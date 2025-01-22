Học ngành kinh doanh quốc tế ra làm gì? TOP những ngành nghề HOT nhất

1. Ngành Kinh doanh quốc tế là gì?

Để có thể trả lời được câu hỏi học ngành kinh doanh quốc tế ra làm gì, bạn cần có hiểu biết cơ bản về khái niệm này. Theo đó, đây là cụm từ dùng để chỉ những giao dịch thương mại giữa các quốc gia với nhau. Điểm đặc biệt của ngành nghề này là mang tính toàn cầu và hội nhập cao.

Tìm hiểu ngành kinh doanh quốc tế ra làm gì không chỉ mang lại cho bạn những kiến thức về quản trị kinh doanh mà nó còn giúp mỗi cá nhân biết rõ về các thông tin liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp này như: logistic vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế, marketing quốc tế và hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế….

Kinh doanh quốc tế là cụm từ dùng để chỉ những giao dịch thương mại vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam

2. Sự khác nhau giữa kinh doanh quốc tế và kinh tế quốc tế

Để có thể nắm rõ ngành kinh doanh quốc tế ra làm gì, bạn cần phân biệt được sự khác nhau giữa giữa kinh doanh quốc tế và kinh tế quốc tế.

Đặc điểm Kinh doanh quốc tế Kinh tế quốc tế Khái niệm Hướng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Chú trọng vào nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xảy ra giữa các quốc gia như: Thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài, tỷ giá hối đoái, cân bằng thanh toán Chương trình đào tạo Tập trung vào kỹ năng thực tế trong kinh doanh và quản trị trong môi trường quốc tế. Tập trung vào lý thuyết kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế và phân tích dữ liệu. Cơ hội việc làm Bạn có thể làm việc tại các doanh nghiệp đa quốc gia, công ty xuất nhập khẩu, công ty tư vấn, công ty khởi nghiệp hay một số ngành khác trong lĩnh vực dịch vụ. Bạn có thể làm việc trong các lĩnh vực như Chính phủ, Tổ chức quốc tế, Ngân hàng, Doanh nghiệp đa quốc gia hay Viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

3. Ngành Kinh doanh quốc tế học những gì?

Cùng khám phá những kỹ năng mà sinh viên ngành kinh doanh quốc tế được học để tìm được đáp án cho câu hỏi ngành kinh doanh quốc tế ra làm gì. Theo tìm hiểu, học ngành nghề này sẽ cung cấp các kiến thức liên quan đến lĩnh vực kinh doanh như: các nguyên tắc cơ bản về kinh tế, thông tin tài chính, quản trị kinh doanh…

Ngoài ra, sinh viên còn được đào tạo nhiều kiến thức chuyên ngành về: Quản trị chuỗi cung ứng; Phát triển chuỗi cung ứng; Logistic toàn cầu; Đầu tư quốc tế; Đầu tư nội địa; Luật quốc tế… Bên cạnh đó, người học ngành còn được đào tạo về các hoạt động liên quan đến kinh doanh quốc tế như: nhượng quyền, xuất nhập khẩu, cấp phép, hoạt động của các cơ sở kinh doanh nước ngoài.

Sinh viên ngành kinh doanh quốc tế được học các kiến thức liên quan đến lĩnh vực kinh doanh

4. Tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế ra trường làm gì?

Ngành kinh doanh quốc tế ra làm gì là nội dung quan trọng và được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn trẻ trong độ tuổi từ 17 - 22 tuổi. Với nội dung đào tạo đa dạng, ngành kinh doanh quốc tế mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội làm việc ở các ngành nghề đa dạng. Cụ thể:

4.1. Chuyên viên kinh doanh, xuất nhập khẩu

Đáp án đầu tiên cho câu hỏi ngành kinh doanh quốc tế ra làm gì đó chính là người đã hoàn thành chương trình đào tạo nên làm chuyên viên kinh doanh, xuất nhập khẩu. Công việc của nhóm người này là thực hiện các thủ tục hải quan, vận tải, thanh toán, bảo hiểm liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ giữa Việt Nam và các quốc gia khác.

Mức lương của chuyên viên kinh doanh, xuất nhập khẩu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, thưởng KPI, phụ cấp công việc,... Ở thời điểm hiện tại, lương phổ biến dao động từ 15 - 20 triệu đồng/tháng và có thể cao hơn nếu bạn có kinh nghiệm và năng lực.

Mặc dù đây là công việc có mức lương cao, tuy nhiên, cũng phải đối mặt với không ít khó khăn như: Địa điểm làm việc không cố định và áp lực công việc lớn.

Sau khi theo học ngành kinh doanh quốc tế, bạn có thể trở thành chuyên viên kinh doanh, xuất nhập khẩu

4.2. Nhân viên, trợ lý xuất nhập khẩu

Câu trả lời tiếp theo cho thắc mắc ngành kinh doanh quốc tế ra làm gì đó chính là nhân viên, trợ lý xuất nhập khẩu. Vai trò chính của nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu đó là hoàn tất hồ sơ và các thủ tục hải quan để hàng hóa có thể nhập và xuất ra thị trường quốc tế. Họ là người chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hiện nay, cơ hội việc của nghề này khá rộng mở. Theo khảo sát thực tế, lương nhân viên, trợ lý xuất nhập khẩu trung bình khoảng 10 - 12 triệu đồng/tháng. Tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm hành nghề, vị trí làm việc cũng như quy mô doanh nghiệp mà mức lương này sẽ có mức chênh lệch.

4.3. Chuyên viên tổng hợp, báo cáo, phân tích dữ liệu

Công việc chuyên viên tổng hợp và phân tích dữ liệu chính là giải đáp học ngành kinh doanh quốc tế ra làm gì. Những ưu điểm vượt trội của nghề chuyên viên tổng hợp mang lại là môi trường làm việc hiện đại, năng động. Đồng thời, đây cũng là vị trí có nhiều cơ hội thăng tiến và có cơ hội tiếp cận các xu hướng mới nhất trên thị trường.

Bên cạnh những điểm cộng của ngành nghề này, nếu quyết tâm theo đuổi nghề chuyên viên tổng hợp, báo cáo, phân tích dữ liệu bạn cần biết được những nhược điểm sau:

Đòi hỏi tư duy sâu sắc.

Lượng dữ liệu thu thập & phân tích thường rất lớn nên dễ tạo ra áp lực lớn trong công việc.

Nhu cầu tuyển dụng cao đồng nghĩa mang tính cạnh tranh, đào thải lớn.

Tùy vào quy mô doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm và kỹ năng mà lương của chuyên viên phân tích dữ liệu sẽ khác nhau. Sinh viên ra trường nhận lương 6 - 8 triệu đồng/tháng, trong khi người có kinh nghiệm có thể nhận mức lương lên đến 30 triệu/tháng.

Mức lương của chuyên viên tổng hợp, báo cáo, phân tích dữ liệu có thể lên đến 30 triệu đồng/tháng

4.4. Chuyên viên phụ trách dự án, phụ trách nhãn hàng

Nếu đang loay hoay tìm kiếm thông tin ngành kinh doanh quốc tế ra làm gì thì gợi ý cho bạn chính là nghề chuyên viên phụ trách dự án, phụ trách nhãn hàng. Ngành nghề này đang lọt vào “top” phổ biến nhất hiện nay. Chính vì thế cơ hội việc làm cũng được mở ra nhiều hơn.

Hiện tại, mức lương của người hoạt động trong lĩnh vực này trung bình khoảng 15 triệu đồng/tháng.

4.5. Chuyên gia marketing quốc tế

Chuyên gia Marketing quốc tế là người chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chiến lược marketing cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tại thị trường nước ngoài. Họ có thể làm việc tại các doanh nghiệp, công ty marketing, công ty tư vấn.

Mức lương của chuyên gia Marketing quốc tế dao động từ 15 - 25 triệu đồng/tháng, tùy theo kinh nghiệm, năng lực và vị trí công việc.

4.6. Chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế

Công việc của chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế là cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư ra nước ngoài.

Yêu cầu công việc của nhà tư vấn đầu tư quốc tế bao gồm:

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kinh tế quốc tế, tài chính.

Có kiến thức về đầu tư quốc tế, tài chính, kinh tế quốc tế.

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành.

Mức lương của chuyên viên tư vấn đầu tư quốc tế rơi vào khoảng từ 20 - 30 triệu đồng/tháng.

Bạn hoàn toàn có thể trở thành chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế khi tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế

4.7. Giảng dạy và nghiên cứu

Ngoài việc hoạt động kinh doanh, sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế có thể phát triển sự nghiệp nhờ vào giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo như trường đại học, viện nghiên cứu.

Yêu cầu công việc của chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy về Kinh doanh quốc tế bao gồm:

Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kinh tế quốc tế.

Có khả năng nghiên cứu, giảng dạy tốt.

Có khả năng ứng dụng các phần mềm chuyên ngành vào công việc.

Mức lương của chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy về Kinh doanh quốc tế sẽ dao động từ 15 - 25 triệu đồng/tháng.

5. Có nên theo học ngành kinh doanh quốc tế không?

Nếu bản thân muốn tập trung vào quản lý kinh doanh, có hứng thú với thực hiện và tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế hoặc có mong muốn làm việc trong các doanh nghiệp đầu tư quốc tế, dự án nước ngoài, hoặc dịch vụ quốc tế, bạn nên theo học ngành kinh doanh quốc tế.

6. Những ai phù hợp với ngành kinh doanh quốc tế?

Để biết mình có phù hợp với ngành kinh doanh quốc tế hay không. Bạn phải hiểu rõ ngành kinh doanh quốc tế ra làm gì, nó phù hợp với những người có tính cách, thói quen, sở thích như thế nào. Đáp ứng những yêu cầu dưới đây chứng tỏ bạn rất phù hợp với ngành nghề này:

Có tính kiên nhẫn, kiên trì: Đây là đức tính quan trọng nhất để chiếm được sự hài lòng của khách hàng.

Suy nghĩ và hành động tích cực: Người làm các công việc liên quan đến ngành kinh doanh quốc tế cần có nguồn năng lượng dồi dào, luôn suy nghĩ và hành động tích cực.

Tôn trọng thời gian: Tuyệt đối không sai hẹn, trễ hẹn, tránh để khách hàng phải chờ đợi.

Khả năng xử lý tình huống linh hoạt, nhạy bén: Không nên quá cứng nhắc, bạn cần dựa vào tình hình thực tế để đưa ra quyết định phù hợp.

Có khả năng giao tiếp, ngoại ngữ tốt: Đây là điều cực kỳ quan trọng mà người làm nghề kinh doanh quốc tế cần có.

Người có khả năng giao tiếp, ngoại ngữ tốt rất phù hợp để theo đuổi ngành kinh doanh quốc tế

7. Những trường nào đào tạo chuyên ngành kinh doanh quốc tế?

Song song với việc tìm hiểu ngành kinh doanh quốc tế ra làm gì, bạn cũng nên biết về các trường nổi tiếng đào tạo chuyên ngành này.

7.1. Tại Việt Nam

Hiện nay, có rất nhiều trường đào tạo ngành kinh doanh quốc tế uy tín như:

Miền Bắc: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Khoa Quốc tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

Miền Trung: Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Đại học Đông Á, Đại học Phan Thiết.

Miền Nam: Đại học Ngoại thương TP.HCC, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Tài chính – Marketing TP.HCM.

7.2. Một số trường nổi tiếng thế giới

Các trường đào tạo ngành nghề kinh doanh quốc tế tốt nhất thế giới bao gồm: Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford, Đại học Harvard, Đại học California, Berkeley, Đại học Cambridge, Đại học Oxford và Đại học Bắc Kinh.

Những thông tin trên đây chính là câu trả lời đầy đủ và chính xác nhất giúp bạn trả lời được câu hỏi ngành kinh doanh quốc tế ra làm gì để từ đó có cái nhìn tổng quan nhất về nghề nghiệp trong tương lai của bản thân.