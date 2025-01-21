1. Người tham chiếu là gì?

Người tham chiếu tên tiếng Anh là Reference là một hoặc nhiều người có mối quan hệ mật thiết với bạn trong học tập, công việc, hiểu rõ khả năng chuyên môn cũng như các kỹ năng mà bạn tích lũy được. Hiện nay, nhiều nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin người tham chiếu nhằm chứng thực năng lực và tính cách của bạn.

Thông thường, nhà tuyển dụng sẽ đặt câu hỏi cho người tham chiếu để xác nhận các đầu việc và thông tin mà bạn đã liệt kê trong CV có đúng sự thật hay không. Việc làm này chỉ mang tính chất kiểm tra, xác nhận lại bạn có phải ứng viên mà họ đang tìm kiếm hay không.

Khi điền thông tin người tham chiếu, bạn nên chọn những anh chị từng làm việc hoặc cấp trên quản lý trực tiếp. Nếu chưa từng đi làm hoặc có ít kinh nghiệm, bạn có thể nhờ sự trợ giúp của thầy cô giảng viên từng giảng dạy, trực tiếp hướng dẫn khóa luận hoặc trưởng khoa.

2. Vai trò của người tham chiếu trong CV là gì?

Người tham chiếu đóng vai trò “bảo lãnh” cho năng lực, khả năng làm việc của bạn ở môi trường mới. Họ sẽ đưa ra những thông tin, đánh giá về khả năng làm việc, kỹ năng, kinh nghiệm và phong cách của bạn khi nhà tuyển dụng liên hệ.

Về phía nhà tuyển dụng, họ thường kiểm tra tính xác thực trong thông tin mà ứng viên cung cấp bằng cách liên lạc với người tham chiếu. Đây cũng là một trong những bước thường thấy trong một quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp.

Về phía ứng viên, việc thêm thông tin người tham chiếu sẽ giúp cho CV của bạn đáng tin hơn trong mắt của nhà tuyển dụng, CV cũng sẽ đầy đủ cả về hình thức và nội dung. Đặc biệt, đối với trường hợp chọn được người tham chiếu phù hợp, họ có thể xác nhận và cung cấp thêm những thông tin hữu ích khác về năng lực và kinh nghiệm của bạn cho nhà tuyển dụng, từ đó giúp bạn nổi bật hơn so với những ứng viên còn lại.

Ứng viên cần xem xét người tham chiếu phù hợp với công việc đang ứng tuyển, hoặc người có vị trí cao trong bộ phận, phòng. Đừng quên hỏi ý kiến họ trước khi viết vào CV, đảm bảo đồng nghiệp hay cấp trên của bạn đồng ý trở thành người tham chiếu.

3. Có bắt buộc viết người tham chiếu vào CV?

Trên thực tế, không phải công ty nào cũng cần xác minh thông tin, kinh nghiệm qua người tham chiếu. Do đó đây vẫn là một trong những nội dung không bắt buộc phải có khi viết CV tuyển dụng.

Tuy nhiên, nếu bạn là người mới đi làm toàn thời gian thì trong CV nên cung cấp thông tin về người tham chiếu. Đây là căn cứ để bạn nâng cao cơ hội tìm được công việc tốt, vị trí làm việc phù hợp hay cao hơn là mức lương hấp dẫn.

Còn đối với trường hợp nhà tuyển dụng đưa ra yêu cầu về việc bổ sung thông tin của người tham chiếu, khi đó bạn bắt buộc phải thêm thông tin của người tham chiếu vào CV.

Tuy vậy, nếu hiểu rõ người tham chiếu là gì và tầm quan trọng của họ, bạn sẽ nhận thấy rằng việc ghi vào CV có nên hay không. Hãy cân nhắc thật kỹ và lựa chọn người tham chiếu phù hợp để nâng cao khả năng cạnh tranh khi ứng tuyển vào vị trí mà bạn mong muốn.

4. Cách viết người tham chiếu vào CV

Khi xác định được người tham chiếu, đồng thời được sự đồng ý từ họ thì bạn có thể viết thông tin dựa theo mẫu sau:

Họ tên của người tham chiếu.

Chức danh.

Tên công ty.

Số điện thoại.

Địa chỉ email.

Ví dụ cụ thể:

Nguyễn Thanh Lâm.

Trưởng phòng Marketing.

Công ty TNHH B.

Điện thoại: 0921062023

Email: [email protected].

Trong một số trường hợp, bạn có thể linh động cung cấp ngắn gọn một trong hai thông tin điện thoại hoặc địa chỉ email. Hãy đảm bảo thông tin chính xác, tránh gây mất thiện cảm với nhà tuyển dụng công ty mà bạn đang ứng tuyển.

Để thông tin tham chiếu phát huy hết tác dụng, bạn nên chú ý cách trình bày trong CV, cụ thể như sau:

Đặt thông tin này xuống phần cuối của CV, như vậy nhìn tổng thể CV sẽ logic hơn.

Chỉ nên ghi thông tin của 1 - 2 người tham chiếu, không ghi quá nhiều để tránh phản tác dụng.

Đảm bảo cung cấp thông tin thật chính xác, ngắn gọn, tránh viết dài dòng và lộn xộn.

Chỉ nên cung cấp số điện thoại sử dụng trong công việc của người tham chiếu, tránh sử dụng số cá nhân để không làm ảnh hưởng đến sự riêng tư.

Không nên đưa địa chỉ cá nhân của người tham chiếu vào trong CV.

5. Lưu ý khi viết người tham chiếu là gì?

Khi hiểu rõ vai trò của người tham chiếu, bạn chắc chắn biết được cần phải hết sức thận trọng khi điền thông tin của họ vào trong CV của mình.

Không phải ai cũng phù hợp để bạn có thể tin tưởng giao phó trọng trách tham chiếu thông tin. Vậy những lưu ý mà bạn cần quan tâm khi điền thông tin về người tham chiếu là gì?

Tiêu chí Lưu ý Sự liên quan đến vị trí công việc Bạn nên chọn người tham chiếu có mối liên quan chặt chẽ với vị trí công việc ứng tuyển hiện tại. Họ cần có sự hiểu biết rõ về kỹ năng, kinh nghiệm, công việc mà bạn thể hiện trong CV. Vị trí và cấp bậc Nên chọn người tham chiếu là cấp trên hoặc người có vị trí cao trong tổ chức. Dù có thể viết thông tin tham chiếu là đồng nghiệp nhưng nhà tuyển dụng luôn đề cao những người có vị trí, cấp bậc cao trong tổ chức. Có thể hiểu đơn giản, người ở cấp quản lý có đầy đủ kinh nghiệm để đánh giá, nhận xét khả năng của bạn. Mối quan hệ tốt Hãy chọn người có mối quan hệ tốt trong công việc, bởi họ là người theo dõi sát sao hành trình bạn cống hiến hay năng lực làm việc như thế nào. Bạn có thể nhờ họ cung cấp những thông tin thành tích cụ thể, đảm bảo tính xác thực mà nhà tuyển dụng mong muốn. Xin ý kiến từ trước Để đưa thông tin người tham chiếu vào trong CV, bạn không thể tự ý quyết định mà còn cần hỏi ý kiến của họ. Việc làm này đảm bảo người tham chiếu sẵn sàng cung cấp thông tin mà nhà tuyển dụng yêu cầu, hay cụ thể hơn là có lợi cho bạn. Chọn người có thể cung cấp thông tin chi tiết Một số nhà tuyển dụng, đặc biệt doanh nghiệp nước ngoài luôn muốn tìm hiểu sâu về công việc, năng lực của bạn thời gian trước. Vậy nên, không chỉ cần chọn người có chức vụ cao, mối quan hệ tốt mà còn cần thêm yếu tố hiểu và biết công việc bạn đã làm. Không chọn người quá gần hay quá xa Bạn không nên viết người tham chiếu là bạn bè, người thân hay người có mối quan hệ xa cách, không thực sự tốt. Điều này sẽ gây bất lợi về hình ảnh, năng lực toàn diện của bạn trong mắt nhà tuyển dụng.

Bạn cần hiểu rõ vai trò của người tham chiếu là gì trong quá trình viết CV. Đảm bảo rằng họ sẽ cung cấp đến nhà tuyển dụng những thông tin về năng lực hay kỹ năng của bạn một cách tốt nhất.

6. Những điều nhà tuyển dụng quan tâm từ người tham chiếu

Nhà tuyển dụng thường tìm đến người tham chiếu để tìm hiểu các vấn đề liên quan đến ứng viên. Nếu biết được những nội dung mà nhà tuyển dụng quan tâm từ người tham chiếu là gì hay muốn khai thác điều gì, bạn có thể dễ dàng chuẩn bị và trao đổi trước với người tham chiếu, đảm bảo thông tin mà họ cung cấp đến nhà tuyển dụng đều hữu ích.

Dưới đây là một số vấn đề mà nhà tuyển dụng có thể quan tâm:

Hiệu suất công việc: Nhiệm vụ của nhà tuyển dụng là tìm kiếm nhân sự có năng lực, khả năng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Người tham chiếu có thể được hỏi về độ trễ, vắng mặt của ứng viên, hiệu suất công việc trước đây như thế nào.

Tương tác với đồng nghiệp, quản lý : Bộ phận tuyển dụng cũng có nhiệm vụ gắn kết các nhân sự với nhau, việc tìm kiếm người có thể hòa hợp trong tổ chức, hoạt động trong môi trường đội nhóm quan trọng không kém.

Khả năng làm việc nhóm: Dù mỗi người đều có công việc riêng, tuy nhiên để cùng phát triển thì cần hợp tác làm việc giữa nhiều người. Nhà tuyển dụng ở khía cạnh này muốn biết ứng viên giải quyết xung đột, áp lực, thái độ khi đứng trước tình huống khó khăn.

Thành tích, điểm mạnh và điểm yếu: Nhà tuyển dụng muốn biết ứng viên đã đạt được những gì, năng lực có thể khai thác ở ứng viên và các vấn đề cần được cải thiện trong tương lai.

Mức độ phù hợp với công việc: Tìm kiếm một nhân sự phù hợp giúp bộ phận tuyển dụng giảm bớt gánh nặng về chi phí và thời gian. Đây cũng là lí do vì sao bạn nên viết người tham chiếu có kỹ năng chuyên môn phù hợp với công việc đang ứng tuyển.

Lý do rời công ty trước đó: Nhằm kiểm tra về thông tin, mục tiêu dự định trong tương lai của ứng viên sau khi rời công ty cũ.

Nhà tuyển dụng chỉ quan tâm đến sự phản hồi của người tham chiếu về ứng viên trong công việc trước đó. Việc đưa ra đánh giá tổng quát sẽ giúp họ hiểu hơn trình độ, khả năng tạo ra giá trị cho tổ chức. Vì vậy, hiểu rõ người tham chiếu là gì sẽ giúp lựa chọn được người phù hợp. Họ chính là một trong những yếu tố giúp bạn để dễ dàng ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng, từ đó tiến gần hơn đến công việc mơ ước.