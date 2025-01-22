Hướng dẫn thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần: Tất tần tật những điều cần biết

1. Bảo hiểm xã hội 1 lần là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần, chúng ta cần hiểu Bảo hiểm xã hội 1 lần là gì. Bảo hiểm xã hội 1 lần được quy định như một phần của hệ thống an sinh xã hội, nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện, dựa trên nhu cầu và điều kiện đủ để nhận khoản thanh toán này.

Khoản thanh toán BHXH 1 lần mang lại lựa chọn linh hoạt cho người lao động, cho phép họ quyết định sử dụng số tiền đã đóng góp vào bảo hiểm xã hội ngay cả trước khi đạt đến độ tuổi hưu trí, thay vì phải đợi để nhận lương hưu định kỳ sau này.

Bảo hiểm xã hội 1 lần là một phần của hệ thống an sinh xã hội

2. Những điều cần biết trước khi rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Trước khi thủ tục hành chính này, việc hiểu rõ thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần là vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo quyền lợi của mình trong quá trình thực hiện.

2.1. Rút bảo hiểm xã hội 1 lần ở đâu?

Thông thường, người lao động muốn đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần sẽ cần nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH ở huyện hoặc quận mà họ đang cư trú. Địa chỉ cư trú được hiểu là nơi mà người lao động đã đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp rút bảo hiểm xã hội 1 lần trực tuyến thì việc thực hiện có thể thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Tại đây, người lao động có thể tiến hành các bước cần thiết để nộp hồ sơ và nhận kết quả một cách thuận tiện và nhanh chóng. Để biết thông tin chi tiết và chính xác nhất về việc rút bảo hiểm xã hội 1 lần, bạn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương hoặc tham khảo trên các trang thông tin chính thống của Chính phủ hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.2. Điều kiện để rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Điều kiện rút bảo hiểm xã hội 1 lần được quy định cụ thể tại Điểm a, b, Khoản 1, Điều 8 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP cùng với Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần được áp dụng cho những trường hợp cụ thể sau:

Những người đã đạt đến độ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH là 20 năm.

Phụ nữ tham gia BHXH đủ 55 tuổi nhưng lại không đáp ứng điều kiện về số năm đóng BHXH tối thiểu là 15 năm và không duy trì việc tham gia BHXH tự nguyện một cách liên tục.

Các cá nhân quyết định di cư ra nước ngoài.

Người lao động mắc phải các bệnh hiểm nghèo được Bộ Y tế liệt kê như HIV/AIDS, ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng.

Công an, quân nhân chuyển ngũ không đủ điều kiện nhận lương hưu theo quy định.

Những người lao động tham gia BHXH bắt buộc nhưng sau 1 năm từ bỏ công việc hoặc tham gia BHXH tự nguyện không liên tục và chưa hoàn thành 20 năm đóng BHXH.

2.3. Rút bảo hiểm xã hội 1 lần được bao nhiêu?

Bên cạnh thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần, rút bảo hiểm xã hội 1 lần được bao nhiêu cũng là một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm khi tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Theo hướng dẫn từ khoản 2 Điều 19 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, cách tính khoản tiền bảo hiểm xã hội 1 lần cho những người có thời gian đóng BHXH không đầy một năm là 22% của tổng số tiền lương hàng tháng đã đóng vào BHXH, không vượt quá hai tháng lương bình quân. Khoản tiền này phản ánh thời gian đóng BHXH của người lao động và lương bình quân hàng tháng mà họ đã đóng góp.

Công thức được áp dụng như sau:

Khoản tiền nhận được từ BHXH 1 lần = [(1,5 x số năm đóng BHXH trước 2014) + (2 x số năm đóng BHXH sau 2014)] x lương bình quân hàng tháng đã đóng BHXH.

Để xác định mức lương bình quân hàng tháng dùng làm căn cứ tính khoản BHXH 1 lần, ta tuân thủ theo quy định tại Điều 62 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 9 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 20 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Đối với trường hợp chỉ đóng BHXH dưới một năm, số tiền BHXH 1 lần được tính là 22% x số tháng đã đóng và tiền lương đóng hàng tháng, với giới hạn tối đa là tương đương với lương bình quân của hai tháng đóng BHXH.

2.4. Nhận tiền BHXH 1 lần bằng những cách nào?

Sau khi đã nắm được thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần, người lao động cần quan tâm đến cách để nhận được số tiền này. Theo quy định, người nhận bảo hiểm xã hội 1 lần có thể chọn nhận khoản tiền này trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội, qua dịch vụ bưu chính hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký.

Nếu người nhận quyết định nhận tiền qua hệ thống ATM, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện việc chuyển khoản vào số tài khoản người đó đã cung cấp, dù số này có thể khác với số thẻ ATM.

Khi lựa chọn nhận tiền mặt trực tiếp, người nhận cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội với giấy hẹn và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để nhận tiền theo quy định.

Trong trường hợp người nhận ủy quyền cho người khác nhận thay khoản BHXH 1 lần, quy trình được tiến hành như sau:

Gửi giấy ủy quyền (biểu mẫu số 13-HSB) hoặc văn bản ủy quyền đến cơ quan BHXH hoặc bưu điện chi trả.

Người được ủy quyền cần xuất trình CMND/CCCD khi nhận tiền.

Ký xác nhận và nhận tiền trên phiếu chi trả hoặc phiếu nhận tiền đã quy định.

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần tại cơ quan BHXH ở huyện hoặc quận mà mình đang cư trú

3. Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần là một trong những quyền lợi quan trọng của người lao động khi họ tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Điều kiện và thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần đã được quy định chi tiết trong Quyết định số 3612/QĐ-BHXH ngày 09/12/2022. Cụ thể như sau:

3.1. Thủ tục tại cơ quan bảo hiểm

Theo quy định tại Điều 110 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021, cách rút bảo hiểm xã hội 1 lần với hồ sơ giấy nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH được thực hiện như sau:

Bước 1: Người lao động lập và nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định tại cơ quan BHXH địa phương của mình.

Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và tiến hành giải quyết theo quy định.

Bước 3: Sau khi hoàn tất quá trình, người lao động sẽ nhận được kết quả giải quyết bao gồm quyết định về việc hưởng BHXH một lần, thông tin về bảng quá trình đóng BHXH và số tiền trợ cấp tương ứng.

Thời hạn giải quyết: Tối đa là 5 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan BHXH tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3.2. Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần online

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần online được tiến hành thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy trình như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Người lao động cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đã được chuyển đổi sang định dạng điện tử và tiến hành nộp tại Cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách:

Đăng nhập vào tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tìm kiếm nội dung "Hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần" và chọn cơ quan BHXH nơi cư trú.

Tiến hành kê khai thông tin và ký số vào Mẫu số 14A-HSB.

Đăng tải hồ sơ điện tử và nhập mã xác nhận để nộp hồ sơ.

Tìm kiếm nội dung Hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần trên cổng thông tin chính thức

Bước 2: Hồ sơ của người lao động sẽ được cơ quan Bảo hiểm Xã hội tiếp nhận và xử lý theo quy định hiện hành.

Bước 3: Nhận kết quả

Nếu hồ sơ hợp lệ, người lao động sẽ nhận thông báo giải quyết hồ sơ và kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong trường hợp hồ sơ không đúng hoặc không đủ, cơ quan BHXH sẽ gửi thông báo cho người lao động.

Để thực hiện thủ tục này, người lao động cần lưu ý:

Hồ sơ cần được chuyển đổi từ giấy sang điện tử.

Điều kiện bắt buộc bao gồm việc có sổ BHXH điện tử và tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cùng với chữ ký số tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động.

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần tại cơ quan BHXH

4. Rút bảo hiểm xã hội 1 lần có mất phí không?

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần có mất phí hay không phụ thuộc vào quy định của từng cơ quan bảo hiểm xã hội và luật pháp liên quan. Hiện nay, tất cả các dịch vụ hành chính mà cơ quan Bảo hiểm Xã hội đang triển khai đều không yêu cầu phí, bao gồm cả quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ rút Bảo hiểm Xã hội 1 lần. Tuy nhiên, có thể có một số trường hợp đặc biệt khi cần chịu chi phí phát sinh, chẳng hạn như việc xin sao y, chứng từ pháp lý hoặc các dịch vụ liên quan khác.

Để biết thông tin chi tiết về việc có mất phí hay không khi rút bảo hiểm xã hội 1 lần, người lao động nên tham khảo cụ thể từng quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan.

Tất cả các dịch vụ hành chính mà cơ quan BHXH đang triển khai đều không yêu cầu phí

Trên thực tế, thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần tương đối đơn giản và mang lại nhiều lợi ích cho người lao động. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng việc rút BHXH 1 lần sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng lương hưu sau này. Do đó, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định và tham khảo ý kiến của cơ quan BHXH để được tư vấn cụ thể.