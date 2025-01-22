1. Phần mềm quản lý nhà hàng là gì?

Phần mềm quản lý nhà hàng là công cụ được thiết kế để giúp việc kinh doanh nhà hàng trở nên hiệu quả hơn. Phần mềm giúp tổ chức, xử lý các hoạt động bán hàng và quản lý một cách thông minh, giảm thiểu thời gian, chi phí và lao động cần thiết.

Các tính năng thường có trong phần mềm quản lý nhà hàng bao gồm quản lý nhân viên, đơn hàng, kiểm soát nguyên liệu và tạo báo cáo về chi phí và doanh thu. Ngoài ra, phần mềm có thể có thêm các tính năng khác tùy thuộc vào nhà cung cấp.

Hiện nay, phần mềm quản lý nhà hàng thường hỗ trợ theo dõi và quản lý hoạt động kinh doanh từ xa, mà không cần phải có mặt tại nhà hàng. Trên thị trường, có nhiều loại phần mềm quản lý nhà hàng, chia thành hai loại chính:

Phần mềm quản lý nhà hàng cài đặt trên nền tảng On-premises: Đây là phần mềm được cài đặt trực tiếp trên hệ thống của nhà hàng. Ưu điểm của loại này là tính ổn định cao và bảo mật thông tin, khả năng quản lý chuỗi cung ứng tốt. Nhược điểm là chi phí khi đi vào triển khai hoạt động khá cao.

2. Các tiêu chí lựa chọn phần mềm quản lý nhà hàng

Mỗi phần mềm quản lý nhà hàng sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với từng loại nhà hàng khác nhau. Dưới đây là một số điểm cần chú ý khi chọn phần mềm quản lý nhà hàng:

Khi bạn lựa chọn phần mềm quản lý cửa hàng cần chú ý đến cách bảo mật

Giao diện thân thiện và linh hoạt: Mỗi nhà hàng có quy trình làm việc và đối tượng sử dụng khác nhau. Do đó, chọn phần mềm có giao diện dễ sử dụng và có thể điều chỉnh linh hoạt để giúp nhân viên tiết kiệm thời gian thao tác.

Tương thích đa nền tảng: Để quản lý từ xa, phần mềm quản lý nhà hàng cần tương thích với nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính...

Bảo mật dữ liệu cao: Bảo mật thông tin là rất quan trọng khi quản lý dữ liệu kinh doanh. Khi bạn lựa chọn phần mềm quản lý cửa hàng cần chú ý đến cách bảo mật của phần mềm để đảm bảo an toàn dữ liệu.

Hỗ trợ tận tình: Việc sử dụng hệ thống có thể gặp khó khăn, do đó đội ngũ hỗ trợ của nhà cung cấp rất quan trọng. Chọn phần mềm có đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, sẵn lòng giải đáp thắc mắc và xử lý sự cố nhanh chóng.

3. Những phần mềm quản lý nhà hàng tốt nhất hiện nay

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm quản lý nhà hàng với những tính năng và giá cả khác nhau. Việc lựa chọn phần mềm phù hợp với nhu cầu của nhà hàng là điều không dễ dàng. Sau đây là những phần mềm quản lý nhà hàng tốt nhất hiện nay, giúp bạn dễ dàng lựa chọn phần mềm phù hợp cho nhà hàng của mình.

3.1. Phần mềm quản lý nhà hàng Viindoo

Hệ thống quản lý nhà hàng Viindoo là một bộ công cụ đa dạng giúp quản lý, giám sát và báo cáo hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, phần mềm còn hỗ trợ số hóa và tối ưu quy trình quản lý trên một nền tảng duy nhất. Ngoài ra, Viindoo còn có những tính năng đáng chú ý như:

Viindoo hỗ trợ cải thiện trải nghiệm của khách hàng và kiểm soát quá trình kinh doanh

Hỗ trợ cải thiện trải nghiệm của khách hàng và kiểm soát quá trình kinh doanh, lập kế hoạch tài chính.

Quản lý toàn bộ các nghiệp vụ kinh doanh trên một nền tảng duy nhất.

Giải pháp giúp nhà hàng chuyển đổi sang mô hình kinh doanh hiện đại, đáp ứng xu hướng, tích hợp toàn cầu.

Chi phí đầu tư ban đầu phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp, từ nhỏ đến lớn.

3.2. Ứng dụng quản lý nhà hàng PosApp

PosApp là phần mềm quản lý nhà hàng giúp quản lý các hoạt động như bán hàng, nhận đơn, quản lý xuất nhập kho, thu chi và thông tin khách hàng. Phần mềm này phù hợp với mọi loại hình kinh doanh từ nhỏ lẻ đến chuỗi nhà hàng.

PosApp phù hợp với mọi loại hình kinh doanh từ nhỏ lẻ đến chuỗi nhà hàng

Các tính năng nổi trội của PosApp gồm:

Đồng bộ dữ liệu trên điện thoại, máy tính bảng, laptop và máy POS cầm tay.

Dễ dàng nhập, xuất nguyên vật liệu và hàng hóa.

Hoạt động ngay cả khi mất điện hoặc không có kết nối internet.

Quản lý báo cáo ca của nhân viên, báo cáo hóa đơn thanh toán, và báo cáo kho của từng chi nhánh của chuỗi nhà hàng trên một tài khoản quản lý duy nhất.

Cập nhật thông tin kinh doanh, chi phí, lãi lỗ, và tiền thu theo ca của nhà hàng từ xa trên điện thoại hoặc máy tính theo thời gian thực.

Quản lý tiền thu theo ca và nhân viên, cũng như phân quyền quản lý nhân viên.

3.3. Phần mềm quản lý chuỗi nhà hàng SAPO FnB

SAPO FnB là một phần mềm quản lý nhà hàng khá phổ biến giúp thực hiện các thao tác như đặt món, ghi chú, thêm món, đổi món, gộp bàn, hoặc tách hóa đơn thanh toán một cách nhanh chóng. Ngoài ra, phần mềm còn cho phép quản lý nhà hàng từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính bảng một cách dễ dàng.

SAPO FnB cho phép quản lý nhà hàng từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính

Các tính năng của phần mềm bao gồm:

Theo dõi tình trạng bàn trống để sắp xếp chỗ ngồi và gợi ý phù hợp cho khách.

Giới thiệu món và tạo order cho khách tại bàn bằng điện thoại hoặc máy tính bảng.

Chuyển order cho bộ phận bếp nhanh chóng.

Ghi chú món, thêm, hủy món, chuyển bàn, gộp bàn, tách hóa đơn một cách dễ dàng.

Kiểm soát nhập, xuất nguyên vật liệu, hàng hóa của nhà hàng dễ dàng.

Báo cáo doanh thu theo định kỳ ngày, tuần, tháng.

Theo dõi thông tin và hoạt động của nhân viên, theo dõi doanh thu theo từng ca làm.

3.4. Phần mềm quản lý nhà hàng CukCuk

Cukcuk được giới chuyên gia đánh giá là một trong những phần mềm quản lý nhà hàng tốt nhất hiện nay, thích hợp với mọi loại hình kinh doanh từ nhỏ đến chuỗi nhà hàng. Phần mềm giúp bạn quản lý dễ dàng ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào và kiểm soát số lượng khách đến, hiệu suất phục vụ của nhân viên, doanh thu,...

Cukcuk là phần mềm quản lý nhà hàng tốt nhất hiện nay

Một số tính năng nổi trội của phần mềm CukCuk gồm:

Giới thiệu món và ghi chú order một cách nhanh chóng.

Ghi chú món, chuyển bàn, gộp bàn, tách hóa đơn.

Sắp xếp thực đơn theo thứ tự khách hàng.

Kiểm soát nhập, xuất nguyên vật liệu, hàng hóa của nhà hàng một cách dễ dàng.

Tự động lập sổ sách, ghi chép và báo cáo theo thời gian thực.

Quản lý thu chi, công nợ chính xác.

Hoạt động ngoại tuyến khi không có điện hoặc internet.

3.5. Hệ thống quản lý nhà hàng POS365

Với các chủ nhà hàng, phần mềm POS365 không còn quá xa lạ. Phần mềm này giúp bạn order và tính tiền đơn hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Nó cũng hỗ trợ kiểm soát thu chi và nguyên liệu làm món ăn của quán, phù hợp với mọi loại nhà hàng từ nhỏ đến chuỗi.

POS365 là một phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống

Một số tính năng của phần mềm bao gồm:

Màn hình order hiển thị rõ ràng phân loại món ăn, đồ uống.

Đồng bộ dữ liệu trên điện thoại, máy tính bảng, laptop, máy POS cầm tay.

Hỗ trợ tiền nhanh chóng, chính xác.

Giao diện danh sách bàn trên phần mềm giúp dễ dàng nắm bàn đang sử dụng và bàn còn trống.

Sắp xếp thực đơn theo thứ tự.

Hoạt động ngoại tuyến khi không có điện hoặc internet.

Báo cáo chi tiết về hóa đơn bán hàng, phiếu thu chi hàng ngày, lịch sử giao dịch, lịch sử bán hàng.

3.6. Ứng dụng quản lý nhà hàng IPOS

IPOS cũng được nhiều chủ nhà hàng đánh giá là phần mềm quản lý tốt, phù hợp với các nhà hàng từ nhỏ đến chuỗi. Nó giúp người dùng gọi món, tính tiền và in hóa đơn nhanh chóng. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ quản lý từ xa trên điện thoại, báo cáo doanh thu, lợi nhuận và công nợ của nhà hàng.

IPOS là một phần mềm quản lý nhà hàng tốt, phù hợp với các nhà hàng từ nhỏ đến chuỗi.

Các tính năng nổi bật của phần mềm bao gồm:

Quản lý nguyên vật liệu và tồn kho.

Báo cáo chi tiết về doanh thu, chi phí, hóa đơn bán hàng, hàng hóa xuất nhập tồn kho và công nợ.

