Cách tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h đãi ngộ tốt, thu nhập cao

1. Xu hướng tìm việc làm thêm ban đêm của giới trẻ hiện nay

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật cho phép công việc online phát triển. Do đó, người có nhu cầu tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h cũng có thể dễ dàng tìm được công việc tốt, thu nhập cao, phù hợp với điều kiện về thời gian và trình độ của bản thân.

Trên thực tế, giới trẻ ngày nay đi làm thêm không chỉ đơn thuần là để kiếm thêm thu nhập, họ còn có mục đích tích lũy kiến thức, mở rộng các mối quan hệ, hướng đến cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Việc làm này mang yếu tố tích cực, chính sự năng động này đã giúp họ vươn tới mục tiêu sự nghiệp của bản thân.

Việc làm thêm online rất phù hợp với những người có nhu cầu tìm việc làm thêm tại nhà từ 19h đến 22h mỗi ngày

2. Gợi ý những việc làm thêm từ 19h đến 22h mới nhất

Có nhiều gợi ý khác nhau dành cho những người đang tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h. Ngoài các công việc offline như bán hàng, phục vụ quán cơm, nhân viên siêu thị, … công việc online cũng là sự lựa chọn không tồi dành cho các bạn trẻ.

2.1. Dạy học online

Dạy học online chưa bao giờ là công việc làm thêm đơn giản bởi việc làm này yêu cầu kiến thức chuyên môn từ người lao động, họ cũng cần phải có kỹ năng truyền đạt tốt.

Khi hình thức dạy học là online, giữa người học và người dạy luôn có một giới hạn nhất định, đòi hỏi người dạy phải nâng cao chính kỹ năng của bản thân, truyền tải được kiến thức cũng như đam mê với môn học, giúp học sinh lĩnh hội được kiến thức một cách tốt nhất. Rõ ràng, với những ưu điểm như hạn chế thời gian, chi phí đi lại, dạy được nhiều học sinh trong cùng một lớp thì những ai đang tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h cũng nên quan tâm đến công việc này.

Dạy học online là một hình thức khác của việc dạy gia sư

2.2. Bán hàng trực tuyến

Bán hàng trực tuyến là việc làm thêm mà nhiều bạn trẻ lựa chọn. Với công việc này, họ có thể chủ động về mặt thời gian, thu được nguồn lợi khủng mà không cần phải chịu sự kiểm soát, đánh giá từ bất kỳ người quản lý nào.

Mặc dù vậy, nếu lựa chọn bán hàng online, người lao động cần phải có một số vốn đủ lớn, lựa chọn kỹ lưỡng mặt hàng cần bán cũng như trang bị cho mình các kiến thức bán hàng online.

2.3. Viết blog

Một lựa chọn đặc biệt cho người tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h tại nhà đó là viết blog. Mặc dù, không phải ai cũng có ngôn từ phong phú, cách diễn đạt câu chữ mạch lạc, lôi cuốn nhưng với những người có thiên bẩm văn chương, viết blog có thể mang đến cho họ nguồn thu nhập khủng.

Nhìn nhận lại thực tế hiện nay, khi báo mạng phát triển, các trang mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu của con người thì những bài blog hay sẽ luôn nhận được sự theo dõi của nhiều người.

Khi kênh blog đạt đến số người theo dõi đủ lớn, sức ảnh hưởng của bạn đủ mạnh, doanh nghiệp, các nhãn hàng sẽ tìm đến bạn và liên kết với mục đích marketing sản phẩm của họ. Rõ ràng, viết blog để kiếm thêm thu nhập là việc làm cần có sự đầu tư cả về trí óc và thời gian nhưng thành quả mà chúng ta nhận được không hề nhỏ.

Viết blog là việc làm thêm phù hợp với người có văn phong tốt, tâm hồn bay bổng

2.4. Nhân viên content online

Nhân viên content là một công việc thuộc lĩnh vực Marketing. Bằng cách viết bài chia sẻ kiến thức, viết bài giới thiệu sản phẩm, content marketing có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tốt hơn từ đó nâng cao doanh số thu về.

Với vị trí Content Offline, doanh nghiệp có thể phải bỏ ra số tiền không nhỏ để chi trả cho nhân viên, thay vào đó, họ lựa chọn hình thức tuyển nhân viên online, tức là nhân viên content online chỉ cần ngồi tại nhà, sản xuất ra bài viết theo yêu cầu và gửi lại cho doanh nghiệp.

Xét về phía công ty, chi phí họ cần trả cho nhân viên được giảm xuống đáng kể; đối với nhân viên content, họ có thể nâng cao thu nhập mà không bị gò bó về mặt thời gian, cũng như chịu sự quản lý của một doanh nghiệp nhất định. Nhân viên online có thể liên kết với nhiều doanh nghiệp khác nhau. Như vậy, cả 2 bên cùng có lợi và cùng đạt được mong muốn của bản thân. Rõ ràng, đây là một lựa chọn không tồi cho người đang tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h.

2.5. Cộng tác viên bán hàng

Cũng thực hiện công việc bán hàng nhưng nhiều người lao động lựa chọn vị trí cộng tác viên bán hàng thay vì tự bỏ vốn, tự kinh doanh. Với công việc này, nhân viên sẽ được hưởng mức phần trăm nhất định dựa trên số sản phẩm bán ra, họ có thể được đào tạo các kỹ năng liên quan đến bán hàng online nhưng phải tự mình phát triển tệp khách hàng, tự mình tư vấn để chốt đơn; số tiền thu về phụ thuộc vào số đơn hàng.

Mặc dù, thu nhập của cộng tác viên bán hàng có phần thấp hơn so với việc tự kinh doanh nhưng người lao động không cần vốn, họ cũng không gặp phải các vấn đề như hàng tồn, hàng hết hạn, ... Nếu bạn đang tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h tại nhà, hãy lưu tâm đến công việc này và tìm kiếm cho mình những đối tác uy tín.

Trở thành cộng tác viên bán hàng online, người lao động không cần vốn, không cần đóng gói và ship hàng

2.6. Viết sub cho phim

Bạn đã bao giờ nghe đến công việc “viết sub”? Thực tế, đây là công việc có thu nhập rất lớn, được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h.

Viết sub là việc làm kết hợp giữa dịch thuật và content. Có thể hiểu, viết sub là viết lại các câu thoại trong phim và dán cho chúng hiển thị trên phim, giúp người xem có thể hiểu nội dung phim dựa trên các chữ viết đó. Thông thường, lời thoại trên phim và câu dịch là 2 ngôn ngữ khác nhau. Với đặc điểm công việc nêu trên, người viết sub cần phải có vốn ngoại ngữ tốt, câu từ của họ cũng cần linh hoạt, phù hợp với văn phong của thứ tiếng cần dịch ra.

2.7. Nhân viên trực page

Trong các chia sẻ ở trên, có thể thấy, bán hàng online đang rất phát triển, chính vì vậy, hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều thực hiện bán hàng đồng thời giữa online và offline. Trên cơ sở đó, người tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h có cơ hội tiếp cận với việc làm mới đó là vị trí nhân viên trực page.

Khác với công tác viên bán hàng, nhân viên trực page là người được giao quyền quản lý page của doanh nghiệp, họ có nhiệm vụ tư vấn thông tin về sản phẩm, dịch vụ của công ty tới khách hàng (những người quan tâm và đang liên hệ với page). Khách hàng có thể đưa ra câu hỏi về sản phẩm, yêu cầu tư vấn hoặc đặt hàng.

Người làm nhân viên trực page cần hiểu rõ về sản phẩm của công ty, họ cần trả lời khách hàng trong thời gian sớm nhất, điều này có ý nghĩa lớn trong việc ghi điểm, gây ấn tượng với khách hàng của doanh nghiệp. Mức lương dành cho nhân viên trực page phụ thuộc vào đặc tính sản phẩm và chính sách của công ty; nếu trực tiếp bán hàng, họ có thể nhận được hoa hồng. Lưu ý, “page” là trang trên facebook được lập ra để bán hàng.

Nhân viên trực page được giao nhiệm vụ tư vấn về sản phẩm/ dịch vụ cho khách hàng qua fanpage FB

2.8. Thiết kế

Với những người có chuyên môn, kỹ năng thiết kế tốt, bạn hoàn toàn có thể nhận các việc làm thêm liên quan đến thiết kế tại nhà. Từ thiết kế banner, thiết kế website, ... cho đến thiết kế nhà ở, tất cả các công việc này đều mang đến cho bạn một mức lương xứng đáng.

Với sự hài lòng mà khách hàng dành cho bạn, họ có thể tiếp tục giới thiệu những dự án khác mà bạn không cần phải tốn công đi tìm việc. Tuy nhiên, công việc này chỉ phù hợp với những người có chuyên môn.

2.9. Làm thêm với Youtube

Có thể bạn chưa biết, việc xây dựng các kênh Youtube với nhiều người theo dõi, lượt xem cao mang đến cho chủ kênh một khoản lợi nhuận nhất định. Lợi nhuận này không phải do người xem chi trả mà do các doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo sản phẩm trả cho Youtube và Youtube chia một phần lợi dành cho bạn. Thông thường, tiền quảng cáo trên Youtube mà chủ kênh có thể nhận được thường dựa vào số lượt click quảng cáo, thời gian người xem xem quảng cáo.

Với công việc xây kênh Youtube, hành trình tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h tại nhà trở nên đơn giản hơn, điều bạn cần làm là tìm kiếm nội dung mà người dùng ưa thích (xu hướng), lên ý tưởng và sản xuất video. Ở thời gian đầu, khi số lượng người xem và theo dõi kênh chưa cao, chủ kênh Youtube chưa nhận được lợi nhuận, chỉ khi số người xem đạt đến mức quy định, quảng cáo xuất hiện, bạn sẽ có tiền.

Tương tự với Youtube, người đang dùng các kênh mạng như Tiktok những có thể xây dựng cho mình một kênh cá nhân. Việc phát triển nội dung hay, trở thành xu hướng cũng giúp bạn tiếp cận tốt hơn với người dùng, khi đó, doanh nghiệp sẽ tìm đến bạn, liên kết với bạn để quảng cáo sản phẩm.

Kiếm tiền từ việc xây kênh Youtube cần một thời gian dài để thấy thành quả nhưng nguồn lợi kinh tế thu về không hề nhỏ

2.10. Sửa chữa quần áo tại nhà

Sửa chữa quần áo là việc làm cần sự tỉ mẩn, khéo tay cũng như những kiến thức cơ bản liên quan đến cắt may. Giá thành cho mỗi lần sửa quần áo không quá cao nhưng người lao động có thể linh động thời gian làm. Điều này phù hợp với nhu cầu của những người tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h tại nhà.

3. Tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h tại nhà ở đâu?

Có nhiều việc làm thêm buổi tối tại nhà, tuy nhiên, tùy thuộc vào kiến thức, kỹ năng và sở thích của bản thân mà người lao động có thể chọn cho mình công việc phù hợp. Câu hỏi đặt ra là, tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h tại nhà ở đâu, bằng cách nào?

Trên thực tế, hiện nay website job3s.ai hoạt động với mục đích chính là giúp người lao động tìm kiếm việc làm, giúp doanh nghiệp tìm kiếm nhân viên. Tại đây, doanh nghiệp cung cấp thông tin cho website việc làm (mô tả công việc, tiền lương, chế độ, địa chỉ làm việc, …), dựa vào những thông tin này, người có nhu cầu tìm việc có thể lựa chọn công việc phù hợp, ứng tuyển và chờ kết quả. Hồ sơ của người tìm việc được gửi cho doanh nghiệp, CV tốt sẽ được đặt lịch phỏng vấn và đi làm theo thỏa thuận giữa 2 bên.

Lựa chọn kênh tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h tại nhà uy tín sẽ giúp người lao động nhanh chóng có được công việc phù hợp

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật cho phép con người dễ dàng tìm việc cũng như tuyển dụng nhân sự. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để kẻ xấu lợi dụng, chuộc lợi cá nhân. Vì lý do đó, người có nhu cầu tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h tại nhà cần có sự cảnh giác, bất kỳ thông tin tuyển dụng nào liên quan đến tiền như đặt cọc, phí việc làm,… đều là thông tin lừa đảo. Hãy tìm kiếm việc làm tại các nền tảng uy tín để tránh tiền mất, tật mang.