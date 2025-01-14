Quản trị nhân sự là gì? Khám phá tiềm năng, nắm bắt cơ hội

1. Quản trị nhân sự là gì?

Có lẽ hơn 1 lần chúng ta đều đã nghe đến khái niệm quản trị nhân sự. Tại bất cứ cơ quan, công ty nào cũng đều có nhân viên hành chính nhân sự. Vậy ngành này là gì và làm những công việc gì?

1.1. Khái niệm quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự chính là thuật ngữ dùng để mô tả công tác quản lý nhân sự. Những người làm trong ngành này sẽ chịu trách nhiệm chính về nhân sự của doanh nghiệp. Họ sẽ điều phối, quản lý nhân sự theo kế hoạch phù hợp với định hướng doanh nghiệp. Từ đó, đảm bảo nguồn lực con người thật vững chắc, tạo nền tảng để doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Quản trị nhân sự là vị trí đảm nhiệm tất cả các công tác về nhân sự trong doanh nghiệp

1.2. Các công việc chính của người làm quản trị nhân sự là gì?

Người làm công tác nhân sự có rất nhiều việc phải làm. Có thể nói, họ “bao thầu” tất cả các công việc liên quan đến nhân sự trong doanh nghiệp:

Tuyển dụng nhân sự theo từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Đào tạo, phát triển và hoạch định nguồn nhân sự. Đảm bảo nhân sự có sự chuyên nghiệp theo thời gian, đáp ứng tốt nhất nhu cầu doanh nghiệp.

Bố trí, luân chuyển nhân sự theo đúng trình độ chuyên môn, khả năng linh hoạt. Đảm bảo từng vị trí, từng phòng ban đều có nhân sự đủ, chất lượng, phù hợp. Qua đó cũng nâng cao sự hài lòng của nhân sự với công việc, công ty, thúc đẩy tinh thần cống hiến của nhân sự.

Đánh giá hiệu suất nhân sự để đưa ra chính sách lương thưởng, phụ cấp phù hợp cho từng nhân sự.

Quản lý các chính sách nhân sự của doanh nghiệp và áp dụng nó một cách hiệu quả. Đây là chế độ đãi ngộ liên quan đến vật chất và tinh thần, mục tiêu xây dựng mối quan hệ bền vững với nhân viên.

Kiểm tra nhân sự, giám sát nhân sự làm việc và đánh giá năng lực nhân sự qua từng giai đoạn

Quản lý lương, phúc lợi, kiểm tra và đánh giá ngày phép, chế độ thai sản, sinh nhật, lễ tết, thưởng KPI…

Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin nhân sự, không để lộ ra bên ngoài, mang lại môi trường làm việc an toàn và hiệu quả nhất cho người lao động.

Tuyển dụng là một trong những công việc điển hình của người làm nhân sự

2. Vai trò và tầm quan trọng của quản trị nhân sự doanh nghiệp

Nhân sự là tài nguyên chính của doanh nghiệp, là nền tảng cơ sở để doanh nghiệp hoạt động. Vì vậy, cuộc chiến giành nhân tài giữa các doanh nghiệp chưa bao giờ kết thúc. Nếu có chuyên viên quản trị nhân sự giỏi, doanh nghiệp có thể tối ưu được chất lượng nguồn nhân sự của mình.

Người làm nhân sự có rất nhiều vai trò, trong đó 4 vai trò dưới đây được xem là quan trọng nhất:

2.1. Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp

Chuyên viên quản trị nguồn nhân sự sẽ tuyển dụng, phân bổ, đào tạo nhân viên vào từng vị trí và phòng ban cụ thể. Họ sẽ hoạch định nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Từ đó cũng sẽ có kế hoạch sử dụng lao động một cách hợp lý. Doanh nghiệp sẽ có được đội ngũ nhân lực với năng lực và phẩm chất phù hợp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh.

2.2. Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững

Nhân viên quản trị nguồn nhân sự đóng góp công sức rất lớn trong việc thúc đẩy doanh nghiệp phát triển:

Đào tạo và phát triển nhân lực, kiến tạo môi trường làm việc hiệu quả để tăng năng suất lao động, cải thiện hiệu quả lao động.

Giảm chi phí đáng kể cho doanh nghiệp thông qua quá trình tuyển dụng, đào tạo, sa thải hợp lý, đúng quy trình.

Tăng cường sự cạnh tranh cho doanh nghiệp với các chính sách giữ chân nhân tài, tạo điều kiện làm việc lý tưởng cho nhân sự.

Những người làm quản trị nhân sự góp phần không nhỏ trong việc phát triển của doanh nghiệp

2.3. Góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, có bản sắc riêng

Một doanh nghiệp thành công cần phải có văn hóa riêng với các đặc trưng nhất định. Thông qua các hoạt động nhân sự, người làm quản trị nhân sự sẽ góp phần xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp:

Truyền thông nội bộ để nhân viên có được nhận thức tốt nhất về doanh nghiệp.

Tổ chức các hoạt động để gắn kết nhân viên với doanh nghiệp

Xây dựng quy định và chính sách phù hợp. Xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp, phù hợp đặc thù doanh nghiệp, giúp nhân viên cảm thấy thoải mái và phát huy tối đa năng lực.

2.4. Đảm bảo các quyền lợi của người lao động

Không những là nhân tố quan trọng với sự phát triển doanh nghiệp, người làm quản trị nguồn nhân lực còn rất quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi người lao động. Quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động sẽ được tôn trọng, được doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, chu toàn nhất.

3. Đánh giá tiềm năng và cơ hội của ngành quản trị nhân sự

Tìm hiểu về mô hình hoạt động của các doanh nghiệp lớn, chúng ta sẽ thấy được vai trò quan trọng của vị trí này. Bộ phận quản trị nhân sự luôn là bộ phận trọng tâm của doanh nghiệp. Bộ phận này được đầu tư rất nhiều để đảm bảo vận hành hiệu quả, mang lại sự ổn định cho doanh nghiệp.

Có thể thấy, các tập đoàn hàng đầu thế giới như Amazon, facebook, Google… Đều có chính sách nhân sự vô cùng tối ưu và hiệu quả. Không khó để thấy được vì sao họ được đánh giá là có môi trường làm việc tốt nhất trên thế giới.

Hoạt động nhân sự sẽ giúp tăng cường năng suất lao động, giữ chân nhân tài. Với doanh nghiệp, đó là tiền đề để mở ra một môi trường lao động tuyệt vời. Với người lao động, đó là cơ hội để được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, đãi ngộ tốt. Với nền kinh tế, đó là nền tảng cho một xã hội phát triển bền vững và hiệu quả.

Cơ hội việc làm của ngành nhân sự vô cùng rộng mở. Hiện nay, hầu hết tất cả các doanh nghiệp đều có bộ phận nhân sự. Có thể tham khảo một số vị trí nhân sự phổ biến như:

Hành chính nhân sự

Chuyên viên tuyển dụng

Chuyên viên quản lý và đào tạo nhân sự

Chuyên viên phụ trách lương thưởng và chính sách

Chuyên viên truyền thông nội bộ

Cơ hội việc làm của ngành nhân sự rất rộng mở

4. Làm thế nào để trở thành 1 chuyên viên nhân sự giỏi?

Có rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp để bạn gắn bó với ngành nhân sự. Điều quan trọng là phải rèn luyện các tố chất cũng như kỹ năng chuyên môn cần thiết cho công việc.

4.1. Yêu cầu chuyên môn

Kiến thức về lĩnh vực quản trị nhân sự, hiểu rõ bản chất và mối liên hệ giữa nhân sự và doanh nghiệp. Nắm vững các chính sách và quyết định sẽ ảnh hưởng đến nhân sự để có định hướng đúng đắn nhất.

Hiểu rõ kỹ năng, phương pháp quản lý nhân sự đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Cập nhật các tin tức cũng như xu hướng trong lĩnh vực quản trị nhân viên. Từ đó áp dụng và tối ưu hóa nguồn nhân sự cho doanh nghiệp.

Không ngừng tham gia các khóa học và đào tạo quản trị để nâng cao kỹ năng chuyên môn, phục vụ công việc theo cách tốt nhất.

4.2. Yêu cầu kỹ năng

Kỹ năng nhân sự để hiểu và áp dụng hiệu quả chiến lược quản lý nhân sự, định hướng phát triển. Đảm bảo các chính sách đào tạo, thiết lập văn hóa doanh nghiệp…

Kỹ năng giao tiếp để hiểu rõ ứng viên và nhân viên, hiểu rõ tính chất công việc của nhân sự để đưa ra lời khuyên và những tư vấn phù hợp.

Kỹ năng thuyết phục để thương thuyết với nhân viên và cấp trên. Có kỹ năng thuyết phục, người làm công tác tuyển dụng mới có thể tuyển dụng được nhân tài. Nghe, hiểu được quan điểm người khác, đưa ra các lý luận logic để giúp công ty ngày càng phát triển hiệu quả hơn.

Kỹ năng phân tích tình huống, phân tích dữ liệu để có quyết định nhân sự chính xác.

Kỹ năng lãnh đạo.

Kỹ năng quản lý.

Sự tỉ mỉ, cẩn trọng, công tâm, chính trực.

Sự kiên trì và linh hoạt trong công việc. Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm hiệu quả.

Có thể thấy, ngoài kỹ năng chuyên môn thì kỹ năng mềm cũng rất quan trọng. Người làm nhân sự phải thực sự là những người tinh tế, thấu hiểu và thông suốt. Họ chính là nhân tố quyết định đến chất lượng nhân sự của doanh nghiệp. Vì vậy, muốn làm tốt nghề này, bản thân bạn phải thực sự yêu thích và có kỹ năng đáp ứng công việc.

Người làm nhân sự cần có nhiều kỹ năng, đặc biệt là giao tiếp, thuyết phục

5. Một số trường đào tạo quản trị nhân sự lớn, uy tín

Là một ngành hot, nên hiện nay có rất nhiều trường đào tạo quản trị nhân sự. Nếu bạn đang tìm kiếm một trường đào tạo chất lượng và uy tín thì tuyệt đối không thể bỏ qua top 10 dưới đây:

Đại học Thương Mại

Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại học Kinh tế TPHCM

Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học Lao động - Xã Hội

Đại học Mở

Đại học RMIT

Đại học Hoa Sen

Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Đại học Kinh tế Tài Chính

Có thể thấy, quản trị nhân sự thực sự là một ngành nghề quan trọng và hấp dẫn. Thu nhập của ngành này cũng rất cao, nhiều cơ hội việc làm. Quản trị nhân sự đóng vai trò cốt lõi trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, ngành này khó có thể mai một như một số ngành nghề đã bão hòa khác trên thị trường.

