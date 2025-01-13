Tầm nhìn là gì? Sự quan trọng của tầm nhìn và sứ mệnh trong kinh doanh

1. Tầm nhìn là gì?

Tầm nhìn là gì trong doanh nghiệp là gì? Tầm nhìn của doanh nghiệp là các mục tiêu mà họ mong muốn đạt được trong quá trình hoạt động. Nó tương thích với mục tiêu và nguyện vọng của doanh nghiệp đặt ra từ khi bắt đầu xây dựng. Đây cũng được xem là cách để doanh nghiệp truyền đạt các mục tiêu với khách hàng, nhân viên cũng như đối tác, v.v.

Tầm nhìn của doanh nghiệp mô tả bức tranh toàn cảnh về tương lai của doanh nghiệp bao gồm những thách thức, cơ hội để từ đó ra ra chiến lược đúng đắn để đi đến thành công.

Tầm nhìn của doanh nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến thành công lâu dài. Chính vì thế, doanh nghiệp cần hết sức chú trọng đến việc xây dựng tầm nhìn dựa trên những mục tiêu như mong ước.

2. Sứ mệnh là gì?

Ngoài việc tìm hiểu về ý nghĩa tầm nhìn là gì, thì sứ mệnh cũng được xem là thuật ngữ rất quan trọng của mỗi một công ty khi bắt đầu khởi nghiệp. Sứ mệnh là những nhiệm vụ quan trọng mà doanh nghiệp, tổ chức cần đảm nhận để mang lại giá trị cho khách hàng, cộng đồng. Sứ mệnh giúp doanh nghiệp hiểu bản thân cần làm gì cho khách hàng. Khác với tầm nhìn, sứ mệnh thường sẽ mang tính chất ngắn hạn.

Stephen Covey từng nói: “Nếu bạn không đặt mục tiêu dựa trên tuyên bố sứ mệnh, bạn có thể đang leo lên nấc thang thành công chỉ để nhận ra khi lên đến đỉnh, bạn đã đi nhầm tòa nhà.”.

Điều này cũng tương tự như: Nếu doanh nghiệp X có tầm nhìn là trở thành doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam, sứ mệnh là cung cấp các sản phẩm chất lượng, đa dạng cho người tiêu dùng. Doanh nghiệp X cần phải đưa ra các hoạt động điển hình như nhập khẩu máy móc, mở chuỗi cửa hàng phân phối, đưa ra chương trình khuyến mãi,...

3. Phân biệt tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh thường bị nhiều doanh nghiệp nhầm lẫn là mang cùng một bản chất. Trên thực tế, nếu hiểu rõ tầm nhìn là gì bạn sẽ dễ dàng phân biệt với sứ mệnh. Cụ thể:

Tầm nhìn sẽ tập trung chủ yếu vào tương lai, sẽ luôn giữ nguyên và triển khai theo cả chặng đường phát triển của công ty. Nó được xem là nguồn động lực, cảm hứng để công ty/doanh nghiệp không ngừng nỗ lực đạt được thành công.

Sứ mệnh tập trung chủ yếu vào hiện tại, có thể thay đổi để phù hợp với thị trường và hoạt động của doanh nghiệp. Nó được xem là nhiệm vụ đặt ra cho doanh nghiệp để đạt tới thành công. Sứ mệnh còn được đánh giá là lý do tồn tại của mỗi doanh nghiệp hay tổ chức.

4. Tại sao cần xây dựng tầm nhìn và sứ mệnh trong doanh nghiệp?

Biết được tầm nhìn là gì, sứ mệnh là gì bạn sẽ phần nào hiểu được lý do tại sao mỗi doanh nghiệp, tổ chức phải nghiên cứu thật kỹ để xây dựng 2 yếu tố này cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số vai trò nổi bật của việc đặt ra tầm nhìn, sứ mệnh đúng đắn:

4.1. Định hướng hoạt động cho doanh nghiệp

Tầm nhìn được ví như chiếc la bàn để nhà lãnh đạo có thể xác định được đích đến cho doanh nghiệp. Biết có khó khăn, thách thức gì trong quá trình hoạt động và cơ hội thành công ra sao. Đồng thời, tầm nhìn cũng cho phép các doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định đúng đắn về hướng đi trong tương lai. Từ đó khi bắt đầu con đường phát triển, doanh nghiệp sẽ có những bước chuẩn bị để vượt qua những khó khăn, hạn chế bị khủng hoảng trên con đường theo đuổi thành công.

4.2. Giúp cán bộ nhân viên biết mục đích hoạt động của doanh nghiệp

Sứ mệnh là công cụ cho đội ngũ nhân viên nắm được mục đích tồn tại của tổ chức và của chính bản thân mình trong tổ chức. Sứ mệnh được xem như một bản tuyên ngôn, mang đến những giá trị, ý nghĩa phát triển cho khách hàng, cộng đồng. Sứ mệnh cũng góp phần không nhỏ vào việc củng cố mục tiêu và cách thức tiếp cận và định hướng cho nhà lãnh đạo về những hoạt động trong tương lai.

4.3. Xây dựng tổ chức chặt chẽ

Xác định rõ sứ mệnh và tầm nhìn là gì cho phép tổ chức phân bổ hiệu quả nguồn lực cho mỗi phòng ban, mỗi nhiệm vụ và mỗi chuyên môn khác nhau. Nhờ đó có thể cấu thành tổ chức chặt chẽ, chuyên nghiệp và khắn khít.

Tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh còn là công cụ đánh giá việc triển khai hiệu quả các mục tiêu, dựa trên các tiêu chí cơ bản như chi phí, thành quả và thời gian thực hiện.

5. Cách xác định tầm nhìn và sứ mệnh trong doanh nghiệp

Vậy cách xác định tầm nhìn là gì? Theo như nghiên cứu, có rất nhiều cách để doanh nghiệp tự xác định được tầm nhìn và sứ mệnh riêng biệt của mình. Một trong số các cách mà bạn có thể tham khảo như sau.

5.1. Hãy nghiên cứu kỹ thị tường

Thị trường có ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn và sứ mệnh của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, hãy nghiên cứu thật kỹ thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới khi bắt đầu thành lập.

Doanh nghiệp cần xác định được câu trả lời cho những câu hỏi sau:

Sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất là gì, có phù hợp được nhu cầu của khách hàng không?

Sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu nào của khách hàng?

Tại sao khách hàng chọn sản phẩm của mình? Doanh nghiệp sẽ mang đến những giá trị gì cho người sử dụng?

Việc xác định rõ những giá trị này sẽ giúp doanh nghiệp có thể yên tâm trong lộ trình của mình. Bởi họ sẽ không lo sợ trước những thay đổi liên tục của xu hướng và kỳ vọng mà khách hàng ngày một nâng cao.

5.2. Xác định giá trị mà doanh nghiệp mang đến cho khách hàng

Sau khi đã có cái nhìn tổng quát về thị trường mục tiêu, lãnh đạo doanh nghiệp cần xác định thêm những giá trị mà mình mang lại cho khách hàng. Khi xác định tầm nhìn, nhà lãnh đạo cần xây dựng chiến lược cho tổ chức trong khoảng 10 năm, 15 năm.

Khi xác định sứ mệnh, đừng chỉ tập trung về những thế mạnh nổi trội mà hãy cố gắng làm nổi bật và những điểm đặc biệt mà bản thân đang có. Đừng cố thể hiện những điều quá hào nhoáng mà hãy tập trung vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Đặc biệt là với các công ty mới (Startup), hãy khiêm tốn khi nói về doanh nghiệp, đồng thời cần cố gắng tìm kiếm sự mới mẻ, độc đáo mà bản thân có thể tạo nên thị trường khác biệt.

5.3. Vận dụng các ý tưởng sáng tạo

Có thể nói, quá trình xác định tầm nhìn, sứ mệnh là điều không hề dễ dàng. Song điều mà các doanh nghiệp, đặc biệt là các Startup có thể làm đó là sáng tạo. Thế hệ trẻ hiện nay đang cố gắng phát huy khả năng sáng tạo của mình trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên bạn cần chú ý phải đảm bảo tính chỉn chu, chuyên nghiệp để có thể giữ hình ảnh tích cực trên thị trường.

Khi đã có ý tưởng sáng tạo, mới lạ, các nhà lãnh đạo cần trình bày rõ ràng và cặn kẽ các ý tưởng đó đến tất cả mọi người trong công ty. Khi các nhân viên có thể hiểu rõ được sứ mệnh và tầm nhìn là gì thì đó sẽ là nền móng để thực hiện những quyết định quan trọng và đem đến thành công.

5.4. Xem xét tầm nhìn của đối thủ

Một trong những cách để xác định ý nghĩa tầm nhìn là gì mà bạn cần biết nữa đó là xem xét tầm nhìn và sứ mệnh của đối thủ. Điều này là hết sức cần thiết để nhà lãnh đạo có thể tạo ra sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh.

5.5. Ban hành, lắng nghe và sửa đổi cho hoàn thiện

Khi đã có sự đồng thuận từ những cán bộ trong công ty, doanh nghiệp nên ban hành tầm nhìn và sứ mệnh với tất cả mọi người. Có thể thông qua báo chí, tin tức... để họ đều lắng nghe, hiểu được những gì mà doanh nghiệp truyền tải.

Sau thời gian trải nghiệm, những góp ý từ người tiếp nhận sẽ giúp doanh nghiệp có thể chỉnh sửa tầm nhìn và sứ mệnh lại sao cho phù hợp nhất. Có thể thấy, mọi hoạt động trong tập thể nên dựa vào sự lắng nghe, phát triển và chia sẻ trên tinh thần tư duy đổi mới, từ đó giúp tầm nhìn và sứ mệnh trở nên đúng đắn và thực tế hơn.

6. Những lỗi cần tránh khi xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh cho doanh nghiệp

Khi xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn là gì, các doanh nghiệp sẽ rất hay thường xuyên gặp những lỗi sai dưới đây:

Trộn lẫn giữa tầm nhìn và sứ mệnh : Tuyên bố sứ mệnh khá đơn giản, bởi nó phản ánh điều mà doanh nghiệp đang hướng tới ở hiện tại. Trong khi đó, tầm nhìn lại đề cập đến những điều mà doanh nghiệp đặt ra trong tương lai.

Suy nghĩ quá nhiều về từ ngữ trong bản tuyên bố tầm nhìn. Việc diễn đạt sao cho đúng về tầm nhìn doanh nghiệp được xem là một trong những phần khó nhất. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá áp lực về việc diễn đạt sao cho hoàn hảo. Bởi một bản tuyên bố tầm nhìn, sứ mệnh cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp của bạn trở nên khác biệt so với đối thủ.

7. Những câu hỏi liên quan đến chủ đề tầm nhìn là gì?

Tầm nhìn tiếng Anh là gì?

Theo thuật ngữ chuyên môn, tầm nhìn có tên tiếng Anh là “Vission”.

Sứ mệnh tiếng Anh là gì?

Theo thuật ngữ chuyên môn, sứ mệnh có tên tiếng Anh là “Mission”.

Tầm nhìn và sứ mệnh cái nào quan trọng hơn?

Tầm nhìn và sứ mệnh là hai yếu tố không thể thiếu khi xây dựng kế hoạch cho tổ chức. Cả hai đều có tầm ảnh hưởng lớn đến sự thành công của doanh nghiệp trong tương lai. Vì thế, sẽ không có khái niệm nào quan trọng hơn khái niệm nào.

Tầm nhìn và sứ mệnh cái nào có trước?

Với những công ty Startup, tầm nhìn sẽ được xác định trước để dẫn dắt sứ mệnh của chiến lược. Với những doanh nghiệp đã thành lập lâu năm và có sẵn sứ mệnh, thì sứ mệnh thường sẽ dẫn dắt tầm nhìn và phần còn lại của kế hoạch tương lai.

8. Một số ví dụ về những doanh nghiệp có tầm nhìn và sứ mệnh đúng đắn

Để giúp các bạn có thể xác định rõ hơn về ý nghĩa tầm nhìn là gì và sứ mệnh của mỗi doanh nghiệp là gì, ngay sau đây bạn có thể tham khảo một số ví dụ về một số doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

8.1. Vinamilk

Tầm nhìn: Trở thành biểu tượng hàng đầu về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người tại Việt Nam.

Sứ mệnh: Cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng và chất lượng cao cấp bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm với cuộc sống con người và xã hội.

8.2. Bút bi Thiên Long

Tầm nhìn: Đưa sản phẩm của Thiên Long đến mọi miền đất nước và cả trên toàn thế giới.

Sứ mệnh: Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt để phục vụ cho việc học tập, làm việc, giúp chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.

Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp hàng đầu và ngân hàng tốt nhất tại Việt Nam

Sứ mệnh:

Trở thành đối tác tài chính của khách hàng nhờ vào khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng.

Tạo dựng môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ nhân viên với nhiều cơ hội để phát triển năng lực.

Mang lại những lợi ích hấp dẫn, lâu dài cho cổ đông thông qua việc triển khai chiến lược phát triển nhanh mạnh, song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị và quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế.

8.4. Vingroup

Tầm nhìn: Vingroup định hướng phát triển thành một Tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại Dịch vụ hàng đầu khu vực. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế trên trường quốc tế.

Sứ mệnh: Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt

Có thể thấy ý nghĩa của sứ mệnh và tầm nhìn là gì có ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động và tương lai của doanh nghiệp. Đây là 2 mấu chốt quan trọng cho mỗi doanh nghiệp cần cân nhắc và nghiên cứu thật kỹ khi bắt đầu con đường phát triển kinh doanh. Mong rằng qua bài viết này, các nhà lãnh đạo sẽ biết cách đưa tầm nhìn và sứ mệnh, để giúp đưa tổ chức ngày một lớn mạnh và thành công.