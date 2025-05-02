Ngành kỹ thuật xây dựng là gì? Ra trường làm nghề gì?

1. Ngành kỹ thuật xây dựng là ngành gì?

Ngành kỹ thuật xây dựng là ngành học chuyên tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công và giám sát, nghiệm thu các công trình xây dựng với mục đích phục vụ đời sống con người, có thể là các công trình dân dụng như nhà ở, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học…

Vai trò của ngành kỹ thuật xây dựng rất quan trọng trong sự phát triển của đô thị và quốc gia. Nhờ có ngành này, người dân có nhà ở, đường đi, nước uống và không gian để sống hiện đại như hiện nay. Kỹ thuật xây dựng còn góp phần bảo vệ môi trường qua việc áp dụng các giải pháp xây dựng thân thiện, tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, ngành này còn hỗ trợ việc phòng chống thiên tai giúp bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Theo một số báo cáo, nhu cầu xây dựng của Việt Nam đang ngày càng tăng cao tạo cơ hội việc làm cho các nhân lực ngành này sẽ còn tăng trưởng hơn nữa. Dự báo nhu cầu nhân lực sẽ tăng thêm 400,000 – 500,000 lao động mỗi năm. Số lao động làm việc trong ngành xây dựng dự tính có thể đạt tới con số khoảng 12-13 triệu người vào năm 2030. Trước tiềm năng nghề nghiệp của ngành, nhiều học sinh sinh viên quyết định theo đuổi lĩnh vực này để tìm cơ hội cho riêng mình.

Ngành kỹ thuật xây dựng đóng vai trò quan trọng trong phát triển đô thị

2. Ngành kỹ thuật xây dựng học những gì?

Theo học ngành kỹ thuật xây dựng, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về toán ứng dụng, vật lý, các phần mềm thiết kế. Ngoài ra, bạn còn được tìm hiểu các kiến thức chuyên ngành trắc địa, thủy lực, kết cấu xây dựng, các phương pháp thí nghiệm. Chi tiết dưới đây:

Kiến thức chuyên ngành cơ sở:

Kiến thức về phần mềm thiết kế.

Kiến thức cơ sở ngành bao gồm hình học, sức bền vật liệu và địa chất.

Kết cấu xây dựng: bê tông, cốt thép,...

Trắc địa.

Thủy lực.

Kiểm tra chất lượng vật liệu và chất lượng công trình.

Xử lý nền móng và xử lý gia cố công trình.

Kiến thức chuyên ngành:

Kỹ thuật xây dựng các công trình thuỷ.

Kỹ thuật xây dựng các công trình biển.

Kỹ thuật xây dựng các công trình giao thông.

Kỹ thuật về cơ sở hạ tầng.

Địa kỹ thuật xây dựng.

Kỹ thuật về tài nguyên nước.

Kỹ thuật về cấp thoát nước.

Kinh tế xây dựng.

Quản lý xây dựng.

Với chuyên ngành kinh tế xây dựng:

Khả năng tư vấn dự án đầu tư xây dựng.

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

Định giá, quản lý chi phí xây dựng.

Hạch toán kế toán, kiểm toán xây dựng.

Lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ mời thầu.

Quản lý, triển khai dự án đầu tư xây dựng.

3. Các môn học thi xét tuyển ngành kỹ thuật xây dựng

Vì đặc thù của ngành kỹ thuật xây dựng, các môn học xét tuyển vào ngành này thường thuộc khối tự nhiên, đặc biệt là các tổ hợp có môn Toán. Tuy nhiên, nếu giỏi các môn xã hội, bạn vẫn có thể đăng ký dự thi vào ngành kỹ thuật xây dựng. Dưới đây là một số tổ hợp bạn có thể tham khảo.

Tổ hợp Môn học A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh A10 Toán, Lý, GDCD A11 Toán, Hóa, GDCD C01 Toán, Văn, Lý D01 Toán, Văn, Anh

4. Ngành kỹ thuật xây dựng ra trường làm gì?

Trước tốc độ đô thị hóa hiện nay, Việt nam luôn cần một lượng lớn các kỹ sư xây dựng làm việc cho các công trình để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong tương lai. Đây là cơ hội cho sinh viên học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng khi tốt nghiệp ra trường. Dưới đây là các vị trí công việc mà bạn có thể làm:

4.1. Kỹ sư giám sát hiện trường

Kỹ sư giám sát hiện trường là những người chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đảm bảo quá trình thi công diễn ra đúng thiết kế, đúng tiến độ. Những người này sẽ trực tiếp làm việc tại công trường, phối hợp với nhà thầu, công nhân để giám sát từng hạng mục thi công.

Vì yêu cầu công việc, các kỹ sư giám sát hiện trường cần có kiến thức chuyên môn vững vàng, khả năng đọc hiểu bản các vẽ kỹ thuật và sử dụng thành thạo các thiết bị đo đạc, phần mềm hỗ trợ. Mức lương của kỹ sư giám sát thường dao động từ 12,000,000 - 18,000,000 VNĐ/tháng, phụ thuộc vào kinh nghiệm, quy mô công trình, vị trí và đơn vị tuyển dụng (tư nhân hay nhà nước).

4.2. Chỉ huy trưởng công trình

Chỉ huy trưởng công trình là những người chịu trách nhiệm cao nhất tại công trường xây dựng. Người chỉ huy sẽ lãnh đạo, điều hành toàn bộ quá trình thi công từ khi khởi công đến lúc hoàn thành dự án.

Mức lương của chỉ huy trưởng công trình khá cao so với mặt bằng chung trong ngành xây dựng, thường dao động từ 25,000,000 - 35,000,000 VNĐ/tháng. Nếu làm việc cho các dự án lớn hoặc cho công ty nước ngoài, thu nhập của chỉ huy trưởng có thể tăng lên từ 40,000,000 - 60,000,000 VNĐ/tháng.

Có nhiều vị trí công việc khi học ngành kỹ thuật xây dựng

4.3. Cán bộ quản lý dự án

Cán bộ quản lý dự án xây dựng là những người chịu trách nhiệm giám sát, điều phối và kiểm soát toàn bộ quá trình triển khai của một dự án từ giai đoạn đầu đến khi hoàn thành và bàn giao công trình. Công việc chính của cán bộ quản lý là lập và theo dõi kế hoạch tiến độ, kiểm soát chi phí đầu tư, đánh giá rủi ro, tổ chức đấu thầu…

Vị trí cán bộ quản lý dự án mang lại thu nhập cao, cơ hội thăng tiến tốt với mức lương dao động ban đầu là từ 12,000,000 - 18,000,000 VNĐ/tháng. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, thu nhập có thể tăng lên 30,000,000 - 50,000,000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô dự án và loại hình công ty.

4.4. Nhân viên kinh doanh lĩnh vực xây dựng

Nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng là những người tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ xây dựng nhằm mang lại doanh thu cho công ty. Công việc của những người này không chỉ là bán hàng mà còn nắm bắt thị trường, tư vấn kỹ thuật, theo dõi tiến độ hợp đồng, chăm sóc khách hàng.

Mức lương của nhân viên kinh doanh ngành xây dựng thường bao gồm lương cứng và hoa hồng theo doanh số, thường dao động từ 8,000,000 - 18,000,000 VNĐ/tháng. Một số nhân viên kinh doanh giỏi có thể đạt thu nhập từ 30,000,000 - 50,000,000 VNĐ/tháng nếu chốt được nhiều dự án lớn.

4.5. Thiết kế và thẩm tra hồ sơ công trình

Thiết kế và thẩm tra hồ sơ công trình là những người có nhiệm vụ khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu sử dụng, lập phương án kiến trúc, thiết kế kết cấu, điện, nước… cho các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật hoặc giao thông.

Mức lương của nhân viên thiết kế và thẩm tra thường dao động từ 8,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng, phụ thuộc vào kinh nghiệm, quy mô công ty và loại công trình.

4.6. Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục xây dựng

Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên ngành xây dựng là những người có nhiệm vụ xây giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học chuyên ngành như: kết cấu công trình, vật liệu xây dựng, thi công, nền móng, kiến trúc, cơ học kết cấu, thiết kế cầu đường, quản lý dự án… Ngoài ra, giảng viên còn tham gia biên soạn giáo trình, hướng dẫn đồ án, thực tập và khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên.

Mức lương của các giảng viên ngành xây dựng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ học vấn, loại hình cơ sở đào tạo, thâm niên công tác và vị trí kiêm nhiệm. Tại các trường công lập, thu nhập của các giảng viên thường dao động từ 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng. Nhưng, nếu công tác tại các trường quốc tế, giảng viên có thể nhận được mức lương từ 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng.

5. Trường đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng tốt nhất

Việt Nam có rất nhiều trường đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng uy tín, được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Dưới đây là các chi tiết về điểm chuẩn, học phí của từng trường:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dán dụng và công nghiệp) A00; A01; D01; D07 21.85 16,400,000 VNĐ/năm Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) 22.55 Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) 22.1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 21.15 Trường Đại học Giao thông vận tải Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 23.19 18,790,000 VNĐ/năm Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) 21.4 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 21.15 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 21.15 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu • Đường bộ Việt • Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt -Nhật) A00; A01; D01; D03; D07 20.5 Miền Trung Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 19.5 800,000 VNĐ/tín chỉ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Miền Nam Trường Đại học Công nghệ TP. HCM Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 16 32,000,000 - 36,000,000 VNĐ/năm Trường Đại học Xây dựng Miền Tây Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 14.5 14,600,000 VNĐ/năm

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ có tính chất tham khảo, bạn có thể truy cập vào website của trường để biết chính xác nhất

6. Tiềm năng và cơ hội của ngành kỹ thuật xây dựng

Trước tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu xây dựng các công trình hạ tầng, kiến trúc hiện đại ngày càng tăng, dẫn đến các công ty xây dựng liên tục tìm kiếm các nhân lực trong lĩnh vực này để đáp ứng các nhu cầu khắt khe của ngành. Theo một số dự báo, nhu cầu tuyển dụng của kỹ thuật xây dựng sẽ tiếp tục tăng trong trong tương lai, mở ra cơ hội việc làm cho các sinh viên theo đuổi ngành học này.

Ngành kỹ thuật xây dựng có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai

Lĩnh vực kỹ thuật xây dựng có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của xã hội. Các kỹ sư là những người tạo ra công trình phục vụ cộng đồng, giúp thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường bền vững.

Ngoài ra, ngành kỹ thuật xây dựng có sự đa dạng trong nghề nghiệp. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như tư vấn thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án, kiểm định chất lượng công trình… Hơn thế, trước sự phát triển của ngành, các kỹ sư xây dựng còn có thể tham gia vào lĩnh vực bất động sản, quản lý đô thị.

Tóm lại, ngành kỹ thuật xây dựng hiện đang là lĩnh vực rất được đầu tư, quan tâm. Nhiều sinh viên quyết định lựa chọn ngành học này vì tiềm năng phát triển cũng như cơ hội nghề nghiệp của ngành. Bài viết trên sẽ giúp bạn tìm hiểu về các môn học, trường học phù hợp với bản thân. Nếu mong muốn tìm việc làm xây dựng, bạn có thể truy cập Job3s.ai để cập nhật thông tin mới nhất nhé.