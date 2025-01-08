Sup là nghề gì? Điều ẩn sau vị trí trợ thủ đắc lực của các nhà quản lý

1. Sup là nghề gì?

Có thể nói, hiểu rõ sup là nghề gì cực kỳ quan trọng, điều này giúp sinh viên xác định được những điều cơ bản và cần thiết để đảm bảo quá trình học tập hiệu quả và phát triển mục tiêu nghề nghiệp của bản thân.

Tìm kiếm thông tin về từ sup trên Google hiện lên hai từ là sup và supervisor. Vậy nó có phải là một, sup là viết tắt của từ gì? Được biết, sup chính là cách gọi ngắn gọn của supervisor. Cụm từ này dùng để chỉ những người làm công việc giám sát. Họ được xem là một trong các chức danh hỗ trợ đắc lực cho nhà quản lý.

Công việc chính của giám sát là theo dõi, điều phối các hoạt động của nhân viên. Bên cạnh đó, các sup có quyền đề xuất hoặc thực hiện kỷ luật nhân viên vi phạm hoặc thăng chức, khen thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc.

Đáp án đầu tiên cho câu hỏi sup là nghề gì đó chính là nghề giám sát viên

2. Phân biệt Supervisor và Manager

Nếu đã biết sup là nghề gì, bạn cũng nên tìm hiểu để có sự phân biệt rõ ràng giữa Supervisor và Manager. Nhìn chung, công việc của Supervisor và Manager khá giống nhau, họ đều có nhiệm vụ lập kế hoạch, phân chia công việc và quản lý nhân viên thực hiện đúng tiến độ.

Tuy nhiên, hai vị trí này cũng có những điểm khác biệt sau:

Đặc điểm Supervisor Manager Nhiệm vụ Phân công, sắp xếp lại nhiệm vụ cho các nhân viên trong nhóm hay phạm vi quản lý. Chịu trách nhiệm điều chỉnh và định hướng lại cấu trúc tổ chức, mô tả công việc. Họ chỉ đạo công việc và mục tiêu đến các bộ phận. Hướng tiếp cận công việc Supervisor sẽ có hướng tiếp cận nội bộ vì họ chủ yếu làm việc với các nhân viên của mình. Làm việc cùng nhiều bên khác nhau. Họ phải gặp mặt, trao đổi với đối tác nên có hướng tiếp cận bên ngoài. Cấp quản lý Được xếp vào quản lý cấp thấp và chịu sự quản lý của Manager. Manager là một vị trí cấp cao trong một công ty. Mức lương Mức lương nhận được cao hơn so với một nhân viên bình thường. Manager sẽ có mức lương cao hơn Supervisor.

3. Mô tả công việc của Supervisor

Không chỉ quan tâm đến sup là nghề gì, bạn cùng cần biết về công việc mà một Supervisor cần thực hiện. Theo đó, tùy theo quy mô hoạt động và những lĩnh vực khác nhau mà Supervisor sẽ có những nhiệm vụ khác nhau như:

Giám sát sản phẩm đã cung cấp, hàng hóa, theo dõi, ghi chép và báo cáo đầy đủ.

Quản lý hoạt động của nhân viên cấp dưới. Cụ thể là phân chia công việc, chia ca, đốc thúc nhân viên làm việc.

Giám sát tiến độ kinh doanh và công việc của bộ phận quản lý.

Theo dõi hoạt động của các đối thủ cạnh tranh.

Đưa ra phương án và xây dựng kế hoạch thúc đẩy tiến độ kinh doanh.

Tối ưu hóa hoạt động của các nhân viên và đảm bảo tiến độ làm việc của các nhân viên.

Báo cáo công việc kịp thời và chính xác với quản lý. Có trách nhiệm trong các hoạt động trong phạm vi quản lý, đảm bảo tiến độ hoạt động của công việc.

Có trách nhiệm hỗ trợ phục vụ khách hàng, đàm phán và trao đổi về hàng hóa. Luôn luôn có phản hồi tích cực và đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Công việc của sup là quản lý hoạt động của nhân viên cấp dưới

4. Các yếu tố để làm người giám sát

Song song với vấn đề hiểu được sup là nghề gì, các yếu tố để trở thành người giám sát chuyên nghiệp cũng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Để có thể hoàn thành xuất sắc công việc được giao, sup cần cần có những đặc điểm sau:

4.1. Giao tiếp tốt

Có thể khẳng định, đây là một trong những kỹ năng quan trọng của một Supervisor. Vì tính chất công việc, vị trí này thường xuyên giao tiếp với cả cấp trên và cấp dưới nên người giám sát viên cần có khả năng ăn nói lưu loát, tránh mất lòng đối phương.

Vận dụng tốt kỹ năng giao tiếp sẽ giúp công việc đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, việc giao tiếp cởi mở thường xuyên cũng sẽ giúp gắn kết các mối quan hệ giữa nhân viên với nhau, tạo một tập thể đoàn kết, vững mạnh.

4.2. Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc

Giám sát viên luôn xoay quanh khối lượng công việc lớn từ quản lý nhân sự, điều phối hoạt động đến giám sát hàng hóa. Chính vì vậy việc lập kế hoạch cụ thể sẽ giúp công việc diễn ra dễ dàng và ít sai sót hơn.

4.3. Kỹ năng ra quyết định

Kỹ năng quyết định cũng đóng một vai trò quan trọng không kém. Supervisor có nhiệm vụ dẫn dắt và giám sát một bộ phận nhỏ nhân viên nên đòi hỏi cần phải có những quyết định mang tính chính xác, hợp lý và đúng lúc để đảm bảo các vấn đề được xử lý ổn thỏa, tránh làm mất sự tin tưởng của nhân viên.

4.4. Kỹ năng interpersonal

Một người giám sát viên không thể thiếu kỹ năng interpersonal (kỹ năng quản lý). Đây sẽ là trợ thủ hỗ trợ người đảm nhận chức vụ này có thể tổ chức và điều phối công việc một cách dễ dàng, hiệu quả.

4.5. Khả năng thích ứng linh hoạt

Khả năng thích ứng linh hoạt cùng tác phong làm việc chuyên nghiệp sẽ thể hiện được uy tín và năng lực làm việc của supervisor.

Những sự cố hay tình huống bất ngờ là điều không thể tránh khỏi trong công việc, chính vì thế supervisor có khả năng xử lý linh hoạt mọi việc sẽ thể hiện được tính chuyên nghiệp của công ty.

Supervisor cần có linh hoạt trong việc xử lý các vấn đề phát sinh

4.6. Quản lý thời gian hiệu quả

Với vai trò là một supervisor, người giám sát phải luôn luôn đảm bảo công việc giám sát tiến độ công việc sao cho luôn được thực hiện đúng tiến độ. Đương nhiên, tình huống “ nước đến chân mới nhảy” là một điều không thể được xảy ra trong quá trình làm việc.

Chính vì thế, khả năng sắp xếp và quản lý thời gian một cách hiệu quả là yếu tố vô cùng cần thiết vì chỉ như thế thì việc đốc thúc tiến độ công việc mới đảm bảo được hiệu quả.

4.7. Giải quyết xung đột

Mâu thuẫn trong quá trình làm việc là điều không thể tránh khỏi trong nội bộ công ty vì thế giám sát viên cần giữ sự tỉnh táo để xử lý ổn thỏa các tranh chấp, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

4.8. Kỹ năng cố vấn

Supervisor là người trực tiếp làm việc với các nhân viên và báo cáo lại cho manager. Chính vì thế, họ cần nắm rõ mọi khía cạnh của công việc và nhân viên đồng thời đưa ra cố vấn cho quản lý để có thể xây dựng được các kế hoạch hoàn hảo nhất.

Người đảm nhận vị trí supervisor cần có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc

5. Mức lương của Supervisor có cao không?

Sau khi đã hiểu rõ sup là nghề gì, sup là làm gì, không ít người đặt tò mò và đặt câu hỏi về mức lương của sup là bao nhiêu.

Thực tế đã chứng minh, trách nhiệm, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn chính là yếu tố quyết định đến mức lương mà sup nhận được.

Sale supervisor mức lương cơ bản khoảng 7.0 triệu đồng/tháng + % hoa hồng.

Floor supervisor mức lương khoảng 10 - 15 triệu đồng/tháng + % hoa hồng.

Production supervisor sở hữu mức lương dao động từ 15 - 30 triệu/tháng + % hoa hồng.

Trên thực tế, thu nhập càng cao sẽ đồng nghĩa với việc là yêu cầu trách nhiệm, áp lực và hiệu suất trong công việc càng cao.

Mức lương người giám sát nhận được sẽ phụ thuộc vào trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc

6. Yêu cầu công việc đối với supervisor là gì?

Nếu đã tìm được câu trả lời cho sup là nghề gì, bạn cũng nên nắm được các yêu cầu trong công việc đối với một người giám sát viên.

6.1. Yêu cầu về trình độ, bằng cấp

Tùy thuộc vào công ty, nhà hàng, khách sạn mà bạn làm việc sẽ có yêu cầu về bằng cấp khá nhau. Tuy nhiên, những khách sạn cấp cao, chú trọng việc đánh giá theo tiêu chuẩn sao thì vị trí từ Supervisor, Manager trở lên đều yêu cầu bằng cấp. Theo đó, để được đảm nhận vị trí giám sát, trưởng bộ phận bạn cần phải có bằng đại học.

6.2. Yêu cầu về kỹ năng

Một số kỹ năng mà người giám sát viên cần có đó là:

Kỹ năng tin học văn phòng: Trong thời đại 4.0 hiện nay, kỹ năng tin học văn phòng là kỹ năng bắt buộc phải có.

Kỹ năng giao tiếp: Người giám sát viên có kỹ năng giao tiếp tốt sẽ giúp ích cho việc truyền đạt thông tin được đầy đủ, chính xác và dễ hiểu.

Kỹ năng thuyết phục: Supervisor sẽ sử dụng lời nói nhằm đưa ra những lập luận hợp lý để thay đổi suy nghĩ, thái độ của nhân viên về vấn đề gặp phải trong công việc.

Kỹ năng xử lý tình huống: Người giám sát cần có sự linh hoạt với những tình huống, sự cố bất ngờ, không ngại thực hiện những ý tưởng mới.

Khả năng đa nhiệm: Một sup giỏi có thể làm nhiều công việc cùng một lúc trong một khoảng thời gian nhất định mà vẫn có khả năng hoàn thành ở mức độ tốt.

7. Làm sao để trở thành Supervisor hoàn hảo?

Không phải ngẫu nhiên mà câu hỏi sup là nghề gì được nhiều người quan tâm đến vậy. Sở dĩ, để trở thành một Supervisor hoàn hảo là điều không quá khó. Nắm rõ một số lưu ý sau, chắc hẳn bạn sẽ đảm nhận vị trí này một cách dễ dàng:

Tôn trọng và lịch sự với nhân viên cấp dưới.

Thường xuyên giao tiếp với mọi người tại nơi làm việc để tạo thiện cảm và hiểu được những mong muốn, nhu cầu của nhân viên.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Quản lý và sử dụng thời gian khoa học, biết việc gì nên làm trước, làm sau.

Khen thưởng và kỷ luật đúng lúc.

Supervisor cần có tác phong làm việc chuyên nghiệp

8. Xu hướng việc làm Supervisor trong tương lai

Bên cạnh việc nắm rõ sup là nghề gì, làm sup là gì, bạn cũng nên biếtvề xu hướng việc làm trong tương lai của vị trí này để có sự lựa chọn công việc phù hợp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Trên thực tế, supervisor được đánh giá là một trong những ngành nghề hot trong thời kỳ hội nhập, nó là vị trí việc làm không thể thiếu được ở bất kỳ công ty, doanh nghiệp nào.

Nhiều đơn vị đã đăng tin tuyển dụng vị trí công việc này với rất nhiều những chính sách đãi ngộ hấp dẫn.

Nếu bạn thấy thú vị với nghề Supervisor, hiểu tường tận về sup là nghề gì và có mong muốn làm việc tại vị trí này có thể dễ dàng tìm được việc làm phù hợp. Mọi nhà hàng, khách sạn, công ty, doanh nghiệp đều có nhu cầu tuyển dụng vị trí Supervisor.

Bên cạnh đó, trên website Job3s đã cập nhật khá nhiều về các vị trí đang tuyển giám sát viên như: Giám sát nhà hàng, giám sát lễ tân, giám sát tầng, giám sát bếp chính, giám sát kỹ thuật, giám sát bộ phận giải trí...

Ứng viên quan tâm có thể truy cập website để tham khảo thông tin chi tiết và ứng tuyển ngay nếu cảm thấy bản thân phù hợp.

Bạn có thể dễ dàng tìm được công việc phù hợp tại Job3s

Những hiểu biết về sup là nghề gì và các thông tin liên quan đến ngành nghề này sẽ phần nào giúp bạn định hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai. Từ đó, bạn sẽ có kế hoạch học tập, rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết hỗ trợ cho công việc sau này.