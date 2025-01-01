Telesale là gì? Mô tả công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Nhiều người thường cho rằng telesale là công việc chỉ liên quan đến việc gọi điện. Trên thực tế, không phải ai cũng biết telesale là gì cũng như công việc thực sự của họ. Hãy cùng job3s.ai tìm hiểu chi tiết về ngành nghề này trong bài viết sau.
1. Khái niệm telesale là gì?

Trong thời buổi nền kinh tế phát triển mạnh như hiện nay thì telesale là một trong những vị trí có nhu cầu tuyển dụng rất cao. Vậy cụ thể telesale là gì?

Telesale được ghép từ “tele” - có nghĩa là viễn thông và “sale” - có nghĩa là nhân viên kinh doanh hoặc nhân viên bán hàng. Hiểu một cách bao quát nhất thì telesale là hoạt động bán hàng, quảng cáo dịch vụ/ sản phẩm của doanh nghiệp qua hình thức điện thoại để tiếp cận với khách hàng.

Nhân viên telesale thường sẽ thuộc mảng Trung tâm gọi ra của doanh nghiệp khi đảm nhận công việc tìm kiếm thông tin khách hàng và chủ động liên hệ để từ đó thúc đẩy nhu cầu mua hàng. Họ cũng sẽ là người trực tiếp tư vấn cho khách hàng qua điện thoại cũng như giải đáp các thắc mắc nếu cần.

Nghề telesale hiện nay hoạt động trong hầu hết tất cả mọi lĩnh vực từ y tế, giáo dục… cho tới kinh doanh. Vì thế nên không chỉ có nhu cầu tuyển dụng cao, telesale còn là vị trí có tiềm năng phát triển rất lớn trong thời buổi hiện nay.

Dù có nhu cầu tuyển dụng cao, hoạt động ở nhiều lĩnh vực nhưng không phải ai cũng biết telesale là gì
2. Công việc chi tiết của một telesale là gì?

Hiểu được telesale là gì thì không khó để biết được nhiệm vụ của vị trí này. Vậy công việc của một telesale thực chất có phải chỉ xoay quanh việc “gọi điện” như “cái mác” mọi người vẫn thường nghĩ hay không?

Từ cái tên telesale đã cho thấy tính chất công việc của ngành nghề này, tuy nhiên không chỉ xoay quanh việc gọi điện mà còn thực hiện nhiều công việc khác. Một số đầu việc mà telesale sẽ đảm nhiệm bao gồm:

  • Nắm bắt rõ về thông tin sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp:

Telesale là bộ phận chịu trách nhiệm liên hệ trực tiếp, tư vấn và thúc đẩy nhu cầu mua hàng từ người tiêu dùng. Vì thế nên họ phải nắm bắt rõ về thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp để có thể chuẩn bị trước nội dung truyền đạt tới khách hàng.

  • Gọi điện cho khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp:

Mỗi nhân viên telesale đều sẽ có một nguồn data nhất định. Đó có thể là data do công ty, doanh nghiệp cung cấp hoặc data do nhân viên tự tìm được.

Từ nguồn data này, bộ phận telesale sẽ gọi điện cho khách hàng mục tiêu nhằm cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp. Bằng kỹ năng truyền đạt thông tin, telesale cần mang đến những nội dung với thông tin hữu ích để thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp thay vì những thương hiệu khác trên thị trường.

  • Đàm phán bán hàng và tiếp nhận thông tin khách hàng:

Nhân viên telesale sẽ trực tiếp đàm phán qua điện thoại để mang lại thông tin khách hàng hữu ích cho doanh nghiệp. Tiếp nhận thông tin khách hàng cung cấp để xử lý các vấn đề về đơn hàng một cách chính xác nhất. Bên cạnh đó, nhân viên telesale cần dựa vào thông tin khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ trong những lần mua trước đó để bổ sung chào mời các dịch vụ mới theo thói quen của khách hàng.

  • Chăm sóc khách hàng:

Chăm sóc khách hàng sau mua chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp. Và người đảm nhận nhiệm vụ này không ai khác chính là bộ phận telesale. Thông qua việc gọi điện, telesale sẽ là người hỏi thăm khách hàng về trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp để thu thập phản hồi, tổng hợp ý kiến để tạo thành kho dữ liệu hữu ích.

  • Giải đáp thắc mắc từ phía khách hàng:

Với lợi thế là bộ phận hiểu rõ về sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp, telesale sẽ là bộ phận tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc từ phía khách hàng. Một số vấn đề sẽ bao quanh việc: tính năng, cách sử dụng, thời hạn. phương thức thanh toán, phương thức bảo hành...

Công việc chính của telesale là gì là câu hỏi mà không phải ai cũng có thể trả lời
3. Kỹ năng cần có của nhân viên telesale

Kỹ năng cần có của nhân viên telesale là gì? Telesale là vị trí công việc không đòi hỏi quá nhiều về chuyên môn. Tuy nhiên, đây lại là bộ phận cần nhiều kỹ năng để hoàn thành khối lượng công việc. Để trở thành nhân viên telesale chuyên nghiệp, bạn cần trang bị những kỹ năng cơ bản dưới đây:

  • Thành thạo các phần mềm gọi điện và quản lý cuộc gọi từ phía doanh nghiệp cung cấp.

  • Kỹ năng đàm phán và giao tiếp khéo léo qua điện thoại

  • Kỹ năng bán hàng, thuyết phục sử dụng sản phẩm

  • Sự nhạy bén trong giải quyết vấn đề

  • Nắm vững kịch bản bán hàng, kịch bản chốt đơn, nhận điện thoại từ khách hàng tiềm năng...

  • Chịu được áp lực công việc khi có nhiều cuộc gọi trong ngày, không tránh khỏi nhiều trường hợp khách hàng từ chối, áp lực KPI từ phía doanh nghiệp...

Ngoài ra, tùy theo lĩnh vực hoạt động và từng doanh nghiệp mà yêu cầu này có thể nhiều hoặc ít hơn. Ứng viên nên tìm hiểu kỹ trước khi ứng tuyển để có được kết quả cao nhất.

4. Mức lương của ngành telesale có cao không?

Phụ trách khá nhiều đầu việc khác nhau nên mức lương của telesale không quá thấp. Tuy nhiên, tùy vào chính sách và năng lực của từng nhân viên mà mức thu nhập sẽ có ít nhiều chênh lệch.

Cách thức tính lương sẽ được tính giống theo nhân viên kinh doanh bởi sẽ có hai loại lương: lương cứng và lương mềm, trong đó:

  • Lương cứng là khoản sẽ được nhận cố định hàng tháng phụ thuộc vào tùy doanh nghiệp.
  • Lương mềm sẽ được tính dựa theo KPI, hoặc số đơn hàng đã chốt đơn thành công, các khoản thưởng hiệu suất công việc theo từng nhóm/cá nhân...

Theo báo cáo thì mức lương của telesale có thể dao động trong khoảng từ 3-30 triệu đồng/ tháng. Đây cũng được xem là biên độ dao động lớn nhất nhì trong các ngành nghề trên thị trường lao động và việc làm hiện nay. Mức trung bình sẽ dao động trong khoảng 7-8 triệu đồng/tháng cộng với % doanh thu cá nhân. Tuy nhiên con số này sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm trong nghề, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhân viên telesale còn có thể nhận được các khoản thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng… Nhiều doanh nghiệp cũng rất sẵn lòng chi trả mức lương cao hơn cũng như đưa ra chính sách tốt để giữ chân nhân lực có tiềm năng.

Nhìn chung telesale là vị trí có mức lương khá hấp dẫn trên thị trường lao động và việc làm hiện nay
5. Cơ hội phát triển của nhân viên telesale

Ngoài telesale là gì, công việc chi tiết và mức lương của vị trí này thì cơ hội phát triển của nhân viên telesale trong tương lai cũng là điều nhận được sự quan tâm lớn. Liệu đây có thực sự là vị trí công việc tiềm năng ở thời điểm hiện tại và trong tương lai?

Trong thời buổi nền kinh tế có những bước phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì telesale càng bộc lộ được tầm quan trọng của mình. Điều này có thể thấy rõ ràng qua nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở vị trí này những năm gần đây.

Trong tương lai không xa, telesale vẫn là vị trí tiềm năng, có mức thu nhập ổn định mà nhiều người có thể cân nhắc. Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh được với nguồn nhân lực trẻ, lại ứng tuyển với mức lương thấp hơn thì nhân viên telesale cần trang bị cho mình thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cũng như vạch ra lộ trình phát triển rõ ràng trong tương lai.

Trên đây là toàn bộ những thông tin cần thiết trả lời cho câu hỏi telesale là gì. Hy vọng bài viết trên đây là hữu ích với bạn trong việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Hãy trang bị thêm nhiều kỹ năng, kiến thức và học hỏi từ những người đi trước để có thêm những kinh nghiệm cho bản thân. Hoặc nếu đang tìm kiếm công việc phù hợp, bạn có thể truy cập ngay job3s.ai để cập nhật những thông tin tuyển dụng về vị trí telesale mới với mức lương hấp dẫn nhất.

