Ngành thiết kế thời trang thi khối nào? Tổ hợp môn nào?

1. Ngành thiết kế thời trang thi khối nào?

Thiết kế thời trang là ngành chuyên đào tạo kiến thức và các kỹ năng cần thiết về lĩnh vực thiết kế các mẫu mã, quần áo, phụ kiện trang phục nhằm thể hiện phong cách, cá tính, ý tưởng của người thiết kế.

Quá trình này bao gồm việc nghiên cứu xu hướng của thị trường nhằm tạo ra các bản vẽ mẫu, lựa chọn các chất liệu, cắt may và thử nghiệm sản phẩm. Bạn không chỉ học được cách tạo ra các trang phục bình thường như quần bò, áo thun, sơ mi mà còn được dạy cách thiết kế, may các sản phẩm váy dạ hội, đồ công sở.

Ngành thiết kế thời trang không chỉ giới hạn cho các bạn trẻ đam mê thiết kế quần áo, váy vóc mà còn có thể làm việc trong ngành thiết kế giày dép, trang sức… Mục đích cuối cùng của ngành là tạo ra được sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mọi người để họ yêu thích. Do đó, để thành công trong nghề, việc học thêm các kiến thức về thiết kế thời trang là điều không thể thiếu.

Nhiều thí sinh THPT đang thắc mắc ngành thiết kế thời trang thi khối nào?

Nhiều bạn trẻ cho rằng phải học vẽ trước khi thi thiết kế thời trang là rất cần thiết vì đây là tổ hợp khối thi để vào ngành này. Thực tế, dù giỏi các môn tự nhiên hay xã hội, bạn đều có thể theo học ngành thiết kế thời trang. Có những tổ hợp môn giúp các thí sinh THPT đam mê thời trang có cơ hội được đào tạo bài bản dù không học vẽ.

Tổ hợp Môn học H00 Vẽ trang trí màu, Ngữ văn, Vẽ hình họa người H01 Toán, Ngữ văn, Vẽ H02 Vẽ trang trí màu, Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật H03 Toán, Vẽ năng khiếu sở trường, Khoa học tự nhiên H04 Toán, Tiếng Anh, Vẽ năng khiếu sở trường H05 Vẽ năng khiếu sở trường, Ngữ văn, Khoa học xã hội H06 Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ H07 Vẽ hình họa người, Toán, Vẽ trang trí màu H08 Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ V00 Toán, Vật lý, Vẽ hình họa mỹ thuật V01 Toán, Ngữ văn, Vẽ hình họa mỹ thuật V02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật V03 Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật V05 Vật lý, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật V06 Toán, Địa lý, Vẽ mỹ thuật V07 Toán, Tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật V08 Toán, Tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật V09 Toán, Tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật V010 Toán, Tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật V011 Toán, Tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật D01 Toán, Ngữ Văn, Anh A00 Toán, Vật Lý, Hóa học A16 Toán, Ngữ văn, KHTN C01 Toán, Ngữ văn, Vật lý D90 Toán, Anh, KHTN

2. Trường đại học tuyển sinh ngành thiết kế thời trang

Hiện nay, ở Việt Nam , có khá nhiều trường đại học và trung tâm đào tạo trải dài từ Bắc vào Nam có chương trình học về ngành thiết kế đặc biệt là lĩnh vực về thời trang, nhằm phục vụ nhu cầu của nhiều bạn trẻ đam mê ngành nghề này. Dưới đây là top 10 trường đào tạo chất lượng và uy tín ngành thiết kế thời trang:

Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương

Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp

Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế

Đại Học Dân Lập Duy Tân

Đại Học Dân Lập Văn Lang

Đại Học Kiến Trúc TP. HCM

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

Đại Học Công Nghiệp TPHCM.

Có khá nhiều trường đại học tốt giúp bạn lựa chọn học ngành thiết kế thời trang

Thông tin chi tiết ngành thiết kế thời trang thi khối nào tại các trường đại học:

Trường Tổ hợp Môn học Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương H00 Vẽ hình họa người, Ngữ văn, Vẽ trang trí màu Đại Học Kiến Trúc Hà Nội H00 Vẽ trang trí màu, Ngữ văn, Vẽ hình họa người H02 Vẽ trang trí màu, Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội D01 Toán, Ngữ Văn, Anh V00 Toán, Vật lý, Vẽ hình họa mỹ thuật V01 Ngữ văn, Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật H00 Vẽ trang trí màu, Ngữ văn, Vẽ hình họa người Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp H00 Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa người, Ngữ văn H07 Vẽ hình họa người, Toán, Vẽ trang trí màu Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế H00 Vẽ trang trí màu, Ngữ văn, Vẽ hình họa người Đại Học Dân Lập Duy Tân A00 Toán, Vật Lý, Hóa học A16 Toán, Ngữ văn, KHTN V01 Ngữ văn, Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật D01 Toán, Ngữ Văn, Anh Đại Học Dân Lập Văn Lang H03 Vẽ năng khiếu sở trường, Toán, Khoa học tự nhiên H04 Toán, Anh, Vẽ năng khiếu sở trường H05 Vẽ năng khiếu sở trường, Ngữ văn, Khoa học xã hội H06 Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ Đại Học Kiến Trúc TP. HCM H01 Toán, Ngữ văn, Vẽ H06 Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM V01 Toán, Ngữ văn, Vẽ hình họa mỹ thuật V02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật V07 Toán, Tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật V09 Toán, Tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật Đại Học Công Nghiệp TP. HCM A00 Toán, Vật Lý, Hóa học C01 Toán, Ngữ văn, Vật lý D01 Toán, Ngữ Văn, Anh D90 Toán, Anh, KHTN

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

Trường Điểm chuẩn

Ngành thiết kế thời trang 2022 2023 2024 Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 31

(2 môn năng khiếu nhân hệ số 2) 35.50

(2 môn năng khiếu nhân hệ số 2) 33.50

(2 môn năng khiếu nhân hệ số 2) Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 21.75 18 23.25 Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội 19 20 18 Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp 19.5 21.65 20.7 Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế 19 18.5 18.5 Đại Học Dân Lập Duy Tân 14 14 16 Đại Học Dân Lập Văn Lang 17 16 16 Đại Học Kiến Trúc TP. HCM 24.22 24.70 24.81 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM 21.6 23.1 24.80 Đại Học Công Nghiệp TP. HCM 22.50 21.25 21.25

Lưu ý: Những thông tin bên trên chỉ có tính chất tham khảo. Bạn có thể vào trang web của từng trường để có tin tức chuẩn xác nhất.

Khi biết thiết kế thời trang thi khối nào, tổ hợp môn nào, điểm chuẩn ra sao, bạn đã có sự lựa chọn cho riêng mình chưa?

3. Phương thức xét tuyển ngành thiết kế thời trang phổ biến

Theo xu hướng hiện đại, hầu hết các trường đại học đều tự chủ trong quá trình tuyển sinh với nhiều phương thức xét tuyển đa dạng. Các thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển vào trường, vào ngành mà mình yêu thích hơn. Đối với ngành thiết kế thời trang, các phương thức xét tuyển phổ biến như:

Xét tuyển dựa theo kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do các trường quy định.

Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT

Thí sinh xét tuyển theo Điểm học bạ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký hoặc điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký. Cụ thể, các hình thức tính điểm:

- Điểm học bạ lớp 11, học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký.

- Điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký.

Xét tuyển thẳng theo phương án riêng

Thí sinh cần đạt một trong những điều kiện sau tùy thuộc từng nhà trường:

- Kết quả học tập năm lớp 11 đạt loại giỏi trở lên.

- Kết quả học tập học kỳ 2 năm lớp 11, học kì 1 lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.

- Kết quả học tập lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.

- Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC, TOEFL đạt tiêu chuẩn nhà trường đề ra.

Xét kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm ĐGNL quy theo thang điểm 30 + UT

Trong đó:

- Điểm đánh giá năng lực (thang điểm 150) được quy về thang điểm 30

- UT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét tuyển kết hợp với thi năng khiếu

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển với điểm thi năng khiếu.

Ngoài ra, ở ngành thiết kế thời trang, một số trường đại học cũng có phương thức xét tuyển riêng ví dụ như tổ chức các kỳ thi riêng, xét tuyển thí sinh có những giải thưởng quốc gia… Các phương thức xét tuyển của trường đại học đều có những chính sách cộng điểm ưu tiên cho các đối tượng, khu vực tuyển sinh dựa theo quy chế của Bộ GD&ĐT tương ứng với những phương thức.

Hiện nay, với những ưu điểm vượt trội như giảm áp lực thi cử, các hình thức xét tuyển đơn giản cùng khả năng trúng tuyển cao đã khiến cho phương thức xét tuyển theo học bạ thu hút các thí sinh và trở thành sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ.

Nhìn chung, bài viết trên đây cung cấp những thông tin khá chi tiết cho các thí sinh muốn tìm hiểu thiết kế thời trang thi khối nào, tổ hợp môn nào. Các bạn trẻ hãy dành thời gian đọc thật kỹ để chọn trường đại học phù hợp với năng lực của bản thân và tạo cơ hội tối đa cho mình trong kỳ thi quan trọng sắp tới. Nếu bạn có ý định theo việc làm thiết kế, có thể truy cập Job3s.ai để cập nhật thông tin mới nhất nhé.