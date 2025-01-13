1. Nhu cầu tìm việc làm không cần độ tuổi hiện nay

Mặc dù nói là tìm việc làm không cần độ tuổi, nhưng chúng ta cũng cần hiểu rằng bất cứ tuyển dụng công việc nào cũng cần tuân thủ theo Luật Lao động. Tức là chỉ đáp ứng cho người từ đủ 18 tuổi đến 65 tuổi. Ngoài độ tuổi này, việc tuyển dụng sẽ trái quy định (trừ một số trường hợp đặc thù thì người trên 65 tuổi vẫn có thể cống hiến sức lao động. Ví dụ như chuyên gia, hoặc tự kinh doanh buôn bán...).

Bất cứ ai cũng hiểu rằng, công việc sẽ có yêu cầu khác nhau về độ tuổi. Trong đó, có những độ tuổi vàng để nhà tuyển dụng ưu tiên, thường là từ 20 - 45 tuổi. Ở khung tuổi này, sức khỏe tốt, khả năng tập trung làm việc cao. Vì vậy sẽ mang lại hiệu suất công việc cao nhất cho doanh nghiệp.

Hiện nay, tình hình thị trường lao động có nhiều biến động. Vì vậy, lực lượng lao động bị dư thừa khá nhiều và nhu cầu tìm việc làm không cần độ tuổi cũng ngày càng gia tăng. Muốn có được những cơ hội công việc phù hợp, bạn phải hiểu rõ được thế mạnh của bản thân. Từ đó mới có thể đưa ra những chọn lọc hợp lý nhất.

Tìm việc làm không cần độ tuổi được rất nhiều người quan tâm

2. Gợi ý một số việc làm không cần độ tuổi

Có thể bạn chưa biết, có rất nhiều công việc đáp ứng nhu cầu tìm việc làm không cần độ tuổi. Chỉ cần bạn đủ điều kiện đáp ứng công việc, chắc chắn bạn sẽ có được thu nhập dựa trên năng lực của mình.

Một số công việc không giới hạn độ tuổi mà bạn có thể tham khảo:

2.1. Tìm việc làm không cần tuổi cho người có trình độ chuyên môn

Với những người có trình độ chuyên môn, dù ở bất cứ độ tuổi nào, họ cũng có thể có được những chọn lựa khá tốt. Điển hình là những công việc dưới đây:

Kế toán

Nếu bạn đang tìm việc làm không cần độ tuổi, kế toán là một lựa chọn phù hợp. Hiện nay, kế toán có thu nhập trung bình từ 7 - 30 triệu đồng, tùy vào việc kỹ năng chuyên môn của bạn như thế nào:

Kế toán kho

Kế toán công nợ

Kế toán tổng hợp

Kế toán doanh thu

Kế toán chi phí

Kế toán thanh toán

Kế toán thuế…

Hoặc nếu làm trong lĩnh vực kiểm toán của các tập đoàn lớn thì thu nhập còn có thể cao hơn.

Hầu hết các doanh nghiệp đều không đặt nặng vấn đề tuổi tác của kế toán. Vì ở bất cứ độ tuổi nào, chỉ cần bạn vững chuyên môn là đã có thể đảm nhiệm được. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp còn yêu cầu kế toán lớn tuổi, giàu kinh nghiệm, có thâm niên. Đặc trưng của nghề là kinh nghiệm, tính tỉ mỉ cẩn thận nên càng lớn tuổi lại càng được ưu tiên.

Kế toán là một trong những công việc không giới hạn tuổi tác

Giáo viên

Hiện nay giáo viên đang là một trong những lĩnh vực nghề nghiệp thiếu nhân sự nhiều nhất. Và ở bất cứ độ tuổi nào, nếu bạn có trình độ chuyên môn thì hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này.

Giáo viên cũng có nhiều cấp bậc: Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên bộ môn, giảng viên…

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục, từ nay đến năm 2026, toàn quốc phải bổ sung thêm 107.000 giáo viên. Con số này thậm chí còn có thể tăng thêm do nhu cầu dạy học cũng ngày càng được chú tâm hơn trong xã hội.

Ở bất cứ độ tuổi nào, bạn cũng có thể xin được việc giáo viên. Thậm chí, nhiều người cho rằng, độ tuổi từ 35 trở đi mới là độ tuổi chín của nghề. Lúc này, người giáo viên đã có đủ năng lực chuyên môn, đạo đức, kỹ năng, có nhiều kinh nghiệm đứng lớp cũng như có khả năng ứng biến được với các trường hợp xảy ra trong lớp học.

Hành chính nhân sự

Tìm việc làm không cần độ tuổi thì hành chính nhân sự cũng là một lĩnh vực phù hợp. Đây là một bộ phận không thể thiếu trong doanh nghiệp. Nếu đã từng làm qua ngành nghề này, bạn có thể tự tin ứng tuyển ở bất cứ công ty nào mà không cần lo lắng độ tuổi mình quá trẻ hay quá già.

Công việc hành chính nhân sự đòi hỏi kỹ năng ở mảng giấy tờ, văn kiện, hồ sơ. Người làm việc này đòi hỏi phải có sự kỹ lưỡng và tỉ mỉ, cẩn thận nhất định. Đây sẽ là một nghề rất thú vị nếu bạn có đầy đủ năng lực để đáp ứng, thu nhập mang lại cũng sẽ tương xứng với năng lực.

Hành chính nhân sự là công việc quan trọng, nhiều công ty không yêu cầu độ tuổi

2.2. Tìm việc làm không cần trình độ, không cần độ tuổi

Tất nhiên, nếu được đào tạo qua trường lớp, có chuyên môn, kiến thức, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm được việc làm không cần độ tuổi. Ngược lại, nếu không có bằng cấp thì cơ hội cũng hẹp hơn.

Nhưng, vẫn có rất nhiều công việc không cần độ tuổi lẫn trình độ bằng cấp mà bạn có thể làm. Điển hình như:

Đầu bếp

Một lựa chọn thích hợp cho những ai tìm việc làm không cần độ tuổi chính là đầu bếp. Nhu cầu nghề này rất cao và hầu như không nơi nào lại cần xem xét đến bằng cấp của người lao động. Chỉ cần bạn có kỹ năng đứng bếp, có thể nấu ra được những món ăn ngon, có đủ đam mê để cống hiến thì chắc chắn bạn sẽ được tuyển dụng.

Vì vậy, nghề đầu bếp trải dài khắp các độ tuổi. Những đầu bếp trẻ mới bắt đầu công việc lẫn những đầu bếp lớn tuổi nhiều kinh nghiệm đều sẽ có những cơ hội để thể hiện mình cũng như ổn định sự nghiệp. Nghề này cũng có thu nhập vô cùng hấp dẫn và nó phụ thuộc vào vị trí, kinh nghiệm, nơi làm việc của bạn.

Đầu bếp là gợi ý tốt khi bạn tìm việc làm không cần độ tuổi

Tài xế

Nếu bạn đang tìm việc làm không cần độ tuổi, bạn có thể nghĩ đến công việc tài xế. Hiện nay, nhiều hãng xe công nghệ ra đời, cơ hội và thu nhập của nghề này cũng có thể nói là rất tốt.

Tùy vào điều kiện, bạn có thể ứng tuyển tài xế xe máy hoặc tài xế ô tô. Vài năm trước, đây là một nghề rất “vàng son”. Thậm chí nhiều bạn sinh viên hoặc nhân viên văn phòng còn tranh thủ giờ rảnh để bật app, chạy xe và kiếm tiền. Hiện nay, nghề này đang dần bão hòa vì số lượng tài xế ngày càng đông. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn không có cơ hội.

Thu nhập trung bình của tài xế là từ 7 - 15 triệu đồng. Ngoài làm tài xế công nghệ, bạn cũng có thể ứng tuyển tài xế cho các hãng vận tải, tài xế công ty, tài xế chở hàng…

Trông trẻ

Ngoài các trường mầm non, thì hiện nay trên toàn quốc cũng có rất nhiều cơ sở giữ trẻ và nghề trông trẻ cũng là một trong những lựa chọn tìm việc làm không cần độ tuổi mà bạn có thể cân nhắc.

Công việc này chủ yếu dành cho các bạn nữ. Chỉ cần có sức khỏe tốt, cẩn thận, chăm chỉ, và đặc biệt phải yêu quý trẻ thì bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền được với nghề này.

Dù không phân biệt độ tuổi, trông trẻ là nghề đòi hỏi rất nhiều kỹ năng

3. Tìm việc làm không cần độ tuổi có dễ không?

Nhìn chung, sẽ có nhiều cơ hội tìm việc làm không cần độ tuổi. Tuy nhiên, dễ hay không lại là vấn đề khác.

Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp thường có xu hướng tuyển dụng trong độ tuổi dưới 35 tuổi. Do đó, nhiều người lao động trên độ tuổi này nếu không may thất nghiệp sẽ cảm thấy vô cùng chông chênh, lo lắng.

Những người quá trẻ thì thiếu kinh nghiệm làm việc, thiếu kỹ năng giao tiếp ứng xử. Còn những người lớn tuổi thường có tư duy cũ, khó thích nghi điều kiện làm việc hiện đại, công nghệ 4.0 như hiện nay. Họ cũng sẽ có những rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe. Họ cũng có gia đình, có con cái phải lo nên khả năng cống hiến cũng sẽ giảm đi. Hơn nữa, thường người lớn tuổi thường yêu cầu tiền lương cao, doanh nghiệp khó đáp ứng được.

Do đó, để tìm việc trong độ tuổi không lý tưởng, bạn cần phải cân nhắc xem bản thân mình phù hợp với công việc nào. Hãy sàng lọc nhiều thông tin, tìm kiếm nhiều doanh nghiệp. Khi đó, bạn có thể nhận được công việc và không cần lo lắng về độ tuổi của mình.

Có nhiều rào cản khi bạn tìm công việc không yêu cầu độ tuổi, cần phải biết bản thân phù hợp điều gì

4. Bí quyết để tìm việc làm hiệu quả, nhiều cơ hội

Trong bất cứ trường hợp nào, tìm việc làm không cần tuổi, tìm việc làm không cần trình độ hay có trình độ cũng đều sẽ có những khó khăn nhất định. Để có được một việc tốt mà không cần lo lắng tuổi tác mình có phù hợp không, bạn có thể thực hiện theo các bí quyết sau:

Kể cả khi công ty đó không có thông báo tuyển dụng, nếu bạn thấy mình thích và có đủ khả năng làm việc đó, hãy gửi hồ sơ cho họ.

Tận dụng hết các mối quan hệ để tìm được việc làm như ý. Có thể bạn sẽ hơi ngại ngùng khi nhờ ai đó giới thiệu việc làm, nhưng bạn có từng nghĩ họ đang biết nhiều nơi cần tuyển đúng người như bạn.

Luyện tập phỏng vấn để khi đi phỏng vấn luôn giữ được tâm thế tự tin, thoải mái. Đặc biệt là bạn phải có thái độ thành thật, tác phong thực sự nghiêm chỉnh.

Bạn có thể học thêm các chứng chỉ để hỗ trợ công việc tốt hơn. Ví dụ như chứng chỉ nấu ăn, chứng chỉ ngoại ngữ…

Đừng bao giờ ngần ngại nộp CV cả khi công việc đó có nêu rõ độ tuổi tuyển dụng. Vì có thể nhà tuyển dụng sẽ ấn tượng trước sự tự tin của bạn, cộng thêm cảm nhận được năng lực của bạn và họ sẽ thay đổi suy nghĩ.

Tìm việc làm không cần độ tuổi là một thử thách không nhỏ. Nhưng nếu biết cách, bạn hoàn toàn có thể biến khó khăn trở thành cơ hội của mình. Tại job3s, có rất nhiều công việc thú vị, hấp dẫn, thu nhập tốt, đãi ngộ xứng đáng dành cho bạn. Ở độ tuổi nào cũng vậy, đó không phải là sự chấm hết. Hãy thường xuyên cập nhật các cơ hội việc làm mà Jjob3s mang đến, chắc chắn bạn sẽ tìm được một công việc phù hợp với mức thu nhập tương xứng nhất.

