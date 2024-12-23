Nhân viên tạp vụ là gì? Nhân viên tạp vụ cần làm những gì?

1. Nhân viên tạp vụ là gì?

Nhân viên tạp vụ dùng để chỉ những người làm công tác vệ sinh, chịu trách nhiệm giữ cho không gian cơ sở làm việc sạch sẽ, gọn gàng và thơm tho. Vị trí này thường chịu sự quản lý của Trưởng bộ phận Tạp vụ hoặc Trưởng ca liên quan đến vệ sinh chung.

Tố chất cần có của một người nhân viên tạp vụ là cẩn thận, khéo léo và tỉ mỉ, bởi công việc đòi hỏi sự sạch sẽ cao. Hiện tại, mức lương của vị trí này tương đối hấp dẫn, thu hút được không ít sự quan tâm của những người lao động.

Nhân viên tạp vụ là người làm các công tác vệ sinh

2. Nhân viên tạp vụ làm việc ở đâu?

Hiện nay, hầu hết các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hay nhà riêng đều có nhu cầu thuê, mướn nhân viên tạp vụ. Công việc của nhân viên tạp vụ có thể linh động thời gian, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên sẽ làm cả ngày hay theo ca.

Địa điểm làm việc của nhân viên phục vụ vô cùng đa dạng. Dưới đây là một số địa điểm mà nhân viên tạp vụ sẽ có thể làm việc, cụ thể như sau:

Văn phòng công ty

Nhà hàng

Khách sạn, nhà nghỉ

Quán cà phê, trà sữa, đồ ăn vặt

Quán karaoke

Bệnh viện

Trường học

Nhà riêng

Những địa điểm làm việc nêu trên chưa phải là tất cả cơ hội làm việc của nhân viên tạp vụ, nếu quan tâm đến ngành này bạn có thể theo dõi thêm để cập nhật đơn vị, tổ chức có thể ứng tuyển.

Địa điểm làm việc của nhân viên phục vụ vô cùng đa dạng

>>>Xem thêm: Bản Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Tiết Nhất

3. Mô tả công việc của nhân viên tạp vụ

Không có quy định cụ thể với công việc của nhân viên tạp vụ, tùy thuộc vào quy định, quy mô cũng như khối lượng mà sẽ được phân chia nhiệm vụ tương ứng. Tuy nhiên, nhìn chung vị trí tạp vụ có thể đảm nhiệm bốn công việc chính được nêu cụ thể dưới đây.

3.1. Nhân viên tạp vụ nhà bếp

Một nhân viên tạp vụ nhà bếp thường sẽ dọn dẹp đồ không còn sử dụng, lau chùi sạch sẽ, đảm bảo không gian được gọn gàng, dụng cụ sắp xếp ngăn nắp vào đúng vị trí. Vệ sinh những thiết bị như tủ lạnh, tủ đông, lò nướng, lò vi sóng, nồi cơm điện, máy khử trùng cũng nằm trong phần việc của tạp vụ.

Trong trường hợp bồn rửa bát, sàn nhà xuất hiện các vết ố thì cần sử dụng hóa chất chuyên dụng để tẩy sạch. Thức ăn còn tồn đọng trong bếp như rau, củ, thịt, cá,... cần thu dọn và loại bỏ khi đã được xác nhận và đồng ý.

Minh họa nhân viên tạp vụ nhà bếp

Trong thời gian khách dùng bữa, tạp vụ cần rửa bát, chén, xoong nồi, chảo, đĩa, thìa, cốc, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu. Nếu có yêu cầu từ đầu bếp hay phụ bếp, tạp vụ còn có thể hỗ trợ sơ chế thức ăn.

Trước và sau mỗi ca làm, nhân viên tạp vụ nhà bếp cần kiểm tra lại các thiết bị có hoạt động tốt hay không, nếu phát hiện vấn đề cần báo lại với quản lý hoặc giám sát ca. Cuối cùng cần dọn dẹp bàn ghế, khu vực làm việc ngăn nắp, gọn gàng trước khi giao ca.

3.2. Nhân viên tạp vụ văn phòng

Với địa điểm là văn phòng, công việc của người tạp vụ chủ yếu xoay quanh việc dọn dẹp, sắp xếp các vật dụng cần thiết trong văn phòng. Quét dọn, lau bàn ghế trong các phòng họp, phòng làm việc, đảm bảo cửa ra vào, cửa sổ được lau dọn sạch sẽ, không còn rác tồn đọng.

Khu vực lễ tân được coi là bộ mặt của công ty, vậy nên nhân viên tạp vụ văn phòng cần đặc biệt chú ý việc quét dọn, lau chùi sàn, sảnh và ghết tiếp tận. Tùy vào trường hợp mà sắp xếp lại đồ dùng trên bàn, thu gom rác tại bàn làm việc.

Nhân viên tạp vụ văn phòng là vị trí không thể thiếu ở nhiều doanh nghiệp

Với khu vực hàng lang, xung quanh khu vực làm việc công ty thì cần lau chùi sàn hành lang, cầu thang, thang máy, lan can. Đảm bảo vệ sinh cửa sổ, cửa ra vào, nếu thùng rác đầy cần được mang đổ.

Khu vực toilet cần được vệ sinh, dọn dẹp thường xuyên, từ lavabo, gương soi, vòi rửa đến thùng rác. Kiểm tra và bổ sung giấy, nước rửa tay thường xuyên, đảm bảo đầy đủ nhu cầu vệ sinh cho nhân viên văn phòng.

3.3. Nhân viên tạp vụ trường học

Nhân viên tạp vụ trường học thường quét dọn sân trường, cầu thang, hành lang, phòng học, giảng đường, phòng họp. Tùy thuộc vào yêu cầu của từng trường mà phải lau chùi cửa kính, cửa gỗ, khung nhôm, lan can, cầu thang hay hành lang.

Nhân viên tạp vụ trường học

Phần lớn đối với các trường đại học, người tạp vụ sẽ cần sắp xếp lại bàn ghế phòng học, giảng đường và phòng họp, đảm bảo sự ngăn nắp và đồng đều. Đồng thời tham gia nhắc nhở học sinh, sinh viên thực hiện quy định giữ gìn vệ sinh chung của trường, bảo vệ, sử dụng và giữ gìn tài sản chung.

Khu vực toilet cũng nằm trong phạm vi cần làm việc của nhân viên tạp vụ, cần được lau chùi thường xuyên và bổ sung giấy, nước rửa tay. Ngoài ra, nếu có phát hiện thiết bị hỏng, gặp sự cố thì cần thông báo kịp thời tới quản lý để sửa chữa, thay thế.

3.4. Nhân viên tạp vụ tòa nhà

Khối lượng công việc của một nhân viên tạp vụ tòa nhà tương đối lớn, phải thực hiện quét dọn, lau chùi các khu vực sảnh, hành lang, cầu thang, cửa kính, tay nắm cửa, thang máy của tất cả các tầng trong tòa nhà.

Nhân viên tạp vụ tòa nhà

Thường xuyên vệ sinh toilet là việc không thể thiếu, đảm bảo không gian sạch sẽ, vệ sinh và luôn được cấp mới giấy và nước rửa tay. Trong trường hợp phát hiện tài sản bị hư hại, hỏng thì cần thông báo để thay thế kịp thời.

Một số đơn vị sẽ yêu cầu người tạp vụ quét dọn thêm khu vực bên ngoài tòa nhà, ví dụ như bãi, hầm để xe, khu vực sân chơi. Tóm lại, chỉ cần nằm trong quyền sử dụng và quản lý của tòa nhà thì nhân viên tạp vụ sẽ cần vệ sinh hết, đảm bảo không gian chung sạch sẽ.

4. Lợi ích khi thuê nhân viên tạp vụ

Hiện nay, nhân viên tạp vụ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các cơ quan đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp hay nhà ở cá nhân. Họ là những người làm việc miệt mài, luôn quét dọn và giữ vệ sinh cơ sở luôn được sạch sẽ và gọn gàng.

Nhân viên tạp vụ giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp để tập trung vào công việc

Nhân viên tạp vụ luôn được đào tạo kỹ năng trước khi thực hiện công việc của mình, hiểu được những kiến thức chuyên môn cũng như tư duy nơi làm việc. Dưới sự giám sát của quản lý, chất lượng cũng như hiệu quả của nhân viên tạp vụ luôn được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của từng đơn vị.

Ngoài ra, những nhân viên tạp vụ luôn nghiêm túc làm việc, thực hiện tốt các công việc được giao, hỗ trợ nhắc nhở những người xung quanh về ý thức giữ vệ sinh chung. Đây là điều chủ doanh nghiệp, người đứng đầu cơ quan nào cũng mong muốn.

5. Bí quyết trở thành tạp vụ thực thụ

Đầu tiên, để trở thành một tạp vụ thực thụ thì bạn cần có sức khỏe tốt, đây là yếu tố quan trọng khi ứng tuyển vào vị trí này. Những yêu cầu về sức khoẻ tương đối cao, người tạp vụ không mắc bệnh truyền nhiễm và không mắc bệnh hiểm hiểm nghèo, cùng với đó là một tinh thần dẻo dai, vững chắc để có thể hoàn thành tốt công việc.

Tuy vị trí nhân viên tạp vụ không yêu cầu bằng cấp, trình độ học vấn quá cao nhưng ứng viên phải có một lý lịch rõ ràng, sáng sủa. Trong tờ khai ứng tuyển phải nêu được hộ khẩu cư trú, tùy trường hợp mà sẽ có yêu cầu giấy xác nhận nhân sự của địa phương nơi sinh sống.

Không có chủ doanh nghiệp, người quản lý nào chấp nhận thuê một nhân viên chậm chạp, tác phong làm việc uể oải, đôi khi là làm qua loa cho xong. Vậy nên, khả năng nhanh nhẹn, xử lý tốt công việc hay vấn đề phát sinh một cách khéo léo sẽ là một điểm cộng cho bạn.

Không khó để trở thành nhân viên tạp vụ thành thục kinh nghiệm

Mỗi công ty đều có yêu cầu về trang phục, đầu tóc nhân viên riêng nhưng nhìn chung, ở vị trí tạp vụ thường quy định ăn mặc gọn gàng, tóc búi hoặc buộc gọn sao cho thuận tiện nhất với yêu cầu công việc.

Để làm tốt công việc, dù ở bất kỳ vị trí nào thì việc đặt tâm huyết, chuyên chú luôn mang lại lợi ích, động lực có thể gắn bó lâu dài. Tuy nhiên một số bộ phận xã hội hiện nay đang coi thường, áp đặt suy nghĩ tiêu cực và không đứng đắn về ngành nghề này.

Bản thân người tạp vụ cần loại bỏ chính hiềm nghi này, hãy làm việc một cách trung thực, cởi mở và hòa động với môi trường chung. Qua đó xây dựng được thiện cảm, sự tin tưởng trong công việc.

6. Yêu cầu cơ bản đối với nhân viên tạp vụ

Công việc của nhân viên tạp vụ không đòi hỏi quá nhiều về bằng cấp, trình độ chuyên môn nên yêu cầu đối với vị trí này tương đối linh độ, tùy thuộc vào đơn vị, tổ chức hay doanh nghiệp tuyển dụng.

Tuy nhiên, sẽ có một số yêu cầu cơ bản và tiên quyết với vị trí làm việc này mà job3s đã tìm hiểu và tổng hợp dưới đây:

Là người kinh nghiệm làm tạp vụ, vệ sinh hoặc các vị trí tương ứng.

Đã biết, có tìm hiểu và phân biệt được các loại hóa chất, dụng cụ vệ sinh cần thiết.

Phải có tác phong làm việc gọn gàng, sạch sẽ và đạo đức tốt.

Có khả năng sử dụng những thiết bị vệ sinh chuyên dụng như máy hút bụi, máy lau sàn ở mức cơ bản đến tốt.

Có những nhận thức rõ ràng về vấn đề vệ sinh an toàn, cách làm việc đạt hiệu quả cao.

Là người chịu khó, ham học hỏi, có thể làm việc vui vẻ và hòa đồng với môi trường chung.

Có thể chia sẻ, phụ giúp các công việc của đồng nghiệp.

Có lý lịch rõ ràng, đạo đức nghề nghiệp tốt, không ngại vất vả.

Vị trí nhân viên tạp vụ thường có yêu cầu không quá phức tạp

Trên đây chỉ là những tiêu chí cơ bản nhất cho vị trí nhân viên tạp vụ, với một đơn vị, tổ chức có tính đặc thù thì yêu cầu công việc sẽ có sự điều chỉnh. Nếu muốn trở thành nhân viên tạp vụ thì bạn có thể tham khảo các yêu cầu nêu trên, xem xét bản thân có thực sự phù hợp với công việc này hay không.

7. Thu nhập nhân viên tạp vụ là bao nhiêu? Có cao không?

Dựa vào môi trường làm việc, tính chất, khối lượng, quy mô hoặc kinh nghiệm của nhân viên tạp vụ mà sẽ có mức lương khác nhau. Đơn vị tuyển dụng sẽ dựa vào những yếu tố trên để quyết định tiền lương phù hợp, đảm bảo không chênh lệch quá nhiều với thị trưởng.

Hiện tại, thu nhập của nhân viên tạp vụ sẽ dao động từ 4.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng, số tiền này chưa bao gồm tiền khách tip, thưởng, chế độ hay trợ cấp thêm của đơn vị làm việc. Ứng viên trước khi đồng ý nhận việc cần hỏi rõ, trao đổi minh bạch về các vấn đề này.

Dù mức lương này không phải là quá cao so với thị trường hiện nay, thế nhưng nếu chăm chỉ người lao động vẫn hoàn toàn có thể có thu nhập cao nhờ làm tạp vụ.

Trên đây là thông tin mà các chuyên gia của job3s tổng hợp và chia sẻ về vị trí nhân viên tạp vụ là gì, những công việc nhân viên tạp vụ cần làm tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà ở. Đừng quên bật chế độ thông báo để không bỏ lỡ các tin tuyển dụng hấp dẫn về việc làm tạp vụ trên nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm miễn phí job3s.ai.