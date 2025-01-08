Quy định về bậc lương đại học và cách tính bậc lương mới nhất

1. Bậc lương đại học là gì?

Bậc lương đại học là số bậc lương thăng tiến trong từng khung lương của giảng viên, trợ lý trong hệ thống đại học. Theo quy định, mỗi bậc lương sẽ tương ứng với một hệ số lương nhất định, bậc lương đại học thường dao động từ bậc 6 đến bậc 8 tuỳ theo chức danh nghề nghiệp của giảng viên hạng I, hạng II, hạng III.

Mức đãi ngộ không chỉ đảm bảo quyền và lợi ích của giảng viên mà còn giúp thúc đẩy hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trình độ,... nói riêng của giảng viên và sinh viên nói chung.

Bậc lương đại học là một thuật ngữ dùng để chỉ số lượng các mức thăng tiến về tiền lương của giảng viên Đại học

2. Các bậc lương đại học cập nhật mới nhất

Dưới đây là các bậc lương đại học mới nhất để các bạn tham khảo, cụ thể, hệ số bậc lương đại học sẽ như sau:

Hệ số lương bậc 1 đại học : Áp dụng hệ số lương công chức A3 và A3.1 từ 6,2 đến 8,0.

Hệ số lương bậc 2 đại học : Áp dụng hệ số lương công chức A2 và A2.1 từ 4,4 đến 6,78.

Hệ số lương bậc 3 đại học, trợ lý hạng III: Hệ số lương viên chức hạng A1 từ 2,34 đến 4,98.

Hệ số thù lao ở trường đại học bậc 4 đối với giảng viên bậc 1, bậc 2, bậc 3 lần lượt là:

Bậc I : Hệ số thanh toán là 7,28

Bậc II : Hệ số lương là 5,42

Bậc III: Hệ số thanh toán là 3,33

Để tăng mức lương của các trường đại học và hệ số thù lao của trường đại học, giảng viên không chỉ phải có thâm niên làm việc mà còn phải có kết quả tốt trong công việc.

Các bậc lương đại học gồm: Bậc 1, bậc 2, bậc 3

3. Cách tính bậc lương đại học cho giảng viên, công chức viên

Công thức tính tiền lương đại học cho giảng viên, công chức viên:

Lương = Hệ số lương x Lương cơ bản

Tại thời điểm 30/06/2023, hệ số lương, mức lương đại học trong đơn vị sự nghiệp nhà nước trên cơ sở mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Mức lương dự kiến với mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng (từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 theo Nghị quyết của Quốc hội).

Như vậy, nếu người lao động có mức lương bậc 4 tại trường đại học sẽ được hưởng 4.961.000 đồng/tháng đến ngày 30/06/2023 sẽ tăng lên 5.994.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2023 theo chính sách lương thưởng mới.

4. Nguyên tắc để xây dựng bảng lương bậc đại học

Bên cạnh thang lương và hệ số lương, còn có một số quy định khác không chỉ áp dụng cho thang lương theo của giảng viên đại học chính quy mà còn là cơ sở cho việc sử dụng thang lương của nhiều tổ chức ngoài ngành.

Lương khởi điểm của giảng viên đại học không được thấp hơn mức quy định của Chính phủ.

Khi xây dựng, thay đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp.

Thông báo công khai và gửi xác minh cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Yếu tố tiền lương sẽ phục thuộc vào mức độ phức tạp của quản lý chứ không chỉ phụ thuộc vào công việc thực tế, hay trình độ của người lao động và phải được xây dựng một cách bình đẳng, công bằng.

Thường xuyên rà soát bảng lương sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Công việc có điều kiện lao động nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại phải được trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động bình thường.

Tìm hiểu các nguyên tắc cụ thể để xây dựng bậc lương đại học

Xem thêm: Bật Mí Mức Lương Nhân Viên Ngân Hàng Các Vị Trí: Có Thực Sự Khủng Như Lời Đồn?

5. Khi nào được xét nâng bậc lương trước thời hạn?

Theo quy định, cứ sau 3 năm giữ nguyên bậc lương, người lao động sẽ được xét nâng bậc lương thường xuyên. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp nhân viên sẽ được thăng chức trước thời hạn.

Thông tư 08/2013/TT-BNV quản lý chế độ nâng bậc lương thường xuyên của công chức, viên chức, cán bộ và người lao động trong môi trường giáo dục hiện nay, trong đó phân định rõ đối tượng được hưởng và mức hưởng. Theo Nghị định 204/2004/NĐ - CP của pháp luật có thể được cập nhật trước nếu đáp ứng các tiêu chí sau:

5.1. Đối với các quan chức

Được đơn vị công tác hoặc cơ quan công tác đánh giá nhiệm vụ được giao, hay công việc thực hiện đạt từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đối với trường hợp khả năng còn hạn chế thì cũng nên đánh giá thực hiện nhiệm vụ trước khi công nhận.

Không vi phạm hoặc không bị xử lý vi phạm, kỷ luật bằng một trong 3 hình thức khiển trách, cảnh báo hoặc buộc thôi việc.

5.2. Đối với cán bộ, công nhân viên

Được đơn vị công tác hoặc cơ quan công tác đánh giá nhiệm vụ được giao, công việc thực hiện đạt từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Không vi phạm hoặc không bị xử lý vi phạm, kỷ luật bằng một trong ba hình thức khiển trách, cảnh báo hoặc buộc thôi việc.

Tỷ lệ tăng thù lao trước thời hạn quy định tại Điều 2 của thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 là 1/10. Điều này có nghĩa là cứ 10 người trong biên chế thì sẽ có 1 người được nâng lên tạm ứng lương do có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc.

Cứ sau 3 năm giữ nguyên bậc lương, người lao động sẽ được xét nâng bậc lương

5.3. Thứ hạng và thời hạn đạt điểm tuyệt đối

Đối với bằng cấp, học vị yêu cầu đào tạo từ cao đẳng trở lên, thời hạn công nhận viên chức loại 1, 2, 3,... có thành tích xuất sắc chậm nhất là 06 năm.

Đối với các văn bằng giáo viên, chức danh yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống, thời hạn để công nhận là 4 năm cuối.

Đối với những người hưởng lương, có thể xem xét tăng lương trước dựa trên hiệu quả công việc trong 6 năm gần nhất.

6. Phụ cấp vượt khung bậc lương đại học tính như thế nào?

Phụ cấp thâm niên vượt khung cho bậc lương đại học là 5%, từ năm thứ 4 trở đi mỗi năm được tính thêm 1%. Đây là chế độ của Nhà nước cho cán bộ, nhân viên tại những nơi công tác nhằm khích lệ tinh thần. Chế độ phụ cấp vượt khung còn nhằm mục đích hướng đến việc giúp nhân viên yên tâm làm việc và cố gắng phát huy những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình công tác.

Viên chức, người lao động hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi đạt đến bậc cao nhất của khung lương cấp bậc hoặc chức vụ. Họ sẽ yên tâm tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ và chức trách được giao.

Tóm lại, tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung:

Giữ bậc lương cuối cùng đủ 03 năm (đủ 36 tháng).

Hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan, và đơn vị sử dụng viên chức.

Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh báo, cách chức hoặc không bị bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử.

Xem thêm: Bật Mí Mức Lương Ngành Luật Kinh Tế Mới Nhất 2024? Con Số Sẽ Khiến Bạn Bất Ngờ

Trên đây là toàn bộ bậc lương đại học mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng các kiến thức này của job3s sẽ giúp bạn hiểu hơn về quy định, cách tính bậc lương mới nhất và nguyên tắc xây dựng bậc lương đại học.