Producer là gì? Tất tần tật những thông tin cần biết về Producer

1. Producer là gì?

Producer là gì? Producer hay còn được gọi là nhà sản xuất, đây là công việc thuộc lĩnh vực giải trí. Vị trí Producer thường là người điều hành và quản lý trong quá trình sản xuất dự án như âm nhạc, phim ảnh,... Đồng thời, các Producer sẽ có trách nhiệm kết nối nội bộ nhân viên của dự án cũng như xem xét những nguồn lực về nhân sự, tài chính, kỹ thuật,...

Ngoài ra, Producer còn phải giải quyết những vấn đề khúc mắc trong quá trình làm việc của đội ngũ dàn dựng và sản xuất để toàn bộ chu trình sản xuất diễn ra được thuận lợi. Có thể thấy rằng vị trí Producer quyết định vai trò thành công của một dự án.

Producer là gì? Đây là người điều hành và quản lý trong quá trình sản xuất dự án như âm nhạc, phim ảnh

2. Mô tả cụ thể công việc của Producer

Công việc cụ thể của Producer là gì? Producer có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau trong mỗi dự án. Tuy nhiên, công việc cụ thể của Producer bao gồm:

Định hướng thị trường tiềm năng, lựa chọn kịch bản và chủ đề cho các vở kịch, bộ phim, quảng cáo, chương trình thực tế,... Sau đó, họ sẽ trao đổi với ekip và nghệ sĩ tham gia dự án để cùng nhau phối hợp sản xuất.

Cùng với Casting Director và đoàn phim lựa chọn dàn nghệ sĩ phù hợp với dự án.

Đảm bảo ngân sách vừa đủ với dự án.

Quản lý quá trình trước, trong và sau hậu kỳ nhằm đảm bảo khán giả hoàn toàn hài lòng với sản phẩm của dự án.

Làm việc cùng với ekip và nghệ sĩ xuyên suốt dự án.

Giám sát toàn bộ quá trình sản xuất như: Âm nhạc, ánh sáng,...

Phê duyệt các vấn đề về tài chính cũng như tạo dựng, thiết kế quá trình sản xuất

Đảm bảo dự án có chất lượng tốt và kết thúc theo đúng tiến độ đã đặt ra.

Đánh giá mẫu dự án được đề xuất ở trong quá trình sản xuất để tìm ra hướng xây dựng đúng yêu cầu và ưng ý nhất.

Quảng bá tác phẩm sau khi hoàn thành xong dự án thông qua các hình thức như: Họp báo, phỏng vấn, quảng cáo,...

Producer phải đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau để hoàn thành đúng tiến độ dự án

3. Các kỹ năng cần có của một Producer là gì?

Sau khi đã nắm rõ khái niệm và công việc của Producer là gì thì tiếp theo cùng tìm hiểu các kỹ năng cần có của một nhà sản xuất. Để làm một Producer chuyên nghiệp, bạn phải cần có những kỹ năng sau đây:

3.1. Có năng khiếu và đam mê với nghệ thuật

Đây có lẽ là yếu tố đầu tiên giúp bạn có thể theo đuổi ước mơ trở thành một Producer chuyên nghiệp. Khi bạn có niềm đam mê với nghệ thuật, bạn sẽ có hứng thú và kiên nhẫn học hỏi, rèn giũa các kỹ năng của một người sản xuất một cách dễ dàng hơn.

Bên cạnh niềm đam mê với nghệ thuật thì bạn cũng cần phải có tố chất năng khiếu để tạo ra sự nổi bật và khác biệt trên con đường phát triển sự nghiệp.

3.2. Kiến thức chuyên môn

Một Producer có kiến thức chuyên môn vững chắc sẽ dễ dàng quản lý đội ngũ sản xuất và tổ chức, sắp xếp dự án hiệu quả. Ngoài ra, Producer cần phải sử dụng thuần thục những phần mềm, công cụ hỗ trợ quá trình sản xuất dự án để có thể tạo ra các sản phẩm chất lượng. Để trở thành một Producer chuyên nghiệp, bạn có thể học hỏi kiến thức từ những người đi trước nhằm nâng cao kinh nghiệm và trải nghiệm làm việc.

3.3. Tư duy sáng tạo, logic

Kỹ năng cần có của Producer là gì? Nhà sản xuất cần phải có óc sáng tạo để có thể mang những yếu tố thẩm mỹ ấn tượng vào tác phẩm. Bên cạnh đó, Producer cần xác định được nội dung hay bố cục dự án được phân bổ hợp lý và có sự logic. Nếu nhà sản xuất có thể làm được điều này thì sản phẩm của họ sẽ trở nên khác biệt và ghi một dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Một Producer chuyên nghiệp cần phải có nhiều kỹ năng để đáp ứng được công việc

3.4. Kỹ năng thuyết phục, lãnh đạo

Kỹ năng này rất cần thiết đối với một Producer. Ngoài việc quản lý các thành viên trong tổ sản xuất, Producer cũng phải chịu trách nhiệm thu hút nguồn tài trợ về cho dự án.

Để trở thành một Producer chuyên nghiệp, bạn sẽ phải cần đến kỹ năng thuyết phục và đàm phán để có thể tìm được nhà đầu tư. Ngoài ra, đàm phán mức chi phí hợp lý dành cho diễn viên và các thành viên trong đoàn phim cũng nằm trong trách nhiệm của Producer. Vì vậy, các Producer nên rèn luyện kỹ năng này.

3.5. Kỹ năng ra quyết định

Trong quá trình sản xuất, Producer thường phải đưa ra các quyết định mang tính chất quan trọng. Nếu có những vấn đề phát sinh hay xảy ra sự cố bất ngờ thì Producer phải nhanh chóng đưa ra quyết định giải quyết. Việc xử lý các vấn đề này là chuyện không hề dễ dàng, vì vậy các Producer phải giải quyết tốt và đưa ra quyết định đúng đắn cho dự án.

3.6. Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng cần có của Producer là gì? Kỹ năng giao tiếp cũng là một trong những yếu tố quan trọng khi quyết định theo đuổi công việc Producer. Bạn phải chịu trách nhiệm cao với công việc và tiếp xúc với nhiều người, nên các nhà sản xuất cần biết giao tiếp để giữ mối quan hệ tốt trong môi trường làm việc. Với kỹ năng giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ hoàn hảo sẽ phần nào giúp bạn thuyết phục và thương thảo quyền lợi với nhà đầu tư một cách hiệu quả nhất.

4. Định nghĩa của Producer trong một số lĩnh vực

Không chỉ được sử dụng trong lĩnh vực âm nhạc, giải trí mà thuật ngữ Producer còn xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác, như:

Film Producer : Thuật ngữ này có nghĩa là nhà sản xuất phim, là người lên kế hoạch điều phối, quản lý các khía cạnh khác nhau của quá trình sản xuất như: Lựa chọn kịch bản, phối hợp viết lời thoại,...

Media Producer : Media Producer là gì? Nhà sản xuất truyền thông, là người hợp tác tham gia trong việc sản xuất nội dung âm thanh, video sử dụng cho quảng cáo, các kênh trực tuyến hay trên những phương tiện truyền thông.

Video Producer : Nhà sản xuất video, là người phụ trách quá trình trước - trong - sau sản xuất video. Công việc chính bao gồm: Lập kế hoạch, lên lịch trình sản xuất, chỉnh sửa và phân phối sản phẩm video cuối cùng.

Record Producer : Nhà sản xuất âm nhạc, công việc cụ thể là giám sát, quản lý các khía cạnh như sáng tác, chọn bài, phối khí, nhạc cụ,... trong quá trình sản xuất bài hát hoặc album.

Executive Producer: Nhà sản xuất chịu trách nhiệm về mặt tài chính của dự án. Họ thường là người chủ động tìm kiếm nhà đầu tư để cung cấp kinh phí cho dự án. Đồng thời, họ cũng sẽ quản lý ngân sách xuyên suốt dự án nhằm cung cấp đầy đủ tài chính cho việc sản xuất dự án.

Định nghĩa thuật ngữ Producer trong một số lĩnh vực

Associate Producer : Associate Producer là gì? Đây là vị trí cho những nhà sản xuất liên kết, họ sẽ ít khi tham gia trực tiếp vào dự án mà họ sẽ liên kết với các yếu tố bên ngoài, và thường sẽ đem lại giá trị các mối quan hệ thay vì tiền mặt.

Creative Producer : Công việc dành cho người có khả năng sáng tạo tốt. Họ sẽ làm việc với biên kịch và đạo diễn để phát triển và sửa nội dung kịch bản. Creative Producer thường tạo ra ý tưởng trước, sau đó mới cùng biên kịch phát triển và hoàn thiện kịch bản.

Post Producer : Hỗ trợ cho nhà sản xuất chính của dự án và thông tin giới thiệu của họ sẽ được đưa vào trong phần credit.

Line Producer : Chịu trách nhiệm tạo ra kế hoạch về ngân sách và giám sát các vấn đề hàng ngày của đội ngũ sản xuất về tài chính, kỹ thuật,... Nhờ có họ mà dự án sẽ được đảm bảo đúng tiến độ và diễn ra một cách suôn sẻ.

