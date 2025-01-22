Nhân viên là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa nhân viên và chuyên viên

Nhân viên là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa nhân viên và chuyên viên
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 22/01/2025
Nhân viên là gì? Đây là một thuật ngữ quá quen thuộc trong cuộc sống đời thường. Vậy sự khác nhau giữa nhân viên và chuyên viên trong doanh nghiệp là gì? Tại sao mọi doanh nghiệp đều cần sự gắn kết nhân viên? Hãy cùng job3s tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Nhân viên là gì?
  4. 2. Cách phân loại nhân viên
    1. 2.1. Phân loại theo tên gọi công việc
    2. 2.2. Phân loại theo thời gian làm việc
    3. 2.3. Phân loại theo sự công nhận
  6. 3. Phân biệt nhân viên và chuyên viên
  8. 4. Yêu cầu để trở thành nhân viên là gì?
  10. 5. Những nhân tố hình thành sự gắn kết nhân viên trong doanh nghiệp

1. Nhân viên là gì?

Nhân viên là gì? Nhân viên là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ những người làm việc trong các tổ chức, công ty, doanh nghiệp hay cơ quan bất kỳ, với vai trò và trách nhiệm cụ thể tùy thuộc vào từng chức vụ. Có thể hiểu, nhân viên chính là người lao động.

Các nhân viên có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau như: Chức vụ, bậc lương, trình độ học vấn, kinh nghiệm chuyên môn,...

Các nhân viên đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu của mình. Họ cần có các kỹ năng và năng lực cần thiết để làm việc hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của công việc.

khái niệm nhân viên là gì
Nhân viên là những người làm việc trong các tổ chức, công ty, doanh nghiệp hay cơ quan bất kỳ

2. Cách phân loại nhân viên

Khi đã nắm rõ khái niệm nhân viên là gì, hãy cùng tìm hiểu cách phân loại nhân viên như thế nào. Nhân viên là một thuật ngữ chung để chỉ những người lao động làm việc trong các tổ chức, công ty, doanh nghiệp, tập đoàn. Tuy nhiên, tuỳ theo cách phân loại khác nhau mà nhân viên sẽ có nhiều dạng và hình thức tồn tại:

2.1. Phân loại theo tên gọi công việc

Phân loại nhân viên theo tên gọi gắn với công việc là cách phân loại phổ biến hiện nay. Với cách phân loại này, các bạn sẽ ghép từ nhân viên với nghề nghiệp, vị trí công việc của họ. Ví dụ như: Nhân viên Marketing, nhân viên kinh doanh, nhân viên IT,...

2.2. Phân loại theo thời gian làm việc

Dựa vào thời gian làm việc thì nhân viên có thể chia làm 2 loại là nhân viên toàn thời gian (full time) và nhân viên bán thời gian (part time):

  • Nhân viên toàn thời gian (full time): Đây là mẫu nhân viên sẽ đi làm đầy đủ theo thời gian cố định là 8 tiếng/ngày. Những nhân viên này thường làm việc toàn thời gian cố định và không bị vướng bận bởi những vấn đề khác.

  • Nhân viên bán thời gian (part time): Đây là mẫu nhân viên sẽ chỉ làm trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là nửa ngày chứ không làm hết 8 tiếng/ngày. Nhân viên part time thường là học sinh, sinh viên, người có thời gian rảnh rỗi,...

các cách phân loại nhân viên
Phân loại nhân viên dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau như tên gọi công việc, thời gian làm việc hoặc sự công nhận

2.3. Phân loại theo sự công nhận

Với tiêu chí về sự công nhận thì nhân viên sẽ được chia ra làm 2 loại: Nhân viên chính thức và nhân viên không chính thức.

  • Nhân viên chính thức: Là những người lao động được công ty công nhận bằng một bản hợp đồng lao động kéo dài từ 1 - 3 năm tuỳ thuộc vào từng công ty. Khi trở thành nhân viên chính thức thì sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi, chính sách đãi ngộ, chính sách nhân sự mà công ty đưa ra cùng với đó là việc đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm của mình với công ty.

  • Nhân viên không chính thức: Đây là nhân viên được bổ nhiệm cho vị trí công việc do chưa có người phù hợp để thay thế. Nhân viên tạm thời sẽ được ký kết hợp đồng trong một khoảng thời gian lao động ngắn để công ty có thể tìm kiếm được người phù hợp. Dù là nhân viên tạm thời, nhưng cá nhân đó vẫn được hưởng các quyền lợi mà một nhân viên được có.

Tóm lại, về cơ bản thì nhân viên có thể được chia thành các loại như trên. Tuỳ theo từng hoàn cảnh cụ thể mà sẽ có cách gọi nhân viên sao cho phù hợp nhất có thể.

3. Phân biệt nhân viên và chuyên viên

Các yếu tố để phân biệt chuyên viên và nhân viên là gì? Dưới đây là bảng phân biệt cụ thể sự khác nhau giữa nhân viên và chuyên viên:

Tiêu chí/Vị trí công việc

Nhân viên

Chuyên viên

Khái niệm

Danh xưng gọi chung cho người lao động làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn.

Về bản chất cấp bậc, chuyên viên có vị trí cao hơn so với chức danh nhân viên. Yêu cầu tuyển dụng ở cấp chuyên viên, các nhà tuyển dụng cần các ứng viên có bằng cấp đại học ngành liên quan cũng như kinh nghiệm từ 1 – 3 năm.

