Ngành cơ khí học trường nào? Gợi ý chọn trường học ngành cơ khí

Tổng hợp các trường đào tạo ngành cơ khí

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật cơ khí A00, A01 26.5 22,000,000 đ/năm ĐH Xây dựng HN Công nghệ cơ giới A00 24.0 16,500,000 đ/năm ĐH Giao thông Vận tải Cơ khí ô tô A00 22.5 15,000,000 đ/năm ĐH Công nghiệp Hà Nội Cơ khí chế tạo A00, A01 23.5 18,000,000 đ/năm Miền Trung ĐH Bách khoa Đà Nẵng Cơ khí chế tạo A00, A01 25.0 20,000,000 đ/năm ĐH Xây dựng Miền Trung Kỹ thuật cơ khí A00 21.0 12,500,000 đ/năm Miền Nam ĐH Bách khoa TP.HCM Kỹ thuật cơ khí A00, A01 27.0 25,000,000 đ/năm ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00 24.5 20,000,000 đ/năm ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM Cơ khí ô tô A00 22.0 17,000,000 đ/năm ĐH Công nghiệp TP.HCM Kỹ thuật cơ khí A00, A01 23.0 19,000,000 đ/năm

Lưu ý: Thông tin trong bài viết có thể thay đổi tùy theo quy định từng trường. Hãy trực tiếp truy cập website của các trường để cập nhật thông tin chính xác nhất.

Nhiều học sinh và các bậc phụ huynh phân vân theo ngành cơ khí học trường nào tốt nhất.

1. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) được thành lập năm 1956, là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam. Trường có hệ thống cơ sở đào tạo hiện đại, đội ngũ giảng viên trình độ cao và hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường đào tạo nhiều chuyên ngành kỹ thuật như Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu,... với chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 7.000 sinh viên. Phương thức xét tuyển gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét tuyển tài năng và tuyển thẳng. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, D07.

Điểm chuẩn (2024): 26.5 (A00, A01, D07)

Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm

Địa chỉ: 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: https://www.hust.edu.vn/

Bạn đang thắc mắc ngành cơ khí học trường nào? Là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, Đại học Bách Khoa Hà Nội cung cấp chương trình đào tạo chuyên sâu về ngành Kỹ thuật cơ khí

2. Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM (HCMUT) được thành lập năm 1957, là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu khu vực phía Nam và trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên trình độ cao, nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế và hợp tác với các doanh nghiệp lớn để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trường đào tạo các ngành như Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ sinh học,... với chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 6.000 sinh viên mỗi năm. Phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét tuyển theo phương thức ĐHQG TP.HCM, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển tài năng. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, D07.

Điểm chuẩn (2024): 27.0 (A00, A01, D07)

Học phí: 25,000,000 đ/năm

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM

Website: https://www.hcmut.edu.vn/

Đại học Bách Khoa TP.HCM có chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí với chất lượng cao

3. Trường Đại học Giao thông Vận tải

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) được thành lập năm 1945, là cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật giao thông tại Việt Nam. Trường có đội ngũ giảng viên chuyên môn cao và cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với công nghệ tiên tiến trong ngành giao thông vận tải.

Các chuyên ngành đào tạo gồm Kỹ thuật công trình giao thông, Cơ khí ô tô, Điện - Điện tử, Kinh tế vận tải,... Trường có chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 4.000 sinh viên mỗi năm, xét tuyển dựa trên điểm thi THPT Quốc gia, xét học bạ và phương thức tuyển thẳng. Các khối xét tuyển chủ yếu là A00, A01, D01.

Điểm chuẩn (2024): 22.5 (A00, A01, D01)

Học phí: 15,000,000 đ/năm

Địa chỉ: 3 Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://www.utt.edu.vn/

Trường Đại học Giao thông Vận tải đào tạo ngành Cơ khí ô tô

4. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) được thành lập năm 1962, là một trong những trường đại học hàng đầu về đào tạo kỹ thuật và công nghệ tại Việt Nam. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, và chương trình đào tạo kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để nâng cao tính thực tiễn.

Trường đào tạo các ngành như Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật điện - điện tử, Cơ điện tử, Công nghệ thông tin,... Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 5.000 sinh viên. Phương thức xét tuyển gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét học bạ, tuyển thẳng và xét điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, D01.

Điểm chuẩn (2024): 24.5 (A00, A01, D01)

Học phí: 20,000,000 đ/năm

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, TP.HCM

Website: https://hcmute.edu.vn/

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí với nhiều chương trình thực tập tại doanh nghiệp lớn

5. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI) được thành lập năm 1898, là một trong những trường đào tạo kỹ thuật, công nghệ và kinh tế hàng đầu tại Việt Nam. Trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng cao và chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành công nghiệp trong và ngoài nước.

Trường đào tạo nhiều chuyên ngành như Cơ khí chế tạo, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện - điện tử, Khoa học máy tính,... Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 7.000 sinh viên. Phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét tuyển học bạ, xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội và tuyển thẳng theo quy định. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, D01.

Điểm chuẩn: (2024): 23.5 (A00, A01, D01)

Học phí: 18,000,000 đ/năm

Địa chỉ: 298 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://www.haui.edu.vn/

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nổi tiếng với ngành Cơ khí chế tạo

6. Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (DUT) được thành lập năm 1975, là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu khu vực miền Trung, trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Trường có cơ sở đào tạo hiện đại, hệ thống phòng thí nghiệm tiên tiến và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, giúp sinh viên tiếp cận với kiến thức chuyên sâu và thực hành thực tế.

Trường đào tạo nhiều chuyên ngành như Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu,... Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 4.500 sinh viên. Phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét tuyển theo phương thức của ĐHQG Đà Nẵng, xét học bạ và tuyển thẳng. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, D07.

Điểm chuẩn (2024): 25.0 (A00, A01, D07)

Học phí: 20,000,000 đ/năm

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng

Website: https://dut.udn.vn/

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng chương trình đào tạo ngành Cơ khí chế tạo được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế

7. Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) được thành lập năm 1956, là một trong những trường đào tạo kỹ thuật và công nghệ hàng đầu tại khu vực phía Nam. Trường sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phòng thí nghiệm tiên tiến và đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm chuyên môn cao. IUH cũng có sự hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên.

Trường đào tạo nhiều chuyên ngành như Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu,... Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 6.000 sinh viên. Phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét học bạ, xét kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và tuyển thẳng theo quy định. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, D01.

Điểm chuẩn (2024): 23.0 (A00, A01, D01)

Học phí: 19,000,000 đ/năm

Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP.HCM

Website: https://www.iuh.edu.vn/

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí tại đây được đánh giá cao

8. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (NUCE) được thành lập năm 1966, là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về kỹ thuật và xây dựng tại Việt Nam. Trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn. Bên cạnh đó, trường cũng hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để tạo điều kiện thực tập và việc làm cho sinh viên.

Trường đào tạo các chuyên ngành như Công nghệ cơ giới, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật môi trường, Kiến trúc, Quản lý xây dựng,... Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 3.500 sinh viên. Phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét học bạ và tuyển thẳng theo quy định. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, V00, V01.

Điểm chuẩn (2024): 24.0 (A00, A01, V00, V01)

Học phí: 16,500,000 đ/năm

Địa chỉ: 55 Giải Phóng, Hà Nội

Website: https://www.nuce.edu.vn/

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đào tạo ngành Công nghệ cơ giới

9. Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) được thành lập năm 1976, là một trong những cơ sở đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật xây dựng và cơ khí khu vực miền Trung. Trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, và chương trình đào tạo thực hành cao, giúp sinh viên tiếp cận với công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật.

Trường đào tạo nhiều chuyên ngành như tuyển kỹ thuật thợ cơ khí, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ vật liệu xây dựng, Kiến trúc, Quản lý xây dựng,... Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 2.500 sinh viên. Phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét học bạ và tuyển thẳng theo quy định. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, V00, D01.

Điểm chuẩn (2024): 21.0 (A00, A01, V00, D01)

Học phí: 12,500,000 đ/năm

Địa chỉ: 24 Nguyễn Du, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

Website: https://mientrung.edu.vn/

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung chương trình Kỹ thuật cơ khí giúp sinh viên có nền tảng tốt và cơ hội việc làm rộng mở

10. Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) được thành lập năm 1988, là một trong những trường hàng đầu về đào tạo kỹ thuật giao thông, vận tải và cơ khí khu vực phía Nam. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thực tế, giúp sinh viên có nền tảng vững chắc để phát triển nghề nghiệp.

Trường đào tạo nhiều chuyên ngành như Cơ khí ô tô, Kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện - điện tử, Kinh tế vận tải,... với chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 3.500 sinh viên. Phương thức xét tuyển gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, xét học bạ, xét kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và tuyển thẳng theo quy định. Các khối xét tuyển chính là A00, A01, D01.

Điểm chuẩn (2024): 22.0 (A00, A01, D01)

Học phí: 17,000,000 đ/năm

Địa chỉ: 2 Võ Oanh, Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://ut.edu.vn/

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM có thế mạnh trong đào tạo ngành Cơ khí ô tô

Tóm lại, chọn trường học ngành cơ khí không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp, mà còn quyết định mức lương và phúc lợi sau này. Ngoài thu nhập, ngành cơ khí còn mang lại sự ổn định và phát triển lâu dài. Nếu bạn quan tâm đến ngành cơ khí học trường nào, hãy truy cập Job3s.ai để tìm hiểu chi tiết!