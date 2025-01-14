Sale là gì? Tất tần tật những điều cần biết về công việc của nhân viên sale

1. Sale là gì?

Sale là khái niệm khá quen thuộc, được sử dụng rất rộng rãi hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu bản chất sale là gì.

Sale là khái niệm để chỉ vị trí nhân viên kinh doanh, phụ trách bán hàng cho doanh nghiệp. Đây là bộ phận quan trọng, đóng vai trò chủ yếu và trực tiếp góp phần thúc đẩy doanh thu cho công ty.

Không chỉ là người trực tiếp tư vấn, gợi ý cũng như giải đáp thắc mắc, dịch vụ cho khách hàng, nhân viên sale còn là người giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới. Bên cạnh đó, họ còn là người nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của tệp khách hàng để đưa ra gợi ý phù hợp, tăng khả năng “chốt sale”.

Dù phổ biến nhưng không phải ai cũng hiểu bản chất sale là gì

2. Công việc của nhân viên sale

Không chỉ thắc mắc sale là gì, công việc mà nhân viên ở vị trí này đảm nhiệm cũng là điều mà nhiều người quan tâm. Ngoài công việc bán hàng, thúc đẩy doanh thu, nhân viên sale còn chịu trách nhiệm thực hiện nhiều công việc khác nhau. Cụ thể:

Hiểu rõ và ghi nhớ các thông tin về sản phẩm/ dịch vụ của công ty: khi hiểu rõ về đặc điểm, lợi thế của sản phẩm/ dịch vụ mà công ty cung cấp, nhân viên sale có thể truyền đạt tới khách hàng một cách hiệu quả. Từ đó cũng có thể tăng cao khả năng “chốt sale", gia tăng doanh số.

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm tệp khách hàng tiềm năng: nhân viên sale cũng là người chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, xu hướng tiêu dùng cũng như thị hiếu. Từ đó xác định tệp khách hàng tiềm năng cũng như đưa ra được những phương án làm nổi bật sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Trực tiếp giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm/ dịch vụ: đây là nhiệm vụ chính của nhân viên sale. Họ sẽ là người giới thiệu về tính năng, công dụng cũng như ưu điểm của sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp so với các đối thủ khác trên thị trường.

Đàm phán, thương lượng và cung cấp báo giá: Sau khi tư vấn, nhân viên sale cũng là người trực tiếp thực hiện việc thương lượng và cung cấp báo giá cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng, duy trì sự hài lòng và phát triển mối quan hệ với khách hàng : ngoài việc tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ thì nhân viên sale còn là người duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng. Họ sẽ lắng nghe góp ý, yêu cầu từ phía khách hàng để cải tiến và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ cũng như đem đến trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng.

Lập báo cáo định kỳ gửi cho cấp trên: ngoài các đầu mục công việc liên quan trực tiếp tới khách hàng, nhân viên sale còn chịu trách nhiệm lập báo cáo định kỳ để gửi cho cấp trên. Từ báo cáo định kỳ thì ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng có thể đưa ra đánh giá và tiến hành sửa đổi chiến lược nếu cần.

Nhân viên sale chịu trách nhiệm thực hiện rất nhiều việc khác nhau

3. Tố chất cần có để trở thành nhân viên sale giỏi

Sale là vị trí không yêu cầu quá cao về trình độ chuyên môn hay học vấn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành một nhân viên sale giỏi. Các ứng viên cần sở hữu một số tố chất dưới đây để hoàn thành tốt công việc của nhân viên sale:

Nhạy bén, linh hoạt khi tiếp cận và xử lý vấn đề

Sự nhạy bén, linh hoạt là yếu tố đầu tiên mà nhân viên sales cần có. Nhân viên sales là người trực tiếp giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp. Vì thế nên họ cần sự nhạy bén và linh hoạt để nhận ra cũng như xử lý tình huống khách hàng không hài lòng với sản phẩm/ dịch vụ.

Chịu được áp lực công việc

Biết được sale là gì thì bạn có thể hiểu phần nào áp lực đối với nhân sự ở bộ phận này. Đặc biệt, áp lực về doanh số luôn là vấn đề lớn không chỉ với những nhân viên mới mà ở cả nhân sự đã có kinh nghiệm lâu năm.

Thái độ thân thiện

Luôn giữ thái độ thân thiện là một trong những điều cơ bản mà một nhân viên sale phải có. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng gây thiện cảm với người đối diện, từ đó có thể tìm hiểu nhu cầu và đưa ra những gợi ý phù hợp, tăng khả năng chốt sale.

Học hỏi nhanh, nắm được thông tin sản phẩm, dịch vụ

Khả năng học hỏi nhanh và ghi nhớ tốt cũng là điều mà bạn cần có nếu muốn trở thành nhân viên sale giỏi. Khi đó, bạn có thể giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ tới khách hàng một cách chi tiết hơn, giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách kỹ càng hơn. Đặc biệt, chỉ khi hiểu về sản phẩm và dịch vụ thì bạn mới có thể khiến khách hàng tin tưởng và lựa chọn doanh nghiệp thay vì các đối thủ ngoài kia.

Có sự tự tin và kiên nhẫn

Kiên nhẫn và tự tin là đức tính mà nhân viên sale không thể bỏ qua. Việc tư vấn cho khách hàng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Chính vì thế mà mỗi nhân viên sale cần có sự kiên nhẫn nhất định, luôn giữ sự tự tin để đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Một nhân viên sale giỏi cần sở hữu rất nhiều tố chất

4. Kỹ năng cần có của nhân viên sale là gì?

Không chỉ cần hiểu sale là gì, các công việc cụ thể của vị trí này mà cả yêu cầu đối với nhân sự cũng là điều mà bạn cần nắm chắc. Vậy yêu cầu về kỹ năng cần có đối với nhân viên sale là gì?

Có kỹ năng giao tiếp tốt để dễ dàng trình bày, tư vấn về sản phẩm/ dịch vụ đối với khách hàng.

Kỹ năng đàm phán để thương lượng với khách hàng, tăng khả năng chốt sale để mang về lợi nhuận cao hơn.

Khả năng tiếp nhận và xử lý vấn đề nhanh nhạy để giúp nhân viên sale dễ dàng nhận ra và đưa ra phương án khắc phục phù hợp nhất.

Khả năng tìm kiếm và nhận định khách hàng tiềm năng để có thể mở rộng tệp data, tăng tỷ lệ mua hàng cũng như tăng doanh số.

Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi để hiểu hơn về nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra những sự lựa chọn phù hợp hơn, tăng khả năng chốt sale thành công.

Kỹ năng làm việc nhóm để đảm bảo hiệu quả của cả chiến dịch, nhất là các chiến dịch lớn.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp có thể yêu cầu nhân sự biết ngoại ngữ hoặc đáp ứng yêu cầu cơ bản về khả năng tin học văn phòng. Những kỹ năng này có thể đáp ứng và đảm bảo hiệu quả công việc ở mức cao nhất.

Nhân viên sale cần đáp ứng được các yêu cầu cơ bản để hoàn thành tốt công việc

5. Mức lương trung bình của nhân viên sale hiện nay

Có thể thấy rằng, mức thu nhập của nhân viên sale hiện nay không hề thấp. Mức lương trung bình cũng có sự khác biệt rõ rệt theo kinh nghiệm, lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động cũng như năng lực của từng người. Theo số liệu từ một số chuyên trang, mức lương trung bình của nhân viên sale theo kinh nghiệm dao động như sau:

Nhân viên chưa có kinh nghiệm : lương cơ bản khoảng 4-8 triệu đồng/ tháng, mức thu nhập sẽ khoảng 5-12 triệu đồng tùy theo năng lực mỗi người.

Nhân viên có 1-3 năm kinh nghiệm : lương cơ bản khoảng 5-12 triệu đồng/ tháng. Mức thu nhập thực nhận sẽ khoảng 8-15 triệu hoặc hơn tùy vào năng lực.

Nhân viên từ 3 năm kinh nghiệm trở lên: mức thu nhập có thể đạt 12-25 triệu/tháng.

Các cấp quản lý, lãnh đạo bộ phận: mức thu nhập sẽ hấp dẫn hơn, dao động từ 15 tới 45 triệu đồng hoặc hơn, cùng với đó là một số loại phụ cấp trách nhiệm khác tùy theo từng đơn vị.

Nhân viên sale có mức thu nhập khá hấp dẫn

Hiện tại, sale vẫn luôn là vị trí tiềm năng và có nhu cầu tuyển dụng cao. Với những thông tin trên đây, hy vọng bạn đọc có thể hiểu sale là gì, công việc cụ thể cũng như mức thu nhập của vị trí này để đưa ra định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân.