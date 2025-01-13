1. Top 10 việc làm cho người trên 55 tuổi TPHCM

Thế hệ “bánh mì kẹp” là câu nói vui mà những người lao động trên 55 tuổi nói về mình. Trong khi họ sắp đến tuổi nghỉ hưu thì những mối lo của cuộc sống như: Nuôi con ăn học, nuôi dưỡng bố mẹ già, tích lũy tiền khi về già,… vẫn còn. Chính vì vậy, nhu cầu tìm việc làm cho người trên 55 tuổi TPHCM là rất cao.

Thận trọng khi tìm việc, lựa chọn địa chỉ giới thiệu việc làm uy tín, lựa chọn doanh nghiệp sử dụng lao động có chính sách, hợp đồng rõ ràng là điều mà người lao động trên 55 tuổi cần đặc biệt chú ý. Dưới đây là danh sách ăđ việc làm cho người trên 55 tuổi TPHCM phổ biến hiện nay mà người lao động có thể tham khảo.

Với sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm cao, người trên 55 tuổi có thể tìm được việc làm phù hợp, thu nhập ổn định

1.1. Giúp việc theo giờ

Giúp việc theo giờ là việc làm cho người trên 55 tuổi TPHCM được nhiều cô bác lựa chọn. Công việc này yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn thận, nấu ăn ở mức tương đối. Đôi khi, chủ nhà cũng có thể yêu cầu người lao động có kỹ năng chăm sóc trẻ nhỏ hoặc chăm sóc người già.

Mặc dù, giúp việc theo giờ không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao nhưng lại khá vất vả, đổi lại, người lao động có được mức lương tương xứng. Vào các dịp lễ tết, ngày đặc biệt, chủ nhà cũng có thể có mức thưởng hậu hĩnh, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bạn.

1.2. Thêu tranh tại nhà

Thêu tranh tại nhà cũng là công việc đòi hỏi sự chăm chỉ, khéo léo và tỉ mỉ từ người thực hiện. Việc làm này phù hợp với nữ giới hơn nam giới. Theo khảo sát chung, mức lương dành cho nhân viên thêu tranh tại nhà không cao, đổi lại, người lao động có thể linh động thời gian, chủ động sắp xếp công việc cá nhân.

Cần lưu ý rằng, hiện nay có những đối tượng xấu, lợi dụng lòng tin của người khác để chuộc lợi, họ có thể lừa đảo dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó có tuyển dụng nhân viên thêu tranh tại nhà. Chính vì vậy, khi tìm việc làm cho người trên 55 tuổi với công việc thêu tranh, người lao động cần tìm đến doanh nghiệp uy tín, hoạt động chân chính, có hợp đồng, chính sách lương thưởng rõ ràng.

Phụ nữ trên 55 tuổi có thể làm công việc thêu tranh để tăng thu nhập cho bản thân

1.3. Bán hàng online

Bán hàng online là việc làm phù hợp với những ai đang có nhu cầu tìm việc làm cho người trên 55 tuổi TPHCM. Công việc này mang đến nguồn thu nhập tốt, người bán hàng có thể bán sản phẩm của mình trên nhiều kênh khác nhau như: Facebook, zalo, tiktok, sàn thương mại điện tử (shopee, Lazada, sendo, tiki, …).

Lựa chọn công việc bán hàng online, người lao động có thể chủ động làm việc, không yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian, không cần di chuyển. Tuy nhiên, cần phải có số vốn nhất định cho việc nhập hàng, đồng thời, người lao động cũng cần tìm kiếm được mặt hàng phù hợp và có sự am hiểu nhất định về các kênh bán hàng online.

Một gợi ý hay khi tìm việc làm cho người trên 55 tuổi TPHCM cũng liên quan đến hoạt động bán hàng online đó là trở thành cộng tác viên bán hàng. Với công việc này, bạn không cần bỏ vốn, các kỹ năng bán hàng cũng được chủ doanh nghiệp đào tạo ở mức cơ bản, hỗ trợ các vấn đề xử lý đơn hàng, vận chuyển hàng hóa. Điều bạn cần làm là đăng tin bán hàng, tư vấn khách hàng, chốt đơn và nhận hoa hồng.

1.4. Làm tạp vụ

Không yêu cầu bằng cấp, không yêu cầu kỹ năng chuyên môn, không yêu cầu về ngoại hình; đó là đặc điểm của công việc tạp vụ.

Những yêu cầu này phù hợp với người tìm việc làm cho người trên 55 tuổi TPHCM là nữ giới. Công việc tạp vụ thường yêu cầu người lao động đến sớm hơn và tan làm muộn hơn so với những vị trí khác trong công ty. Đặc thù công việc là dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo không gian làm việc luôn được sạch sẽ, gọn gàng.

Ở một số công ty, nhân viên tạp vụ có thể được yêu cầu biết nấu ăn. Khi trở thành nhân viên tạp vụ của doanh nghiệp, người lao động được hưởng đầy đủ các chính sách như chế độ lương thưởng rõ ràng, đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế,… Người lao động cần nắm rõ điều này để có được chính sách làm việc tốt nhất.

Mặc dù vất vả nhưng công việc tạp vụ giúp người lao động có thu nhập ổn định

1.5. Phụ bếp tại nhà hàng

Lựa chọn khác dành cho những ai tìm việc làm cho người trên 55 tuổi TPHCM đó là phụ bếp. Ở vị trí công việc này, người lao động hỗ trợ đầu bếp thực hiện sơ chế thực phẩm, nấu những món ăn đơn giản. Đôi khi bạn cũng có thể rửa bát hay làm một số công việc khác mà nhà hàng yêu cầu. Công việc phụ bếp đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhẹn, cẩn thận và có một chút kỹ năng nấu ăn.

1.6. Nhân viên giao hàng

Bạn đang tìm việc cho người trên 55 tuổi TPHCM? Trở thành nhân viên giao hàng là một việc làm phù hợp với người trên 55 tuổi là nam giới. Công việc này đòi hỏi người lao động biết sử dụng xe máy, điện thoại thông minh với khả năng tìm đường tốt.

Họ cũng cần có sức khỏe để có thể chở được lượng hàng lớn và chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết do thời gian di chuyển ngoài đường tương đối lâu. Thông thường, nhân viên giao hàng không có chế độ về bảo hiểm, thưởng trong các dịp lễ nhưng mức thù lao mà họ nhận được sau mỗi đơn hàng ở mức tương đối khá.

Nam giới trên 55 tuổi phù hợp với công việc ship hàng cho các nhà hàng, bếp ăn online

1.7. Trông trẻ tại nhà

Nếu là người yêu trẻ và có những kỹ năng chăm sóc trẻ, khi tìm việc làm cho người trên 55 tuổi TPHCM, bạn có thể lưu ý đến công việc trông trẻ tại nhà.

Ở TPHCM, với số lượng người lao động từ các tỉnh xung quanh đến sinh sống rất lớn, nhu cầu tìm người trông trẻ không hề nhỏ. Mức lương dành cho người trông trẻ tại nhà thường phụ thuộc vào số trẻ được trông, thời gian trông trẻ cũng như yêu cầu về việc hỗ trợ trẻ ăn trưa, ăn tối, tắm rửa cho trẻ. Để làm được công việc này, người lao động cần tìm được cơ sở trông trẻ rộng rãi, sạch sẽ, gần nơi dân cư sinh sống.

1.8. Xe ôm công nghệ

Xe ôm công nghệ là nghề “hot” hiện nay khi nhu cầu sử dụng dịch vụ xe ôm của người dân tăng lên. Khác với xe ôm truyền thống, xe ôm công nghệ là nhân viên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xe ôm. Việc tìm kiếm người đi xe, tính phí đều thông qua công ty, nhân viên xe ôm chỉ có nhiệm vụ nhận khách, đón khách và đưa khách đến đúng địa chỉ họ yêu cầu.

Với đặc điểm sử dụng ứng dụng điện thoại để đặt xe, tìm khách; khi làm xe ôm công nghệ, người lao động cần tự trang bị điện thoại thông minh cũng như tài khoản ngân hàng. Không chỉ hoạt động với xe máy, người lao động cũng có thể chạy dịch vụ bằng ô tô để nâng cao thu nhập của bản thân.

Tìm việc làm cho người trên 55 tuổi TPHCM có thể lựa chọn nghề xe ôm, công việc đơn giản nhưng có phần vất vả

1.9. Làm bảo vệ

Khi tìm việc làm cho người trên 55 tuổi TPHCM là nam giới, bạn có thể chú ý đến vị trí bảo vệ: Nhân viên bảo vệ tại chung cư, bảo vệ tại nhà hàng, bảo vệ khách sạn, bảo vệ trường học, bảo vệ ngân hàng,… Ở độ tuổi trên 50, doanh nghiệp thường không yêu cầu kỹ năng quá cao từ người bảo vệ, họ thường chỉ giao các nhiệm vụ đơn giản như trông xe, kiểm soát người ra vào.

1.10. Nhân viên rửa bát

Từ lâu, có một nghề phụ được nhiều người lựa chọn để kiếm thêm thu nhập đó là rửa bát cho các nhà hàng, quán ăn. Công việc này không yêu cầu trình độ hay kinh nghiệm từ người lao động, chỉ cần họ chăm chỉ và cẩn thận. Tuy nhiên, mức lương dành cho vị trí việc làm này tương đối thấp.

2. Những điều cần lưu ý khi tìm việc làm cho người trên 55 tuổi TPHCM

Tìm việc và làm việc là nhu cầu và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Tìm được công việc phù hợp sẽ giúp người lao động có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống của bản thân cũng như cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, để có thể gắn bó lâu dài với những công việc đó, trước khi tìm việc cho người trên 55 tuổi TPHCM, cần chú ý đến những điều sau:

Điều kiện về sức khỏe

Sự ổn định về sức khỏe, hiểu rõ tình trạng sức khỏe bản thân sẽ giúp người lao động trên 55 tuổi lựa chọn được việc làm phù hợp. Khi tình trạng sức khỏe không ổn định, cần thăm khám kịp thời, chuyển công việc khác phù hợp hơn.

Điều kiện về thời gian

​Người lao động trên 55 tuổi nếu chưa về hưu cần cân nhắc điều kiện về thời gian. Việc cân đối công việc tại cơ quan và việc làm thêm có thể khiến sức khỏe giảm sút, hiệu quả công việc cũng không được như mong muốn.

Trình độ chuyên môn

​Những người có trình độ chuyên môn cao thường dễ dàng tìm kiếm cho mình một công việc ổn định, thu nhập khá. Tuy nhiên, với nhu cầu tìm việc làm cho người trên 55 tuổi TPHCM không có trình độ chuyên môn, các công việc chân tay được ưu tiên. Sự thận trọng khi lựa chọn cơ sở làm việc hoặc bên trung tâm giới thiệu việc làm sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.

Kế hoạch tài chính

​Đưa ra kế hoạch tài chính rõ ràng, xác định rõ mục tiêu ngắn hạn và dài hạn là điều mà người lao động cần làm trước khi thực hiện tìm việc. Nếu yêu cầu về mức lương không quá cao, việc lựa chọn công việc đơn giản, không hao tổn nhiều sức lực sẽ giúp những người trên 55 tuổi cân đối tốt hơn giữa công việc và sức khỏe.

Tìm việc làm phù hợp với sức khỏe, thời gian giúp người lao động trên 55 tuổi có thêm tiền và niềm vui cuộc sống

Tìm việc làm cho người trên 55 tuổi TPHCM không khó nhưng để có thể gắn bó lâu dài, thu nhập như mong muốn thì không hề dễ dàng. Để quá trình tìm việc đơn giản hơn, người lao động có thể tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm, kênh tuyển dụng online job3s.ai. Cần lưu ý rằng, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tiền đều cần được làm rõ, thận trọng với những cơ sở yêu cầu nộp phí, ứng tiền để tránh trường hợp lừa đảo có thể xảy ra.

