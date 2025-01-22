MNC là gì? Top 9 tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng tại Việt Nam

1. Tập đoàn đa quốc gia là gì?

Tập đoàn đa quốc gia tên tiếng Anh là Multinational Corporation (MNC), hay còn được gọi là công ty đa quốc gia. Đây là những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hoá và dịch vụ tại ít nhất hai quốc gia trở lên trên phạm vi toàn thế giới.

Một tập đoàn đa quốc gia thường có trụ sở chính đặt tại một đất nước nào đó và có những văn phòng cũng như nhà máy sản xuất đặt tại nhiều quốc gia khác. Trụ sở chính sẽ đặt tại quốc gia gốc và nắm quyền quản lý trên toàn cầu.

Hoạt động kinh doanh đa quốc gia được xem là một phương thức đẩy mạnh việc đa dạng hoá đầu tư. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều người phải e ngại về việc suy giảm cơ hội việc làm và những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế khi các doanh nghiệp gia tăng hoạt động kinh doanh bên ngoài quốc gia gốc.

2. Đặc điểm của tập đoàn đa quốc gia

Hầu hết các tập đoàn đa quốc gia đều có những đặc điểm sau:

2.1. Quy mô và phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều nước

Các tập đoàn đa quốc gia đều có chiến lược, mục tiêu là mở rộng ra toàn cầu hay thâm nhập vào thị trường các nước khác. Sự tồn tại của MNC phụ thuộc rất lớn vào khả năng di chuyển các nhân tố sản xuất nhất định giữa những quốc gia khác nhau. Khi đó, việc xây dựng nhà máy không chỉ giới hạn trong phạm vi của một quốc gia, các hoạt động marketing, sản xuất, phát triển sản phẩm hay đầu tư cũng hướng đến thị trường quốc tế.

2.2. Sở hữu tập trung

Giữa các chi nhánh hoặc trụ sở chính và chi nhánh sẽ có sự khác biệt trong những hoạt động thường ngày. Tuy nhiên, tất cả các chi nhánh, công ty con và đại lý trên toàn cầu đều thuộc quyền sở hữu của công ty mẹ.

2.3. Động lực phát triển khác nhau

Hoạt động kinh doanh tại nước ngoài có thể mang đến cho các tập đoàn đa quốc gia nhiều lợi thế về chi phí và khả năng tăng doanh số. Nhưng mỗi công ty lại có động lực phát triển rất khác nhau.

Khi nói đến lý do kinh doanh tại thị trường quốc tế, bạn sẽ thấy mỗi tập đoàn đa quốc gia đang tìm kiếm những điều rất khác nhau. Có tập đoàn muốn tìm kiếm nguyên liệu, một số khác lại tìm kiếm thị trường, nhưng có những tập đoàn lại vì tối thiểu hoá chi phí.

2.4. Tìm cách thu được nhiều lợi nhuận hơn

Các tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong hệ thống tài chính quốc tế chứ không phải là hệ thống tài chính của một quốc gia cụ thể. Do đó mà các tập đoàn đa quốc gia có khả năng lưu chuyển tiền và lợi nhuận giữa các chi nhánh và công ty mẹ nhờ có cơ chế chuyển giao nội bộ.

Cơ chế chuyển giao này thường bao gồm chuyển giao về giá cả, các khoản tín dụng, thanh toán lợi tức cổ phần, tiến độ thanh toán các khoản liên công ty, phí và các khoản phải trả liên quan đến bản quyền.

2.5. Là nhân tố quan trọng của thị trường tài chính quốc tế

Nhờ có thị trường tài chính quốc tế mà các tập đoàn đa quốc gia có những điều kiện cần thiết để hoạt động và phát triển. Đồng thời, chính sự hoạt động của các công ty đa quốc gia cũng là yếu tố chủ chốt thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế.

3. Lợi ích khi làm việc tại tập đoàn đa quốc gia

Nhiều người tìm kiếm cơ hội việc làm tại các tập đoàn đa quốc gia vì những lợi ích mà họ nhận được khi làm việc ở những công ty này. Cụ thể như sau:

3.1. Mức thu nhập hấp dẫn

Đây có lẽ là lợi ích dễ thấy nhất khi bạn làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia. Bởi mức lương tại các công ty đa quốc gia luôn cao hơn mặt bằng chung của các doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, họ cũng dựa vào năng lực của bạn để đưa ra mức lương phù hợp.

3.2. Được học hỏi nhiều kinh nghiệm

Môi trường làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia sẽ mang lại cho bạn cơ hội được tiếp xúc và làm việc cùng những đồng nghiệp, cấp trên là người nước ngoài. Từ đó, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý giá cũng như những kiến thức đa dạng về văn hoá, con người và tác phong làm việc.

3.3. Nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến

Các tập đoàn đa quốc gia luôn chú trọng vào việc đào tạo và đề cao sự phát triển của nhân viên. Họ thường tổ chức các chương trình đào tạo định kỳ cho nhân viên cả trong và ngoài nước. Đồng thời, làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia còn giúp bạn có môi trường nâng cao khả năng ngoại ngữ và giao tiếp.

Khi bạn biết nắm bắt cơ hội, nỗ lực rèn luyện, phát triển bản thân thì năng lực của bạn sẽ được công ty ghi nhận và việc được thăng tiến lên những vị trí cao hơn là điều rất dễ dàng.

3.4. Có cơ hội cạnh tranh một cách công bằng

Môi trường làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia vô cùng cạnh tranh và khốc liệt. Tuy nhiên, sự cạnh tranh tại đây lại dựa trên sự công bằng và năng lực của mỗi nhân viên.

Tại các tập đoàn quốc gia, nhân viên sẽ được đánh giá khách quan và công bằng chứ không cảm tính như một số doanh nghiệp trong nước. Điều này đảm bảo mang lại cho bạn cơ hội thăng tiến và khả năng gia tăng thu nhập cao hơn.

4. Top 9 tập đoàn đa quốc gia lớn tại Việt Nam

Hiện nay, có rất nhiều công ty đa quốc gia lớn đang kinh doanh tại Việt Nam và có xu hướng tiếp tục mở rộng trong tương lai. Dưới đây là top 9 công ty đa quốc gia lớn đang hoạt động tại Việt Nam:

4.1. Unilever

Unilever là đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm tiêu dùng như: Hoá chất giặt tẩy, mỹ phẩm, dầu gội, thực phẩm và kem đánh răng. Đây là tập đoàn đa quốc gia có nguồn nhân lực lớn, với hơn 400 thương hiệu nổi tiếng như: Knorr, OMO, Comfort, Vaseline,...

Unilever đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam với môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và các chính sách dành cho nhân sự tốt như: Trợ cấp đi lại, bảo hiểm và cơ hội học tập ở nước ngoài.

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính: A2 - 3, KCN Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Văn phòng đại diện: 156 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Điện thoại: 028 5413 5686 - 0854 135 686

4.2. Microsoft

Microsoft là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại Redmond, Washington. Công ty chuyên phát triển, sản xuất và kinh doanh bản quyền phần mềm, hỗ trợ các sản phẩm/dịch vụ liên quan đến máy tính. Hiện nay, Microsoft là hãng sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới, đồng thời là một trong những công ty có giá trị nhất trên thế giới.

Các chính sách tuyển chọn nhân viên của công ty rất nghiêm ngặt. Ngoài kiến thức và năng lực trong công việc, Microsoft còn đòi hỏi nhân viên phải thật sáng tạo và thông minh. Đồng nghĩa với việc đó, nhân viên được làm việc trong môi trường cực kỳ năng động với hệ thống trang thiết bị và công nghệ hiện đại. Nhờ có vậy, sẽ giúp phát huy tối đa hiệu quả của teamwork chính vì thế mà các nhân viên có thể làm việc ở mọi nơi, mọi lúc, phát huy hết sức sáng tạo và năng lực của mình trong công việc.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Điện thoại: 04 3926 3000 - 04 3826 1222

4.3. Shopee

Shopee có công ty gốc tại Singapore, gia nhập vào thị trường Việt Nam năm 2015 nhưng đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn. Shopee được đánh giá là một công ty đa quốc gia thành công nhất trên thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Shopee hiện tại đang là nền tảng e-commerce nổi bật nhất nước ta với cấu hình dễ sử dụng. Tại đây, mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm và mua sắm nhiều mặt hàng với mức giá hợp lý cùng thời gian giao hàng nhanh chóng.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ

Tầng 29 tòa nhà trung tâm Lotte Hà Nội, số 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Tầng 12 tòa nhà Capital Building, số 41 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tầng 17 Saigon Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900 1221

4.4. Abbott (Abbott Laboratories)

Abbott là một thương hiệu lớn trên thế giới tập trung vào Y tế, sức khỏe và dinh dưỡng.

Với trụ sở chính tại Lake Bluff, bang Illinois, Mỹ, đây là tập đoàn được tạp chí Fortune bình chọn là một trong các công ty đáng ngưỡng mộ nhất toàn cầu. Nhân viên Abbott được tạo điều kiện rất tốt với các khoá học kỹ năng và chính sách lương thưởng đáng mơ ước.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp A, Tòa Nhà Handi Resco, Số 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội , Việt Nam

Điện thoại: (024) 37337486

4.5. IBM (International Business Machines)

IBM hay International Business Machines là tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia của Mỹ, có trụ sở tại Armonk, New York. IBM chú trọng đến việc đảm bảo lợi ích công bằng cho mọi nhân viên, với mức lương cơ bản cao và chế độ thưởng hậu hĩnh dựa trên thành tích kinh doanh của nhân viên.

Tính đến thời điểm hiện tại, IBM có hơn 350.000 nhân viên, là một trong những công ty tin học lớn nhất thế giới. Công ty đầu tư mạnh mẽ vào việc đào tạo, chi trả khoảng 1.700 USD để phát triển kỹ năng cho mỗi nhân viên mới.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ

Tầng 2 Toà nhà Pacific Place 83B, Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tầng 7, Tòa nhà Indochina Riverside 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Tầng 3B Trung tâm Thương mại Sài Gòn 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3520 2099

4.6. Samsung

Samsung hiện là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc trong các lĩnh vực điện tử, hoá học, xây dựng, tài chính và một số ngành khác. Hiện nay, Samsung đã đầu tư xây dựng vào thị trường Việt Nam với các nhà máy lớn ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội mang lại việc làm cho hàng ngàn người lao động.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tòa nhà tài chính Bitexco Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 18005 88889

4.7. Honda

Vào năm 1996, công ty Honda Việt Nam được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa 3 công ty. Đó chính là Công ty Honda Motor của Nhật Bản, Công ty Asian Honda Motor của Thái Lan và Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam. Honda tập trung sản xuất 2 sản phẩm chính là xe máy và xe ô tô.

Hơn 20 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Honda không ngừng phát triển và trở thành công ty dẫn đầu trong việc sản xuất xe máy và ô tô. Đây cũng là doanh nghiệp mang lại việc làm cho hàng ngàn người lao động. Honda cung cấp sản phẩm chất lượng cao và đóng góp tích cực cho xã hội.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ

Phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Tầng 8, Zen Plaza, 54 - 56 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Khu công nghiệp Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam

Điện thoại: 1800 8001

4.8. P&G (Procter & Gamble)

P&G là tập đoàn hàng tiêu dùng đa quốc giá của Mỹ, có trụ sở tại quận trung tâm Cincinnati, Ohio. P&G chuyên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng đa dạng.

Công ty tạo môi trường làm việc sáng tạo và cởi mở, đặc biệt quan tâm đến phát triển tài năng trẻ Việt Nam. Mục tiêu của công ty là xây dựng văn hoá doanh nghiệp tích cực, sáng tạo và năng động.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ

11/F, Tòa nhà MPlaza, Số 39 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Bình Hòa 34, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 027 4375 3015

4.9. Coca Cola

Coca Cola là một trong những thương hiệu quốc tế nổi tiếng nhất tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, đơn vị đang có các nhà máy đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM với hơn 4.000 công việc tạo ra chuỗi cung ứng toàn cầu hiệu quả. Với định hướng trở thành công ty chuyên nước giải khát toàn diện, hướng đến người tiêu dùng, Coca Cola đã không ngừng cải tiến và cung cấp đa dạng nhiều loại nước giải khát, bao gồm cả loại nước có đường, ít đường và không đường.

Các nhãn hiệu nước giải khát nổi tiếng của Coca Cola đang được bày bán trên thị trường: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coke Zero, Sprite, Fanta, Minute, Maid Nutriboost, Minute Maid Teppy, Schweppes, Dasani và Aquarius, trà đóng chai Fuzetea+, cà phê đóng lon Georgia và Nước tăng lực Coca-Cola® Enegy.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 19005 55584

Các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam đã mở ra rất nhiều cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp phong phú cho rất nhiều bạn trẻ. Hy vọng với chia sẻ của job3s, bạn đã có cái nhìn sâu hơn về các tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam. Nếu bạn mong muốn tìm kiếm cơ hội việc làm tại các công ty này thì hãy nỗ lực học tập và rèn luyện bản thân tốt nhất có thể.

