Thợ cơ khí là gì? Các chứng chỉ cần thiết để làm thợ cơ khí

1. Phân loại thợ cơ khí

Nghề thợ cơ khí được phân thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại có đặc điểm công việc và vai trò riêng biệt trong ngành công nghiệp. Dưới đây là một số phân loại chính của thợ cơ khí:

1.1. Thợ cơ khí chế tạo

Đặc điểm công việc: Thợ cơ khí chế tạo là những người chuyên gia công, sản xuất các chi tiết máy từ các loại vật liệu như kim loại, hợp kim. Công việc của họ bao gồm cắt, uốn, hàn, phay, tiện, mài để tạo ra những sản phẩm theo bản vẽ kỹ thuật.

Sản phẩm của thợ cơ khí chế tạo làm ra: Các sản phẩm mà thợ cơ khí chế tạo tạo ra bao gồm chi tiết máy, khuôn mẫu, thiết bị cơ khí, cấu kiện xây dựng, máy móc công nghiệp phục vụ cho nhiều ngành nghề khác nhau.

1.2. Thợ cơ khí sửa chữa

Đặc điểm công việc: Thợ cơ khí sửa chữa chuyên xử lý các sự cố, hư hỏng của máy móc, thiết bị. Họ cần có khả năng chẩn đoán chính xác nguyên nhân hư hỏng, sửa chữa và thay thế các bộ phận hư hỏng của máy móc.

Quy trình sửa chữa và bảo trì máy móc: Quy trình sửa chữa bắt đầu bằng việc kiểm tra tình trạng máy móc, phân tích sự cố. Sau đó, thợ cơ khí sẽ tiến hành tháo dỡ, thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận hỏng, kiểm tra và điều chỉnh lại hoạt động của máy trước khi lắp ráp hoàn chỉnh.

