công việc ưng ý, bạn có thể tìm kiếm trên job3s. Job3s liên tục cập nhật những công việc, JD về các vị trí tuyển dụng mới nhất của các công ty từ quy mô nhỏ đến lớn. Các bạn có thể truy cập vào trang web: https://job3s.ai/ để tham khảo, tìm kiếm công việc phù hợp.

Với một vài thông tin chia sẻ trên đây, chắc hẳn các bạn sinh viên đã có thể hiểu rõ hơn về chuyên ngành cơ khí chế tạo máy và đưa ra được quyết định lựa chọn ngành học, công việc một cách sáng suốt. Hãy cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, năng lực, kinh nghiệm và trải nghiệm, khi đó, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận được nhiều cơ hội việc làm tốt với lương thưởng cao.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »