Mô tả chi tiết công việc, kỹ năng và mức lương của nhân viên buồng phòng

1. Nhân viên buồng phòng là gì?

Nhân viên buồng phòng theo thuật ngữ của ngành chính là HouseKeeping. Đây là vị trí công việc có trách nhiệm giúp cho không gian khách sạn, phòng ốc luôn được tiện nghi, sạch sẽ và thông thoáng; giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ, vấn đề liên quan đến phòng ở.

Mỗi một khách sạn đều có một tiêu chuẩn riêng và nhiệm vụ của nhân viên buồng phòng khi làm việc là phải tuân theo để đạt được hiệu quả công việc cao nhất.

Nhân viên buồng phòng là bộ phận quan trọng trong khách sạn

2. Vai trò và nhiệm vụ của nhân viên buồng phòng

Sau khi biết nhân viên buồng phòng là gì, hãy cùng tìm hiểu thêm vai trò và nhiệm vụ của bộ phận này:

2.1. Vai trò của nhân viên buồng phòng

Đón tiếp, cung cấp nơi nghỉ ngơi sạch sẽ, yên tĩnh và tiện nghi cho khách, phù hợp với thị hiếu và phong tục tập quán của khách.

Nghiên cứu, phân tích tâm lý của khách hàng để tham mưu cho ban lãnh đạo.

Quản lý việc thuê phòng và quá trình khách ở, đảm bảo cơ sở vật chất đúng tiêu chuẩn.

Theo dõi, ngăn chặn các tệ nạn xã hội vào khu vực khách lưu trú.

2.2. Nhiệm vụ của nhân viên buồng phòng

Giặt là và giặt khô đồ vải của khách sạn và đồ của khách.

Dọn vệ sinh và phục vụ các phòng trong khách sạn.

Dọn vệ sinh khu vực công cộng trong khách sạn.

Duy trì tiêu chuẩn vận hành của khách sạn.

Bảo trì, đảm bảo chất lượng các trang thiết bị trong phòng.

Đào tạo và khuyến khích nhân viên của bộ phận.

Nhân viên buồng phòng chịu trách nhiệm mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái nhất cho khách lưu trú

3. Mô tả công việc cụ thể của nhân viên buồng phòng khách sạn

Tiếp theo, sẽ cùng tìm hiểu công việc của nhân viên buồng phòng khách sạn. Quy trình bao gồm các phần sau:

3.1. Chuẩn bị xe đẩy

Xe đẩy làm việc của nhân viên buồng phòng khách sạn phải đầy đủ dụng cụ để dọn vệ sinh và bổ sung đồ cho phòng khách như: Máy hút bụi, chổi, đồ vải, khăn tắm, giỏ đựng hoá chất, cây lau nhà,...

3.2. Vệ sinh phòng khách ở

Thu dọn tổng quát:

Thu dọn bát đũa, đĩa, khay thức ăn, giỏ hoa quả, bình hoa, bàn là, đồ ăn thừa, chai lọ,...

Đổ và rửa sạch thùng rác, gạt tàn thuốc lá,...

Kiểm tra tài sản thất lạc: Kiểm tra lại xem khách có bỏ quên đồ trong ngăn kéo, dưới gầm giường, gầm ghế,... Nếu khách có sơ ý để quên đồ thì phải xử lý theo quy định của khách sạn.

Kiểm tra các trang thiết bị trong phòng: Kiểm tra theo chu trình khép kín các thiết bị như tivi, máy lạnh, máy sấy tóc, đồng hồ báo thức,...

Chuẩn bị lại giường ngủ:

Tháo tất cả đồ vải bẩn của giường ngủ như vỏ gối, ga trải giường, vỏ chăn,...

Kiểm tra chăn, gối, tấm bảo vệ nệm và thay mới nếu cần thiết.

Trải lại ga giường, lồng vỏ chăn, lồng vỏ gối,...

Để thực hiện được các quy trình này, nhân viên buồng phòng của khách sạn phải nắm rõ kỹ thuật tháo ga giường, trải ga giường, thay vỏ gối, gấp góc ga giường,...

Dọn giường là một trong những công việc của nhân viên buồng phòng

Lau chùi đồ nội thất: Lau chùi đồ đạc trong phòng bằng khăn lau và hoá chất, gồm có: Gương, tủ lạnh, tranh ảnh, đồ nội thất,...

Bổ sung các vật dụng trong phòng cho khách:

Kiểm tra, bổ sung giấy, bút, danh mục giặt là, gạt tàn, cà phê, cốc,... theo quy định của khách sạn.

Kiểm tra và điều chỉnh vị trí vật dụng trong phòng.

Vệ sinh phòng tắm:

Thu gom các loại đồ vải bẩn.

Rửa bát, đĩa, cốc,...

Vệ sinh bồn rửa mặt, bồn tắm, bồn vệ sinh, sàn phòng tắm,...

Điền vào phiếu làm phòng thời gian hoàn tất.

Hút bụi phòng khách, kiểm tra toàn diện lần cuối.

4. Kỹ năng cần có của nhân viên buồng phòng

Dưới đây là một số kỹ năng cơ bản cần có khi làm việc tại vị trí nhân viên buồng phòng:

Kỹ năng sắp xếp công việc : Đây là vị trí công việc phải thực hiện nhiều đầu việc khác nhau, do đó nhân viên buồng phòng phải biết cách sắp xếp sao cho hợp lý nhất.

Kỹ năng giao tiếp tốt : Nhân viên buồng phòng thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng để giải đáp các thắc mắc và yêu cầu của khách khi cần. Do đó, bạn phải là người thân thiện, có tác phong chuyên nghiệp và biết cách giao tiếp. Khi gặp khách, phải chào hỏi, ăn nói lịch sự, vui vẻ.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt: Dù công việc chủ yếu của nhân viên buồng phòng là vệ sinh phòng khách sạn; tuy nhiên, trong quá trình làm việc, vị trí này cần phải phối hợp với nhiều bộ phận khác như: Quản lý, lễ tân, bellman, bảo vệ,... Do đó, kỹ năng làm việc nhóm thực sự rất cần thiết đối với vị trí này.

Nhân viên buồng phòng cần phải có kỹ năng làm việc nhóm tốt

5. Nguyên tắc dọn phòng cơ bản của nhân viên buồng phòng

Dưới đây là 3 nguyên tắc dọn phòng cơ bản mà một nhân viên buồng phòng cần nắm vững:

5.1. Nguyên tắc làm sạch

Công việc chính của nhân viên buồng phòng là làm sạch phòng ở khách sạn, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi của khách đạt tiêu chuẩn chất lượng. Quy trình làm sạch phòng cần bắt đầu theo thứ tự: Xa - gần, cao - thấp, trước - sau, chồng lấp, tuần tự.

Nguyên tắc dọn phòng cơ bản của nhân viên buồng phòng là từ xa đến gần

5.2. Nguyên tắc an toàn khi sử dụng hoá chất

Cần sử dụng các hoá chất tẩy rửa đúng cách, tránh tình trạng để mùi hoá chất nồng nặc trong phòng hay hư hỏng đồ đạc.

Khi sử dụng hoá chất, bạn cần nhận diện tên gọi, công dụng cụ thể của chúng. Tuyệt đối không sử dụng hoá chất độc hại.

Tiến hành thử độ an toàn với vật liệu tương thích rồi mới chính thức sử dụng, luôn nhớ trang bị phương tiện bảo hộ khi làm việc.

5.3. Nguyên tắc an toàn khi sử dụng thiết bị

Toàn bộ các thiết bị trong phòng cần được sử dụng đúng tính chất công việc. Nếu phát hiện có sự bất thường về các thiết bị, nhân viên buồng phòng cần báo ngay cho cấp quản lý. Có 4 nguyên tắc an toàn khi sử dụng thiết bị: An toàn kết cấu, an toàn độ cao, an toàn điện và an toàn thân thể.

6. Lương nhân viên buồng phòng khách sạn bao nhiêu?

Tuỳ vào từng phân khúc khách sạn mà mức lương của vị trí nhân viên buồng phòng sẽ có sự chênh lệch. Dưới đây là mức lương cụ thể của nhân viên buồng phòng theo từng phân khúc khách sạn:

6.1. Đối với khách sạn 1 sao, 2 sao

Trung bình nhân viên buồng phòng tại khách sạn 1 sao, 2 sao sẽ nhận được mức lương 3.000.000 - 4.000.000 đồng/tháng. Nếu cộng tất cả các khoản tiền sẽ nhận được khoảng 5.000.000 - 6.000.000 đồng/tháng.

6.2. Đối với khách sạn 3 sao

Lương nhân viên buồng phòng làm việc tại khách sạn 3 sao sẽ nhỉnh hơn một chút. Lương cơ bản rơi vào khoảng 4.000.000 - 5.000.000 đồng/tháng. Nếu làm tốt và cộng tất cả các khoản tiền khách tips thì vị trí này có thể nhận được mức lương từ 6.000.000 - 7.000.000 đồng/tháng.

Mức lương của nhân viên buồng phòng sẽ phụ thuộc vào từng phân khúc khách sạn

6.3. Đối với khách sạn 4 sao

Đối với khách sạn thuộc phân khúc cao cấp, mức lương của nhân viên buồng phòng sẽ cao hơn. Nếu chưa tính các khoản tiền phụ thu trung bình 1 tháng bạn sẽ nhận được khoảng 7.000.000 đồng. Khi thêm các khoản tiền tips của khách hàng thì mức lương sẽ cao hơn rất nhiều, dao động khoảng 10.000.000 - 12.000.000 đồng/tháng.

6.4. Đối với khách sạn 5 sao

Mức lương của vị trí nhân viên buồng phòng tại các khách sạn 5 sao rất hấp dẫn. Lương cơ bản bạn có thể nhận được rơi vào khoảng 7.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng. Nếu làm tốt công việc cộng thêm các khoản phụ thu khác, bạn có thể kiếm trên 10.000.000 đồng/tháng.

7. Lộ trình thăng tiến trong nghề buồng phòng

Dưới đây là lộ trình thăng tiến cụ thể trong nghề buồng phòng để các bạn tham khảo:

7.1. Nhân viên dọn phòng

Nhân viên buồng phòng là vị trí cơ bản thuộc bộ phận HouseKeeping. Đây là giai đoạn đầu khi bạn làm nghề, tích lũy kinh nghiệm và thử sức ở các vị trí khác nhau để hiểu được công việc chung của toàn khối.

Ngoài nhân viên buồng phòng, bạn có thể bắt đầu hoặc trải nghiệm thêm một số vị khác công việc khác như: Nhân viên vệ sinh công cộng, nhân viên giặt là,...

Lộ trình thăng tiến từ vị trí nhân viên buồng phòng

7.2. Giám sát buồng phòng

Tại các khách sạn có quy mô nhỏ sẽ thường có giám sát buồng phòng, còn giám sát tầng phổ biến ở các khách sạn 4 - 5 sao. Đây là vị trí quản lý cấp trung, chịu sự quản lý của trưởng bộ phận buồng phòng.

7.3. Trưởng bộ phận HouseKeeping

Trưởng bộ phận là vị trí cao nhất của bộ phận HouseKeeping, và có thể tiếp tục phát triển lên chức vụ cao hơn là tổng giám đốc khách sạn.

Nhiệm vụ của nhân viên buồng phòng không chỉ mang đến thời gian trải nghiệm tuyệt vời cho khách lưu trú mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định tiêu chuẩn của khách sạn. Đối với nhân sự ngành nhà hàng - khách sạn, bạn còn có lộ trình thăng tiến rõ ràng từ vị trí nhân viên buồng phòng. Do đó, hãy nhanh chóng tìm hiểu quy trình dọn phòng khách sạn để làm tốt công việc của mình nhé!