Ngành cơ khí học trường nào? Gợi ý chọn trường học ngành cơ khí

Ngành cơ khí học trường nào? Gợi ý chọn trường học ngành cơ khí
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 26/02/2025
"Ngành cơ khí học trường nào" luôn là câu hỏi được nhiều sinh viên quan tâm. Việc chọn môi trường đào tạo phù hợp sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức chuyên sâu về thiết kế, chế tạo, bảo trì máy móc và hệ thống cơ khí.
Nội dung chính Job3s
  2. Tổng hợp các trường đào tạo ngành cơ khí
  4. 1. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  6. 2. Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
  8. 3. Trường Đại học Giao thông Vận tải
  10. 4. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  12. 5. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
  14. 6. Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  16. 7. Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
  18. 8. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  20. 9. Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
  22. 10. Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM

Tổng hợp các trường đào tạo ngành cơ khí

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn (2024)

Học phí (2024)

Miền Bắc

Trường Đại học Bách khoa

Hà Nội

Kỹ thuật cơ khí

A00, A01

26.5

22,000,000 đ/năm

ĐH Xây dựng HN

Công nghệ cơ giới

A00

24.0

16,500,000 đ/năm

ĐH Giao thông Vận tải

Cơ khí ô tô

A00

22.5

15,000,000 đ/năm

ĐH Công nghiệp Hà Nội

Cơ khí chế tạo

A00, A01

23.5

18,000,000 đ/năm

Miền Trung

ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Cơ khí chế tạo

A00, A01

25.0

20,000,000 đ/năm

ĐH Xây dựng Miền Trung

Kỹ thuật cơ khí

A00

21.0

12,500,000 đ/năm

Miền Nam

ĐH Bách khoa TP.HCM

Kỹ thuật cơ khí

A00, A01

27.0

25,000,000 đ/năm

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00

24.5

20,000,000 đ/năm

ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM

Cơ khí ô tô

A00

22.0

17,000,000 đ/năm

ĐH Công nghiệp TP.HCM

Kỹ thuật cơ khí

A00, A01

23.0

19,000,000 đ/năm

Lưu ý: Thông tin trong bài viết có thể thay đổi tùy theo quy định từng trường. Hãy trực tiếp truy cập website của các trường để cập nhật thông tin chính xác nhất.

Nhiều học sinh và các bậc phụ huynh phân vân theo ngành cơ khí học trường nào tốt nhất.
Nhiều học sinh và các bậc phụ huynh phân vân theo ngành cơ khí học trường nào tốt nhất.

1. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) được thành lập năm 1956, là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam. Trường có hệ thống cơ sở đào tạo hiện đại, đội ngũ giảng viên trình độ cao và hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường đào tạo nhiều chuyên ngành kỹ thuật như Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu,... với chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 7.000 sinh viên. Phương thức xét tuyển gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét tuyển tài năng và tuyển thẳng. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, D07.

Điểm chuẩn (2024): 26.5 (A00, A01, D07)

Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm

Địa chỉ: 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: https://www.hust.edu.vn/

Bạn đang thắc mắc ngành cơ khí học trường nào? Là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, Đại học Bách Khoa Hà Nội cung cấp chương trình đào tạo chuyên sâu về ngành Kỹ thuật cơ khí
Bạn đang thắc mắc ngành cơ khí học trường nào? Là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, Đại học Bách Khoa Hà Nội cung cấp chương trình đào tạo chuyên sâu về ngành Kỹ thuật cơ khí

2. Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM (HCMUT) được thành lập năm 1957, là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu khu vực phía Nam và trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên trình độ cao, nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế và hợp tác với các doanh nghiệp lớn để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trường đào tạo các ngành như Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ sinh học,... với chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 6.000 sinh viên mỗi năm. Phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét tuyển theo phương thức ĐHQG TP.HCM, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển tài năng. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, D07.

Điểm chuẩn (2024): 27.0 (A00, A01, D07)

Học phí: 25,000,000 đ/năm

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM

Website: https://www.hcmut.edu.vn/

Đại học Bách Khoa TP.HCM có chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí với chất lượng cao
Đại học Bách Khoa TP.HCM có chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí với chất lượng cao

3. Trường Đại học Giao thông Vận tải

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) được thành lập năm 1945, là cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật giao thông tại Việt Nam. Trường có đội ngũ giảng viên chuyên môn cao và cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với công nghệ tiên tiến trong ngành giao thông vận tải.

Các chuyên ngành đào tạo gồm Kỹ thuật công trình giao thông, Cơ khí ô tô, Điện - Điện tử, Kinh tế vận tải,... Trường có chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 4.000 sinh viên mỗi năm, xét tuyển dựa trên điểm thi THPT Quốc gia, xét học bạ và phương thức tuyển thẳng. Các khối xét tuyển chủ yếu là A00, A01, D01.

Điểm chuẩn (2024): 22.5 (A00, A01, D01)

Học phí: 15,000,000 đ/năm

Địa chỉ: 3 Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://www.utt.edu.vn/

Trường Đại học Giao thông Vận tải đào tạo ngành Cơ khí ô tô
Trường Đại học Giao thông Vận tải đào tạo ngành Cơ khí ô tô

4. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) được thành lập năm 1962, là một trong những trường đại học hàng đầu về đào tạo kỹ thuật và công nghệ tại Việt Nam. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, và chương trình đào tạo kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để nâng cao tính thực tiễn.

Trường đào tạo các ngành như Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật điện - điện tử, Cơ điện tử, Công nghệ thông tin,... Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 5.000 sinh viên. Phương thức xét tuyển gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét học bạ, tuyển thẳng và xét điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, D01.

Điểm chuẩn (2024): 24.5 (A00, A01, D01)

Học phí: 20,000,000 đ/năm

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, TP.HCM

Website: https://hcmute.edu.vn/

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí với nhiều chương trình thực tập tại doanh nghiệp lớn
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí với nhiều chương trình thực tập tại doanh nghiệp lớn

5. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI) được thành lập năm 1898, là một trong những trường đào tạo kỹ thuật, công nghệ và kinh tế hàng đầu tại Việt Nam. Trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng cao và chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành công nghiệp trong và ngoài nước.

Trường đào tạo nhiều chuyên ngành như Cơ khí chế tạo, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện - điện tử, Khoa học máy tính,... Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 7.000 sinh viên. Phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét tuyển học bạ, xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội và tuyển thẳng theo quy định. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, D01.

Điểm chuẩn: (2024): 23.5 (A00, A01, D01)

Học phí: 18,000,000 đ/năm

Địa chỉ: 298 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://www.haui.edu.vn/

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nổi tiếng với ngành Cơ khí chế tạo
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nổi tiếng với ngành Cơ khí chế tạo

6. Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (DUT) được thành lập năm 1975, là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu khu vực miền Trung, trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Trường có cơ sở đào tạo hiện đại, hệ thống phòng thí nghiệm tiên tiến và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, giúp sinh viên tiếp cận với kiến thức chuyên sâu và thực hành thực tế.

Trường đào tạo nhiều chuyên ngành như Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu,... Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 4.500 sinh viên. Phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét tuyển theo phương thức của ĐHQG Đà Nẵng, xét học bạ và tuyển thẳng. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, D07.

Điểm chuẩn (2024): 25.0 (A00, A01, D07)

Học phí: 20,000,000 đ/năm

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng

Website: https://dut.udn.vn/

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng chương trình đào tạo ngành Cơ khí chế tạo được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế
Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng chương trình đào tạo ngành Cơ khí chế tạo được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế

7. Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) được thành lập năm 1956, là một trong những trường đào tạo kỹ thuật và công nghệ hàng đầu tại khu vực phía Nam. Trường sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phòng thí nghiệm tiên tiến và đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm chuyên môn cao. IUH cũng có sự hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên.

Trường đào tạo nhiều chuyên ngành như Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu,... Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 6.000 sinh viên. Phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét học bạ, xét kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và tuyển thẳng theo quy định. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, D01.

Điểm chuẩn (2024): 23.0 (A00, A01, D01)

Học phí: 19,000,000 đ/năm

Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP.HCM

Website: https://www.iuh.edu.vn/

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí tại đây được đánh giá cao
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí tại đây được đánh giá cao

8. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (NUCE) được thành lập năm 1966, là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về kỹ thuật và xây dựng tại Việt Nam. Trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn. Bên cạnh đó, trường cũng hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để tạo điều kiện thực tập và việc làm cho sinh viên.

Trường đào tạo các chuyên ngành như Công nghệ cơ giới, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật môi trường, Kiến trúc, Quản lý xây dựng,... Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 3.500 sinh viên. Phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét học bạ và tuyển thẳng theo quy định. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, V00, V01.

Điểm chuẩn (2024): 24.0 (A00, A01, V00, V01)

Học phí: 16,500,000 đ/năm

Địa chỉ: 55 Giải Phóng, Hà Nội

Website: https://www.nuce.edu.vn/

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đào tạo ngành Công nghệ cơ giới
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đào tạo ngành Công nghệ cơ giới

9. Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) được thành lập năm 1976, là một trong những cơ sở đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật xây dựng và cơ khí khu vực miền Trung. Trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, và chương trình đào tạo thực hành cao, giúp sinh viên tiếp cận với công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật.

Trường đào tạo nhiều chuyên ngành như tuyển kỹ thuật thợ cơ khí, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ vật liệu xây dựng, Kiến trúc, Quản lý xây dựng,... Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 2.500 sinh viên. Phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét học bạ và tuyển thẳng theo quy định. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, V00, D01.

Điểm chuẩn (2024): 21.0 (A00, A01, V00, D01)

Học phí: 12,500,000 đ/năm

Địa chỉ: 24 Nguyễn Du, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

Website: https://mientrung.edu.vn/

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung chương trình Kỹ thuật cơ khí giúp sinh viên có nền tảng tốt và cơ hội việc làm rộng mở
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung chương trình Kỹ thuật cơ khí giúp sinh viên có nền tảng tốt và cơ hội việc làm rộng mở

10. Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) được thành lập năm 1988, là một trong những trường hàng đầu về đào tạo kỹ thuật giao thông, vận tải và cơ khí khu vực phía Nam. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thực tế, giúp sinh viên có nền tảng vững chắc để phát triển nghề nghiệp.

Trường đào tạo nhiều chuyên ngành như Cơ khí ô tô, Kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện - điện tử, Kinh tế vận tải,... với chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 3.500 sinh viên. Phương thức xét tuyển gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét học bạ, xét kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và tuyển thẳng theo quy định. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, D01.

Điểm chuẩn (2024): 22.0 (A00, A01, D01)

Học phí: 17,000,000 đ/năm

Địa chỉ: 2 Võ Oanh, Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://ut.edu.vn/

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM có thế mạnh trong đào tạo ngành Cơ khí ô tô
Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM có thế mạnh trong đào tạo ngành Cơ khí ô tô

Tóm lại, chọn trường học ngành cơ khí không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp, mà còn quyết định mức lương và phúc lợi sau này. Ngoài thu nhập, ngành cơ khí còn mang lại sự ổn định và phát triển lâu dài. Nếu bạn quan tâm đến ngành cơ khí học trường nào, hãy truy cập Job3s.ai để tìm hiểu chi tiết!

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »