Ngành đầu bếp học trường nào? Chọn trường chuẩn sẽ thành công vang dội

1. Ngành đầu bếp học khối nào?

Trước khi tìm hiểu ngành đầu bếp học trường nào, bạn cần biết khối thi của ngành này. Hiện nay, có nhiều trường dạy nấu ăn chuyên sâu, nhưng thay vì gọi là đầu bếp, tên gọi của các ngành này là Quản trị món ăn hoặc Kỹ thuật chế biến món ăn.

Học đầu bếp sẽ có các ngành Quản trị món ăn hoặc Kỹ thuật chế biến món ăn

Cao đẳng Du lịch Sài Gòn là trường chính thức đào tạo chuyên ngành đầu bếp - Kỹ thuật chế biến món ăn được nhiều người quan tâm. Khối thi nghề đầu bếp có thể chọn là khối C (gồm Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý) hoặc khối D1 (gồm Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh).

Để trở thành đầu bếp, bạn cần có đam mê và kỹ năng nấu nướng, cùng với sự kiên trì và nghị lực trong công việc. Nếu bạn có ít năng khiếu bẩm sinh và chịu được áp lực của công việc, bạn đã có thể bước vào con đường nghề bếp.

2. Học đầu bếp mất bao lâu?

Ngoài việc quan tâm ngành đầu bếp học trường nào, nhiều bạn cũng muốn biết về thời gian học tập của ngành này. Các trường đào tạo về bếp có các chương trình học chất lượng và cấu trúc rõ ràng giúp sinh viên học được kiến thức văn hóa và kỹ năng chuyên môn một cách toàn diện. Thực tế, dù ngành đầu bếp học trường nào thì mỗi trường đều có quy định thời gian học khác nhau như sau:

Mỗi trường đều có quy định thời gian học khác nhau của ngành đầu bếp

Đại học, Cao đẳng: Thường là từ 2 đến 4 năm. Đây là chuẩn mực giúp bạn có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.

Thường là từ 2 đến 4 năm. Đây là chuẩn mực giúp bạn có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc sau này. Trung cấp: Thời gian học nhanh và không quá khó, được nhiều học sinh, sinh viên chọn lựa. Thời gian học phụ thuộc vào từng đối tượng.

Thời gian học nhanh và không quá khó, được nhiều học sinh, sinh viên chọn lựa. Thời gian học phụ thuộc vào từng đối tượng. Học sinh đã tốt nghiệp cấp 2: Thời gian học là 3 năm.

Thời gian học là 3 năm. Học sinh chưa tốt nghiệp cấp 3: Thời gian học là 2 năm.

Thời gian học là 2 năm. Học sinh đã tốt nghiệp cấp 3: Thời gian học là 1 năm cho nghiệp vụ đầu bếp.

Thời gian học là 1 năm cho nghiệp vụ đầu bếp. Người đi làm hoặc có bằng trung cấp: Thời gian học từ 3 đến 6 tháng cho nghiệp vụ đầu bếp.

3. Ngành đầu bếp học trường nào?

Ngành đầu bếp học trường nào là thắc mắc của nhiều bạn có đam mê và mong muốn phát triển theo ngành này. Tùy vào hoàn cảnh và mục tiêu của mỗi người, bạn có thể chọn một trường nấu ăn phù hợp nhất. Dưới đây là thông tin và đánh giá về các cơ sở đào tạo nấu ăn, mong rằng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn ngành đầu bếp học trường nào.

3.1. Học tại trường Đại học

Mặc dù các trường đại học không có chương trình đào tạo trực tiếp, nhưng có một số ngành liên quan, như: Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị chế biến món ăn và nhiều ngành khác.

Ngành đầu bếp học trường nào? Các trường đào tạo về lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn đều có chương trình đào tạo đầu bếp riêng

Vậy, ngành đầu bếp học trường nào? và làm đầu bếp học ngành gì? Có nhiều trường đại học đào tạo ngành đầu bếp cho bạn lựa chọn như:

Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh có ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực hoặc ngành Khoa học chế biến món ăn.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội có ngành Kỹ thuật chế biến món ăn.

Trường Cao đẳng Thương mại và Công nghệ Hà Nội có ngành Kỹ thuật chế biến món ăn.

Trường Cao đẳng Kinh tế Công thương Hà Nội có ngành Kỹ thuật chế biến món ăn.

Ưu điểm Nhược điểm Chương trình đào tạo rõ ràng, bài bản.

Có cơ hội gặp gỡ giảng viên/sinh viên giỏi.

Được hướng dẫn rõ ràng bởi giảng viên có kinh nghiệm. Thời gian đào tạo không linh hoạt.

Số lượng tuyển sinh hạn chế.

Yêu cầu vượt qua bài kiểm tra đầu vào với một số điểm nhất định.

Hạn chế về lựa chọn ngành học.

3.2. Học tại các Trung tâm đào tạo việc làm

Học nghề đầu bếp tại các trung tâm đào tạo nghề là lựa chọn phổ biến của nhiều bạn trẻ, với nhiều lợi ích hấp dẫn Dưới đây là một số trung tâm đào tạo nghề nấu ăn chuyên nghiệp mà bạn có thể tham khảo để giải đáp thắc mắc ngành đầu bếp học trường nào:

Trung tâm đào tạo việc làm tập trung vào hoạt động thực hành nấu ăn

Trung tâm dạy nấu ăn Sao Mai: Cung cấp các khóa học từ làm bánh, chế biến đồ u đến chế biến đồ Á.

Cung cấp các khóa học từ làm bánh, chế biến đồ u đến chế biến đồ Á. EZcooking: Có trụ sở tại Hà Nội, cung cấp nhiều khóa học như Bếp gia đình, Bếp bánh, Đầu bếp chuyên nghiệp, Ẩm thực thế giới và nhiều khóa học khác.

Có trụ sở tại Hà Nội, cung cấp nhiều khóa học như Bếp gia đình, Bếp bánh, Đầu bếp chuyên nghiệp, Ẩm thực thế giới và nhiều khóa học khác. Học viện quốc tế CHM: Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được chứng chỉ CTH của Liên đoàn Du lịch và Khách sạn Anh Quốc, mở ra cơ hội việc làm tại các khách sạn, nhà hàng 4 sao - 5 sao.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được chứng chỉ CTH của Liên đoàn Du lịch và Khách sạn Anh Quốc, mở ra cơ hội việc làm tại các khách sạn, nhà hàng 4 sao - 5 sao. Trường hướng nghiệp Á Âu: Đào tạo nhiều lĩnh vực thuộc ngành bếp như Bếp Á, Bếp u, Chế biến bánh, và nhiều lĩnh vực khác.

Ưu điểm Nhược điểm Tối ưu hóa thời gian học.

Đa dạng chuyên ngành lựa chọn.

Học phí phù hợp.

Nhiều cơ sở đào tạo trên toàn quốc.

Tập trung vào hoạt động thực hành. Khó khăn trong việc chọn trung tâm đào tạo uy tín chuyên nghiệp do số lượng cơ sở đào tạo nhiều.

Một số trung tâm tập trung quá nhiều vào kỹ năng thực hành mà ít chia sẻ kiến thức liên quan.

3.3. Học theo hình thức du học

Hiện nay, ngoài tìm hiểu ngành đầu bếp học trường nào, nhiều bạn trẻ lựa chọn du học ngành đầu bếp ở các nước phát triển như Nhật Bản, Úc, Pháp, v.v. Sinh viên khi học ở đó có thể nhận được chứng chỉ quốc tế, sau đó có thể làm việc ở nước ngoài hoặc trở về nước làm việc tại các khách sạn, resort với mức lương cao.

Ưu điểm Nhược điểm Cơ hội học tập với ẩm thực quốc tế.

Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cải thiện kỹ năng giao tiếp và học thêm ngôn ngữ mới.

Triển vọng nghề nghiệp tốt nhờ bằng cấp quốc tế và kỹ năng làm việc Quá trình chuẩn bị có thể mất nhiều thời gian từ việc chuẩn bị hồ sơ đến học tiếng, v.v.

Học phí cao, một khóa đào tạo nghề đầu bếp ở Úc có thể từ 10.000 - 22.000 USD,và có thể cao hơn tùy vào trường học.

Khó khăn ban đầu khi học và làm việc trong một môi trường mới.

4. Học phí ngành đầu bếp bao nhiêu?

Ngoài câu hỏi ngành đầu bếp học trường nào, nhiều bạn vẫn không biết cần bao nhiêu tiền để học được ngành này. Hiện nay, học phí của ngành này thay đổi tuỳ theo nhiều yếu tố như trường học, chương trình học, thời gian và đối tượng học. Thông thường, mức học phí đào tạo ngành đầu bếp ở Việt Nam như sau:

Khóa học cơ bản: Từ 7 - 12 triệu đồng/khóa.

Từ 7 - 12 triệu đồng/khóa. Khóa học nâng cao: Từ 20 - 30 triệu đồng/khóa.

Học phí của ngành này thay đổi tuỳ theo nhiều yếu tố như cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo...

Đặc biệt, chuyên ngành kỹ thuật chế biến món ăn ở bậc Cao đẳng và Trung cấp, học sinh được Nhà nước tài trợ 70% học phí theo Nghị định 81/2021. Chính sách này giúp giảm áp lực về học phí, tạo động lực và tự tin cho học viên và gia đình trong việc theo đuổi ước mơ đầu bếp.

5. Điều kiện để trở thành đầu bếp chuyên nghiệp

Trong thực tế, nghề đầu bếp được xem như một hình thức học nghề gọi là "cầm tay chỉ việc". Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển của ngành bếp và du lịch ẩm thực, người đầu bếp không chỉ cần kỹ năng nấu ăn giỏi mà phải có bằng cấp và để có cơ hội thăng tiến nhanh chóng và cạnh tranh trên thị trường lao động. Dưới đây là những điều kiện cần thiết mà bạn cần đáp ứng:

Để làm đầu bếp bạn phải có tuổi từ 14 trở lên và sức khỏe tốt

Tuổi từ 14 trở lên và sức khỏe tốt: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2012, bạn phải đủ 14 tuổi và có sức khỏe phù hợp với yêu cầu của nghề.

Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2012, bạn phải đủ 14 tuổi và có sức khỏe phù hợp với yêu cầu của nghề. Niềm đam mê và sự nhiệt huyết: Ngành đầu bếp đòi hỏi làm việc dưới áp lực và cường độ cao, vì vậy bạn cần phải kiên trì và quyết tâm trong công việc.

Ngành đầu bếp đòi hỏi làm việc dưới áp lực và cường độ cao, vì vậy bạn cần phải kiên trì và quyết tâm trong công việc. Trau dồi kiến thức và kỹ năng: Bạn cần không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức để có thể thành công.

Bạn cần không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức để có thể thành công. Ý chí cầu tiến: Điều quan trọng là bạn phải có ý chí cầu tiến cao, nuôi dưỡng ước mơ và niềm đam mê để vượt qua mọi thách thức.

Điều quan trọng là bạn phải có ý chí cầu tiến cao, nuôi dưỡng ước mơ và niềm đam mê để vượt qua mọi thách thức. Được đào tạo bài bản và có bằng cấp chính quy: Trên thị trường lao động, nhà tuyển dụng mong muốn tuyển được nhân sự có kiến thức, kỹ năng tốt và có Bằng cấp chính quy để tránh tình trạng tái đào tạo, tiết kiệm thời gian và chi phí.

6. Tương lai và mức lương nghề đầu bếp

Nhìn chung, nghề đầu bếp vẫn rất tiềm năng và có thể phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi ngành dịch vụ du lịch, lưu trú, ẩm thực và giải trí đang phát triển. Thực tế, hầu hết các bạn học viên dù ngành đầu bếp học trường nào sau khi tốt nghiệp đều có việc làm. Mặc dù nghề này dễ học và dễ tìm việc, nhưng yêu cầu sự kiên trì, niềm đam mê với nghề.

Trong nhiều năm tới, nghề đầu bếp sẽ tiếp tục nằm trong danh sách những nghề có triển vọng nhất

Hơn nữa, dự kiến trong nhiều năm tới, nghề đầu bếp sẽ tiếp tục nằm trong danh sách những nghề có triển vọng nhất: lương cao, cân bằng cuộc sống tốt và có cơ hội phát triển sự nghiệp tốt.

Mức thu nhập trung bình của một bếp trưởng tại các khách sạn 5 sao có thể lên đến hơn 1.000 USD mỗi tháng, tương đương khoảng 23 triệu VNĐ, chưa tính thưởng và các khoản phụ cấp.

7. Một số lưu ý khi học đầu bếp

Nghề đầu bếp ngày càng được ưa chuộng bởi sự sáng tạo và cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Tuy nhiên, con đường trở thành một đầu bếp tài năng không hề đơn giản. Bên cạnh việc tìm hiểu ngành đầu bếp học trường nào, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều khía cạnh khác:

Trước khi theo học chuyên nghiệp, bạn nên trang bị cho mình một số kỹ năng nấu nướng cơ bản

Có rất nhiều trường đào tạo nghề đầu bếp, nhưng không phải ngành đầu bếp học trường nào cũng uy tín và chất lượng. Hãy tìm hiểu kỹ thông tin về các trường trước khi quyết định theo học.

Nếu bạn không có hứng thú với nấu nướng, cho dù ngành đầu bếp học trường nào bạn sẽ rất dễ nản lòng và bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

Trước khi theo học chuyên nghiệp, bạn nên trang bị cho mình một số kỹ năng nấu nướng cơ bản như: sơ chế nguyên liệu, sử dụng các loại dao, thớt, bếp, nêm nếm gia vị,...

Một đầu bếp giỏi không chỉ biết nấu theo công thức mà còn cần có khả năng sáng tạo, biến tấu để tạo ra những món ăn mới lạ và độc đáo.

Bếp là nơi làm việc chung của nhiều người, do đó, bạn cần có kỹ năng làm việc nhóm tốt để phối hợp nhịp nhàng với các đồng nghiệp.

Việc lựa chọn ngành đầu bếp học trường nào là một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến tương lai nghề nghiệp của bạn. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như: chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, học phí, vị trí địa lý,... để quyết định học đầu bếp nên học trường nào phù hợp nhất với bản thân.