Ngành thiết kế nội thất là gì? Học thiết kế nội thất ra trường làm gì?

1. Ngành thiết kế nội thất là gì?

Thiết kế nội thất là ngành học kết hợp giữa nghệ thuật, kỹ thuật, sáng tạo để thiết kế ra những không gian sống hợp lý, hài hòa, đẹp mắt, tiện nghi nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng cụ thể là khách hàng. Dựa trên những mong muốn của khách, nhà thiết kế nội thất sẽ lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch tổng thể cho không gian sống.

Thiết kế nội thất là một ngành học khó vì để theo học môn này, sinh viên cần chuẩn bị kiến thức cả mỹ thuật, kỹ thuật. Đa phần học sinh chưa có kiến thức, kỹ năng liên quan đến thiết kế nội thất. Ngoài ra, các phần mềm 2D, 3D khi mới tiếp xúc lần đầu sẽ rất phức tạp gây khó khăn cho các sinh viên mới tìm hiểu.

Trong khi đó, công việc của nhân viên thiết kế nội thất liên quan đến chuỗi hoạt động như lên ý tưởng, lập phương án, lựa màu sắc, chất liệu đồ đạc, trang trí cho nhà ở, văn phòng, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại và nhiều loại hình khác… Vì vậy, để có thể tốt nghiệp ra trường và làm công việc đúng ngành học, bạn cần rèn luyện kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.

Ngành thiết kế nội thất đang rất hot trên thị trường việc làm

2. Học ngành thiết kế nội thất ra làm gì?

Theo đuổi được ngành mình thích, nhưng không phải sinh viên nào cũng biết học ngành thiết kế nội thất ra làm gì. Thực tế, có khá nhiều việc làm thiết kế nội thất phù hợp với các bạn sinh viên tốt nghiệp ngành học này. Chi tiết dưới đây:

2.1. Chuyên viên thiết kế nội thất

Nhân viên thiết kế nội thất là người giám sát, thực hiện quá trình thiết kế nội thất. Dựa theo thông tin về ngân sách, mục tiêu, những người này sẽ xác định các yêu cầu của khách về không gian và chọn đồ trang trí.

Yêu cầu công việc:

Tìm kiếm, đấu thầu cho các dự án mới.

Xác định mục tiêu, yêu cầu từ khách hàng của dự án.

Phác thảo các kế hoạch thiết kế sơ bộ, bố trí, chỉ định vật liệu và các đồ đạc trong phạm vi ngân sách.

Chuẩn bị các bản vẽ bằng việc sử dụng những phần mềm chuyên dụng, ước tính chi phí dự án.

Đặt hàng vật liệu và giám sát quá trình lắp đặt, làm việc với ban nhóm thiết kế để phát triển các hướng thiết kế sau đó.

Tiến hành quan sát, đưa ra các khuyến nghị nhằm giúp hợp lý hóa các dự án thiết kế, chuẩn bị trình bày với khách hàng.

2.2. Quản lý dự án thiết kế nội thất

Quản lý dự án nội thất là những người làm công việc lên kế hoạch, tổ chức, điều phối, kiểm soát các hoạt động liên quan đến quá trình thiết kế, sản xuất, thi công và cuối cùng là hoàn thiện nội thất. Người làm vị trí này cũng cần đảm bảo các công đoạn được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng tốt và trong phạm vi ngân sách cho phép.

Yêu cầu công việc:

Lập kế hoạch rất chi tiết, xác định mục tiêu và phạm vi nguồn lực.

Quản lý toàn bộ ngân sách, kiểm soát chi phí.

Điều phối, phân công công việc, đồng thời giám sát tiến độ.

Quản lý chất lượng, rủi ro trong dự án.

Tương tác với khách hàng, các bên liên quan.

Xử lý những vấn đề có thể phát sinh trong mọi giai đoạn của dự án.

2.3. Giảng viên thiết kế nội thất

Công việc của giảng viên thiết kế nội thất là giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành thiết kế và đảm bảo các bạn trẻ có thể tiếp thu những kiến thức lý thuyết và thực tiễn tốt nhất khi ra trường.

Yêu cầu công việc:

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, tham gia giảng dạy các học phần trong các nhóm như: Nhóm môn mỹ thuật cơ bản, hình họa, màu sắc, các nguyên lý thị giác, những môn tin học ứng dụng trong nội thất và hướng dẫn đồ án thiết kế nội thất.

Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn như chỉnh sửa đề cương, học phần, hướng dẫn sinh viên, cố vấn học tập, coi thi và chấm thi…

Giảng dạy các môn chuyên ngành như Photoshop, illustrator, InDesign,...

Thực hiện các công việc của giảng viên như quản lý sinh viên, lớp học.

Tham gia các cuộc họp chuyên môn, hướng dẫn sinh viên làm đề tài nghiên cứu.

Tham gia các hoạt động khác của nhà trường.

2.4. Chuyên viên tư vấn vật liệu thiết kế

Chuyên viên tư vấn vật liệu thiết kế là những người làm nhiệm vụ chính là tư vấn về các vật liệu có thể phục vụ cho quá trình thiết kế sao cho phù hợp với sở thích và kinh phí của khách hàng.

Yêu cầu công việc:

Hẹn lịch, chăm sóc tệp khách hàng đã có.

Giới thiệu các sản phẩm mới cho khách hàng.

Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại về sản phẩm và dịch vụ.

Nắm bắt thông tin và tình hình cũng như quy mô của cửa hàng.

Tìm kiếm khách hàng mới, phối hợp với đội ngũ sale để giải quyết các vấn đề về mẫu mã, sản phẩm, trưng bày.

Tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm hàng với khách.

2.5. Chuyên viên giám sát quá trình thi công

Công việc của chuyên viên giám sát quá trình thi công chủ yếu là làm nhiệm vụ theo dõi tiến độ và đảm bảo công trình thiết kế nội thất thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

Yêu cầu công việc:

Giám sát công tác triển khai thi công nội thất.

Theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

Theo dõi công việc thực hiện tại các công trình.

Đôn đốc và phối hợp các đội nhóm thực hiện.

Báo cáo về tình trạng thi công hàng ngày cho cấp trên.

Xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp thi công cho các ban nhóm thực hiện.

Cảnh báo một số vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ của công trình đang thi công.

2.6. Nhà thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Nhà thiết kế kiến trúc công trình xây dựng là những người thực hiện công việc sắp xếp, bố trí không gian để tạo không gian tiện lợi, nhằm mang đến sự thoải mái cho khách hàng.

Có nhiều cơ hội việc làm khi học ngành thiết kế nội thất

Yêu cầu công việc:

Tham gia vào quá trình thiết kế, thi công, giám sát các dự án kiến trúc.

Lên ý tưởng thiết kế, đưa ra các bản vẽ chi tiết, triển khai bản vẽ từ lúc bắt đầu đến khi thi công.

Kiểm tra bản vẽ shopdrawing, xử lý các vấn đề phát sinh thiết kế.

Phối hợp với bộ phận khác trong quá trình thi công thiết kế.

2.7. Chuyên gia phối màu và cân chỉnh ánh sáng nội thất

Chuyên gia phối màu và cân chỉnh ánh sáng nội thất là những chuyên gia trong việc tạo ra sự kết hợp màu sắc sao cho đẹp mắt và hài hòa trong các dự án thiết kế.

Yêu cầu công việc:

Chọn lựa, sắp xếp, phối hợp các màu sắc sao cho phù hợp.

Làm quy trình vẽ màu cho sản phẩm, bàn giao quy trình cho các phòng ban liên quan.

Nghiên cứu các loại màu, vật liệu, kỹ thuật mới để hoàn thiện sản phẩm.

3. Yếu tố cần thiết để học ngành thiết kế nội thất

Trở thành một nhà thiết kế nội thất giỏi không phải là điều dễ dàng bởi đây là lĩnh vực có nhiều thách thức. Để biết được những tố chất cần có khi theo đuổi ngành này, bạn cần hiểu rõ ngành thiết kế nội thất là gì và có những môn học nào. Dưới đây là những tố chất cần có của một sinh viên muốn trở thành nhà thiết kế nội thất:

Khả năng sáng tạo và tính nghệ thuật

Một người có tố chất học thiết kế nội thất chắc chắn cần sở hữu năng lực và khả năng sáng tạo cao cùng độ cảm nghệ thuật tố. Bạn phải cập nhật những kiến thức mới, khám phá xu hướng, chất liệu vật liệu mới để dễ nảy ra những ý tưởng thú vị, những thiết kế độc đáo mang hơi hướng thời đại và sành điệu.

Chính sự sáng tạo giúp các bạn sinh viên có thể tạo ra những giải pháp tinh tế có thể là việc phối màu, bày trí không gian và lựa chọn các chất liệu. Sự khéo léo khi kết hợp mọi thứ mình được học có thể các bạn trẻ tạo ra những sản phẩm mang tính nghệ thuật cao.

Khả năng giải quyết vấn đề

Vì bất kỳ nhà thiết kế nội thất nào cũng phải làm việc với khách hàng, đối tác, do đó khả năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề hiệu quả là yếu tố cần thiết. Nó giúp bạn có thể thuyết phục các khách hàng khó tính, thương lượng để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Theo đó, các sinh viên cần rèn luyện cho mình khả năng truyền đạt, chia sẻ ý tưởng rõ ràng chính xác. Từ đó, bạn có thể tự tin đối đáp trong bất kỳ tình huống nào khi trở thành nhà thiết kế nội thất chính thức.

Có tính cẩn thận, tỉ mỉ

Một nhà thiết kế nội thất vì tính chất nghề nghiệp nên yêu cầu phải có tính cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác. Bạn phải thực hiện các phép tính, phép đo cẩn thận để tạo ra các bản vẽ thiết kế chi tiết phục vụ cho khách hàng. Sinh viên thiết kế cũng cần học cách phác thảo bản vẽ cẩn thận, tỉ mỉ từ đó giúp người thi công dự án có thể hình dung cách bố trí vật dụng, không gian và phối màu sao cho hợp lý.

Sử dụng phần mềm thiết kế

Để trở thành một nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp, bạn không thể không biết sử dụng phần mềm thiết kế. Đây chính là trợ thủ đắc lực của bạn trong quá trình thực hiện dự án. Một số phần mềm thiết kế mà các sinh viên cần nắm bắt tốt trong và sau khi ra trường ví dụ như Sketchup, 3Ds max, Vray, Autocad,… Đây được coi là yếu tố bắt buộc mà các bạn trẻ phải biết nếu muốn theo đuổi ngành thiết kế nội thất.

Ngành thiết kế nội thất mang lại thu nhập cao, nhiều cơ hội công việc

4. Những lý do nên chọn ngành thiết kế nội thất

Ngành thiết kế nội thất là ngành học đang khá hot trên thị trường và có thể mang lại nhiều lợi ích cũng như sự hài lòng về công việc của các bạn trẻ. Dưới đây là những lý do mà bạn có thể cân nhắc khi quyết định theo đuổi lĩnh vực này:

Cơ hội nghề nghiệp

Theo xu thế hiện nay, nhu cầu ngành thiết kế nội thất thường xuyên duy trì ở mức cao, kéo theo cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này rất rộng mở. Bạn có thể làm việc ở các công ty thiết kế nổi tiếng hoặc thậm chí tự mình làm chủ một doanh nghiệp của riêng mình.

Tiền năng thu nhập

So với mặt bằng chung, ngành thiết kế nội thất thu nhập khá hấp dẫn. Mức lương của những nhân viên làm việc trong lĩnh vực này có thể dao động từ 15,000,000 - 23,000,000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô công ty, quy mô dự án và kinh nghiệm chuyên môn. Những chuyên viên thiết kế nội thất nếu tạo ra sản phẩm độc đáo, thu hút nhiều khách hàng có thể gia tăng thêm thu nhập thậm chí xây dựng được danh tiếng trong ngành.

Khả năng quản lý dự án

Công việc của thiết kế nội thất không chỉ liên quan đến thiết kế mà cả việc quản lý dự án, xử lý hợp đồng, giao tiếp với khách hàng cũng như thực hiện quá trình cần nhắc về chi phí ngân sách và thời gian hoàn thành dự án. Từ đó, bạn có khả năng phát triển kỹ năng quản lý và cải thiện khả năng giao tiếp của bản thân.

Sáng tạo và thử thách

Công việc thiết kế nội thất yêu cầu sự sáng tạo và đòi hỏi cần có tư duy linh hoạt và khả năng tưởng tượng, thích nghi tốt nhằm đáp ứng với sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng. Điều này giúp ích khá nhiều cho người làm trong lĩnh vực phát triển và rèn luyện được các kỹ năng của bản thân.

Ngành thiết kế nội thất luôn có sự thay đổi và phát triển, đòi hỏi người theo lĩnh vực này phải đối diện với nhiều thách thức và có sự học hỏi liên tục. Từ đó, bạn có thể làm mới và ngày càng nâng cấp bản thân bằng các kiến thức mới.

Đa dạng loại hình công việc

Công việc của một nhân viên thiết kế nội thất có thể áp dụng ở nhiều loại hình không gian làm việc khác nhau từ biệt thự đến căn hộ, văn phòng, tòa nhà, các quán cafe hay nhà hàng. Thậm chí các không gian nghệ thuật, triển lãm cũng là nơi để những nhà thiết kế nội thất có thể tự do phát triển. Điều này chứng tỏ những người làm vị trí công việc này có nhiều lựa chọn về các loại hình công việc phù hợp với bản thân.

5. Trường đào tạo ngành thiết kế nội thất tốt nhất

Trước triển vọng và tiềm năng của ngành thiết kế nội thất, nhiều bạn trẻ mong muốn có thể lựa chọn cho mình trường đào tạo tốt nhất về lĩnh vực này để theo học. Dưới đây là những ngôi trường uy tín tại nước ta đào tạo về ngành này:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền

Bắc Đại học Lâm nghiệp Thiết kế nội thất A00; C15; D01; H00 16.1 403,000 VNĐ/tín chỉ Đại học Nguyễn Trãi Thiết kế nội thất H00; C03; C04; C01 18 12,000,000 - 18,000,000 VNĐ/kỳ Đại học Văn Lang Thiết kế nội thất H03; H04; H05; H06 16 1,200,000 - 1,490,000 VNĐ/tín chỉ Đại học Kiến trúc Hà Nội Thiết kế nội thất H00; H02 23.48 16,400,000 VNĐ/năm Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Thiết kế nội thất H00; H07 22.25 9,800,000 - 14,300,000 VNĐ/năm Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Thiết kế nội thất H00; H01; H06; H08 19 350.000 VNĐ/tín chỉ Miền Trung Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Thiết kế nội thất V00; V01; V02; 5K1; 121; A01 21 920.000 VNĐ/tín chỉ Miền

Nam Đại học Nguyễn Tất Thành Thiết kế nội thất D01; V01; H00; H01 15 35,000,000 VNĐ/năm Đại học Công nghệ TP.HCM Thiết kế nội thất A00; D01; V00; H01 16 54,000,000 - 57 000,000 VNĐ/năm Đại học Kiến trúc TP.HCM Thiết kế nội thất V00; V01; V02 23.91 5,472,000 VNĐ/kỳ

Lưu ý: Thông tin số liệu trên chỉ có tính chất tham khảo, các bạn có thể cập nhật vào trang web của trường để biết chi tiết chính xác nhất.

Nhìn chung, thiết kế nội thất đang là ngành học khá hot hiện nay và có chỉ tiêu tuyển sinh rất cao mỗi năm. Nếu đam mê với lĩnh vực thiết kế và mong muốn có một công việc ổn định, theo học ngành thiết kế tại các trường đại học là sự lựa chọn khá tốt. Các bạn trẻ khi tốt nghiệp chuyên ngành này có thể truy cập vào Job3s.ai để có nhiều cơ hội việc làm thiết kế với mức thu nhập hấp dẫn.