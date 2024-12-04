Lý lịch tư pháp là gì? Tại sao phải cần đến lý lịch tư pháp?

1. Lý lịch tư pháp là gì? Khái quát về lý lịch tư pháp là gì?

Lý lịch tư pháp được biết tới là một trong những loại giấy tờ mà được áp dụng một cách bắt buộc đối với bất kỳ ai khi được đưa vào danh sách bổ nhiệm đối với các chức vụ, thủ tục nhận con nuôi, thủ tục để đi cư trú ở nước ngoài hoặc là đăng kí/xin giấy cấp phép đối với hoạt động kinh doanh,…

Tuy nhiên, chư dừng lại ở đó, có rất nhiều những thông tin xoay quanh lý lịch tư pháp mà bất cứ ai cũng nên tìm hiểu cho tường tận và nắm bắt thông tin đa dạng. Để nắm bắt được một vài yếu tố cơ bản đối với bản lý lịch tư pháp thì chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ những nội dung bên dưới, đầu tiên cần phải hiểu lý lịch tư pháp là gì?

“Lý lịch tư pháp” chính là cụm từ đã được xuất hiện từ rất lâu, đây là một loại giấy tờ quan trọng có tác dụng tương đương cho việc chứng minh bản thân của cá nhân không có những án tích nhưng không phải ai cũng có thể biết được điều này.

Nhìn chung, phiếu lý lịch tư pháp là một trong số các giấy tờ bắt buộc mà mỗi công dân trong nước cần phải có để sử dụng bất cứ khi nào cần thiết. Bản Sơ yếu lý lịch tư pháp ghi lại thông tin về tiểu sử tiền án hay tiền sự của cá nhân (nếu có).

Thông qua đó thì những tổ chức, cơ quan hay cá nhân có chức trách cao hơn sẽ có thể đưa ra quyết định đối với việc bổ nhiệm hoặc là cấp giấy phép cho bạn nhận/thực hiện một việc nào đó.

2. Ý nghĩa của bản lý lịch tư pháp đối với cá nhân, tổ chức

Lý lịch tư pháp có ảnh hưởng trực tiếp tới chức vụ mà cá nhân đang đảm nhiệm hay những mục đích trong hoạt động kinh doanh, cập nhật và chứng minh về thông tin xoay quanh doanh nghiệp… trong quá trình làm việc của các cá nhân.

Lý lịch tư pháp của bạn sẽ được cập nhật các dữ liệu khi nhận được sự tuyên bố của tòa án. Chính vì vậy, mỗi cá nhân đều cần có ý thức bảo vệ và giữ gìn cho chính mình có những thông tin tích cực, góp phần tạo nên bản sơ yếu lý lịch tư pháp trong sạch, đó là một trong những mục tiêu hàng đầu mà bất cứ ai cũng cần phải hướng tới.

Có thể hiểu đơn giản rằng, lý lịch tư pháp ra đời để góp phần tăng khả năng ý thức của mỗi người, tạo động lực phấn đấu và là công cụ của pháp luật để ghi lại những án tích của người có tiền án. Mới đây nhất, theo quy định của Điều 41, Luật lý lịch tư pháp năm 2009 thì hiện nay lý lịch tư pháp có hai loại là số 1 và số 2.

3. Sự khác biệt cụ thể giữa mẫu lý lịch tư pháp số 1 và 2

Sự khác biệt giữa lý lịch tư pháp số 1 và 2

Sơ yếu lý lịch tư pháp không cố định ở một mẫu duy nhất, chúng có từ 2 mẫu được công nhận về nội dung cũng như cách trình bày bố cục. Bản lý lịch tư pháp luôn luôn là yếu tố quan trọng mà mỗi chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ càng để đảm bảo làm đẹp một cách hoàn chỉnh bản lý lịch.

Trong đó, có mẫu lý lịch tư pháp số 1 và mẫu lý lịch tư pháp số 2, nhiều người cho rằng hai mẫu này không có gì khác biệt, Tuy nhiên thực tế thì chúng có những chi tiết khác biệt mà chúng ta cần nắm được.

Dưới đây là những thông tin chi tiết giúp bạn phân biệt được mẫu sơ yếu lý lịch tư pháp số 1 và mẫu yếu lịch tư pháp số 2. Để phân biệt từng mẫu thì chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích từng mẫu sơ yếu lý lịch tư pháp.

3.1. Đối với mẫu Lý lịch tư pháp số 1

Chúng ta sẽ phân tích mẫu Lý lịch tư pháp số 1 trong từng yếu tố sau đây:

- Thứ nhất, về đối tượng cung cấp trong mẫu số 1:

Đối với mẫu Lý lịch tư pháp số 1 sẽ được cung cấp cho những cá nhân là người ngước ngoài có lý lịch cư trú tại Việt Nam (họ có thể là đã từng cứ trú hoặc là đang cứ trú).

Bên cạnh đó, mẫu phiếu Lý lịch tư pháp này còn có thể được cung cấp cho những cá nhân là công dân nước Việt Nam mà nhận được yêu cầu của cơ quan hay tổ chức có thẩm quyền rõ ràng về chính trị, hoặc cũng có thể là các cơ quan Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng,…

Điểm khác biệt của mẫu Lý lịch tư pháp chi tiết

- Thứ hai, xét về mục đích cung cấp bản Lý lịch tư pháp mẫu số 1:

+ Đối với cá nhân: Lý lịch tư pháp có mục đích chính là phục vụ rõ ràng cho những nhu cầu thiết thực của mỗi công dân khi mà các công dân cần để tìm việc làm, khi họ cần xin cấp giấy phép lao động - xuất khẩu ra nước ngoài, khi họ xin cấp giấy phép kinh doanh hoặc là nhận con nuôi,…

+ Đối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Lý lịch tư pháp sẽ giúp cho những tổ chức/cơ quan có thẩm quyền xem xét về mặt khả năng hoạt động, trong những khâu quản lý và từ đó giúp cho các cơ quan này có thể đưa ra được những quyết định về việc xem các doanh nghiệp xin cấp giấy phép đó có đủ điều kiện để hoạt động hay là không.

- Thứ ba, xét về những nội dung chính của mẫu Lý lịch tư pháp mẫu số 1:

Trong mẫu Lý lịch tư pháp số 1 sẽ gồm hai phần chính đó là phần “Án tích” và phần “Thông tin”.

+ Đối với phần “án tích” trong mẫu số 1 khi được điền trong bản lý lịch thì các bạn cần ghi rõ thông tin về án tích của bản thân (nếu có), với những án tích mà đã được cơ quan chức năn xóa bỏ rồi thì sẽ không cần phải ghi vào trong phần này nữa.

+ Đối với phần “thông tin” trong bản lý lịch thì sẽ cũng có các ghi giống với rất nhiều loại giấy tờ mang tính chất kê khai khác, theo đó bạn cần phải

Phần án tích trong phiếu sẽ phải điền các thông tin về án tích hiện tại (Đối với những án tích đã được xóa rồi thì không cần ghi lại).

Còn về phần thông tin thì cũng như nhiều loại giấy tờ kê khai thông thường, bạn cần điền các thông tin về chức vụ hiện tại mà bạn đang giữ, những thông tin xoay quanh về doanh nghiệp của bạn, HTX hoặc là những tổ chức đang hoạt động (Phần này có thể điều hoặc không cần điền tùy thuộc vào những yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền).

Nêu chi tiết điểm khác biệt trong từng yếu tố của mẫu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

- Thứ tư, về trách nhiệm Uỷ quyền:

Các cá nhân có nhu cầu ủy quyền cho người khác thì họ sẽ phải tự làm. Trong trường hợp cá nhân đó không thể làm vì nhiều lí do khách quan nào đó thì cá nhân đó có thể làm thủ tục xin cấp giấy phép để có thể ủy quyền hoản toàn cho người khác.

3.2. Đối với mẫu Lý lịch tư pháp số 2

- Thứ nhất, về đối tượng cung cấp trong mẫu số 2:

Trong mẫu lý lịch tư pháp số 2 thì mẫu này cung cấp cho các cá nhân hoặc là cung cấp cho các tổ chức/cơ quan nào mà có nhu cầu để có thể tiến hành việc tố tụng một cách thuận lợi và đúng với quy trình.

- Thứ hai, xét về mục đích cung cấp bản Lý lịch tư pháp mẫu số 2:

Nhiều người thắc mắc mẫu Lý lịch số 2 được sử dụng để làm gì? Pháp luật đã có quy định rằng lý lịch tư pháp số 2 được sử dụng để có thể:

+ Hỗ trợ các cán bộ, cơ quan chức năng thực hiện các công tác điều tra, hỗ trợ trong quá trình điều tra, tiến hành truy tố đối tượng phạm tội và tiến hành xét xử những đối tượng này.

+ Giúp cho những cá nhân mà được yêu cầu phải có bản lý lịch tư pháp số 2 có thể biết được nội dung trong đó là gì?

- Thứ ba, xét về những nội dung chính của mẫu Lý lịch tư pháp mẫu số 2:

Áp dung theo Điều số 43 của Luật Lý lịch tư pháp được ban hành vào năm 2009 thì phần nội dung của mẫu lý lịch tư pháp số 2 sẽ gồm những phần nội dung như sau:

+ Ghi rõ về thông tin của công dân được cấp.

+ Ghi rõ về các thông tin án tích của công dân bao gồm:

Với những người không có án tích gì thì cân ghi rõ là: KHÔNG CÓ ÁN TÍCH.

Với những người đã bị tòa án kết án thì cần phải ghi rõ án tích của bản thân gồm những án tích như thế nào. Đối với những án tích mà đã được cơ quan chức năng xóa rồi thì cần ghi rõ thời điểm được xóa án tích; ghi rõ những án tích chưa được xóa, ghi rõ về thời điểm nhận án tích, hình phạt, điều khoản mà căn cứ của án tích đó...

Nếu như bản thân người bị kết án mà bị kết án với nhiều bản án tích khác nhau thì cần phải ghi theo thứ tự về mặt thời gian.

Chi tiết thông tin trong mẫu lý lịch số 2

- Thứ tư, về trách nhiệm Uỷ quyền của mẫu số 2:

Đối với vấn đề ủy quyền thì các cá nhân mà thực hiện xin Lý lịch tư pháp mẫu số 2 sẽ cần phải tới trực tiếp để thực hiện tất cả những thủ tục có liên quan mà không được phép ủy quyền cho bất cứ ai.

Như vậy, với tất cả những gì nằm trong thông tin được timviec365.net đã giải thích rõ ở trên thì chúng ta đã hiểu được phần nào về lý lịch tư pháp là gì? cùng với đó timviec365.net cũng giúp cho các bạn có thể phân biệt được các mẫu lý lịch tư pháp với nhau.