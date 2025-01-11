1. Quản trị khách sạn là gì?

Hiểu được quản trị khách sạn là gì sẽ giúp bạn định hướng được nghề nghiệp trong tương lai

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, quản trị khách sạn là một trong những ngành nghề hot nhất hiện nay mang lại mức thu nhập hấp dẫn cho người lao động. Tuy nhiên, thực tế, ít ai hiểu rõ quản trị khách sạn là gì?

Quản trị khách sạn thực chất là quá trình quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày của khách sạn. Đồng thời lên kế hoạch phát triển và cải thiện dịch vụ để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Với sự phát triển của ngành du lịch và dịch vụ lưu trú, ngành quản trị khách sạn đang trở thành một điểm nóng trong nền kinh tế, thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các cá nhân và doanh nghiệp. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành này cũng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và tiềm năng tăng thu nhập cho những người làm việc trong lĩnh vực này.

2. Yêu cầu của ngành quản trị khách sạn

Khi đã hiểu rõ quản trị khách sạn là gì, nếu có nhu cầu theo học ngành này, bạn cần phải nắm được những yêu cầu của ngành quản trị khách sạn mà một quản lý cần phải có như:

2.1. Nắm vững kiến thức chuyên môn

Để thành công trong ngành quản trị khách sạn, bạn cần nắm vững kiến thức chuyên môn và có khả năng quản lý chuyên nghiệp

Để thành công trong ngành quản trị khách sạn, việc hiểu rõ quản trị khách sạn là gì và nắm vững kiến thức chuyên môn là vô cùng quan trọng. Hiểu biết sâu sắc về quản lý tổ chức, quản lý tài chính, quản lý nhân sự và các khía cạnh khác của hoạt động khách sạn là cần thiết để điều hành khách sạn một cách hiệu quả.

Kiến thức này không chỉ giúp người quản lý khách sạn đưa ra các quyết định chiến lược hiệu quả mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về nhu cầu của thị trường và mong muốn của các khách hàng.

Ngoài ra, việc nắm vững kiến thức về ngành du lịch và dịch vụ lưu trú như xu hướng và công nghệ mới cũng giúp bạn thích nghi và phát triển các chiến lược phù hợp để cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

2.2. Có kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt là một yếu tố không thể thiếu trong ngành quản trị khách sạn. Kỹ năng giao tiếp bao gồm khả năng lắng nghe tốt, sử dụng ngôn ngữ hình thể và ngôn từ phù hợp cũng như khả năng thể hiện ý kiến một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Bằng cách này, quản lý khách sạn có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, giải quyết các tình huống khó khăn và xử lý phàn nàn một cách hiệu quả. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp tốt cũng giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đội ngũ nhân viên, tạo ra sự đồng thuận và sự hợp tác trong công việc hàng ngày. Do đó, có kỹ năng giao tiếp tốt cũng là yếu tố quyết định đến sự thành công trong ngành này.

2.3. Kỹ năng quản lý và phân bổ thời gian

Ngành quản trị khách sạn đòi hỏi nhân viên phải có khả năng quản lý thời gian hiệu quả

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả là một trong những yếu tố cốt lõi mà nhân viên ngành quản trị khách sạn cần phải có. Trong môi trường hoạt động đa dạng và đầy áp lực như ngành dịch vụ lưu trú, việc quản lý thời gian một cách hiệu quả là chìa khóa để đảm bảo mọi hoạt động khách sạn diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.

Quản lý khách sạn phải biết ưu tiên công việc, phân chia thời gian một cách hợp lý giữa các nhiệm vụ ưu tiên và cần thiết. Bạn cũng cần biết cách ứng phó với những tình huống khẩn cấp và đối phó với những thay đổi một cách linh hoạt và nhanh chóng. Bằng cách này, bạn sẽ đảm bảo rằng các dịch vụ và tiện ích của khách sạn được cung cấp đúng hẹn và đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.

Ngoài ra, kỹ năng quản lý thời gian còn giúp quản lý khách sạn duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, giúp bạn giữ được sự cân đối về sức khỏe và tinh thần trong quá trình làm việc.

2.4. Chịu được áp lực công việc

Hiểu được quản trị khách sạn là gì, chắc hẳn bạn cũng nắm được những áp lực của ngành này rồi đúng không. Hiện nay số lượng khách sạn xuất hiện ngày càng nhiều và cạnh tranh ngày càng gay gắt, do đó quản lý khách sạn phải đối mặt với nhiều thách thức và tình huống khó khăn hàng ngày.

