1. Những tiêu chí khi chọn nghề ở nữ giới

Nếu muốn tư vấn nghề nghiệp cho nữ đảm bảo phù hợp, thì cần dựa trên những tiêu chí sau:

Sở thích: Công việc sẽ gắn bó với chúng ta khá lâu dài, vậy nên việc tìm được việc làm phù hợp với sở thích cá nhân sẽ giúp nâng cao hiệu suất tốt hơn.

Năng lực: Phải đảm bảo nghề nghiệp được chọn phù hợp với khả năng của mỗi cá nhân. Trường hợp chọn phải những nghề không hợp với năng lực sẽ khiến bạn cảm thấy áp lực thậm chí không thể tiếp tục làm.

Cơ hội việc làm: Thị trường việc làm hiện nay luôn biến động không ngừng, do đó bạn cần cân nhắc và nên ưu tiên chọn những nghề cần nguồn nhân lực lớn.

Điều kiện làm việc: Đây cũng là yếu tố vô cùng quan trọng mà bạn không nên bỏ qua. Hãy tránh chọn những việc làm nặng nhọc, mức độ an toàn kém gây ảnh hưởng đến cơ thể.

Nên chọn những nghề phù hợp với sở thích, khả năng của bản thân

2. TOP những nghề ổn định cho nữ

Dưới đây là danh sách những nghề ổn định cho phái đẹp mà bạn nên bỏ túi để chọn cho mình hướng phát triển thích hợp trong tương lai.

2.1. Nhân viên văn phòng

Nhân viên văn phòng là nghề ổn định cho nữ được nhiều người dùng ưu tiên lựa chọn. Đây là công việc có hướng tương lai phát triển vô cùng tốt, giúp họ có được cuộc sống sau này ngày càng rộng mở.

Ưu điểm của nghề

Mức lương dao động trong khoảng 4.000.000 - 21.833.000 đồng/tháng.

Công việc khá nhẹ nhàng, chủ yếu là xử lý các loại giấy tờ, sắp xếp lịch họp,...

Nhược điểm của nghề

Không có nhiều cơ hội giao lưu, cọ xát với bên ngoài.

Nếu bạn vẫn đang chọn nghề ổn định cho nữ thì hãy cân nhắc về nghề nhà giáo. Nghề này nằm trong danh sách những nghề có tiềm năng phát triển lâu dài được nhiều phụ huynh hướng đến cho con gái mình.

Ưu điểm của nghề

Có nhiều thời gian để chăm sóc, quan tâm gia đình.

Thời gian làm việc cố định giúp bạn dễ dàng sắp xếp công việc.

Mức lương dao động từ 3.348.000 đến 11.160.000 đồng/tháng.

Nhược điểm của nghề

Khó vào được nhân viên chính thức.

Làm giáo viên giúp bạn dễ dàng sắp xếp công việc

2.3. Nữ tiếp viên hàng không

Tiếp viên hàng không là một trong những công việc đáng mơ ước của các cô gái. Làm ở lĩnh vực này, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến làm quản lý với các đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn.

Ưu điểm của nghề

Mức lương cao thường dao động khoảng 220.000 - 230.000 đồng/giờ bay tùy theo hạng.

Có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với nhiều tầng lớp khác nhau.

Nhược điểm của nghề

Tính chất công việc thường xuyên đi lại bên ngoài khó lo cho gia đình.

2.4. Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch là nghề ổn định cho nữ tiếp theo mà chúng tôi muốn gợi ý cho bạn. Với nghề này, nếu tích lũy kinh nghiệm tốt và làm lâu dài bạn có thể phát triển và tự mở cho mình một văn phòng cung cấp dịch vụ.

Ưu điểm của nghề

Mức lương khoảng từ 5 – 9 triệu đồng/tháng (HDV quốc tế), 3,5 – 6 triệu đồng/tháng (HDV nội địa) kèm theo đó là mức hoa hồng và tiền tip từ khách.

Được tham quan, trải nghiệm nhiều dịch vụ, phong cảnh khác nhau.

Dễ dàng tiếp xúc và mở rộng mối quan hệ cá nhân.

Nhược điểm của nghề

Ngoài những mùa cao điểm thì công việc của họ khá ít.

Thường xuyên đi khắp nơi khiến họ không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, gia đình.

2.5. Nhân viên sự kiện

Nếu bạn vẫn chưa tìm được nghề thích hợp cho mình thì hãy cân nhắc về công việc nhân viên sự kiện. Với công việc này, khi có được kinh nghiệm và biết cách xử lý tốt vấn đề thì khả năng tăng trưởng lên làm trưởng phòng khá lớn.

Ưu điểm của nghề

Mức lương dao động khoảng 4.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng.

Được trực tiếp đứng ra điều hành, lên kế hoạch tổ chức sự kiện.

Nhược điểm của nghề

Công việc này đòi hỏi khả năng giải quyết vấn đề và sự tỉ mỉ cao.

Làm nhân viên sự kiện giúp bạn trở nên linh hoạt hơn

2.6. Biên tập viên – phóng viên

Biên tập viên – phóng viên là công việc đáng mơ ước của các người dùng. Hiện nay, các biên tập viên - phóng viên có tiềm năng lấn sân sáng những lĩnh vực khác ví dụ như truyền thông. Từ đó, có thể kiếm thêm thu nhập cho mình một cách tốt hơn.

Ưu điểm của nghề

Mức lương dao động khoảng 9.000.000 - 11.000.000 đồng/tháng.

Đem đến môi trường làm việc cực kỳ năng động, chuyên nghiệp.

Tăng khả năng nhận diện thương hiệu, hình ảnh cá nhân.

Nhược điểm của nghề

Đòi hỏi kỹ năng viết lách, xử lý tình huống tốt, chịu được áp lực cao.

2.7. Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang là một trong những nghề ổn định cho nữ được đánh giá cao. Nghề này mặc dù tương tối khó nhưng nếu bạn có đủ bản lĩnh cùng khả năng sáng tạo thì sẽ tạo dựng được cho mình một thương hiệu riêng.

Ưu điểm của nghề

Mức lương thường nằm trong khoảng từ 4.000.000 - 25.000.000 đồng/tháng.

Giúp bạn thỏa sức thể hiện đam mê cùng khả năng sáng tạo trong lĩnh vực này.

Cơ hội việc làm rộng mở với nhiều nghề cực kỳ đa dạng.

Nhược điểm của nghề

Phải có nhiều ý tưởng mang tính đột phá để tạo nên dấu ấn cá nhân.

Ngành thiết kế có tiềm năng nâng cao thu nhập rất lớn

2.8. Nhân viên Marketing

Nhân viên Marketing hiện đang là ngành khá hot trên thị trường. Khi lựa chọn ngành này, bạn không những có cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng phòng, giám đốc mà còn có khả năng tự thành lập thương hiệu cá nhân cho mình.

Ưu điểm của nghề

Mức lương tương đối cao khoảng 9.000.000 - 12.000.000 đồng/tháng.

Là ngành hot nên có cơ hội việc làm cao.

Được cập nhật thêm nhiều kiến thức cực kỳ hữu ích.

Nhược điểm của nghề

Phải thường xuyên cập nhật thông tin để bắt kịp xu hướng trên thị trường.

Cạnh tranh trong nghề cực kỳ gay gắt.

Kế toán là nghề ổn định cho nữ phù hợp với tính cách tỉ mỉ, chi tiết của các cô nàng. Với nghề kế toán, bạn sẽ có được đãi ngộ tốt với khả năng làm việc lâu dài mà ít tính cạnh tranh, đào thải.

Ưu điểm của nghề

Mức lương từ 8.000.000 - 30.000.000 đồng/tháng.

Thực hiện các công việc liên quan đến thu chi trong văn phòng.

Làm việc trong môi trường công sở, ít phải cọ xát hay xử lý các tình huống khác bên ngoài.

Nhược điểm của nghề

Cần phải nắm rõ và tuân thủ các điều luật.

2.10. Nhân viên tài chính – ngân hàng

Nhân viên tài chính – ngân hàng chắc hẳn là vị trí mà người dùng nào cũng mong muốn có cơ hội ứng tuyển. Vị trí này không những có thể thăng tiến lên quản lý, trường phòng mà còn có tính ổn định khá cao đặc biệt là với thị trường kinh tế biến động như ngày nay.

Ưu điểm của nghề

Mức lương 9.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng.

Chủ yếu giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền bạc, giải ngân cho các khách hàng.

Thời gian, địa điểm làm việc cố định, không phải di chuyển nhiều.

Nhược điểm của nghề

Việc làm mãi trong một môi trường dễ tạo nên cảm giác nhàm chán.

3. Tư vấn nghề nghiệp cho nữ không cần bằng cấp

Nhiều chị em cũng muốn bỏ túi cho mình những nghề ổn định lâu dài không cần bằng cấp để có định hướng thay đổi trong trường hợp cần thiết. Sau đây là một số nghề mà bạn nên tham khảo:

3.1. Học nghề spa – chăm sóc da

Học nghề spa – chăm sóc da sẽ là gợi ý nghề ổn định cho nữ mà bạn nên cân nhắc. Học nghề này không những có cơ hội là trong những spa lớn mà còn có thể mở tiệm riêng sau này.

Ưu điểm của nghề

Mức lương từ 4.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng.

Công việc nhẹ nhàng, chủ yếu là cung cấp dịch vụ spa cho khách.

Nhược điểm của nghề

Cần phải có bàn tay mềm mại với lực tay tốt.

Công việc spa rất thích hợp với tính cách đặc trưng của phụ nữ

3.2. Học nghề phun xăm thẩm mỹ

Thị trường làm đẹp ngày càng phát triển đây cũng chính là lý do khiến cho nhiều người dùng chọn học nghề phun xăm thẩm mỹ. Nghề này tăng thêm cơ hội phát triển từ vị trí chuyên viên lên đến quản lý thậm chí là giám đốc.

Ưu điểm của nghề

Mức lương nằm trong khoảng từ 7.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng.

Cơ hội việc làm sau khi hoàn thành khóa học tương đối cao.

Nhu cầu làm đẹp của khách hàng trên thị trường khá lớn.

Nhược điểm của nghề

Cần phải đầu tư với mức phí đào tạo khá cao lên đến 30.000.000 đồng (chuyên sâu).

3.3. Học nghề nail

Nail là nghề được nhiều bạn trẻ ưu tiên lựa chọn sau khi ra trường. Đây là nghề khá dễ học với thời gian đào tạo ngắn cùng chi phí không quá cao. Học nghề này bạn sẽ dễ dảng tìm khách hàng dù ở bất cứ đâu.

Ưu điểm của nghề

Mức lương cơ bản khoảng 6.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng.

Nguồn vốn bỏ ra ban đầu thấp, không cần mở tiện vẫn làm được thương hiệu riêng cho mình.

Nhược điểm của nghề

Cần phải có sự tỉ mỉ, khéo léo và khả năng tập trung cao.

Nghề nail khá phổ biến trên thị trường hiện nay

3.4. Học nghề trang điểm

Trang điểm chắc chắn là nghề ổn định cho nữ được nhiều người tìm hiểu. Nghề này có xu hướng phát triển mạnh mẽ bởi nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng nên cơ hội phát triển sẽ rất lớn.

Ưu điểm của nghề

Mức lương tùy theo nhu cầu của khách thường từ 300.000 - 500.000 đồng/mặt (khách đi tiệc), 1.000.000 - 3.000.000 đồng/ mặt (cô dâu).

Không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng, chỉ cần biết được các kiến thức cơ bản.

Nhược điểm của nghề

Cần phải nắm rõ được nhu cầu của khách hàng và xu hướng trên thị trường.

3.5. Học nghề đầu bếp

Một lựa chọn khác với nghề ổn định cho nữ mà bạn không nên bỏ lỡ chính là đầu bếp. Công việc này được đánh giá có tiềm năng phát triển lớn với các vị trí liên quan như: Bếp chính, bếp phó, bếp trưởng,...

Ưu điểm của nghề

Mức lương của đầu bếp tương đối cao từ 8.000.000 - 30.000.000 đồng/tháng.

Có cơ hội làm việc trong những môi trường lớn như: Nhà hàng 5 sao, 4 sao,...

Nhược điểm của nghề

Thường xuyên tiếp xúc với môi trường dầu mỡ khiến bạn cảm thấy chán.

3.6. Học nghề làm bánh

Làm bánh cũng là nghề cho phụ nữ tương đối thích hợp nếu bạn muốn làm việc sau khi lập gia đình. Dựa trên khả năng sáng tạo, bạn sẽ làm nên được những chiếc bánh xinh xắn thể hiển đẳng cấp, thương hiệu cá nhân của mình.

Ưu điểm của nghề

Mức lương tùy theo khả năng của bạn thường sẽ dao động từ 10.000.000 - 11.000.000 đồng/tháng.

Dễ dàng mở tiệm hoạt động riêng lẻ.

Nhược điểm của nghề

Cầm phải có khả năng sáng tạo và bắt trend tốt để thu hút khách hàng.

3.7. Học nghề nối mi

Nối mi là lựa chọn thích hợp đối với những ai muốn chọn nghề ổn định cho nữ, với những đặc điểm riêng sau:

Ưu điểm của nghề

Mức lương 200.000 - 400.000 đồng/bộ.

Thời gian đào tạo ngắn hạn, ra nghề nhanh.

Nhược điểm của nghề

Cơ hội việc làm không quá lớn, thường phải học thêm những kỹ năng mới.

Nối mi là nghề học khá nhanh và chi phí thấp

3.8. Học nghề gội đầu dưỡng sinh

Gội đầu dưỡng sinh là cái tên không thể thiếu trong danh sách nghề ổn định cho nữ.

Ưu điểm của nghề

Mức lương lên đến 10.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng.

Cơ hội việc làm sau khi hoàn thành khóa học cao.

Nhược điểm của nghề

Cần phải học được kỹ năng massage nhẹ nhàng, khiến cho khách thoải mái.

3.9. Học nghề pha chế

Pha chế chính là nghề ổn định cho nữ cuối cùng trong danh sách trên. Nếu quyết định chọn ngành này hãy nhớ luôn cố gắng nỗ lực và đừng quên phấn đấu để phát triển.

Ưu điểm của nghề

Mức lương 6.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng.

Dễ dàng tìm kiếm công việc tại các quán cafe, bar,... hoặc tự mở tiệm cho mình.

Nhược điểm của nghề

Phải nắm rõ các công thức chế biến.

4. Tìm việc làm uy tín, ổn định cho phụ nữ ở đâu?

Sau khi tìm hiểu các nghề ổn định cho nữ, nếu bạn muốn chọn công việc ổn định với mức lương thích hợp thì hãy truy cập vào trang web job3s. Đây là trang tuyển dụng cung cấp đến người dùng thông tin ứng tuyển việc làm cực kỳ đa dạng đến từ các công ty uy tín. Qua những thông tin này, bạn sẽ dễ dàng chọn việc làm phù hợp với kinh nghiệm và khả năng của bản thân.

Không những thế, job3s còn hỗ trợ tối đa trong việc tìm thông tin với thanh tìm kiếm. Bạn chỉ cần gõ vào thanh công cụ này từ khóa muốn tìm, trang web sẽ trả về cho bạn những kết quả thích hợp. Từ đó, việc và ứng tuyển việc làm cũng diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Job3s đem đến cho người dùng những công việc ổn định

Có thể nói, việc tìm nghề ổn định cho nữ là vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại thậm chí là tương lai của nhiều cô gái. Do đó, bạn cần phải cân nhắc thật kỹ tránh trường hợp chọn sai nghề khiến tương lai phải hối hận.