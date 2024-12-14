Phỏng vấn bao lâu có kết quả? Cách để nhanh biết được kết quả

Nhiều ứng viên thắc mắc rằng phỏng vấn bao lâu có kết quả và nên chủ động liên hệ với nhà tuyển dụng sau bao lâu. Bài viết dưới đây của Job3s sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó, đồng thời cũng cung cấp một số mẹo để giúp ứng viên tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng sau phỏng vấn.

1. Sau phỏng vấn bao lâu thì có kết quả?

Tại Việt Nam, thời gian phản hồi của nhà tuyển dụng trung bình khoảng 3 ngày - 3 tuần. Trong khi đó, ở một số quốc gia trên thế giới, khoảng thời gian này có thể mất tới 2-5 tuần. Tuy nhiên thời gian phản hồi của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm số lượng ứng viên, quy trình tuyển dụng và các yêu cầu công việc cụ thể.

Thời gian theo ngành

Thời gian đưa ra kết quả khác nhau tùy vào ngành nghề. Các công ty sản xuất và điện tử thường đưa ra đề nghị trong 16 ngày, trong khi ngành kỹ thuật mất khoảng 30 ngày. Ngành khách sạn và giải trí có thể mất đến 39,5 ngày hay các cơ quan Nhà nước thường thông báo kết quả phỏng vấn sau 38 ngày.

Với công ty trong nước

Phỏng vấn bao lâu có kết quả còn tùy thuộc vào quy mô công ty. Công ty quy mô vừa và nhỏ thường trả kết quả trong 3-7 ngày, trong khi công ty lớn thường mất khoảng 10-14 ngày. Tuy nhiên, có một số công ty có thể mất đến 3 tuần để thông báo kết quả phỏng vấn.

Với công ty nước ngoài

Khi ứng tuyển vào các công ty nước ngoài, bạn cần lưu ý rằng thời gian chờ kết quả sẽ lâu hơn. Thông thường, thời gian chờ đợi khoảng 2-3 tuần, thậm chí tới 4-5 tuần đối với một số công ty. Mỗi công ty sẽ có phương thức và tiêu chí ứng tuyển khác nhau. Nếu ứng tuyển vào các công ty nước ngoài, bạn cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

2. Yếu tố ảnh hưởng đến việc bao lâu có kết quả phỏng vấn

Dưới đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến việc phỏng vấn bao lâu có kết quả mà bạn có thể chưa biết.

Ứng viên chưa phù hợp: Nhà tuyển dụng cần thời gian xem xét kỹ lưỡng hoặc bạn đã bị loại nhưng công ty không thông báo để tránh mang lại tin tức buồn cho ứng viên.

Tuyển dụng đang quá tải: Bộ phận tuyển dụng có thể bị quá tải và một số nhiệm vụ khác cần được ưu tiên. Tuy nhiên kết quả sẽ được gửi trong 1 tuần sau buổi phỏng vấn.

Công ty đang ra phương án thương lượng: Khi bạn đưa ra yêu cầu thương lượng trong buổi phỏng vấn, công ty cần thời gian để xem xét và đưa ra một giải pháp phù hợp.

Theo thời gian quy định của công ty: Một số công ty lớn tuân theo quy trình tuyển dụng của mình, vì vậy thời gian thông báo sẽ lâu hơn so với các doanh nghiệp nhỏ.

Email tuyển dụng bị vào mục spam: Email tuyển dụng bị vào mục thư rác có thể làm bạn không biết kết quả phỏng vấn. Bạn nên kiểm tra mục thư rác để không bỏ lỡ email.

3. Việc nên làm trong khi chờ kết quả phỏng vấn

Hãy tiếp tục tìm kiếm việc làm cho đến khi bạn nhận được lời đề nghị chính thức. Thời gian chờ đợi sau phỏng vấn có thể gây căng thẳng, vì vậy hãy thực hiện các lời khuyên sau để giúp bạn xử lý tình huống này.

Follow - up: Gửi email follow-up để cảm ơn và thể hiện sự quan tâm đối với vị trí. Điều này cho thấy bạn là người nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Gửi email follow-up để cảm ơn và thể hiện sự quan tâm đối với vị trí. Điều này cho thấy bạn là người nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Phát triển bản thân: Sử dụng thời gian chờ đợi để phát triển kỹ năng mới, tham gia các khóa học hoặc các hoạt động phát triển nghề nghiệp.

Mạng lưới quan hệ: Mở rộng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp bằng cách tham gia các sự kiện, cộng đồng trực tuyến hoặc liên hệ với các chuyên gia trong lĩnh vực của bạn.

Luôn tích cực: Luôn tích cực và duy trì niềm tin vào khả năng của mình. Hãy giữ tư duy lạc quan và chủ động.

4. Nên chờ kết quả phỏng vấn trong bao lâu?

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin phỏng vấn bao lâu có kết quả , hãy liên hệ với bộ phận tuyển dụng của họ. Nếu bạn đã chờ đợi trong khoảng 5 - 8 ngày và vẫn chưa nhận được kết quả phỏng vấn, bạn có thể liên hệ lại với nhà tuyển dụng để kiểm tra tình hình.

Thời gian chờ đợi để nhận được offer làm việc sau khi phỏng vấn là khác nhau tùy công ty. Một số sẽ gửi lời mời ngay sau khi phỏng vấn thành công, trong khi một số khác sẽ mất thời gian để sắp xếp nhân sự trước khi gửi lời mời.

5. Cách hỏi thời gian phỏng vấn bao lâu có kết quả

Khi tìm kiếm việc làm, một trong những câu hỏi quan trọng mà ứng viên cần biết là phỏng vấn bao lâu có kết quả. Việc này giúp ứng viên có thể lên kế hoạch và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình tìm kiếm việc làm của mình.

5.1. Hỏi thời gian ngay sau buổi phỏng vấn

Một số câu hỏi bạn nên hỏi ngay sau buổi phỏng vấn:

Sau phỏng vấn xong bao lâu thì có kết quả vậy anh/chị?

Nếu không nhận được phản hồi vào ngày đó, thì tôi nên liên hệ với ai để theo dõi?

Nếu tôi có thêm bất kỳ câu hỏi nào về vị trí này, tôi nên liên lạc với ai?

Anh/chị có thể cho tôi một cái danh thiếp được không?

5.2. Liên lạc qua điện thoại, công cụ chat

Bạn có thể liên hệ với các công ty qua điện thoại hoặc các ứng dụng chat như Zalo, Facebook Messenger, Viber để hỏi kết quả phỏng vấn dựa trên lịch sử tin nhắn cũ. Tuy nhiên, bạn nên viết tin nhắn ngắn gọn và đầy đủ nội dung về việc hỏi kết quả phỏng vấn, tránh viết kiểu không rõ ràng và mất thời gian chờ đợi câu trả lời.

5.3. Liên lạc qua mail

Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ với nhà tuyển dụng qua email bằng cách phản hồi (reply) email Thư mời phỏng vấn (Invitation to Interview) mà họ đã gửi cho bạn trước đó. Tuy nhiên, chỉ nên gửi email hỏi kết quả phỏng vấn khi đã qua thời hạn thông báo.

6. Mẹo giúp ứng viên ghi điểm sau buổi phỏng vấn

Trong thời gian chờ đợi kết quả phỏng vấn, ứng viên có thể làm những điều gì đó để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và tạo cơ hội cho bản thân. Những hành động sau phỏng vấn có thể giúp ứng viên ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng, ví dụ như:

Thể hiện thái độ quan tâm

Nhà tuyển dụng thích những ứng viên quan tâm đến công ty của họ, vì điều này cho thấy đam mê và mong muốn làm việc tại đây. Hãy thể hiện sự quan tâm đến công việc và doanh nghiệp, khẳng định rằng bạn muốn trở thành một phần của công ty và sẵn sàng cống hiến cho công việc.

Chủ động liên hệ

Nhà tuyển dụng có thể quên việc liên hệ với bạn. Việc chủ động liên hệ thể hiện trách nhiệm của bạn và sẽ ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Hãy cho công ty thấy rằng bạn luôn đúng hẹn và có trách nhiệm với công việc của mình. Tiện thể, bạn cũng có thể hỏi phỏng vấn bao lâu có kết quả.

Cảm ơn sau phỏng vấn

Ứng viên nên gửi lời cảm ơn đến nhà tuyển dụng bằng thư hoặc email để tạo thiện cảm. Bạn nên cảm ơn công ty vì đã cho bạn thời gian và cơ hội để thể hiện bản thân. Thư cảm ơn nên được gửi ngay sau phỏng vấn, trong thời gian nhà tuyển dụng vẫn còn nhớ đến bạn.

Bài viết trên đã giúp bạn giải đáp câu hỏi “sau buổi phỏng vấn bao lâu có kết quả?”. Thời gian trả lời kết quả phỏng vấn có thể kéo dài tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nên bạn cũng đừng quá lo lắng. Hãy truy cập vào website của Job3s để tìm hiểu thêm nhiều thông tin về phỏng vấn nhé.