Ngành thiết kế thời trang thi khối nào? Tổ hợp môn nào?
1. Ngành thiết kế thời trang thi khối nào?
Thiết kế thời trang là ngành chuyên đào tạo kiến thức và các kỹ năng cần thiết về lĩnh vực thiết kế các mẫu mã, quần áo, phụ kiện trang phục nhằm thể hiện phong cách, cá tính, ý tưởng của người thiết kế.
Quá trình này bao gồm việc nghiên cứu xu hướng của thị trường nhằm tạo ra các bản vẽ mẫu, lựa chọn các chất liệu, cắt may và thử nghiệm sản phẩm. Bạn không chỉ học được cách tạo ra các trang phục bình thường như quần bò, áo thun, sơ mi mà còn được dạy cách thiết kế, may các sản phẩm váy dạ hội, đồ công sở.
Ngành thiết kế thời trang không chỉ giới hạn cho các bạn trẻ đam mê thiết kế quần áo, váy vóc mà còn có thể làm việc trong ngành thiết kế giày dép, trang sức… Mục đích cuối cùng của ngành là tạo ra được sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mọi người để họ yêu thích. Do đó, để thành công trong nghề, việc học thêm các kiến thức về thiết kế thời trang là điều không thể thiếu.
Nhiều bạn trẻ cho rằng phải học vẽ trước khi thi thiết kế thời trang là rất cần thiết vì đây là tổ hợp khối thi để vào ngành này. Thực tế, dù giỏi các môn tự nhiên hay xã hội, bạn đều có thể theo học ngành thiết kế thời trang. Có những tổ hợp môn giúp các thí sinh THPT đam mê thời trang có cơ hội được đào tạo bài bản dù không học vẽ.
|Tổ hợp
|Môn học
|H00
|Vẽ trang trí màu, Ngữ văn, Vẽ hình họa người
|H01
|Toán, Ngữ văn, Vẽ
|H02
|Vẽ trang trí màu, Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật
|H03
|Toán, Vẽ năng khiếu sở trường, Khoa học tự nhiên
|H04
|Toán, Tiếng Anh, Vẽ năng khiếu sở trường
|H05
|Vẽ năng khiếu sở trường, Ngữ văn, Khoa học xã hội
|H06
|Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ
|H07
|Vẽ hình họa người, Toán, Vẽ trang trí màu
|H08
|Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ
|V00
|Toán, Vật lý, Vẽ hình họa mỹ thuật
|V01
|Toán, Ngữ văn, Vẽ hình họa mỹ thuật
|V02
|Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật
|V03
|Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật
|V05
|Vật lý, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
|V06
|Toán, Địa lý, Vẽ mỹ thuật
|V07
|Toán, Tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
|V08
|Toán, Tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
|V09
|Toán, Tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
|V010
|Toán, Tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
|V011
|Toán, Tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật
|D01
|Toán, Ngữ Văn, Anh
|A00
|Toán, Vật Lý, Hóa học
|A16
|Toán, Ngữ văn, KHTN
|C01
|Toán, Ngữ văn, Vật lý
|D90
|Toán, Anh, KHTN
2. Trường đại học tuyển sinh ngành thiết kế thời trang
Hiện nay, ở Việt Nam , có khá nhiều trường đại học và trung tâm đào tạo trải dài từ Bắc vào Nam có chương trình học về ngành thiết kế đặc biệt là lĩnh vực về thời trang, nhằm phục vụ nhu cầu của nhiều bạn trẻ đam mê ngành nghề này. Dưới đây là top 10 trường đào tạo chất lượng và uy tín ngành thiết kế thời trang:
Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội
Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp
Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế
Đại Học Dân Lập Duy Tân
Đại Học Dân Lập Văn Lang
Đại Học Kiến Trúc TP. HCM
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
Đại Học Công Nghiệp TPHCM.
Thông tin chi tiết ngành thiết kế thời trang thi khối nào tại các trường đại học:
|Trường
|Tổ hợp
|Môn học
|Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
|H00
|Vẽ hình họa người, Ngữ văn, Vẽ trang trí màu
|Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
|H00
|Vẽ trang trí màu, Ngữ văn, Vẽ hình họa người
|H02
|Vẽ trang trí màu, Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật
|Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội
|D01
|Toán, Ngữ Văn, Anh
|V00
|Toán, Vật lý, Vẽ hình họa mỹ thuật
|V01
|Ngữ văn, Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật
|H00
|Vẽ trang trí màu, Ngữ văn, Vẽ hình họa người
|Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp
|H00
|Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa người, Ngữ văn
|H07
|Vẽ hình họa người, Toán, Vẽ trang trí màu
|Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế
|H00
|Vẽ trang trí màu, Ngữ văn, Vẽ hình họa người
|Đại Học Dân Lập Duy Tân
|A00
|Toán, Vật Lý, Hóa học
|A16
|Toán, Ngữ văn, KHTN
|V01
|Ngữ văn, Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật
|D01
|Toán, Ngữ Văn, Anh
|Đại Học Dân Lập Văn Lang
|H03
|Vẽ năng khiếu sở trường, Toán, Khoa học tự nhiên
|H04
|Toán, Anh, Vẽ năng khiếu sở trường
|H05
|Vẽ năng khiếu sở trường, Ngữ văn, Khoa học xã hội
|H06
|Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ
|Đại Học Kiến Trúc TP. HCM
|H01
|Toán, Ngữ văn, Vẽ
|H06
|Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ
|Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
|V01
|Toán, Ngữ văn, Vẽ hình họa mỹ thuật
|V02
|Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật
|V07
|Toán, Tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
|V09
|Toán, Tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
|Đại Học Công Nghiệp TP. HCM
|A00
|Toán, Vật Lý, Hóa học
|C01
|Toán, Ngữ văn, Vật lý
|D01
|Toán, Ngữ Văn, Anh
|D90
|Toán, Anh, KHTN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG
|Trường
|
Điểm chuẩn
|2022
|2023
|2024
|Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
|31
(2 môn năng khiếu nhân hệ số 2)
|35.50
(2 môn năng khiếu nhân hệ số 2)
|33.50
(2 môn năng khiếu nhân hệ số 2)
|Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
|21.75
|18
|23.25
|Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội
|19
|20
|18
|Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp
|19.5
|21.65
|20.7
|Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế
|19
|18.5
|18.5
|Đại Học Dân Lập Duy Tân
|14
|14
|16
|Đại Học Dân Lập Văn Lang
|17
|16
|16
|Đại Học Kiến Trúc TP. HCM
|24.22
|24.70
|24.81
|Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
|21.6
|23.1
|24.80
|Đại Học Công Nghiệp TP. HCM
|22.50
|21.25
|21.25
Lưu ý: Những thông tin bên trên chỉ có tính chất tham khảo. Bạn có thể vào trang web của từng trường để có tin tức chuẩn xác nhất.
3. Phương thức xét tuyển ngành thiết kế thời trang phổ biến
Theo xu hướng hiện đại, hầu hết các trường đại học đều tự chủ trong quá trình tuyển sinh với nhiều phương thức xét tuyển đa dạng. Các thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển vào trường, vào ngành mà mình yêu thích hơn. Đối với ngành thiết kế thời trang, các phương thức xét tuyển phổ biến như:
- Xét tuyển dựa theo kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT
Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do các trường quy định.
- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT
Thí sinh xét tuyển theo Điểm học bạ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký hoặc điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký. Cụ thể, các hình thức tính điểm:
- Điểm học bạ lớp 11, học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký.
- Điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký.
- Xét tuyển thẳng theo phương án riêng
Thí sinh cần đạt một trong những điều kiện sau tùy thuộc từng nhà trường:
- Kết quả học tập năm lớp 11 đạt loại giỏi trở lên.
- Kết quả học tập học kỳ 2 năm lớp 11, học kì 1 lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.
- Kết quả học tập lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.
- Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC, TOEFL đạt tiêu chuẩn nhà trường đề ra.
- Xét kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm ĐGNL quy theo thang điểm 30 + UT
Trong đó:
- Điểm đánh giá năng lực (thang điểm 150) được quy về thang điểm 30
- UT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển kết hợp với thi năng khiếu
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển với điểm thi năng khiếu.
Ngoài ra, ở ngành thiết kế thời trang, một số trường đại học cũng có phương thức xét tuyển riêng ví dụ như tổ chức các kỳ thi riêng, xét tuyển thí sinh có những giải thưởng quốc gia… Các phương thức xét tuyển của trường đại học đều có những chính sách cộng điểm ưu tiên cho các đối tượng, khu vực tuyển sinh dựa theo quy chế của Bộ GD&ĐT tương ứng với những phương thức.
Hiện nay, với những ưu điểm vượt trội như giảm áp lực thi cử, các hình thức xét tuyển đơn giản cùng khả năng trúng tuyển cao đã khiến cho phương thức xét tuyển theo học bạ thu hút các thí sinh và trở thành sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ.
Nhìn chung, bài viết trên đây cung cấp những thông tin khá chi tiết cho các thí sinh muốn tìm hiểu thiết kế thời trang thi khối nào, tổ hợp môn nào. Các bạn trẻ hãy dành thời gian đọc thật kỹ để chọn trường đại học phù hợp với năng lực của bản thân và tạo cơ hội tối đa cho mình trong kỳ thi quan trọng sắp tới.