Tất tần tật những điều cần biết về ngành quản lý nhà hàng khách sạn

1. Quản lý nhà hàng khách sạn là gì?

Quản lý nhà hàng khách sạn là bao gồm các công việc quản lý nguồn nhân lực và điều hành các hoạt động của một khách sạn hoặc nhà hàng. Tùy thuộc vào quy mô và cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp, vai trò của người quản lý có thể có các nhiệm vụ cụ thể khác nhau.

Quản lý nhà hàng khách sạn đang là một ngành hot trên thị trường

Công việc này bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, giám sát các hoạt động, quy trình liên quan đến nhân viên và các bộ phận trong nhà hàng, khách sạn. Với vị trí quản lý nhà hàng khách sạn cấp cao, kỹ năng quan sát và theo dõi toàn diện về mọi khía cạnh của công việc hoặc bộ phận được quản lý là cần thiết.

2. Những điều cần biết về ngành quản lý nhà hàng khách sạn

Hiện nay rất nhiều bạn trẻ lựa chọn hướng đến ngành quản lý nhà hàng khách sạn vì thấy được tiềm năng đang dần phát triển mạnh mẽ trong ngành du lịch và dịch vụ kể từ sau khi dịch bệnh kết thúc . Chính vì vậy mà những câu hỏi được đặt ra cho ngành này ngày càng nhiều.

2.1. Ngành quản lý nhà hàng khách sạn học khối nào?

Hiện nay, ngành quản lý nhà hàng khách sạn thi khối nào? Để có thể học và thi vào chuyên ngành này, bạn có thể lựa chọn các khối học sau khi tốt nghiệp THPT như:

Khối C00 (Văn - Sử - Địa)

Khối D01 (Toán - Văn - Anh)

Khối D14 (Văn - Sử - Anh)

Bạn có thể thi ngành quản lý nhà hàng khách sạn bằng các khối C00, D01, D14

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học, cao đẳng và trung cấp sử dụng phương pháp xét tuyển bằng điểm học bạ THPT. Tùy thuộc vào từng trường, cách thức xét tuyển có thể khác nhau, bao gồm xét điểm từ lớp 10 đến lớp 12 hoặc chỉ xét điểm từ lớp 12 hoặc các học kỳ gần nhất. Điều này cung cấp sự linh hoạt cho các bạn học sinh khi đăng ký xét tuyển vào ngành này.

2.2. Ngành quản lý nhà hàng khách sạn học trường nào?

Hiện nay có năm trường đại học và trung cấp thuộc top đầu đào tạo ngành quản lý nhà hàng khách sạn:

Đại học Kinh tế TPHCM

Đại học Tài chính - Marketing

Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist

Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM

Đại học Hoa Sen

Hiện có rất nhiều trường đại học và trung cấp dạy ngành quản lý nhà hàng khách sạn

Mỗi trường có chương trình đào tạo và tiêu chuẩn xét tuyển riêng, nhưng đều đảm bảo chất lượng giảng dạy và cung cấp cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên.

2.3. Tỷ lệ thất nghiệp quản trị khách sạn trong năm 2024?

Tính đến năm 2022, sau thời gian chịu ảnh hưởng trầm trọng của dịch bệnh, ngành Du lịch - Nhà hàng khách sạn đã bắt đầu hồi phục mạnh mẽ. Hơn 65% doanh nghiệp trong ngành đã hoạt động trở lại, tạo ra một cuộc đại tuyển dụng quy mô lớn khi nhiều đơn vị đang tìm kiếm nguồn nhân lực.

Tỷ lệ thất nghiệp quản trị khách sạn được kỳ vọng sẽ giảm trong tương lai

Hiện có khoảng 64 doanh nghiệp khách sạn khu vực quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Dự kiến trong tương lai gần, thị trường sẽ chào đón nhiều dự án mới mang thương hiệu quốc tế như Mercure Đà Lạt, Regent Phú Quốc, Best Western Plus Marvela Nha Trang, Voco Hotel Đà Nẵng... Do đó, tỷ lệ thất nghiệp quản trị khách sạn được kỳ vọng sẽ giảm và ở mức thấp hơn trong tương lai.

Xem thêm: Mẫu CV Chăm Sóc Khách Hàng Và Hướng Dẫn Cách Viết

3. Học quản lý nhà hàng khách sạn có thể làm những công việc gì?

Nếu như học quản lý nhà hàng khách sạn, ra trường sẽ làm những công việc gì? Dưới đây sẽ là những công việc phổ biến nhất mà bạn thường gặp khi bước chân vào ngành này:

Học quản lý nhà hàng khách sạn có thể làm được rất nhiều nghề

Quản lý khách sạn: Quản lý khách sạn đảm nhận công việc điều hành các hoạt động của khách sạn bao gồm: quản lý phòng, dịch vụ, tiếp nhận và chăm sóc khách hàng, cũng như quản lý nhân viên và nguồn lực tài chính.

Quản lý khách sạn đảm nhận công việc điều hành các hoạt động của khách sạn bao gồm: quản lý phòng, dịch vụ, tiếp nhận và chăm sóc khách hàng, cũng như quản lý nhân viên và nguồn lực tài chính. Quản lý nhà hàng: Quản lý nhà hàng đảm nhận vai trò quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày của nhà hàng. Từ lập kế hoạch thực đơn, quản lý nhân viên, đến quản lý tài chính và chăm sóc khách hàng.

Quản lý nhà hàng đảm nhận vai trò quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày của nhà hàng. Từ lập kế hoạch thực đơn, quản lý nhân viên, đến quản lý tài chính và chăm sóc khách hàng. Tổ chức sự kiện: Nhân viên tổ chức sự kiện có vai trò đứng ra tổ chức và điều phối các sự kiện trong khách sạn hoặc nhà hàng, bao gồm hội nghị, hội thảo, tiệc cưới và các sự kiện đặc biệt khác.

Nhân viên tổ chức sự kiện có vai trò đứng ra tổ chức và điều phối các sự kiện trong khách sạn hoặc nhà hàng, bao gồm hội nghị, hội thảo, tiệc cưới và các sự kiện đặc biệt khác. Quản lý hoạt động tài chính: Quản lý hoạt động tài chính đòi hỏi khả năng theo dõi và đánh giá các chỉ số tài chính như chi phí, doanh thu và lợi nhuận của khách sạn hoặc nhà hàng. Công việc bao gồm lập kế hoạch để tăng doanh thu, cân đối chi phí và đánh giá hiệu quả kinh doanh. Quản lý cũng phải theo dõi các giao dịch hàng ngày như tiền tip từ khách, đơn hàng bán ra,...

Quản lý hoạt động tài chính đòi hỏi khả năng theo dõi và đánh giá các chỉ số tài chính như chi phí, doanh thu và lợi nhuận của khách sạn hoặc nhà hàng. Công việc bao gồm lập kế hoạch để tăng doanh thu, cân đối chi phí và đánh giá hiệu quả kinh doanh. Quản lý cũng phải theo dõi các giao dịch hàng ngày như tiền tip từ khách, đơn hàng bán ra,... Quản lý và đào tạo nhân sự: Quản lý và đào tạo nhân sự có nhiệm vụ liên quan đến phân công công việc, lập lịch làm việc và đào tạo nhân viên mới. Cũng bao gồm trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của nhân viên, đánh giá năng lực của họ và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự.

4. Điểm sáng nổi bật trong ngành quản lý nhà hàng khách sạn

Hãy cùng bắt đầu khám phá một số điểm sáng nổi bật trong ngành quản lý nhà hàng khách sạn trước khi chúng ta đi sâu vào các hạn chế và thử thách nghề nghiệp.

Ngành này có cơ hội việc làm đa dạng và không yêu cầu kinh nghiệm

Cơ hội trải nghiệm và khám phá môi trường mới: Làm việc trong ngành này mở ra cánh cửa trải nghiệm toàn cầu và giúp cho sự phát triển, hiểu biết về văn hóa, nhu cầu của thị trường quốc tế.

Làm việc trong ngành này mở ra cánh cửa trải nghiệm toàn cầu và giúp cho sự phát triển, hiểu biết về văn hóa, nhu cầu của thị trường quốc tế. Phát triển tư duy nhạy bén và giải quyết vấn đề hiệu quả: Môi trường làm việc trong nhà hàng và khách sạn giúp phát triển kỹ năng tư duy logic và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp đến từ mọi khách hàng.

Môi trường làm việc trong nhà hàng và khách sạn giúp phát triển kỹ năng tư duy logic và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp đến từ mọi khách hàng. Mức thưởng và phúc lợi hấp dẫn: Mặc dù lương khởi điểm không cao, nhưng mức thưởng và phúc lợi trong ngành thường rất hấp dẫn, đặc biệt vào các dịp lễ hay Tết.

Mặc dù lương khởi điểm không cao, nhưng mức thưởng và phúc lợi trong ngành thường rất hấp dẫn, đặc biệt vào các dịp lễ hay Tết. Phát triển bản thân với môi trường chuyên nghiệp: Làm việc tại các khách sạn lớn mang lại môi trường chuyên nghiệp, giúp phát triển kỹ năng làm việc và mở rộng mối quan hệ cá nhân.

Làm việc tại các khách sạn lớn mang lại môi trường chuyên nghiệp, giúp phát triển kỹ năng làm việc và mở rộng mối quan hệ cá nhân. Cơ hội việc làm đa dạng và không yêu cầu kinh nghiệm: Ngành này cung cấp nhiều cơ hội việc làm mà không yêu cầu nhiều kinh nghiệm trước đó, chỉ cần đào tạo tốt từ các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp nghề.