Marketing Producer : Có nhiệm vụ quảng bá dự án đến gần hơn với công chúng nhằm tăng mức độ phủ sóng trên các kênh phương tiện phù hợp.

Producer Assistant: Hay còn được gọi là trợ lý sản xuất. Công việc của họ là sẽ phụ trách làm việc với nghệ sĩ, thông báo lịch trình làm việc cho ekip,...

5. Những việc cần làm để trở thành một Producer chuyên nghiệp

Những việc cần làm để trở thành Producer là gì? Muốn trở thành một Producer chuyên nghiệp, bạn cần phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây:

5.1. Học hỏi kiến thức nền tảng để lấy bằng cấp chuyên môn

Để nâng cao khả năng quản lý thành công một dự án, các Producer nên học hỏi kiến thức nền tảng, đạt được bằng cử nhân về lĩnh vực liên quan như: Điện ảnh, sản xuất, báo chí truyền thông,... Đồng thời, tham gia các chương trình sản xuất phim ngắn sẽ giúp tích lũy được kinh nghiệm và rèn kỹ năng giao tiếp.

5.2. Học về công nghệ và các kỹ năng hoà âm phối khí

Đối với các Producer làm trong lĩnh vực âm nhạc, cần phải nắm rõ những kiến thức và kỹ năng liên quan đến hoà âm phối khí cơ bản như: In the box và out the box, âm thanh stereo và mono, hòa âm cùng guitar bass,...

5.3. Thực tập tại các Studio, công ty giải trí

Các công ty giải trí, sản xuất phim hay đài truyền hình địa phương có thể tuyển dụng nhiều vị trí thực tập được trả lương. Việc thực tập trong quá trình học là phương thức lý tưởng giúp bạn được tiếp xúc trực tiếp với các công đoạn sản xuất, phân phối dự án, quảng bá và xây dựng mối quan hệ với giới truyền thông, nghệ sĩ.

Producer không ngừng học hỏi, thực tập tại các công ty giải trí để nâng cao chuyên môn

5.4. Tích lũy kinh nghiệm

Đa số các Producer thường cần từ 1 - 5 năm để tích lũy kinh nghiệm trước khi chính thức trở thành một nhà sản xuất fulltime. Bạn có thể cân nhắc bắt đầu sự nghiệp bằng công việc diễn xuất, viết kịch bản hoặc hỗ trợ tuyển chọn cho quá trình sản xuất. Khoảng thời gian học hỏi kinh nghiệm sẽ giúp bạn có cơ hội được hỗ trợ, tư vấn và hiểu sự phức tạp trong quá trình quản lý.

5.5. Chăm chỉ luyện tập

Bên cạnh việc nắm rõ lý thuyết thì các Producer cũng cần phải chăm chỉ luyện tập nâng cao kỹ năng thì khả năng giải quyết vấn đề mới trở nên nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

5.6. Không ngừng học hỏi và cập nhật xu hướng mới nhất

Các Producer thành công sẽ sở hữu tầm nhìn xa trông rộng, không ngừng học hỏi và nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng phát triển của ngành, cũng như thấu hiểu thị hiếu của công chúng. Thông qua việc tìm hiểu các ấn phẩm xuất sắc hoặc tham dự hội thảo, sự kiện, liên hoan phim, bạn sẽ rèn luyện được kỹ năng quan trọng này và khám phá phương thức sản xuất độc đáo, mới mẻ.

6. Mức lương của Producer có cao không?

Theo khảo sát, hiện nay mức lương của Producer sẽ rơi vào khoảng 10.000.000 - 35.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, đây chỉ là mức lương để bạn tham khảo. Trên thực tế, mức lương của một Producer cao hay thấp sẽ còn phụ thuộc vào năng lực cũng như các yếu tố khác: Số lượng dự án bạn nhận, mức độ thành công của tác phẩm,... Do đó mà Producer nào càng thành công, có danh tiếng thì thu nhập của họ sẽ càng cao.

Như vậy, chúng ta đã hiểu rõ khái niệm Producer là gì và những thông tin cần thiết liên quan đến vị trí này. Từ đó, có thể thấy được tầm quan trọng của Producer trong ngành công nghiệp giải trí. Nhà sản xuất không chỉ là người tạo ra các sản phẩm nghệ thuật chất lượng mà còn là một hành trình tìm kiếm sự sáng tạo và đam mê không ngừng nghỉ. Chúc bạn sẽ thành công trên con đường trở thành một Producer chuyên nghiệp.