Điều này đòi hỏi bạn phải có khả năng giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và linh hoạt, đồng thời duy trì sự sáng suốt và tự tin trong mọi tình huống. Không chỉ vậy, bạn còn phải làm việc dưới áp lực thời gian và kỳ vọng của khách hàng, nhân viên và các bên liên quan khác.

Tuy nhiên, khả năng chịu áp lực không chỉ đơn thuần là sự kiên nhẫn và bền bỉ trước những tình huống khó khăn. Quản lý khách sạn cũng cần biết cách quản lý stress và tìm ra các cách để truyền tải tinh thần làm việc tràn đầy năng lượng đến đội ngũ nhân viên cấp dưới.

2.5. Khả năng sáng tạo và linh hoạt

Làm ngành quản trị khách sạn, bạn cần có khả năng sáng tạo và thích ứng linh hoạt

Khả năng sáng tạo và linh hoạt là yêu cầu cần thiết trong ngành auản trị khách sạn sau khi đã biết quản trị khách sạn là gì. Trong một môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh và thay đổi nhanh chóng như ngành dịch vụ lưu trú, người quản lý khách sạn cần phải có khả năng đổi mới và tìm ra các giải pháp sáng tạo để nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp.

Sự sáng tạo cho phép bạn tạo ra các dịch vụ mới và phát triển chiến lược tiếp thị sáng tạo để thu hút và giữ chân khách hàng. Ngoài ra, khả năng linh hoạt giúp bạn thích nghi với các thay đổi nhanh chóng trong thị trường, điều chỉnh kế hoạch và chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt và hiệu quả.

Xem thêm: Quản trị khách sạn học trường nào? Điểm tên những ngôi trường đáng giá nhất Việt Nam

3. Cơ hội việc làm ngành quản trị khách sạn

Sau khi đã hiểu quản trị khách sạn là gì, để biết được vì sao quản trị khách sạn được coi là một trong những ngành nghề hot nhất hiện nay, bạn có thể xem qua những cơ hội việc làm và thực trạng thất nghiệp của sinh viên ngành này hiện nay:

3.1. Ngành quản trị khách sạn ra trường làm gì?

Ngành quản trị khách sạn mở ra cơ hội làm việc với mức lương hấp dẫn

Ngành quản trị khách sạn mở ra một loạt các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ lưu trú. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên trong ngành này có thể theo đuổi các vị trí như:

Nhân viên buồng phòng

Nhân viên lễ tân

Quản lý khách sạn: Quản lý điều hành hoặc quản lý các bộ phận như lễ tân, buồng phòng, nhà hàng hoặc spa

Nhân viên tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo trong khách sạn

Quản lý nhà hàng

Chuyên viên đào tạo tại khách sạn, resort và các nhà hàng

Quản lý quá trình mua sắm và cung ứng hàng hóa cho nhà hàng hoặc khách sạn.

Nhân viên marketing thực hiện các chiến lược tiếp thị và quảng cáo để quảng bá và phát triển thương hiệu của khách sạn,....

Nói chung, sau khi tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn, bạn có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau từ nhân viên cho đến quản lý. Những công việc này không chỉ đem lại thu nhập ổn định mà còn mở ra cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong một ngành có tiềm năng và đa dạng như ngành Quản trị khách sạn.

3.2. Ngành quản trị khách sạn có dễ xin việc không?

Ngành quản trị khách sạn là một trong những ngành dễ xin việc nhất vì nhu cầu tuyển dụng cao

Ngành quản trị khách sạn là một trong những ngành đòi hỏi nguồn nhân lực cao và dễ xin việc nhất tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh. Thống kê cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong ngành du lịch và dịch vụ lưu trú đang tăng cao, với ước tính lên đến gần 40 nghìn lao động mỗi năm.

Tuy nhiên, cấp quản lý trong ngành này đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng và rất nhiều khách sạn và nhà hàng phải thuê quản lý nước ngoài do thiếu hụt nhân sự quản lý trong nước. Đây là cơ hội lớn cho những người tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn ở hiện tại và tương lai.

Thêm vào đó, không chỉ có cấp quản lý mà cả nhân sự cấp nhân viên cũng đang thiếu hụt nhân lực và không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong ngành. Do đó, nếu bạn đang phân vân không biết quản trị khách sạn là gì, ra trường có dễ xin việc không thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì nhu cầu tuyển dụng trong ngành này rất lớn và đang ngày càng tăng cao.

3.3. Tỷ lệ thất nghiệp ngành quản trị khách sạn

Với cơ hội việc làm rộng mở, tỷ lệ thất nghiệp ngành quản trị khách sạn được kỳ vọng ở mức thấp trong tương lai. Cụ thể, sau thời gian chao đảo do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ. Hơn 65% doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã hoạt động trở lại vào năm 2022 và có xu hướng tăng cường tuyển dụng nguồn nhân lực.

Sự gia nhập của nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế vào thị trường Việt Nam cũng là một tín hiệu tích cực, cho thấy sự phát triển và tiềm năng của ngành du lịch trong nước. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho các ứng viên trong ngành quản trị khách sạn.

Với việc xuất hiện nhiều dự án khách sạn mang thương hiệu quốc tế ở các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, ngành quản trị khách sạn sẽ có nhiều vị trí quản lý và nhân viên mới được tạo ra. Do đó, với sự phục hồi của ngành du lịch và sự gia tăng cầu tuyển dụng, tỷ lệ thất nghiệp trong ngành quản trị khách sạn được kỳ vọng sẽ giảm và duy trì ở mức thấp trong thời gian tới.

4. Quản trị khách sạn lương bao nhiêu?

Mức lương ngành quản trị khách sạn dao động từ 5 triệu đồng - 100 triệu đồng tùy vào vị trí và kinh nghiệm

Hiểu rõ quản trị khách sạn là gì, ra trường làm gì, vấn đề tiếp theo mà nhiều người quan tâm là quản trị khách sạn lương bao nhiêu. Thực tế, mức lương trong ngành Quản trị khách sạn có thể biến động tùy thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí công việc, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, quy mô của khách sạn và địa điểm làm việc.

Dưới đây là bảng lương ngành quản trị khách sạn cho từng vị trí mà bạn có thể tham khảo:

Vị trí Mức lương/ tháng Nhân viên lễ tân 5.000.000 đồng - 10.000.000 đồng Quản lý bộ phận 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng Giám đốc khách sạn 30.000.000 đồng - 100.000.000 đồng Chuyên viên tổ chức sự kiện 7.000.000 đồng - 15.000.000 đồng Chuyên viên đào tạo 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng

5. Mặt trái của ngành quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn được đánh giá là một trong những ngành nghề hot nhất hiện nay, tuy nhiên nó cũng có nhiều mặt trái. Ngoài tìm hiểu quản trị khách sạn là gì, bạn cũng cần nắm rõ những mặt trái của ngành này để chuẩn bị tinh thần bước vào thị trường lao động.

Mặt trái của ngành quản trị khách sạn bao gồm áp lực công việc cao, yêu cầu làm việc linh hoạt và thời gian làm việc không đều đặn. Cạnh tranh khốc liệt và khó khăn trong việc duy trì chất lượng dịch vụ cũng là những thách thức mà nhân viên và quản lý trong ngành này phải đối mặt hàng ngày.

Xem thêm: Room Service là gì? Những thông tin cần biết về Room Service trong khách sạn

6. Quản trị khách sạn nên học trường nào?

Sau khi hiểu rõ về quản trị khách sạn là gì, nếu có nhu cầu theo học ngành này nhưng chưa biết nên chọn trường nào thì bạn có thể tham khảo danh sách trường đào tạo chuyên ngành quản trị khách sạn tốt nhất dưới đây:

6.1. Học quản trị khách sạn trường nào Hà Nội

Trường Đại học Ngoại Thương là một trong những trường có chất lượng đào tạo ngành quản trị khách sạn tốt nhất

Tại Hà Nội, bạn có thể theo học ngành quản trị khách sạn tại các trường Đại học sau:

Trường Đại học Ngoại Thương

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Trường Đại học Mở Hà Nội

Trường Đại học Thương Mại

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,...

6.2. Học quản trị khách sạn trường nào TP. Hồ Chí Minh

Tại TP. Hồ Chí Minh, bạn có thể đăng ký học ngành quản trị khách sạn tại các trường Đại học sau:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Trường Đại học RMIT

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Trường Đại học Tài chính - Marketing,....

Hiểu rõ quản trị khách sạn là gì sẽ giúp bạn định hướng được ngành học và công việc trong tương lai. Mặc dù ngành quản trị khách sạn mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp và tiềm năng phát triển nhưng cũng đồng thời đặt ra những thách thức và áp lực không nhỏ đối với những ai hoạt động trong lĩnh vực này.