Tính chất công việc nhân viên là gì?

Nhân viên có trách nhiệm và vai trò là thành viên đóng góp ý kiến và xây dựng thêm cho hiệu quả. Ở vị trí này, thường không yêu cầu quá cao về bằng cấp hay kinh nghiệm.

Chịu trách nhiệm cho các đầu việc cần đảm bảo tính chuyên môn cao và kinh nghiệm sâu rộng hơn.

Mô tả công việc

- Đảm nhiệm các công việc hành chính như hợp đồng, giấy tờ, thuế,...

- Thực hiện phát triển các kênh cộng đồng của công ty theo kế hoạch đã đề ra từ trước.

- Chăm sóc khách hàng thân thiết và các đối tác vừa và nhỏ của doanh nghiệp.

- Đề xuất các ý tưởng để cùng nhau nâng cao chất lượng kế hoạch.

- Một số công việc khác nếu cấp trên yêu cầu thêm.

- Nghiên cứu, phân tích và định hướng phát triển cũng như lập kế hoạch kinh doanh trong thời gian ngắn hạn và dài hạn cho doanh nghiệp.

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, các đối tác,...

- Quản trị nhân sự bên dưới và trao đổi công việc với các phòng ban khác trong công ty để đảm bảo tiến độ công việc tốt nhất.

- Báo cáo mức độ hoàn thành công việc cũng như kết quả công việc cho cấp trên là các giám đốc, quản lý cấp cao,...

4. Yêu cầu để trở thành nhân viên là gì?

Các kỹ năng cần có của nhân viên là gì? Để trở thành nhân viên làm việc trong các tổ chức, công ty, tập đoàn thì cần có những kỹ năng sau:

  • Kỹ năng mềm: Các doanh nghiệp đều có nhu cầu tìm kiếm nhân viên có kỹ năng như giao tiếp, teamwork, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề,...

  • Ngoại ngữ: Với sự phát triển của kinh tế toàn cầu, việc biết nhiều ngoại ngữ là một lợi thế lớn cho các ứng viên.

  • Kỹ năng chuyên môn: Đối với những vị trí công việc đòi hỏi kỹ năng chuyên môn như IT, Marketing, tài chính,... sẽ liên quan đến các kỹ năng cơ bản như lập trình, phân tích dữ liệu, thiết kế đồ hoạ, quản lý dự án,...

yêu cầu để trở thành nhân viên
Để trở thành nhân viên làm trong các tổ chức, công ty, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những kỹ năng cần thiết

5. Những nhân tố hình thành sự gắn kết nhân viên trong doanh nghiệp

Bên cạnh việc nắm rõ khái niệm nhân viên là gì, thì bạn cũng cần phải biết các nhân tố hình thành nên sự gắn kết nhân viên trong doanh nghiệp hiện nay. Dưới đây là các nhân tố quan trọng hình thành nên sự gắn kết giữa các nhân viên trong doanh nghiệp:

  • Giao tiếp: Một môi trường làm việc thoải mái, cởi mở cho phép tự do đóng góp, tự do nêu ý kiến và thể hiện bản thân là bước đầu hình thành sự kết nối nhân viên và doanh nghiệp.

  • Mục đích: Mỗi nhân viên đều muốn được khẳng định bản thân cũng như sự công nhận các giá trị mà mình đem lại cho công ty. Vì vậy, công ty cần cho nhân viên của mình nhận thấy rõ được giá trị của họ và công ty cần họ như thế nào.

  • Không gian làm việc: Công ty là nơi mà nhân viên dành phần lớn thời gian trong ngày để gắn bó. Do đó, một môi trường làm việc thân thiện, đầy đủ tiện nghi sẽ giúp nhân viên thoải mái làm việc hiệu quả hơn.

nhân tố quan trọng hình thành nên sự gắn kết giữa các nhân viên
Không gian làm việc thoải mái sẽ giúp nhân viên thoải mái và tăng khả năng sáng tạo
  • Chăm sóc sức khỏe: Nếu nhân viên được chăm sóc sức khỏe tốt, tỷ lệ nghỉ phép do ốm đau sẽ giảm, đồng nghĩa với việc năng suất lao động tăng. Bên cạnh đó, nếu phúc lợi đủ tốt, làm hài lòng nhân viên thì họ sẽ có xu hướng gắn bó lâu dài để hưởng những chế độ tuyệt vời này.

  • Sự công nhận: Sự gắn kết được hình thành khi công ty quan tâm, và ghi nhận những đóng góp nỗ lực của nhân viên. Sự ghi nhận cũng sẽ giúp nhân viên cảm thấy mình được quan tâm, tôn trọng và tạo động lực để cống hiến và gắn bó với công ty.

  • Phát triển bản thân: Một công ty được đánh giá cao là phải giúp nhân viên phát triển được bản thân cũng như có các cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của họ.

  • Tình bạn: Việc phát triển tình bạn tại nơi làm việc giúp nhân viên kết nối về mặt cảm xúc cũng như gắn kết và làm việc hiệu quả.

  • Người quản lý tốt: Những nhà quản lý giỏi, tạo được cảm xúc tích cực, làm nhân viên cảm thấy hào hứng sẽ là người truyền động lực rất lớn cho nhân viên.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về khái niệm nhân viên là gì và cách phân biệt chuyên viên và nhân viên trong doanh nghiệp. Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu được yếu tố tạo nên sự kết nối nhân viên giúp quản lý công ty, doanh nghiệp tốt hơn.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »