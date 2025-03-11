Top 9 trường đào tạo ngành thiết kế thời trang tốt nhất tại Việt Nam

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

Khu vực Tên trường Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Mỹ thuật Công nghiệp H00, H07 20.70 13.500.000 VNĐ/năm Hà Nội Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội H00, H02 23.25 15.000.000 - 17.000.000 VNĐ/năm HCM Đại học Công nghệ TP.HCM A00, D01, H01, V00 16 16.000.000 - 17.000.000 VNĐ/học kỳ HCM Đại học Văn Lang H03, H04, H05, H06 16 20.000.000 - 30.00.000 VNĐ/học kỳ Huế Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế H00 18.5 13.500.000 VNĐ/năm HCM Đại học Kiến trúc TP.HCM H01, H06 24.81 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ/năm HCM Đại học Công nghiệp TP. HCM A00, A01, D01, V00 25.50 33.500.000 VNĐ/năm Hà Nội Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương H00 33.5 Chưa công bố HCM Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM H00 24.8 Chưa công bố

Lưu ý: Thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn có thể truy cập website của các trường đại học để nắm được chính xác và cụ thể.

Thiết kế thời trang học trường nào? Các trường đại học tại Việt Nam giúp bạn phát triển tư duy thiết kế, kỹ năng thực hành và mở rộng cơ hội nghề nghiệp

1. Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Đứng đầu trong danh sách các trường đào tạo ngành thiết kế thời trang top đầu cả nước phải kể đến Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Năm 2024, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh ngành Thiết kế thời trang theo một phương thức duy nhất: xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập trung học phổ thông (THPT) và điểm thi năng khiếu. Để tham gia xét tuyển, thí sinh cần đăng ký và thi các môn năng khiếu do trường tổ chức.

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp là một trong những trường đào tạo thiết kế thời trang tại Hà Nội chất lượng nhất

Thí sinh xét tuyển vào ngành Thiết kế thời trang bắt buộc phải thi hai môn năng khiếu: Bố cục màu và Hình họa. Điểm trúng tuyển năm 2024 của ngành này là 20.70 điểm được tính dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu.

Mức học phí của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2024 là khoảng 13.500.000 VNĐ/năm học. Đây là mức học phí tương đối hợp lý so với các trường đào tạo chuyên sâu về thiết kế và mỹ thuật.

Địa chỉ: 360 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Website: https://uad.edu.vn/

2. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Đây là trường đại học thiết kế thời trang top đầu của nước. Đại học Kiến trúc Hà Nội được nhiều sinh viên lựa chọn với sự uy tín, tận tâm và chương trình giảng dạy, đào tạo ngành thiết kế thời trang.

Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh ngành Thiết kế thời trang năm 2024 theo hai phương thức chính. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu hoặc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh ngành Thiết kế thời trang năm 2024 theo hai phương thức chính

Trường sử dụng hai tổ hợp xét tuyển chính là H00 và H02, trong đó thí sinh cần thi một trong hai môn năng khiếu: Hình họa mỹ thuật hoặc Bố cục trang trí màu. Điểm chuẩn ngành Thiết kế thời trang năm 2024 là 23.25 điểm (H00; H02) cao hơn so với năm 2023 là 22.9 điểm (H00).

Học phí tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được tính theo tín chỉ với mức 472.000 VNĐ/tín chỉ. Trung bình, một sinh viên ngành Thiết kế thời trang sẽ đóng khoảng 15.000.000 - 17.000.000 VNĐ/năm học, tùy theo số lượng tín chỉ đăng ký.

Địa chỉ: Km10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam

Website: https://hau.edu.vn/

3. Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Nhiều bạn thắc mắc ngành thiết kế thời trang học trường nào ở TPHCM? Năm 2024, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tuyển sinh ngành Thiết kế thời trang với 6 phương thức xét tuyển đa dạng.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tuyển sinh ngành Thiết kế thời trang với đa dạng phương thức xét tuyển

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ), kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM hoặc xét tuyển kết hợp giữa học bạ/thi tốt nghiệp với điểm thi năng khiếu.

Điểm chuẩn ngành Thiết kế thời trang năm 2024 tại HUTECH theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 16.00 điểm. Chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ rõ ràng, trong đó phần lớn chỉ tiêu dành cho xét tuyển học bạ (30 chỉ tiêu) giúp thí sinh có nhiều cơ hội vào ngành hơn.

Mức học phí của HUTECH cho ngành thiết kế thời trang hiện tại là 16.000.000 – 17.000.000 VNĐ/học kỳ.

Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://www.hutech.edu.vn/

4. Trường Đại học Văn Lang

Là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu tại TP.HCM, Đại học Văn Lang nổi bật với chương trình đào tạo hiện đại, cơ sở vật chất tiên tiến và môi trường sáng tạo. Với thế mạnh về các ngành thiết kế, trường cũng đào tạo ngành Thiết kế thời trang, giúp sinh viên phát triển tư duy thẩm mỹ và kỹ năng thực tiễn.

Đại học Văn Lang là trường đào tạo ngành thiết kế thời trang với cơ sở vật chất hiện đại

Theo đề án tuyển sinh năm 2024, trường thiết kế thời trang Đại học Văn Lang tuyển 14.890 chỉ tiêu, trong đó ngành Thiết kế thời trang có 300 chỉ tiêu. Trường áp dụng các phương thức xét tuyển sau: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm năng khiếu (90 chỉ tiêu), xét kết quả học tập THPT (186 chỉ tiêu), xét kết quả thi đánh giá năng lực V-SAT (24 chỉ tiêu)..

Năm 2024, ngành Thiết kế thời trang của Trường Đại học Văn Lang có điểm chuẩn trúng tuyển là 16.00 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Mức học phí cho ngành học này dao động khoảng 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/học kỳ, có thể tăng nhưng không quá 8% mỗi năm, đảm bảo mức tăng hợp lý so với giá trị đào tạo.

Địa chỉ: 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Website: https://www.vlu.edu.vn/

5. Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế

Là cái nôi đào tạo nghệ thuật lâu đời tại miền Trung, Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế thu hút những bạn trẻ yêu thích sáng tạo và đam mê cái đẹp. Tại đây, ngành Thiết kế thời trang được giảng dạy với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và xu hướng thiết kế hiện đại.

Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế là trường đào tạo ngành thiết kế thời trang tốt nhất tại miền Trung

Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế tuyển sinh ngành Thiết kế thời trang năm 2024 theo hai phương thức chính: xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.

Điểm trúng tuyển năm 2024 của ngành Thiết kế thời trang là 18.5 điểm theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp xét tuyển phổ biến gồm H00 (Văn, Hình họa, Bố cục màu) giúp đánh giá năng lực sáng tạo của thí sinh.

Học phí năm học 2024 của ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế là 13.500.000 VNĐ/năm. Đây là mức học phí thấp hơn so với nhiều trường nghệ thuật khác, giúp sinh viên có cơ hội học tập với chi phí hợp lý mà vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo.

Địa chỉ: Số 10 Tô Ngọc Vân, Phường Đông Ba, TP. Huế

Website: https://nghethuathue.edu.vn/

6. Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Nổi tiếng với chất lượng đào tạo kiến trúc và mỹ thuật ứng dụng, Đại học Kiến trúc TP.HCM là lựa chọn lý tưởng cho các sinh viên yêu thích không gian sáng tạo.

Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tuyển sinh ngành Thiết kế thời trang với 5 phương thức xét tuyển

Năm 2024, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tuyển 40 chỉ tiêu ngành Thiết kế thời trang với 5 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét tuyển học sinh tốt nghiệp từ các trường THPT chuyên, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 của ĐHQG TP.HCM, xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Điểm trúng tuyển ngành Thiết kế thời trang năm 2024 tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM là 24.81 điểm theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp xét tuyển chính gồm H00 (Văn, Hình họa, Bố cục màu).

Học phí ngành Thiết kế thời trang tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM năm học 2024-2025 là 435.000 đồng/tín chỉ. Trung bình, mỗi năm sinh viên đóng khoảng 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ tùy theo số lượng tín chỉ đăng ký.

Địa chỉ: 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Website: https://www.uah.edu.vn/

7. Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

Năm 2024, Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM tuyển sinh 70 chỉ tiêu cho ngành Thiết kế thời trang:

Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (35 chỉ tiêu), xét kết quả học bạ trung học phổ thông (21 chỉ tiêu), xét kết quả thi đánh giá năng lực đối với thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM (7 chỉ tiêu), xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (7 chỉ tiêu).

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM là một trong những trường xét tuyển số lượng nhiều sinh viên cho ngành Thiết kế thời trang

2024, ngành Thiết kế thời trang tại trường Đại học Công nghiệp TP. HCM được xét tuyển theo tổ hợp A00, A01, D01, V00. Mức điểm trúng tuyển đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là 25.50 điểm.

Theo đề án tuyển sinh năm 2024, mức học phí dành cho sinh viên ngành Thiết kế thời trang là 33.500.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://iuh.edu.vn/

8. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Đây là trường đào tạo thiết kế thời trang tại Hà Nội được khá nhiều sinh viên quan tâm. Năm 2024, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tuyển sinh ngành Thiết kế thời trang theo một phương thức duy nhất: Xét tuyển kết hợp với thi tuyển năng khiếu. Thí sinh sẽ xét tuyển dựa trên điểm học bạ môn Ngữ văn hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT, kèm theo điểm thi Hình họa và Vẽ màu.

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tuyển sinh ngành Thiết kế thời trang theo phương thức xét tuyển kết hợp với thi tuyển năng khiếu

Năm 2024, trường sử dụng tổ hợp H00 (Điểm Ngữ văn + Hình họa + Vẽ màu) để xét tuyển. Mức điểm trúng tuyển đề ra là 33.5 điểm.

Hiện tại, trường chưa công bố chính thức mức học phí cho năm 2024. Tuy nhiên, dự kiến học phí sẽ tăng không quá 10% so với năm trước theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Địa chỉ: Số 18, Ngõ 55, Đường Trần Phú, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Website: https://spnttw.edu.vn/

9. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Là một trong những trường đại học có thế mạnh về khối ngành kỹ thuật và công nghệ, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM còn đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực thiết kế. Ngành Thiết kế thời trang tại đây mang đến chương trình đào tạo kết hợp giữa mỹ thuật và ứng dụng thực tế, giúp sinh viên có nền tảng vững chắc khi bước vào nghề.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM tuyển sinh ngành Thiết kế thời trang năm 2024 theo nhiều phương thức khác nhau

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM tuyển sinh ngành Thiết kế thời trang năm 2024 theo nhiều phương thức: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo kết quả học bạ trung học phổ thông, xét điểm thi THPT 2024, xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM.

Năm 2024, ngành Thiết kế thời trang tại trường là 24.8 điểm theo phương thức xét kết quả thi THPT. Hiện tại, trường chưa công bố học phí mới nhất. Tuy nhiên, dự kiến học phí 2024-2025 sẽ giữ ổn định và nếu tăng sẽ không quá 5%.

Địa chỉ: 01 Đ. Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Website: https://hcmute.edu.vn/

Ngành Thiết kế thời trang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền công nghiệp sáng tạo, thu hút nhiều bạn trẻ đam mê nghệ thuật và cái đẹp. Hy vọng với danh sách này, bạn đã được giải đáp thắc mắc rằng thiết kế thời trang học trường nào và tìm được ngôi trường phù hợp để theo đuổi đam mê thời trang và xây dựng sự nghiệp vững chắc trong tương lai. Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm ngành Thiết kế thời trang thì hãy truy cập ngay vào Job3s.ai để cập nhật những thông tin tuyển dụng mới nhất nhé.