Công việc Tuyển dụng quản lý kinh doanh

-

Có 21 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng quản lý kinh doanh đang rất sôi động, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCMĐà Nẵng,... Mức lương cho vị trí này dao động từ 12.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, ứng viên cần có kỹ năng lãnh đạo, đàm phán cùng kiến thức thị trường vững chắc để đáp ứng nhu cầu công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc quản lý kinh doanh

Quản lý kinh doanh là người chịu trách nhiệm giám sát và điều phối hoạt động kinh doanh, từ quản lý nhân viên đến xây dựng chiến lược phát triển để đạt được mục tiêu doanh thu. Người quản lý kinh doanh không chỉ duy trì sự hiệu quả trong hoạt động hàng ngày mà còn phát triển kế hoạch giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững.

Với vai trò quan trọng như vậy, nhu cầu tuyển dụng quản lý kinh doanh trong những ngành công nghệ, bán lẻ, sản xuất và dịch vụ đang tăng mạnh. Nhiều công ty đang tìm kiếm ứng viên có kỹ năng lãnh đạo, khả năng phân tích dữ liệu, tư duy chiến lược để giải quyết các vấn đề kinh doanh và cải thiện hiệu quả công việc.

Triển vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý kinh doanh cũng rất rộng mở. Với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là sự chuyển đổi số và mở rộng quy mô của doanh nghiệp, nhu cầu về đội ngũ quản lý kinh doanh có trình độ và kỹ năng chuyên môn ngày càng lớn. Các công ty luôn tìm kiếm những ứng viên có khả năng phát triển chiến lược dài hạn, thích ứng với thay đổi của thị trường và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Những cơ hội này không chỉ có tại thành phố lớn mà còn ở những khu vực phát triển mạnh mẽ, mở ra triển vọng thăng tiến nghề nghiệp rộng lớn cho những ai có kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý.

Nhu cầu tuyển dụng quản lý kinh doanh luôn ở mức cao
Nhu cầu tuyển dụng quản lý kinh doanh luôn ở mức cao

2. Mức lương trung bình của quản lý kinh doanh

Tuyển dụng quản lý kinh doanh hiện nay đang diễn ra sôi nổi ở nhiều lĩnh vực khác nhau như bán hàng, marketing, tài chính, bất động sản,... Mức lương trung bình của quản lý kinh doanh dao động từ 12.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Thậm chí, thu nhập có thể cao hơn nếu bạn đảm nhiệm vị trí cấp cao và tại các tập đoàn lớn.

Ngoài ra, những công ty trong lĩnh vực bán lẻ, công nghệ và sản xuất thường có thu nhập khá hấp dẫn để thu hút nhân sự có năng lực, với mức lương được điều chỉnh theo hiệu quả công việc và khả năng lãnh đạo.

Lĩnh vực này khá hấp dẫn và có tiềm năng tăng trưởng tốt
Lĩnh vực này khá hấp dẫn và có tiềm năng tăng trưởng tốt

3. Mô tả công việc của việc làm quản lý kinh doanh

Tuyển dụng quản lý kinh doanh không chỉ nhằm tìm ra người giám sát các hoạt động kinh doanh mà còn là người có khả năng lãnh đạo đội ngũ nhân viên tại các công ty sản xuất, đơn vị phân phối hoặc cửa hàng. Vị trí này phải có khả năng đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp để thúc đẩy doanh thu và hiệu quả công việc.

  • Thiết lập mục tiêu kinh doanh: Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của quản lý kinh doanh là xây dựng những mục tiêu kinh doanh rõ ràng, khả thi và phù hợp với chiến lược doanh thu và tăng trưởng của công ty.

  • Xây dựng chiến lược bán hàng toàn diện: Để đạt được mục tiêu kinh doanh, quản lý kinh doanh cần xây dựng một chiến lược bán hàng chi tiết, bao gồm các kênh phân phối, đối tượng khách hàng mục tiêu và hoạt động xúc tiến bán hàng.

  • Quản lý ngân sách hiệu quả: Quản lý kinh doanh chịu trách nhiệm phân bổ ngân sách cho hoạt động kinh doanh, từ chi phí marketing đến chi phí nhân sự. Vị trí công việc này cần đảm bảo rằng mọi khoản chi tiêu đều mang lại hiệu quả cao nhất.

  • Phân tích thị trường: Để đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn, quản lý kinh doanh cần thường xuyên theo dõi thị trường, phân tích hành vi của khách hàng và đánh giá sức mạnh của đối thủ cạnh tranh.

  • Lãnh đạo và phát triển đội ngũ: Quản lý kinh doanh có trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện và quản lý đội ngũ nhân viên để đảm bảo hiệu quả làm việc cao nhất.

  • Giám sát và đánh giá hiệu suất: Quản lý kinh doanh có trách nhiệm theo dõi sát sao hiệu suất làm việc của từng cá nhân và toàn bộ đội ngũ. Họ sẽ dựa vào chỉ số KPI để đánh giá và đưa ra những điều chỉnh cần thiết.

  • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng: Khách hàng là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Vì thế, quản lý kinh doanh cần xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng để đảm bảo sự trung thành và lòng tin.

  • Hợp tác với những bộ phận khác: Quản lý kinh doanh không thể hoạt động độc lập mà cần phối hợp chặt chẽ với những bộ phận khác như marketing, sản xuất và chăm sóc khách hàng để điều chỉnh chiến dịch bán hàng hiệu quả hơn.

  • Giải quyết vấn đề: Trong kinh doanh, vấn đề phát sinh là điều không thể tránh khỏi. Quản lý kinh doanh cần có khả năng giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và đưa ra những quyết định đúng đắn.

Lưu ý: Mô tả tuyển dụng quản lý kinh doanh cụ thể có thể thay đổi tùy vào từng doanh nghiệp, lĩnh vực và yêu cầu đặc thù. Do đó, ứng viên cần tham khảo kỹ thông tin tuyển dụng để hiểu rõ hơn về những nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể đối với từng vị trí.

Quản lý kinh doanh cần có tư duy chiến lược để thích nghi với thay đổi của thị trường
Quản lý kinh doanh cần có tư duy chiến lược để thích nghi với thay đổi của thị trường

4. Yêu cầu đối với việc làm quản lý kinh doanh

Quản lý là một vị trí có ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của doanh nghiệp, do đó hầu hết doanh nghiệp thường đặt ra những yêu cầu khắt khe khi tuyển dụng quản lý kinh doanh.

  • Yêu cầu về bằng cấp: Những ứng viên tốt nghiệp từ một số chuyên ngành liên quan như Quản trị kinh doanh, Bán hàng, Marketing thường được ưu tiên hơn. Tuy nhiên, nếu bạn tốt nghiệp từ ngành khác mà vẫn có kiến thức và kỹ năng phù hợp, bạn vẫn có cơ hội ứng tuyển thành công.

  • Yêu cầu về kinh nghiệm: Đa số doanh nghiệp đều yêu cầu ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan đến kinh doanh, đặc biệt là ở vị trí quản lý. Kinh nghiệm giúp ứng viên nắm vững quy trình làm việc, hiểu rõ đặc thù của từng ngành nghề, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp và hiệu quả.

  • Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng lãnh đạo là yếu tố quan trọng giúp quản lý kinh doanh hướng dẫn và truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân viên bán hàng. Quản lý không chỉ là người ra quyết định mà còn là người hỗ trợ để phát huy tối đa năng lực của từng thành viên trong nhóm.

  • Tư duy chiến lược: Quản lý kinh doanh cần có tư duy chiến lược để mở rộng mục tiêu cho toàn bộ đội ngũ, không chỉ tập trung vào việc đạt được KPI cụ thể. Điều này giúp hạn chế sự phụ thuộc vào một vài nhân tài nổi trội trong nhóm.

  • Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp xuất sắc là điều kiện tiên quyết giúp quản lý truyền đạt thông tin chính xác, chiếm được lòng tin của khách hàng và thuyết phục nhân viên tin tưởng vào tầm nhìn của công ty.

  • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức: Với khối lượng công việc lớn và nhiều chỉ tiêu cần theo dõi như giấy phép, quy định, hợp đồng và thông tin khách hàng, kỹ năng tổ chức sẽ giúp quản lý giữ mọi hoạt động diễn ra trơn tru và hiệu quả.

  • Một số kỹ năng khác: Ngoài những kỹ năng trên, quản lý kinh doanh còn cần phải có khả năng làm việc nhóm, giải quyết xung đột, đàm phán, thuyết trình và sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc hàng ngày.

Lưu ý: Yêu cầu tuyển dụng quản lý kinh doanh có thể thay đổi tùy vào từng doanh nghiệp và lĩnh vực cụ thể. Do đó, ứng viên cần luôn theo dõi và nắm bắt thông tin tuyển dụng thực tế để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình ứng tuyển.

Tuyển dụng quản lý kinh doanh thường đi kèm những yêu cầu khắt khe
Tuyển dụng quản lý kinh doanh thường đi kèm những yêu cầu khắt khe

5. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý kinh doanh

Nhu cầu tuyển dụng quản lý kinh doanh không chỉ tăng mạnh ở những thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. HCM,... mà còn mở rộng ở các khu vực phát triển. Nhiều công ty thuộc nhiều ngành như công nghệ, bán lẻ, sản xuất đang tìm kiếm ứng viên có khả năng lãnh đạo và xây dựng chiến lược phát triển. Sự gia tăng này tạo ra cơ hội nghề nghiệp lớn cho những ai có kinh nghiệm trong việc quản lý và phát triển kinh doanh.

Tuyển dụng việc làm quản lý kinh doanh tại Hà Nội

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng quản lý kinh doanh ngày càng tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hàng loạt doanh nghiệp trong ngành như bất động sản, công nghệ thông tin, và bán lẻ. Một số công ty lớn như Vingroup, Masan, hay FPT thường xuyên tìm kiếm ứng viên có năng lực để tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Chuyên gia trong ngành cho rằng, ứng viên tại Hà Nội sẽ có cơ hội thăng tiến nhanh nhờ vào môi trường cạnh tranh và sự phát triển không ngừng của nhiều tập đoàn lớn.

Tuyển dụng việc làm quản lý kinh doanh tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những trung tâm kinh tế lớn của miền Trung, cũng đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong việc tuyển dụng quản lý kinh doanh. Với sự phát triển của ngành du lịch, bất động sản và sản xuất, nhu cầu tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm quản lý tại cả công ty trong và ngoài nước đang ngày càng lớn.

Những công ty như Sun Group, FPT và một số tập đoàn địa phương đang mở rộng hoạt động tại đây, mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường năng động và đầy thử thách.

Tuyển dụng việc làm quản lý kinh doanh tại TP. HCM

TP. HCM là thành phố kinh tế đầu tàu của Việt Nam, luôn dẫn đầu trong nhu cầu tuyển dụng quản lý kinh doanh. Tại đây, một lượng lớn doanh nghiệp đa quốc gia và các tập đoàn trong nước như Masan, Vinamilk và những công ty công nghệ như Tiki, Shopee liên tục tìm kiếm ứng viên có khả năng quản lý và phát triển chiến lược kinh doanh.

Những vị trí này không chỉ đòi hỏi ứng viên có kỹ năng lãnh đạo mà còn cần có khả năng phát triển và duy trì mối quan hệ đối tác kinh doanh. Thị trường việc làm tại TP. HCM luôn sôi động với những cơ hội thăng tiến lớn.

Nhu cầu tuyển dụng quản lý kinh doanh tăng mạnh tại nhiều khu vực
Nhu cầu tuyển dụng quản lý kinh doanh tăng mạnh tại nhiều khu vực

Tuyển dụng việc làm quản lý kinh doanh tại Cần Thơ

Với vai trò là trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những ai tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý kinh doanh. Nhóm ngành nông nghiệp, thực phẩm chế biến và công nghệ đang phát triển mạnh tại đây, với sự gia nhập của nhiều công ty lớn như Lotte, Masan, và một số doanh nghiệp trong ngành logistics.

Do đó, thị trường tuyển dụng quản lý kinh doanh tại Cần Thơ chủ yếu tập trung vào những vị trí quản lý và phát triển kinh doanh trong các công ty sản xuất, bán lẻ và xuất nhập khẩu, hứa hẹn một môi trường làm việc đầy triển vọng.

Tuyển dụng quản lý kinh doanh không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm nhân tài mà còn là cơ hội để những người có năng lực và đam mê được thể hiện bản thân và phát triển sự nghiệp. Với mức lương hấp dẫn và nhiều chế độ đãi ngộ tốt, vị trí quản lý kinh doanh đang là một trong những lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn cho nhiều người.