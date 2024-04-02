Outsourcing là gì? Những mặt lợi và hại của hình thức làm việc này

1. Hình thức Outsourcing là gì?

Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm của hình thức outsourcing là gì? Đây là hoạt động thuê 1 đơn vị để giải quyết, tham gia vào 1 số công việc của công ty, thực hiện thay nhiệm vụ của nguồn lực nội bộ công ty. Hình thức Outsourcing hay Outsource ra đời khi các doanh nghiệp đã có định hướng, chiến lược nhưng nguồn nhân lực lại hạn hẹp, nhân viên trong công ty không thể làm được hết thì người quản lý sẽ tìm đến và thuê những đơn vị có chuyên môn bên ngoài về làm việc.

Ví dụ: Công ty bạn sản xuất và kinh doanh mặt hàng sơn nước, hiện đang cần marketing cho sản phẩm đó. Tuy nhiên nhân lực nội bộ không ai có đủ chuyên môn để thực hiện mà tuyển thêm nhân viên lại tốn quá nhiều chi phí, lúc này công ty sẽ thực hiện thuê dịch vụ marketing outsource ở các vị trí như content marketer, designer, planner,...

Hình thức Outsourcing là gì? Đây hình thức làm việc ngày càng phổ biến hiện nay

2. Những lợi ích của hình thức Outsourcing

Việc hiểu rõ khái niệm hình thức Outsourcing là gì sẽ giúp bạn biết được những lợi ích của hình thức Outsource:

Một trong những lợi ích chính của outsourcing là giúp doanh nghiệp giảm chi phí. Thay vì phải chi trả cho việc tuyển dụng và duy trì nhân viên nội bộ, doanh nghiệp có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ ngoài với mức giá thấp hơn.

Outsourcing cho phép doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động chính của mình trong khi giao các nhiệm vụ phụ lại cho các chuyên gia hoặc nhà cung cấp dịch vụ có chuyên môn cao trong lĩnh vực đó.

Bằng cách chuyển giao một phần công việc cho các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, doanh nghiệp có thể tăng cường hiệu quả hoạt động và tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn.

Outsourcing giúp giảm bớt gánh nặng công việc cho nhân viên nội bộ, giúp họ có thể tập trung vào công việc lớn hơn và quan trọng hơn.

Bằng cách sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, nguồn nhân lực có chuyên môn cao mà họ có thể không có được nếu thực hiện công việc với nội tại của doanh nghiệp.

Outsourcing giúp doanh nghiệp tăng cường sự cạnh tranh bằng cách cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tối ưu hóa quy trình hoạt động và giảm chi phí.

Hình thức Outsourcing giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, sử dụng được nhân lực chất lượng cao

3. Những hạn chế của hình thức Outsourcing là gì

Khi tìm hiểu về khái niệm hình thức Outsourcing là gì, bạn không chỉ cần quan tâm đến những lợi mà còn cả mặt hạn chế. Dưới đây là những điểm hạn chế của hình thức dịch vụ này.

Thuê dịch vụ Outsourcing phụ trách một phần công việc của công ty có thể khó kiểm soát quy trình lẫn chất lượng.

Chia sẻ thông tin quan trọng và nhạy cảm với các bên thứ ba có thể tạo ra các rủi ro về bảo mật thông tin, đặc biệt nếu các công ty không làm chặt với những bên outsource về các tiêu chuẩn bảo mật cần thiết.

Thời gian hoàn thành có thể chậm hơn do phải qua nhiều công đoạn giải quyết công việc, nghiệm thu giữa 2 bên.

Khi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ ở các khu vực địa lý khác nhau, sự khác biệt văn hóa và ngôn ngữ có thể tạo ra các thách thức trong giao tiếp và hiểu biết.

Công việc gia công khó có thể giám sát chặt chẽ bởi doanh nghiệp, công ty.

Ngoài ra sự chênh lệch thời gian làm việc giữa 2 đơn vị cũng là rào cản lớn, đặc biệt là những đơn vị khác quốc gia.

Hình thức Outsource dễ bị lộ bí mật thông tin

4. Các loại hình Outsourcing trên thị trường hiện nay

Bên cạnh việc tìm hiểu Outsourcing là gì bạn cũng cần nắm rõ các loại hình Outsource trên thị trường hiện nay. Đây là những dịch vụ phổ biến được nhiều doanh nghiệp, công ty lựa chọn.

Các hình thức Outsourcing Mô tả công việc Outsourcing quy trình kinh doanh Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện các quy trình kinh doanh cụ thể như quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý khách hàng, xử lý tài liệu và các nhiệm vụ liên quan đến quy trình kinh doanh. Outsourcing công nghệ thông tin Tổ chức thuê các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin để thực hiện các dự án phát triển phần mềm, quản lý hệ thống máy tính, bảo mật thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, và các nhiệm vụ công nghệ thông tin khác. Outsourcing marketing Tổ chức thuê nhân lực bên ngoài để làm marketing cho công ty. Mọi vấn đề từ lên kế hoạch, triển khai viết content, thiết kế hình ảnh, làm website, chạy quảng cáo Facebook ads, Google Ads,.. chi tiết sẽ có đội ngũ nhân sự ngoài công ty hỗ trợ thực hiện. Outsourcing quản lý quan hệ khách hàng Tổ chức thuê các nhà cung cấp dịch vụ để quản lý quan hệ với khách hàng, bao gồm dịch vụ hỗ trợ khách hàng, tiếp thị qua điện thoại và các hoạt động liên quan đến việc chăm sóc khách hàng. Outsourcing tài chính và kế toán Tổ chức thuê các nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý tài chính và kế toán như xử lý hóa đơn, thanh toán, phân tích tài chính và báo cáo tài chính.

