Ngành quản trị kinh doanh học những môn gì, cần giỏi môn gì?

1. Những môn cần học trước khi thi vào ngành quản trị kinh doanh

Theo học ngành quản trị kinh doanh, bạn thường phải giỏi các khối tự nhiên như A00, A01 và D01 vì đây là các khối thuộc ngành kinh tế. Tuy nhiên, nếu giỏi các khối C, D, bạn vẫn có thể học ngành quản trị kinh doanh vì các trường đại học đều có những khối ngành xét tuyển riêng. Dưới đây là một số tổ hợp môn xét tuyển mà bạn có thể tham khảo:

Tổ hợp Môn học A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh C00 Văn, Sử, Địa D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Anh

2. Những môn học cơ bản trong ngành quản trị kinh doanh

Tại các trường đại học, nếu theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh, sinh viên sẽ được tiếp cận các môn học theo từng cấp độ. Dưới đây là những môn học cơ bản của ngành học này:

Kinh tế vi mô: Mục tiêu là để hiểu cách các cá nhân, doanh nghiệp ra quyết định trong điều kiện nguồn lực khan hiếm. Giúp sinh viên có thể hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả, sản lượng, quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.

Kinh tế vĩ mô: Với mục đích nắm được bức tranh tổng thể của nền kinh tế quốc gia, các chính sách điều hành vĩ mô. Kinh tế vĩ mô giúp sinh viên hiểu được xu hướng kinh tế để lập kế hoạch, phân tích rủi ro và ra quyết định đầu tư.

Ngành quản trị kinh doanh học những môn gì? Sinh viên sẽ được tiếp cận các môn học theo từng cấp độ

Nguyên lý kế toán: Cung cấp các kiến thức cơ bản để ghi chép và đọc hiểu báo cáo tài chính. Giúp sinh viên đọc hiểu tài chính doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả hoạt động.

Marketing căn bản: Giúp sinh viên nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng, phát triển sản phẩm/dịch vụ phù hợp, định giá, phân phối và truyền thông hiệu quả, nhằm thỏa mãn nhu cầu và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Quản trị học: là môn học nghiên cứu về các nguyên tắc, chức năng và kỹ năng quản lý nhằm giúp tổ chức/doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đạt mục tiêu với nguồn lực có hạn.

Tài chính học: Giúp sinh viên hiểu rõ cách quản lý tiền bạc, vốn đầu tư và tài sản trong doanh nghiệp.

Pháp luật kinh doanh: Trang bị kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật trong kinh doanh, giúp các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, tránh rủi ro pháp lý.

3. Những môn học chuyên ngành trong ngành quản trị kinh doanh

Ngành quản trị kinh doanh là một ngành học đa dạng. Ngoài các môn học cơ bản, sinh viên sẽ được trang bị các môn học chuyên ngành. Chi tiết dưới đây:

Quản trị kinh doanh quốc tế: Là ngành học nghiên cứu những nguyên tắc quản trị, chiến lược kinh doanh trong môi trường toàn cầu, nơi có sự khác biệt về các lĩnh vực như văn hóa, luật pháp, tiền tệ, chính trị và thị trường.

Quản trị khách sạn: Ngành học nghiên cứu cách vận hành, điều phối và quản lý toàn bộ hoạt động của một khách sạn.

Quản trị du lịch: Là ngành học liên quan đến việc tổ chức, điều hành, quản lý các hoạt động du lịch và dịch vụ. Mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, đem lại trải nghiệm tốt đẹp cho khách hàng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Ngoài các môn cơ bản, bạn sẽ học các môn chuyên ngành liên quan đến quản trị kinh doanh

Quản trị truyền thông: Là ngành học giúp sinh viên hiểu và áp dụng các chiến lược truyền thông vào trong quản lý, phát triển hình ảnh thương hiệu.

Quản trị bán lẻ chuyên nghiên cứu về quản lý, điều hành các hoạt động bán lẻ trong các cửa hàng, chuỗi siêu thị, những trung tâm thương mại và doanh nghiệp phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Quản trị chuỗi cung ứng nghiên cứu, quản lý quá trình từ việc lập kế hoạch, sản xuất đến phân phối các sản phẩm từ các nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng.

Quản trị bất động sản: là ngành học chuyên nghiên cứu các hoạt động quản lý, phát triển và đầu tư vào bất động sản và các dự án phát triển bất động sản.

Quản trị nhà hàng: chuyên quản lý và điều hành các hoạt động trong nhà hàng nhằm đảm bảo các hoạt động của nhà hàng diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận cao.

4. Những yếu tố cần thiết để học ngành quản trị kinh doanh

Ngành quản trị kinh doanh là ngành học phù hợp với những người có đam mê với lĩnh vực kinh doanh. Ngành này đòi hỏi một số yếu tố và phẩm chất cần thiết giúp sinh viên không chỉ có thể học tập hiệu quả mà còn đạt được những thành tựu trong sự nghiệp trong tương lai. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng:

Kiến thức về tài chính và kế toán

Hiểu về quản lý tài chính và kế toán là một phần quan trọng khi điều hành doanh nghiệp. Bạn cần đọc được báo cáo tài chính, quản lý ngân sách để đảm bảo dòng tiền trong doanh nghiệp có thể hoạt động sao cho hiệu quả.

Kiến thức về marketing và bán hàng

Để điều hành một doanh nghiệp hiệu quả, bạn cần biết về marketing, quảng cáo và các chiến lược bán hàng. Đây là kỹ năng giúp bạn xây dựng được thương hiệu, tiếp cận được với các khách hàng mục tiêu, mang lại doanh thu cho công ty.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

Theo học ngành quản trị kinh doanh, bạn cần có khả năng lãnh đạo, đưa quyết định và quản lý đội nhóm làm việc hiệu quả. Điều phối công việc, giao tiếp và quản lý nhân lực là yếu tố cần thiết của một ứng viên theo học lĩnh vực này.

Khả năng giao tiếp và thuyết trình

Đối với bất kỳ ngành nghề nào, giao tiếp hiệu quả rất quan trọng. Học ngành quản trị kinh doanh, bạn cần làm việc với đối tác, khách hàng, nhà đầu tư nên cần khả năng giao tiếp rõ ràng, truyền đạt ý tưởng hiệu quả, thuyết phục.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện

Ngành quản trị kinh doanh đòi hỏi bạn phải có khả năng phân tích, đưa ra các giải pháp kịp thời trong môi trường làm việc biến động. Tư duy phản biện giúp sinh viên có thể đánh giá tình huống, có các lựa chọn tối ưu.

Ngành quản trị kinh doanh yêu cầu bạn cần có các kỹ năng và tố chất cần thiết để công việc hiệu quả trong tương lai

Khả năng làm việc nhóm

Trong ngành quản trị kinh doanh, khả năng làm việc nhóm là điều không thể thiếu vì bạn luôn phải làm việc trong các nhóm, dự án và phối hợp với nhiều bộ phận có liên quan.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Trong ngành quản trị kinh doanh, bạn sẽ phải xử lý nhiều công việc liên tục, quyết định công việc nào quan trọng nhất để xử lý giúp bạn không bị choáng ngợp và có thể làm việc theo trình tự hiệu quả.

Khả năng phân tích và sử dụng công cụ dữ liệu

Có khả năng phân tích và sử dụng thành thạo các công cụ dữ liệu là yếu tố rất quan trọng đối với những người theo ngành quản trị kinh doanh. Những kỹ năng này giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lược chính xác và kịp thời.

Tóm lại, với câu hỏi ngành quản trị kinh doanh học những môn gì, hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có câu trả lời đầy đủ nhất. Đây là ngành học phù hợp với những người có đam mê với lĩnh vực kinh doanh. Nếu mong muốn tìm việc làm quản trị kinh doanh, bạn có thể truy cập Job3s.ai để cập nhật tin tức mới nhất.