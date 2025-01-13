Tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ lương cao, ổn định

1. Công việc tạp vụ là gì?

Trước khi tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ, bạn cần hiểu chính xác về công việc này. Tạp vụ hay còn gọi là lao công. Nhiệm vụ chính của công việc này là dọn dẹp, đảm bảo môi trường và cảnh quan ở nơi làm việc, nhà ở hay cơ quan được sạch sẽ, gọn gàng.

Thông thường, những công ty có quy mô nhỏ có thể thuê 1- 2 nhân viên tạp vụ. Các công ty lớn sẽ có bộ phận tạp vụ riêng với số lượng nhân sự nhiều hơn. Ngoài ra, trên thị trường hiện nay còn có các công việc tạp vụ theo giờ, nghĩa là bạn chỉ tới và làm các công việc trong vòng 2-3 tiếng theo thoả thuận với cơ quan hay cá nhân nào đó khi họ có nhu cầu.

Hình thức này được nhiều đơn vị lựa chọn để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

Những tỉnh thành, quận huyện càng lớn và phát triển thì nhu cầu tuyển dụng nhân viên tạp vụ càng cao. Cho nên, tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ sẽ không quá khó khăn.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên tạp vụ càng cao tại các quận huyện trong thành phố

2. Mô tả cụ thể về công việc tạp vụ

Khi bạn tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ thì việc đầu tiên cần nắm rõ chính là thông tin chi tiết về môi trường làm việc của mình. Vì tính chất công việc tạp vụ ở cơ quan, gia đình, nhà hàng khách sạn hay quán cà phê sẽ khác nhau. Dưới đây là bảng chi tiết:

Môi trường làm việc Chi tiết về công việc Làm tại quán cà phê Mặc đồng phục của quán và làm việc theo ca.

Lau sàn nhà, bàn ghế, quạt…

Đảm bảo vệ sinh ở các khu vực sinh hoạt chung của quán.

Rửa ly, tách, chén của khách, nhà bếp,…

Đổ rác mỗi ngày.

Các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận Làm tại trường học Chuẩn bị nước uống đầy đủ ngoài hành lang cho học sinh, sinh viên.

Quét dọn hành lang, lớp học trước khi giờ học diễn ra.

Quét sân trường và các khu vực chung (như cầu thang, lối đi, toilet…).

Đổ rác mỗi ngày.

Tưới cây trong khuôn viên trường học Làm tại văn phòng Lau sạch các khu vực phòng làm việc, phòng họp, toilet, phòng ăn của nhân viên.

Lau chùi bàn ghế, cửa sổ, cửa ra vào, cây cối, rửa cốc chén.

Đổ rác mỗi ngày Làm tại khách sạn Lau sạch các khu vực sảnh, lối đi, cầu thang, thang máy, nhà vệ sinh,…

Lau bàn ghế lẫn các vật dụng tại các khu vực chung, khu vực sảnh đón khách.

Đổ rác mỗi ngày. Làm tại nhà hàng Vệ sinh sàn nhà, hành lang, sảnh đón khách, cầu thang, toilet

Xử lý các tình huống khách làm đổ thức ăn, nước uống xuống sàn.

Thu gom, xử lý rác, đổ rác mỗi ngày

Rửa chén, ly của khách, nhà bếp.

Các công việc khác theo yêu cầu Làm tại nhà riêng Lau sạch sàn nhà, cầu thang, các dụng cụ, thiết bị trong các phòng.

Giặt đồ, phơi, ủi đồ

Nấu ăn, rửa chén

Chăm sóc trẻ em, người già, nấu ăn

Đi chợ, đón rước người thân của gia chủ,…

Tạp vụ ở môi trường làm việc khác nhau sẽ có nhiệm vụ khác nhau

3. Mức lương cơ bản chung của nghề tạp vụ

Nghề tạp vụ không yêu cầu về bằng cấp hay chuyên môn cao nên mức lương cơ bản trung bình từ 4 đến 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nếu bạn tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ trong các công ty lớn hay nhà riêng của người nước ngoài thì mức lương sẽ cao hơn.

Ngoài ra, những nhân viên tạp vụ có kinh nghiệm lâu năm, khéo léo và làm tốt thường có mức lương vượt trội và được nhận tiền thưởng từ gia chủ.

Đặc biệt, vì nghề này mang tính linh hoạt nên nếu bạn làm theo giờ thì mức phí có thể từ 50-150 đồng/giờ tùy địa điểm, tính chất công việc. Và bạn có thể nhận nhiều nơi khác nhau để tăng thu nhập nếu có thời gian rảnh.

Mức lương của nhân viên tạp vụ trung bình từ 4 đến 6 triệu đồng/tháng và có thể cao hơn

4. Những lưu ý khi tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ

Bất kỳ công việc nào, dù cần chuyên môn hay không thì khi tìm việc bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng dưới đây để đảm bảo sự phù hợp và an toàn cho mình. Từ đó, bạn sẽ sớm thành công trong vai trò này. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ:

Hiểu rõ yêu cầu công việc: Như đã đề cập ở phần trên, dù cùng là công việc tạp vụ nhưng tùy vào môi trường làm việc khác nhau thì nhiệm vụ, yêu cầu và trách nhiệm sẽ khác nhau. Điều này giúp bạn xác định xem công việc đó có phù hợp với kỹ năng và mong muốn của bản thân hay không.

Tìm hiểu môi trường làm việc: Môi trường làm việc ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả, năng suất của công việc. Bạn nên tìm hiểu nơi làm việc của mình có phù hợp về địa lý không? Hoạt động của nơi đó có hợp pháp, an toàn không? Văn hóa của nơi làm việc như thế nào?,...

Khi tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ, bạn nên tìm hiểu rõ về nơi làm việc

Giờ giấc làm việc: Thông thường công việc tạp vụ sẽ diễn ra vào giờ hành chính. Nhưng một số nơi sẽ yêu cầu bạn làm buổi tối. Vì thế, bạn cần đảm bảo lịch làm việc phù hợp với cuộc sống cá nhân của mình.

Trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng: Trong buổi phỏng vấn, nếu có điều gì thắc mắc, bạn nên trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng về công việc, mức lương, các quyền lợi,… và xem xét kỹ hợp đồng lao động trước khi ký kết.

Tham khảo phản hồi từ người làm việc: Nếu có người quen hay cơ hội thì bạn nên tìm hiểu thông tin về đơn vị mình sắp làm việc từ những người đã hoặc đang làm việc tại đó. Phản hồi từ họ sẽ cụ thể hơn để bạn nắm được tình hình môi trường làm việc cũng như vị trí của mình.

Cảnh giác trước những thông tin tuyển dụng lừa đảo: Tạp vụ là công việc đang có nhu cầu tuyển dụng cao tại nhiều quận huyện TPHCM, nhất là quận 12. Vì thế, không ít những đối tượng xấu đã lợi dụng sự “nhẹ dạ cả tin” của người lao động ở vùng quê hay ít kinh nghiệm để lừa đảo.

Nên trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng về công việc, mức lương, các quyền lợi,…

Cho nên, khi tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ nếu bạn nhận được mức lương quá cao so với tính chất công việc mình đảm nhiệm thì đừng nên vội mừng. Bởi chiêu “việc nhẹ lương cao”, đánh vào lòng tham của người lao động đã bị cơ quan chức năng vạch trần không ít vụ.

Ngoài ra, nếu thông tin tuyển dụng mập mờ, không đầy đủ về địa chỉ, số điện thoại liên hệ, công việc tóm tắt, mức lương, thời gian làm việc… thì bạn nên xem xét cẩn thận để tránh rơi vào trường hợp bị bóc lột sức lao động hay rơi vào tay kẻ buôn người.

Không đóng phí khi tuyển dụng: Không có bất kỳ nhà tuyển dụng hợp pháp nào yêu cầu ứng viên nộp phí hồ sơ, phí tìm việc, phí giữ chân… Nếu nơi bạn phỏng vấn yêu cầu điều này thì nên sớm rút khỏi để tránh “tiền mất tật mang”. Gần như chắc chắn đây là công ty lừa đảo.

Nên tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ tại các trang web, nơi tuyển dụng uy tín: Hiện nay, các trang web tuyển dụng việc làm phát triển càng nhiều. Điều này giúp bạn dễ dàng tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ lừa đảo, “treo đầu dê bán thịt chó”.

Vì thế, bạn nên tìm việc trên các trang web tuyển dụng lâu năm, được nhiều người đánh giá cao và có hợp tác với các công ty, thương hiệu có tiếng, điển hình như job3s.ai. Đây là trang web thường xuyên đăng tuyển nhiều vị trí tuyển dụng của các công ty tốt, hàng đầu ở nhiều tỉnh thành. Bạn sẽ dễ dàng chọn được một công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của mình.

Không nên tin tưởng vào các công việc “Việc nhẹ lương cao” để tránh nguy cơ bị lừa gạt

5. Một số kỹ năng nhân viên tạp vụ cần có

Trước khi tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ, bạn nên kiểm tra xem mình có đáp ứng những kỹ năng cơ bản của ngành nghề này hay không? Dưới đây là các yêu cầu thường thấy của nghề tạp vụ:

Kỹ năng sắp xếp và quản lý tốt: Nhân viên tạp vụ cần biết cách phân bổ thời gian cho các công việc làm trong ngày để đảm bảo tiến độ và hoàn thành theo yêu cầu.

Trung thực, nghiêm túc: Đây là tố chất quan trọng của người làm tạp vụ. Chẳng ai muốn thuê một người gian dối để làm việc, nhất là các gia đình cần tìm người giúp việc. Bạn nên trung thực về mọi mặt liên quan đến công việc của mình để tạo lòng tin với chủ. Điều đó sẽ giúp bạn có sự tín nhiệm.

Kỹ năng linh hoạt giải quyết vấn đề: Dù là công việc tay chân nhưng bạn cần phải nhanh nhẹn và linh hoạt khi có vấn đề bất ngờ xảy ra. Chẳng hạn như mất nước, dụng cụ vệ sinh bị thiếu, hư hỏng thì nên có phương pháp dự phòng hoặc thay thế. Ngoài ra, những vết bẩn, dơ,… bạn nên biết cách xử lý khéo léo, chuyên nghiệp để đảm bảo nơi đó được sạch sẽ.

Siêng năng, bền bỉ với công việc: Dù làm công việc gì bạn cũng cần tính siêng năng, chịu khó. Đối với công việc tạp vụ, thời gian đầu bạn sẽ thấy khó khăn vì có quá nhiều thứ linh tinh phải làm. Nhưng nếu kiên trì thực hiện, bạn sẽ biết cách sắp xếp và hoàn thành chúng. Ngoài ra, công việc này cần đi lại và di chuyển nhiều nên bạn cần phải bền bỉ về tinh thần lẫn thể chất.

Công việc tạp vụ cần phải siêng năng, trung thực, gọn gàng và nhanh nhẹn

Như vậy, những thông tin cần biết xoay quanh vấn đề tìm việc làm ở quận 12 làm tạp vụ đã được chia sẻ ở bài viết trên. Nắm được điều này, bạn sẽ dễ dàng hơn để tìm một công việc tốt, phù hợp với khả năng của mình. Bạn hãy truy cập vào website job3s.ai để tham khảo công việc tạp vụ đang tuyển dụng gần nơi mình sinh sống.