5. Làm sao để lựa chọn đơn vị làm Outsourcing uy tín

Sau khi đã hiểu rõ khái niệm hình thức Outsourcing là gì thì dưới đây là những kinh nghiệm để lựa chọn đơn vị uy tín, đảm bảo chất lượng.

Ưu tiên các đơn vị cung cấp hình thức Outsourcing trong nước

Khi nghiên cứu sâu về hình thức Outsourcing là gì bạn có thể thấy thị trường này ở nước ta đang phát triển rất mạnh, thậm chí nhiều doanh nghiệp, công ty nước ngoài cũng lựa chọn dịch vụ Outsource Việt Nam do chất lượng không hề thua kém mà giá thành lại rẻ.

Vì vậy đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp trong nước ưu tiên sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, dịch vụ Outsource trong nước cũng có khả năng bám sát công việc của các doanh nghiệp trong Việt Nam do đồng nhất về pháp lý, văn hoá cùng thời gian làm việc.

Các công ty Outsource Việt Nam có chất lượng không hề thua kém nước ngoài với mức chi phí rẻ hơn



Tìm hiểu chi tiết về các đơn vị Outsourcing và khách hàng của họ

Để có thể nhận diện một công ty outsourcing uy tín hay không cách tốt nhất là tìm hiểu về họ cùng khách hàng đã hợp tác. Hãy truy cập vào trang web của công ty cùng những trang mạng xã hội của họ, tìm hiểu về dịch vụ họ cung cấp, chi phí cùng quy trình làm việc.

Ngoài ra, bạn hãy tìm hiểu liệu đã có nhiều khách hàng lựa chọn dịch vụ của công ty này chưa? Những doanh nghiệp Outsourcing lớn họ đều liệt kê một số khách hàng lớn, làm việc hiệu quả.

Xem xét khả năng tư vấn chuyên môn của họ

Để đánh giá chất lượng dịch vụ công ty bạn lựa chọn, hãy dựa trên khả năng tư vấn của phía đơn vị Outsource. Vấn đề này rất quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình và hiệu quả công việc về sau của đôi bên. Nếu không chọn được đơn vị uy tín, doanh nghiệp sẽ mất nhiều thời gian để thực hiện công việc lại từ đầu.

Xem xét khả năng tư vấn chuyên môn của các công ty Outsource

Xem kỹ hợp đồng, chi phí dịch vụ rõ ràng

Khi sử dụng dịch vụ Outsourcing của công ty, bạn cần yêu cầu họ cung cấp bản hợp đồng có đầy đủ những điều khoản bên trong. Sau đó, hãy cho nhân viên pháp lý hoặc có kinh nghiệm làm việc với các bên outsource để kiểm tra, bổ sung và điều chỉnh sau cho hợp lý.

Sử dụng thử dịch vụ trước khi quyết định

Khi quyết định thuê 1 bên làm dịch vụ outsourcing, bạn có thể sử dụng gói dịch vụ nhỏ trước khi thuê hẳn để đánh giá. Ví dụ trong gói dịch vụ xây trang web bao gồm thiết kế, code,.... Dưới đây là những tiêu chí để đánh giá:

Thái độ tư vấn, phục vụ của đơn vị đó với khách hàng trước và sau khi thanh toán tiền.

Mức độ tận tình của đơn vị đó với khách hàng

Cách xử lý công việc của đơn vị Outsource

Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh

Sử dụng dịch vụ Outsource của công ty trước để có đánh giá tổng quan

6. Đánh giá tương lai phát triển cho kinh doanh dịch vụ Outsourcing

Nhìn chung tương lai phát triển cho dịch vụ Outsourcing sẽ ngày càng được đẩy mạnh, đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Trong thời gian tới, ngành này dự kiến sẽ tiếp tục tích hợp công nghệ vào quy trình làm việc, từ trí tuệ nhân tạo đến tự động hóa quy trình, nhằm tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng dịch vụ.

Các công ty Outsource sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn trong thời đại Internet

Đồng thời, việc mở rộng ra các thị trường mới như Việt Nam, Ấn Độ cùng các nước Đông Nam Á cũng sẽ giúp Outsourcing phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, việc bảo vệ thông tin và quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ sẽ là những yếu tố không thể bỏ qua để duy trì sự thành công trong ngành này.

Trên đây là toàn bộ thông tin để bạn hiểu hình thức Outsourcing là gì? Outsourcing thường được sử dụng để giảm chi phí, tăng cường hiệu quả hoạt động, tập trung vào nhân sự chuyên môn và tăng cường linh hoạt cho tổ chức. Tuy nhiên, việc quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ và bảo đảm chất lượng dịch vụ là những thách thức cần được xem xét trong quá trình áp dụng outsourcing.