Đồng bộ hóa dữ liệu trên nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, laptop, và máy POS.

Lưu trữ chi tiết các thao tác như bỏ món, đổi món, thêm món, và lịch sử sửa hay xóa hóa đơn.

Hỗ trợ thu ngân tính tiền nhanh chóng, chính xác.

Quản lý đơn hàng và doanh thu một cách chặt chẽ để tránh thất thoát.

Theo dõi các hoạt động thu chi và thống kê doanh thu chi tiết.

3.7. Phần mềm quản lý nhà hàng KiotViet

Phần mềm quản lý bán hàng KiotViet có tính năng quản lý nhà hàng cũng phù hợp với mọi quy mô kinh doanh, giúp người dùng quản lý thông qua máy tính, điện thoại và máy POS cầm tay. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ nhận đơn, chuyển đơn, quản lý xuất nhập kho, thu chi và dữ liệu khách hàng một cách đơn giản, nhanh chóng.

KiotViet hỗ trợ tính tiền nhanh chóng, chính xác

Các tính năng của phần mềm bao gồm:

Theo dõi số lượng tồn kho được cập nhật theo thời gian thực.

Phục vụ khách hàng bằng menu điện tử trên iPad, máy tính bảng.

Hỗ trợ tính tiền nhanh chóng, chính xác.

Quản lý từ xa và đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị.

Quản lý thu chi và công nợ chính xác.

Báo cáo thống kê về tình hình kinh doanh qua biểu đồ cột, tròn.

3.8. Phần mềm quản lý nhà hàng DCorp R-Keeper

DCorp R-Keeper là một công ty quốc tế đang cung cấp giải pháp quản lý cho hơn 100.000 chủ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Phần mềm quản lý nhà hàng DCorp R-Keeper sử dụng nền tảng công nghệ hiện đại, cho phép hoạt động trên nhiều nền tảng, bao gồm cài đặt trên Windows, ứng dụng trên điện thoại di động và máy tính bảng.

Phần mềm quản lý nhà hàng DCorp R-Keeper sử dụng nền tảng và công nghệ hiện đại

Đặc điểm nổi bật của phần mềm này bao gồm:

Hệ thống POS order nhanh trên mọi thiết bị di động.

Nền tảng bán hàng đa kênh từ order đến sản xuất, giao hàng, thanh toán, xác nhận và chấm điểm.

Hệ thống hiển thị nhà bếp KDS giúp phối hợp và xử lý order.

Phần mềm quản lý kho chuyên dụng.

Hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng thân thiết.

Phần mềm quản lý đặt bàn chuyên biệt cho nhà hàng.

4. Lợi ích của việc sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng

Việc sử dụng các phần mềm quản lý nhà hàng mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cả nhà hàng và khách hàng:

Đối với chủ kinh doanh: Phần mềm quản lý nhà hàng hỗ trợ trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động kinh doanh. Đây là giải pháp tối ưu hóa quy trình vận hành nhà hàng, cho phép chủ đầu tư theo dõi báo cáo về thu chi và quản lý nhân sự một cách chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro.

Đối với nhân viên: Phần mềm giúp loại bỏ các thao tác thừa thãi cho tất cả các vị trí trong nhà hàng, từ nhân viên phục vụ, thu ngân đến nhân viên bếp/bar,... Đồng thời, công nghệ giúp giảm áp lực công việc và đảm bảo tính chính xác trong mỗi đơn hàng, từ đó tăng hiệu suất làm việc.

Đối với khách hàng: Phần mềm quản lý nhà hàng cải thiện trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng. Việc nhân viên sử dụng thiết bị điện tử để ghi nhận order gọi món tạo cảm giác chuyên nghiệp.

5. Lưu ý khi sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng

Các phần mềm quản lý nhà hàng là công cụ hữu ích giúp bạn quản lý nhà hàng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để sử dụng phần mềm, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Huấn luyện nhân viên cách sử dụng phần mềm một cách hiệu quả

Huấn luyện nhân viên cách sử dụng phần mềm một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

Cập nhật dữ liệu liên quan đến nhà hàng như thực đơn, nguyên liệu, giá cả, thông tin khách hàng thường xuyên.

Thường xuyên sao lưu dữ liệu để tránh mất mát do sự cố kỹ thuật.

Theo dõi hiệu quả hoạt động của nhà hàng thông qua các báo cáo thống kê của phần mềm.

Cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm để đảm bảo tính bảo mật và các chức năng mới nhất.

Đảm bảo an toàn cho dữ liệu của nhà hàng bằng cách sử dụng mật khẩu mạnh và hạn chế quyền truy cập cho nhân viên.

Tận dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp phần mềm khi gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình sử dụng.

Ghi nhận review phần mềm quản lý nhà hàng của nhân viên để cải thiện hiệu quả sử dụng.

Bạn hãy cân nhắc kỹ dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp mình để lựa chọn phần mềm quản lý nhà hàng phù hợp nhất. Việc sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng hiệu quả sẽ giúp bạn tối ưu hóa quy trình hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm chi phí.