5. Nhược điểm của ngành quản lý nhà hàng khách sạn

Bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ có những nhược điểm và thử thách riêng. Việc bạn cần làm bây giờ chính là tiếp tục tìm hiểu những nhược điểm đó và học cách làm quen trước khi bước chân vào ngành quản lý nhà hàng khách sạn.

5.1. Áp lực thời gian và sức khỏe

Trong ngành quản lý nhà hàng khách sạn, áp lực về thời gian và sức khỏe là một vấn đề đầu tiên và đặc biệt cần được quan tâm. Thay vì làm việc theo giờ cố định như trong một công việc văn phòng thông thường, nhân viên trong ngành này thường phải làm việc theo các ca làm việc khác nhau như ca sáng, ca chiều, ca đêm và thậm chí ca gãy.

Nhân viên trong ngành này thường phải làm việc theo các ca làm việc khác nhau

Bởi tính chất của công việc có những tình huống như tăng ca trong các giờ cao điểm, làm việc vào ban đêm, và thời gian ăn uống không điều độ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và cả đồng hồ sinh học của nhân viên. Điều này có thể gây ra căng thẳng, mệt mỏi và làm đảo lộn nếp sống sinh hoạt hàng ngày.

5.2. Áp lực về tinh thần

Ngành quản lý nhà hàng khách sạn đòi hỏi một khả năng kiên nhẫn và sức bền tinh thần đáng kể. Điều này do tính chất của công việc bạn phải liên tục giao tiếp và xử lý tình huống với khách hàng. Trong một ca làm việc, bạn có thể phải đối mặt với nhiều trường hợp khác nhau như khách hàng phàn nàn về chất lượng dịch vụ hoặc cố tình tìm cách lợi dụng để được miễn phí.

Ngành quản lý nhà hàng khách sạn đòi hỏi một khả năng kiên nhẫn và sức bền

Các tình huống khó khăn như vậy đòi hỏi bạn phải có khả năng giải quyết một cách triệt để, và thường xuyên đòi hỏi sự linh hoạt và kiên nhẫn. Đôi khi, đây có thể làm bạn cảm thấy đau đầu và căng thẳng. Tuy nhiên, để thành công trong ngành này, sự bền bỉ tinh thần là vô cùng quan trọng. Đồng thời, việc duy trì tinh thần lạc quan và tìm kiếm hỗ trợ từ đồng nghiệp cũng có thể giúp bạn vượt qua những thách thức một cách hiệu quả.

5.3. Dễ nản khi mới bắt đầu

Nhiều người có xu hướng nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, họ sẽ ngay lập tức trở thành quản lý và đảm nhận các vị trí cao cấp trong ngành khách sạn và nhà hàng. Tuy nhiên, sự hiểu lầm này thường dẫn đến thất vọng khi họ không thể tìm được công việc phù hợp với năng lực của mình ngay từ đầu. Hoặc phải bắt đầu từ các vị trí thấp như phục vụ bàn, dọn phòng, dù đã có trình độ học vấn cao.

Bắt đầu làm việc từ các vị trí cơ bản là cơ hội để bạn học hỏi và tích lũy kinh nghiệm

Tuy nhiên, quan điểm này cần phải được thay đổi. Bắt đầu làm việc từ các vị trí cơ bản là cơ hội để bạn học hỏi và tích lũy kinh nghiệm quý báu. Mỗi công việc, dù nhỏ nhưng đều mang lại những bài học quý giá về cách làm việc, giao tiếp và quản lý. Điều quan trọng là không nên từ bỏ và tiếp tục nỗ lực để phát triển bản thân.

6. Mức thu nhập đối với ngành quản lý nhà hàng khách sạn là bao nhiêu?

Mức lương trong ngành quản lý nhà hàng khách sạn thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí công việc, kinh nghiệm, và quy mô công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức lương khởi điểm thường dao động như sau:

Cấp nhân viên: 6-8 triệu VNĐ/ tháng

Cấp quản lý: 15-20 triệu VNĐ/ tháng

Để đạt được mức lương mong muốn, bạn có thể thảo luận và đàm phán với nhà tuyển dụng để đảm bảo mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của mình nhé!

Xem thêm: Chi Tiết Lời Dẫn Chương Trình Giao Lưu Văn Nghệ Hay Giúp Giữ Chân Khán Giả

Thông qua bài viết trên, bạn sẽ có thêm thật nhiều thông tin hữu ích để chuẩn bị cho chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn trong tương lai. Và mong rằng bạn sẽ chuẩn bị kiến thức cùng nền tảng thật vững chắc để theo đuổi đam mê trong nghề này nhé!