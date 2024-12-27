Payroll là gì? Tại sao cần tìm hiểu về Payroll trước khi đi làm

Payroll là gì? Tại sao cần tìm hiểu về Payroll trước khi đi làm
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 27/12/2024
Thuật ngữ Payroll đã được sử dụng rộng từ lâu nhưng không phải ai cũng biết. Vậy Payroll là gì? Thực chất Payroll có thể được hiểu là bảng lương. Dù bạn có làm trong lĩnh vực quản lý nhân sự hay không thì việc nắm bắt được cách xây dựng bảng lương cũng sẽ giúp bạn có lợi thế trong việc tránh bị doanh nghiệp chèn ép, cắt giảm tiền lương.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Payroll là gì?
  4. 2. Một Payroll đầy đủ sẽ cần những gì?
  6. 3. Chức năng của Payroll là gì?
  8. 4. Xây dựng Payroll thực chất là công việc của HR hay kế toán?
  10. 5. Những yếu tố để xây dựng Payroll hoàn thiện
    1. 5.1. Căn cứ quy định pháp luật
    2. 5.2. Mức lương trung bình của ngành
    3. 5.3. Cơ chế lương của công ty
    4. 5.4. Bảng chấm công hàng tháng
    5. 5.5. Quy định các khoản trích theo lương
  12. 6. Tại sao cần tìm hiểu về Payroll trước khi đi làm?

1. Payroll là gì?

Payroll là thuật ngữ phổ biến trong doanh nghiệp, có thể được hiểu là sổ lương, bảng lương hoặc tổng quỹ lương… trong một công ty, tổ chức phải trả hàng tháng cho các bộ nhân viên của mình theo hợp đồng lao động.

Khái niệm Payroll là gì?
Tìm hiểu về khái niệm Payroll là gì để biết cách bảo vệ quyền lợi lương thưởng của mình

Payroll sẽ gồm tất cả các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến việc trả lương cho nhân sự. Bao gồm: Lương cơ bản, phụ cấp, lương thưởng, các loại bảo hiểm….

Thông thường, Payroll sẽ được xây dựng hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý… tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động giữa công ty và người lao động. Đồng thời, cách xây dựng Payroll của mỗi công ty cũng sẽ có phần khác nhau.

2. Một Payroll đầy đủ sẽ cần những gì?

Những thông tin đầy đủ cần có trong một Payroll là gì mà lại thường khiến các HR phải đau đầu hàng như vậy? Thông thường một Payroll đầy đủ sẽ có những thông tin sau:

Thông thường, một Payroll cần đảm bảo đầy đủ các thông tin sau
Thông thường, một Payroll cần đảm bảo đầy đủ các thông tin nói trên

  • Danh sách nhân viên và thông tin đầy đủ.

  • Ngày vào làm của nhân viên.

  • Số buổi làm đủ công, số buổi nghỉ, số buổi làm nửa công, số buổi đi muộn, về sớm, số buổi tăng ca.

  • Mức lương của mỗi nhân viên, các khoản thu nhập bổ sung: phụ cấp, thưởng hiệu quả, thưởng doanh số, thưởng KPI, BHYT, BHLĐ…

  • Các khoản khấu trừ: BHXH, Thuế TNCN, tiền quỹ, tiền phạt và các khoản khấu trừ khác.

3. Chức năng của Payroll là gì?

Payroll được sử dụng ở hầu hết các công ty, doanh nghiệp trên toàn thế giới. Vậy chức năng của Payroll là gì? Payroll được đánh giá là một phần quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển của công ty và doanh nghiệp. Không chỉ đơn thuần là hỗ trợ việc tính lương, Payroll còn là thước đo hiệu quả để đánh giá năng suất của đội ngũ nhân sự.

Payroll mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và cả người lao động
Payroll mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và cả người lao động

Một Payroll chuẩn sẽ mang lại những chức năng và vai trò như sau:

  • Giúp doanh nghiệp kiểm soát các khoản chi phí liên quan đến nhân sự một cách hiệu quả. Đồng thời căn cứ từ đó để làm cơ sở phân bổ nguồn lực tài chính sao cho hợp lý.

  • Đánh giá, kiểm tra, giám sát xem nhân viên nào làm việc đầy đủ, nhân viên nào làm việc năng suất, nhân viên nào kém năng suất, nhân viên viên nào hay nghỉ…

  • Đảm bảo quyền lợi cho nhân viên theo đúng các chính sách đã ký kết với nhân viên qua hợp đồng lao động ví dụ như thu nhập, bảo hiểm…

  • Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, phát huy tối đa sức mạnh nguồn lực, sử dụng các chính sách hấp dẫn để đẩy cao hiệu quả công việc của nhân sự.

4. Xây dựng Payroll thực chất là công việc của HR hay kế toán?

Dù tính lương về cơ bản là một hoạt động có liên quan đến kế toán nhưng thực chất, việc trả lương và tính công cho nhân sự lại là trách nhiệm thuộc bộ phận nhân sự (HR). Hầu hết các công ty hiện nay, việc trả lương đều do bộ phận HR phụ trách.

Mắc dù vẫn có một số công ty có thể để việc tính toán lương cho kế toán nhưng về việc quản lý và tính công của nhân sự thì vẫn sẽ là bên nhân sự.

5. Những yếu tố để xây dựng Payroll hoàn thiện

Những yếu tố để xây dựng Payroll là gì là thắc mắc chung của những người mới tìm hiểu về lĩnh vực nhân sự. Thực chất, để xây dựng một bảng lương không phải là điều quá khó khăn. Tuy nhiên, để hoàn thiện Payroll nhanh chóng mà vẫn đảm bảo mọi thông tin đều chính xác lại là một vấn đề nan giải.

Để đảm bảo Payroll được đúng chuẩn và hiệu quả nhất cần đảm bảo những yếu tố này
Những yếu tố để hoàn thiện hiệu quả Payroll là gì?

Dưới đây là một số yếu tố quan trọng để xây dựng một Payroll hiệu quả mà job3s đã tổng hợp:

5.1. Căn cứ quy định pháp luật

Trong quá trình hoàn thiện Payroll, việc tuân thủ các quy định pháp luật về quy định tiền lương là yếu tố vô cùng quan trọng cần lưu tâm. Các yêu cầu về mức lương tối thiểu, BHXH, BHYT, BHTN, thuế thu nhập cá nhân và các quy định khác của Bộ luật lao động cần luôn được bảo đảm công bằng và minh bạch.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp, công ty không được trả lương cho nhân viên thấp hơn mức tối thiểu của vùng theo nghị định 90/2019/NĐ-CP như sau:

Quy định về mức lương tối thiếu vùng ở VIệt Nam hiện nay
Quy định về mức lương tối thiếu vùng ở Việt Nam hiện nay

Ngoài ra, quy định còn chỉ rõ, những người lao động đã qua đào tạo bài bản thì doanh nghiệp cần trả cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

5.2. Mức lương trung bình của ngành

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều trả lương cao hơn mức tối thiểu vùng. Thông thường mức lương được thỏa thuận với người lao động thường dựa vào các yếu tố như: Năng lực, kinh nghiệm của vị trí ứng tuyển và kết hợp so sánh với mức lương trung bình của vị trí đó trên thị trường lao động.

Nếu doanh nghiệp trả cao hơn quá nhiều so với mức lương mặt bằng chung sẽ dẫn tới tăng chi phí nhân công không cần thiết. Ngược lại, nếu thấp hơn sẽ dẫn đến khó hút được nhân sự, đặc biệt là những nhân sự tài năng, dày dạn kinh nghiệm.

5.3. Cơ chế lương của công ty

Cơ chế lương của mỗi công ty, doanh nghiệp thường được quy định dưới dạng văn bản và được thông báo cho nhân viên từ khi nhận việc. Nội dung của cơ chế thường bao gồm: Các thông tin về khoản lương, khoản chi cho người lao động. Từ đó nhằm hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi về quyền lợi trong doanh nghiệp.

Cơ chế lương của mỗi công ty sẽ cần được hoàn thiện trong quá trình phát triển doanh nghiệp để phù hợp với thị trường và năng lực của nhân viên.

5.4. Bảng chấm công hàng tháng

Bảng chấm công là một công cụ không thể thiếu cho việc xây dựng một Payroll hoàn chỉnh. Bảng chấm công sẽ cung cấp các thông tin về thời gian làm việc, nghỉ phép, nghỉ không tăng lương, tăng ca, ngày công tác… để làm cơ sở tính toán số công hàng tháng của từng nhân viên.

Bên cạnh đó, bảng chấm công còn hỗ trợ nhà quản lý giám sát được hiệu quả công việc của từng cá nhân. Từ đó đưa ra các quyết định về khen thưởng và xử phạt những cá nhân làm việc kém hiệu quả. Bảng chấm công mang đến tính chính xác và minh bạch hơn cho Payroll.

5.5. Quy định các khoản trích theo lương

Các khoản trích lương chủ yếu được đề cập là BHYT, BHXH và khoản phí công đoàn. Thông thường, mỗi doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm đóng 23,5% tổng chi phí còn người lao động là 10,5% số lương.

Ngoài ra, còn có những chính sách về lương, thưởng, trợ cấp, phụ cấp theo từng vị trí, bộ phận và cấp bậc theo quy định của Bộ luật lao động để hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi của người lao động có thể tập trung làm việc và đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Xem thêm: Đi Phỏng Vấn Cần Chuẩn Bị Gì? 10 Điều Không Thể Thiếu

6. Tại sao cần tìm hiểu về Payroll trước khi đi làm?

Khi bản thân người lao động nắm rõ được những quy định Payroll là gì và cách tính Payroll sẽ giúp họ đảm bảo được quyền lợi của bản thân khi bắt đầu tham gia vào thị trường lao động:

Lợi ích khi hiểu biết về Payroll cho người lao động
Hiểu biết về Payroll mang lại nhiều lợi ích cho người lao động

  • Trước tiên, khi phỏng vấn và ký kết hợp đồng lao động, người lao động sẽ hiểu rõ được những thông báo đầy đủ về cơ chế và quyền lợi thu nhập, thưởng và trợ cấp của doanh nghiệp dành cho họ.

  • Thứ hai, trong quá trình lao động và nhận lương, người lao động có thể kiểm soát được cách trả lương, tính lương của doanh nghiệp có đúng như với cam kết ban đầu không.

  • Cuối cùng, việc này còn giúp họ có được cái nhìn tổng thể về thu nhập của bản thân. Biết cách thương lượng, đòi hỏi quyền lợi xứng đáng với năng lực của mình trước và trong quá trình cống hiến cho doanh nghiệp.

Nhìn chung, hiểu biết về Payroll là một trong những yếu tố quan trọng để người lao động không bị doanh nghiệp chèn ép, “cắt xén” quyền lợi mà bản thân không hề hay biết.

Xem thêm: HR Business Partner Là Gì? Tất Tần Tật Thông Tin Cần Biết Về HR Business Partner

Payroll luôn là bài toán đau đầu của các doanh nghiệp Startup. Việc tìm hiểu Payroll là gì và những yếu tố xây dựng lên một Payroll hoàn chỉnh và hiệu quả sẽ giúp các Startup “nhẹ gánh” đi phần nào. Bên cạnh đó, người lao động cũng nên hiểu rõ về những quy định pháp luật và cách tính lương của công ty để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »