NR trong CV là gì? Những lưu ý khi viết NR trong CV xin việc

NR trong CV là gì? Trong bất cứ CV mẫu ứng tuyển nào chúng ta đều dễ dàng nhận thấy một mục có ghi ghi là NR. Tuy nhiên, rất nhiều ứng viên đặc biệt là những người chưa có nhiều kinh nghiệm lại không biết ý nghĩa chính xác của thuật ngữ này là gì và có vai trò như thế nào. Chính vì thế mà rất nhiều người thường bỏ qua nó và đi đến các phần tiếp theo? Để giải đáp câu hỏi đó cùng Job3s tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

1. Tìm hiểu về NR

Bạn không hiểu thuật ngữ NR trong CV là gì? Và trong CV NR có nhất thiết phải đưa vào hay không? Cùng trả lời câu hỏi dưới đây nhé.

1.1. NR trong CV xin việc là gì?

Thực tế thì NR trong CV xin việc là từ viết tắt của “nhà riêng”. Ở mục này bạn cần cung cấp một cách chi tiết nhất địa chỉ nhà của bạn bao gồm số nhà, ngách , ngõ đường,...Cũng giống như bất cứ một phần nào khác trong CV mục NR sẽ cần bạn cung cấp thông tin một cách chính xác và chi tiết nhất.

Ví dụ như: Số nhà…, ngách…, ngõ…., phường…, quận…

Đây chính là cách ghi tiêu chuẩn của địa chỉ nhà riêng và địa chỉ nói chung hiện nay mà bạn có thể áp dụng trong tải CV của mình.

Cung cấp một cách chi tiết nhất địa chỉ nhà

1.2. NR có cần thiết trong CV xin việc không?

Hiện nay khi tuyển dụng không có nhiều công ty yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ nhà riêng vì họ hoàn toàn có thể liên hệ với bạn qua mail, số điện thoại hoặc các tài khoản mạng xã hội. Thế nhưng vẫn có rất nhiều công ty lớn hoặc công ty có hệ thống quản lý chặt chẽ vẫn yêu cầu ứng viên cung cấp địa chỉ nhà riêng đầy đủ và chi tiết.

Chính vì vậy mà khi nhà tuyển dụng đã yêu cầu trực tiếp thì một CV thiếu đi mục NR do ứng viên điền sai, thiếu thông tin hay bỏ trống đều bị đánh giá là thiếu sót và tỷ lệ trúng tuyển rất thấp.

Vậy nên mục NR này đóng vai trò không kém phần quan trọng so với những phần khác. Việc bạn hoàn thiện CV theo đúng tiêu chí công ty không chỉ thể hiện được sự cẩn thận, chỉn chu của mà đây còn là cơ sở thông tin cho để nhà tuyển dụng thấy được sự am hiểu và không có vấn đề gì về việc cung cấp địa chỉ nhà riêng phục vụ cho việc bổ sung vào hồ sơ và công việc.

​NR cần được đưa vào CV xin việc đúng tiêu chuẩn (Nguồn: Internet)

2. Trường hợp nào nên viết NR trong CV ứng tuyển?

Nhiều ứng viên khi bắt đầu ứng tuyển vào một vị trí nào đó chắc hẳn sẽ rất băn khoăn khi công ty yêu cầu cung cấp NR. Nhiều người vẫn luôn cảm thấy cung cấp địa chỉ nhà riêng là một việc hoàn toàn không cần thiết và muốn bảo mật thông tin. Thế nhưng đối với những công việc đặc thù hoặc khi công ty đặc biệt yêu cầu thì sao, cùng tìm hiểu nhé.

2.1. Nên hay không việc cung cấp địa chỉ nhà riêng cho công ty?

Trong trường hợp này bạn nên tìm hiểu kĩ vị trí mình đang ứng tuyển có những tiêu chí gì hoặc hỏi bộ phận tuyển dụng để nắm bắt rõ hơn những yêu cầu về hồ sơ và bảo đảm của công ty trong an toàn bảo mật thông tin để có thể an tâm hơn khi cung cấp NR nhé.

Khi nhà tuyển dụng yêu cầu có NR trong CV

Khi công ty yêu cầu thì tất nhiên đây là một trong những mục bắt buộc phải có và ứng viên không thể không ghi. Bởi có thể bộ phận tuyển dụng cần địa chỉ này để có thể liên lạc với bạn hoặc gửi hồ sơ hoặc thông báo trúng tuyển về cho bạn chẳng hạn. Vì thế nên đừng bao giờ để trống phần này nhé.

Tính lâu dài trong quá trình làm việc và gắn bó với công ty

Khi bạn cũng cấp NR cho bộ phận tuyển dụng. Khoảng cách địa lý sẽ nói lên phần nào thời gian mà bạn gắn bó lâu dài với công ty. Nhà tuyển dụng sẽ luôn ưu tiên những ứng viên có khoảng cách địa lý không quá xa và có thể làm việc lâu dài.

Đối với một số công ty khác. Nếu địa chỉ nhà riêng không được yêu cầu trong CV thì cũng sẽ được hỏi khi bạn bước vào vòng phỏng vấn. Vì thế, nên trường hợp này bạn cũng cần cung cấp NR để nhà tuyển dụng đánh giá mức độ phù hợp của bạn với công việc nhé.

Viết NR nếu công ty bạn ứng tuyển

2.2. NR của bạn cần được công ty bổ sung vào hồ sơ và lưu trữ

Ở những công ty lớn có hệ thống quản lý nhân sự chặt chẽ, việc cập nhật đầy đủ những thông tin về địa chỉ nhà riêng là một điều khá cơ bản và cần thiết. Những thông tin này đều sẽ được bổ sung vào hồ sơ của bạn và lưu trữ bởi công ty.

Bên cạnh đó, trường hợp bạn không hoàn toàn phù hợp với vị trí mà bạn ứng tuyển nhưng công ty vẫn muốn lưu lại hồ sơ của bạn để trong tương lai có thể liên hệ nếu có một vị trí cần tìm nhân sự phù hợp đó.

3. Trường hợp nào ứng viên không cần thiết phải viết NR

Mặc dù trong CV, việc cung cấp NR là một việc rất quan trọng nhưng không phải lúc nào bạn cũng phải ghi địa chỉ nhà riêng của mình trong. Bởi đôi lúc NR không thực sự quá quan trọng thay vì đó bạn chỉ cần ghi địa chỉ chung chung. Việc ghi NR cụ thể sẽ có thể mang đến rủi ro cho bạn trong một số trường hợp.Và sau đây là một số tình huống mà các ứng viên có thể cân nhắc khi thêm NR vào CV của mình.

Tình huống 1:

Bạn chưa thực sự an tâm vào mức độ an toàn bảo mật thông tin của công ty. Thường thì những công ty hay doanh nghiệp lớn đông nhân sự, việc lưu trữ hồ sơ cũng như bảo mật thông tin của nhân viên được họ làm rất chặt chẽ và bạn hoàn toàn có thể an tâm khi cung cấp địa chỉ nhà riêng cũng như những thông tin cá nhân của mình.

Thế nhưng đối với những công ty vừa và nhỏ, chưa có nhiều năm phát triển thì ứng viên nên tìm hiểu thật kĩ càng. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu về mức độ uy tín của công ty trên các website hoặc tham khảo ý kiến của những người đã có kinh nghiệm nhé để nắm được những thông tin cần thiết trước khi cung cấp NR nhé.

Tình huống 2:

Bạn biết cập nhật những thông tin tuyển dụng qua bên trung gian. Hiện nay, việc các ứng viên tìm đến những thông tin tuyển dụng thông qua bên thứ 3 rất phổ biến. Vì thế bạn cần thực sự cẩn thận tìm hiểu cũng như tham khảo các nguồn thông tin khác nhau trước khi cũng cấp địa chỉ nhà riêng trong CV.

Bởi sẽ có rất nhiều bộ phận lợi dụng việc này để đánh cắp, thu thập thông tin của các ứng viên cho những mục đích lợi nhuận cá nhân. Chính vì vậy, nếu bạn cũng đang tìm hiểu thông tin tuyển dụng từ bên thứ 3 thì hãy thật cảnh giác.

NR không thực sự cần trong tất cả trường hợp (Nguồn: Internet)

Không chỉ trong công việc trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Việc cung cấp thông tin cá nhân cho bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào chỉ nên được thực hện khi bạn cảm thấy thoải mái và sẵn sàng cho việc đó. Vì thế mà đừng cố gắng gượng ép bản thân phải cung cấp NR vào CV khi bạn không muốn.

Hãy tìm hiểu thật kĩ càng vị trí và công ty mà mình đang ứng tuyển, tham khảo đầy đủ thông tin rồi mới bổ sung vào CV của mình nhé.

Vừa rồi là một vài chia sẻ của Job3s về những băn khoăn cho câu hỏi “NR trong CV là gì?” Hi vọng qua bài viết này bạn đã có cho mình những thông tin hữu ích để chuẩn bị cho một chiếc CV xin việc thật chỉnh chu và ấn tượng nhé.