Tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ lương cao, ổn định

Tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ lương cao, ổn định
CEO Tony Vũ Thứ Hai, 13/01/2025
Rất nhiều người đang tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ lương cao, ổn định. Ngày nay, công việc tạp vụ dần trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm đặc biệt của chị em phụ nữ. Bởi lẽ nhu cầu tuyển dụng công việc này trên thị trường khá cao, đồng thời đây là công việc mang tính linh hoạt, đặc biệt giúp họ ổn định về tài chính. Bạn có nhu cầu tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ thì nhất định tham khảo những thông tin dưới đây trước khi nộp đơn.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Công việc tạp vụ là gì?
  4. 2. Mô tả cụ thể về công việc tạp vụ
  6. 3. Mức lương cơ bản chung của nghề tạp vụ
  8. 4. Những lưu ý khi tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ
  10. 5. Một số kỹ năng nhân viên tạp vụ cần có

1. Công việc tạp vụ là gì?

Trước khi tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ, bạn cần hiểu chính xác về công việc này. Tạp vụ hay còn gọi là lao công. Nhiệm vụ chính của công việc này là dọn dẹp, đảm bảo môi trường và cảnh quan ở nơi làm việc, nhà ở hay cơ quan được sạch sẽ, gọn gàng.

Thông thường, những công ty có quy mô nhỏ có thể thuê 1- 2 nhân viên tạp vụ. Các công ty lớn sẽ có bộ phận tạp vụ riêng với số lượng nhân sự nhiều hơn. Ngoài ra, trên thị trường hiện nay còn có các công việc tạp vụ theo giờ, nghĩa là bạn chỉ tới và làm các công việc trong vòng 2-3 tiếng theo thoả thuận với cơ quan hay cá nhân nào đó khi họ có nhu cầu.

Hình thức này được nhiều đơn vị lựa chọn để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

Những tỉnh thành, quận huyện càng lớn và phát triển thì nhu cầu tuyển dụng nhân viên tạp vụ càng cao. Cho nên, tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ sẽ không quá khó khăn.

Xem thêm: Mức Lương Tạp Vụ Có Cao Không? Gợi Ý Cách Tính Lương Tạp Vụ Chuẩn

tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ - Nhu cầu tuyển dụng nhân viên tạp vụ càng cao tại các quận huyện trong thành phố
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên tạp vụ càng cao tại các quận huyện trong thành phố

2. Mô tả cụ thể về công việc tạp vụ

Khi bạn tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ thì việc đầu tiên cần nắm rõ chính là thông tin chi tiết về môi trường làm việc của mình. Vì tính chất công việc tạp vụ ở cơ quan, gia đình, nhà hàng khách sạn hay quán cà phê sẽ khác nhau. Dưới đây là bảng chi tiết:

Môi trường làm việc

Chi tiết về công việc

Làm tại quán cà phê

  • Mặc đồng phục của quán và làm việc theo ca.

  • Lau sàn nhà, bàn ghế, quạt…

  • Đảm bảo vệ sinh ở các khu vực sinh hoạt chung của quán.

  • Rửa ly, tách, chén của khách, nhà bếp,…

  • Đổ rác mỗi ngày.

  • Các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận

Làm tại trường học

  • Chuẩn bị nước uống đầy đủ ngoài hành lang cho học sinh, sinh viên.

  • Quét dọn hành lang, lớp học trước khi giờ học diễn ra.

  • Quét sân trường và các khu vực chung (như cầu thang, lối đi, toilet…).

  • Đổ rác mỗi ngày.

  • Tưới cây trong khuôn viên trường học

Làm tại văn phòng

  • Lau sạch các khu vực phòng làm việc, phòng họp, toilet, phòng ăn của nhân viên.

  • Lau chùi bàn ghế, cửa sổ, cửa ra vào, cây cối, rửa cốc chén.

  • Đổ rác mỗi ngày

Làm tại khách sạn

  • Lau sạch các khu vực sảnh, lối đi, cầu thang, thang máy, nhà vệ sinh,…

  • Lau bàn ghế lẫn các vật dụng tại các khu vực chung, khu vực sảnh đón khách.

  • Đổ rác mỗi ngày.

Làm tại nhà hàng

  • Vệ sinh sàn nhà, hành lang, sảnh đón khách, cầu thang, toilet

  • Xử lý các tình huống khách làm đổ thức ăn, nước uống xuống sàn.

  • Thu gom, xử lý rác, đổ rác mỗi ngày

  • Rửa chén, ly của khách, nhà bếp.

  • Các công việc khác theo yêu cầu

Làm tại nhà riêng

  • Lau sạch sàn nhà, cầu thang, các dụng cụ, thiết bị trong các phòng.

  • Giặt đồ, phơi, ủi đồ

  • Nấu ăn, rửa chén

  • Chăm sóc trẻ em, người già, nấu ăn

  • Đi chợ, đón rước người thân của gia chủ,…
Tạp vụ ở môi trường làm việc khác nhau sẽ có nhiệm vụ khác nhau
Tạp vụ ở môi trường làm việc khác nhau sẽ có nhiệm vụ khác nhau

3. Mức lương cơ bản chung của nghề tạp vụ

Nghề tạp vụ không yêu cầu về bằng cấp hay chuyên môn cao nên mức lương cơ bản trung bình từ 4 đến 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nếu bạn tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ trong các công ty lớn hay nhà riêng của người nước ngoài thì mức lương sẽ cao hơn.

Ngoài ra, những nhân viên tạp vụ có kinh nghiệm lâu năm, khéo léo và làm tốt thường có mức lương vượt trội và được nhận tiền thưởng từ gia chủ.

Đặc biệt, vì nghề này mang tính linh hoạt nên nếu bạn làm theo giờ thì mức phí có thể từ 50-150 đồng/giờ tùy địa điểm, tính chất công việc. Và bạn có thể nhận nhiều nơi khác nhau để tăng thu nhập nếu có thời gian rảnh.

Mức lương của nhân viên tạp vụ trung bình từ 4 đến 6 triệu đồng/tháng và có thể cao hơn
Mức lương của nhân viên tạp vụ trung bình từ 4 đến 6 triệu đồng/tháng và có thể cao hơn

4. Những lưu ý khi tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ

Bất kỳ công việc nào, dù cần chuyên môn hay không thì khi tìm việc bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng dưới đây để đảm bảo sự phù hợp và an toàn cho mình. Từ đó, bạn sẽ sớm thành công trong vai trò này. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ:

  • Hiểu rõ yêu cầu công việc: Như đã đề cập ở phần trên, dù cùng là công việc tạp vụ nhưng tùy vào môi trường làm việc khác nhau thì nhiệm vụ, yêu cầu và trách nhiệm sẽ khác nhau. Điều này giúp bạn xác định xem công việc đó có phù hợp với kỹ năng và mong muốn của bản thân hay không.

  • Tìm hiểu môi trường làm việc: Môi trường làm việc ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả, năng suất của công việc. Bạn nên tìm hiểu nơi làm việc của mình có phù hợp về địa lý không? Hoạt động của nơi đó có hợp pháp, an toàn không? Văn hóa của nơi làm việc như thế nào?,...

Khi tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ, bạn nên tìm hiểu rõ về nơi làm việc
Khi tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ, bạn nên tìm hiểu rõ về nơi làm việc

  • Giờ giấc làm việc: Thông thường công việc tạp vụ sẽ diễn ra vào giờ hành chính. Nhưng một số nơi sẽ yêu cầu bạn làm buổi tối. Vì thế, bạn cần đảm bảo lịch làm việc phù hợp với cuộc sống cá nhân của mình.

  • Trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng: Trong buổi phỏng vấn, nếu có điều gì thắc mắc, bạn nên trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng về công việc, mức lương, các quyền lợi,… và xem xét kỹ hợp đồng lao động trước khi ký kết.

  • Tham khảo phản hồi từ người làm việc: Nếu có người quen hay cơ hội thì bạn nên tìm hiểu thông tin về đơn vị mình sắp làm việc từ những người đã hoặc đang làm việc tại đó. Phản hồi từ họ sẽ cụ thể hơn để bạn nắm được tình hình môi trường làm việc cũng như vị trí của mình.

  • Cảnh giác trước những thông tin tuyển dụng lừa đảo: Tạp vụ là công việc đang có nhu cầu tuyển dụng cao tại nhiều quận huyện TPHCM, nhất là quận 12. Vì thế, không ít những đối tượng xấu đã lợi dụng sự “nhẹ dạ cả tin” của người lao động ở vùng quê hay ít kinh nghiệm để lừa đảo.

Nên trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng về công việc, mức lương, các quyền lợi,…
Nên trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng về công việc, mức lương, các quyền lợi,…

Cho nên, khi tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ nếu bạn nhận được mức lương quá cao so với tính chất công việc mình đảm nhiệm thì đừng nên vội mừng. Bởi chiêu “việc nhẹ lương cao”, đánh vào lòng tham của người lao động đã bị cơ quan chức năng vạch trần không ít vụ.

Ngoài ra, nếu thông tin tuyển dụng mập mờ, không đầy đủ về địa chỉ, số điện thoại liên hệ, công việc tóm tắt, mức lương, thời gian làm việc… thì bạn nên xem xét cẩn thận để tránh rơi vào trường hợp bị bóc lột sức lao động hay rơi vào tay kẻ buôn người.

  • Không đóng phí khi tuyển dụng: Không có bất kỳ nhà tuyển dụng hợp pháp nào yêu cầu ứng viên nộp phí hồ sơ, phí tìm việc, phí giữ chân… Nếu nơi bạn phỏng vấn yêu cầu điều này thì nên sớm rút khỏi để tránh “tiền mất tật mang”. Gần như chắc chắn đây là công ty lừa đảo.

  • Nên tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ tại các trang web, nơi tuyển dụng uy tín: Hiện nay, các trang web tuyển dụng việc làm phát triển càng nhiều. Điều này giúp bạn dễ dàng tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ lừa đảo, “treo đầu dê bán thịt chó”.

Vì thế, bạn nên tìm việc trên các trang web tuyển dụng lâu năm, được nhiều người đánh giá cao và có hợp tác với các công ty, thương hiệu có tiếng, điển hình như job3s.ai. Đây là trang web thường xuyên đăng tuyển nhiều vị trí tuyển dụng của các công ty tốt, hàng đầu ở nhiều tỉnh thành. Bạn sẽ dễ dàng chọn được một công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của mình.

Không nên tin tưởng vào các công việc “Việc nhẹ lương cao” để tránh nguy cơ bị lừa gạt
Không nên tin tưởng vào các công việc “Việc nhẹ lương cao” để tránh nguy cơ bị lừa gạt

5. Một số kỹ năng nhân viên tạp vụ cần có

Trước khi tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ, bạn nên kiểm tra xem mình có đáp ứng những kỹ năng cơ bản của ngành nghề này hay không? Dưới đây là các yêu cầu thường thấy của nghề tạp vụ:

  • Kỹ năng sắp xếp và quản lý tốt: Nhân viên tạp vụ cần biết cách phân bổ thời gian cho các công việc làm trong ngày để đảm bảo tiến độ và hoàn thành theo yêu cầu.

  • Trung thực, nghiêm túc: Đây là tố chất quan trọng của người làm tạp vụ. Chẳng ai muốn thuê một người gian dối để làm việc, nhất là các gia đình cần tìm người giúp việc. Bạn nên trung thực về mọi mặt liên quan đến công việc của mình để tạo lòng tin với chủ. Điều đó sẽ giúp bạn có sự tín nhiệm.

  • Kỹ năng linh hoạt giải quyết vấn đề: Dù là công việc tay chân nhưng bạn cần phải nhanh nhẹn và linh hoạt khi có vấn đề bất ngờ xảy ra. Chẳng hạn như mất nước, dụng cụ vệ sinh bị thiếu, hư hỏng thì nên có phương pháp dự phòng hoặc thay thế. Ngoài ra, những vết bẩn, dơ,… bạn nên biết cách xử lý khéo léo, chuyên nghiệp để đảm bảo nơi đó được sạch sẽ.

  • Siêng năng, bền bỉ với công việc: Dù làm công việc gì bạn cũng cần tính siêng năng, chịu khó. Đối với công việc tạp vụ, thời gian đầu bạn sẽ thấy khó khăn vì có quá nhiều thứ linh tinh phải làm. Nhưng nếu kiên trì thực hiện, bạn sẽ biết cách sắp xếp và hoàn thành chúng. Ngoài ra, công việc này cần đi lại và di chuyển nhiều nên bạn cần phải bền bỉ về tinh thần lẫn thể chất.

Công việc tạp vụ cần phải siêng năng, trung thực, gọn gàng và nhanh nhẹn
Công việc tạp vụ cần phải siêng năng, trung thực, gọn gàng và nhanh nhẹn

Như vậy, những thông tin cần biết xoay quanh vấn đề tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ đã được chia sẻ ở bài viết trên. Nắm được điều này, bạn sẽ dễ dàng hơn để tìm một công việc tốt, phù hợp với khả năng của mình. Bạn hãy truy cập vào website job3s.ai để tham khảo công việc tạp vụ đang tuyển dụng gần nơi mình sinh sống.

Xem thêm: Nhân Viên Tạp Vụ Là Gì? Nhân Viên Tạp Vụ Cần Làm Những Gì?

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »