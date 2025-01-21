Tính cách ISTJ là gì? Làm công việc này, đảm bảo lên như diều gặp gió

1. Tính cách ISTJ là gì?

Muốn biết tính cách ISTJ phù hợp với công việc gì trước hết cần hiểu rõ ISTJ là gì? ISTJ hay còn gọi Người trách nhiệm, là cụm từ viết tắt để chỉ nhóm người có chung một đặc điểm là trách nhiệm và cần mẫn, khi đã cam kết và hứa hẹn một điều gì đó, họ sẽ cố gắng để thực hiện đến cùng.

Vậy ý nghĩa đằng sau của những chữ viết tắt trong cụm ISTJ là gì? Dưới đây là cách lý giải đơn giản nhất:

I (Viết tắt của Introvert) - Hướng nội: Đặc điểm chung của những người ISTJ là sự hướng nội, họ có nội tâm và thế giới ẩn sau bên trong vô cùng phong phú.

S (Viết tắt của Sense) - Cảm nhận: Những gì con người nhìn nhận, quan sát và cảm nhận được thông qua thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác và xúc giác. Ngoài ra cảm nhận này còn có thể đến từ trực giác.

T (Viết tắt của Thinking) - Lý trí: Thông qua các thông tin cảm nhận, quan sát và nhìn nhận được, người thuộc nhóm ISTJ sẽ đưa ra quyết định dựa trên việc phân tích các số liệu thực tế.

J (Viết tắt của Judgment) - Phán quyết: Những người thuộc nhóm tính cách ISTJ là người dễ dàng đưa ra quan điểm mà không cần quá nhiều thời gian để suy xét.

Ba đặc điểm nổi trội của mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở những người thuộc nhóm ISTJ là sự thành thật, logic và nguyên tắc. Mặc dù họ là người hướng nội nhưng đồng thời cũng có thể giúp bạn đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích khi cần.

Biết được tính cách ISTJ là gì sẽ giúp bạn chọn được công việc phù hợp

2. Điểm mạnh và điểm yếu của tính cách ISTJ là gì?

Mỗi nhóm tính cách sẽ có điểm mạnh và điểm yếu riêng, hiểu rõ điều này sẽ cực kỳ có lợi trong việc phát triển bản thân và lựa chọn công việc phù hợp. Vậy điểm mạnh và điểm yếu của nhóm tính cách ISTJ là gì?

2.1. Điểm mạnh

Có kế hoạch

Những người thuộc nhóm tính cách ISTJ luôn cố gắng đưa ra các kế hoạch rõ ràng trong cả công việc và đời sống.

Họ rất giỏi trong việc sắp xếp lịch trình, kế hoạch và cả quản lý thời gian. Những kế hoạch mà họ đưa ra cũng vì thế cực kỳ rõ ràng với thứ tự công việc, thời gian được sắp xếp logic.

Chính vì vậy mà họ đề cao tính đúng giờ và cực kỳ nỗ lực để đáp ứng đúng yêu cầu về thời gian, đặc biệt là khi làm việc với đối tác.

Tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết

Nhắc đến điểm mạnh trong tính cách ISTJ không thể không kể đến sự tỉ mỉ và chi tiết. Sự chỉn chu và tỉ mỉ trong từng công việc giúp người thuộc nhóm tính cách này có thể dễ dàng nhận ra những lỗi sai và lỗ hổng mà người bình thường khó nhận thấy. Điều này sẽ giúp họ tránh được trước những sai lầm không đáng có.

Người thuộc nhóm tính cách ISTJ cũng không coi mọi sự việc là đương nhiên mà luôn nhìn nhận và đánh giá để tìm hiểu ý nghĩa, ảnh hưởng mà sự kiện đó đem lại.

Kiên trì

Nếu ai đó hỏi bạn điểm mạnh của người thuộc nhóm tính cách ISTJ là gì thì đừng ngần ngại trả lời rằng đó là tính kiên trì.

Thuộc tuýp người trách nhiệm nên làm bất cứ việc gì, họ cũng cố gắng kiên trì đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn. Đây là ưu điểm giúp những người thuộc nhóm tính cách này dễ dàng thành công trong sự nghiệp.

Trung thành

Một trong những bản năng của nhóm tính cách ISTJ là sự trung thành, một khi đã nhận trách nhiệm được giao phó, họ sẽ trung thành và kiên trì với mục tiêu đến cùng. Do đó nếu nhận được lời cam kết của những người thuộc nhóm tính cách này nghĩa là bạn đã có trong tay sự tận tụy hết mực.

Người thuộc nhóm tính cách ISTJ có nhiều ưu điểm nổi bật

2.2. Điểm yếu

Bên cạnh những điểm mạnh nên trên, người thuộc nhóm tính cách ISTJ không tránh khỏi một số điểm yếu như:

Khó thay đổi

Quá trung thành và tận tụy nên người thuộc nhóm tính cách ISTJ có xu hướng truyền thống, khó có thể thay đổi.

Họ thường nghi ngại khi phải thay đổi theo phương thức mới, thậm chí còn có thể sinh ra tâm lý căng thẳng nếu bị ép buộc phải làm theo một điều gì mới mà bản thân không quen. Đặc điểm này nếu không được kiểm soát và thay đổi có thể khiến họ trở thành kẻ cố chấp trong mắt người khác.

Bướng bỉnh

Sự kiên trì của tính cách ISTJ nếu vượt quá mức bình thường có thể khiến họ trở thành người ngoan cố, bướng bỉnh và thiếu linh hoạt trong xử lý tình huống.

Dễ cảm thấy tội lỗi

Với trách nhiệm và sự tận tụy hết lòng, người thuộc nhóm tính cách ISTJ thường lên kế hoạch cho mọi việc. Tuy nhiên nếu kết quả không như kế hoạch hoặc mong muốn, họ thường có xu hướng đổ lỗi cho chính bản thân, cảm giác thất bại sẽ bủa vây và đôi khi nhấn chìm họ.

Thiếu tinh tế

Là người thực tế và luôn tôn trọng sự thật nên trong nhiều trường hợp, họ quá thẳng thắn khi đưa ra quan điểm và ý kiến mà không biết điều này có thể gây tổn thương đến người xung quanh. Bởi vậy mà những người thuộc nhóm tính cách này thường được nhận xét là thiếu tinh tế và khéo léo.

Ngoài những ưu điểm trên, các ISTJ vẫn còn những hạn chế nhất định trong tính cách

3. Đặc điểm tính cách ISTJ trong công việc

Biết được điểm mạnh và điểm yếu của các ISTJ trong cuộc sống thôi là chưa đủ, nếu quan tâm đến nhóm tính cách này, bạn nên tìm hiểu thêm thế mạnh cũng như hạn chế của họ trong công việc.

Nếu bạn là một ISTJ, biết được đặc điểm về thế mạnh và hạn chế sẽ giúp bạn thay đổi để tốt hơn trong công việc, cơ hội thăng tiến nhờ thế mà rộng mở hơn. Còn nếu bạn là nhà lãnh đạo, có thể dựa vào những thông tin này để có kế hoạch quản lý và sắp xếp nhân sự cho phù hợp.

Vậy, trong công việc, thế mạnh và hạn chế của ISTJ là gì?

3.1. Thế mạnh của ISTJ trong việc

Dưới đây là một số thế mạnh của các ISTJ trong công việc:

Có thể làm việc ở đa dạng lĩnh vực : Họ là người tinh ý, có khả năng nắm bắt và phân tích tốt nên dễ dàng tìm hiểu về chuyên sâu ngay cả khi chuyển sang một lĩnh vực mới.

Có ý chí mạnh mẽ: Các ISTJ luôn nỗ lực và chăm chỉ để hoàn thành mục tiêu, trách nhiệm đã đề ra. Trong công việc họ là người quyết đoán, kiên nhẫn đến cùng.

Có trách nhiệm : Đây là điều không cần phải bàn cãi khi nhắc đến thế mạnh của người thuộc nhóm tính cách ISTJ trong công việc. Họ sẵn sàng làm thêm, thậm chí hi sinh thời gian cá nhân để đảm bảo tiến độ được thực hiện đúng cam kết.

Sáng tạo và làm việc khoa học: Các ISTJ thuộc tuýp người nguyên tắc nên nếu đã giao việc, nhà lãnh đạo có thể yên tâm vì họ biết cách sắp xếp, tổ chức công việc một cách khoa học, nề nếp.

Bình tĩnh và thực tế : Người thuộc nhóm tính cách ISTJ cũng rất ít khi mất bình tĩnh. Nếu gặp phải vấn đề họ có thể tiếp cận nó ở nhiều khía cạnh để có thể đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

Trung thực, thẳng thắn: Các ISTJ cũng là người trung thực và thẳng thắn trong công việc. Nhà quản lý hoàn toàn có thể yên tâm khi giao việc cho họ, không cần lo lắng sẽ bị gian dối hoặc làm việc thiếu chỉn chu.

Biết được điểm mạnh của ISTJ là gì bạn sẽ hiểu vì sao nhà lãnh đạo coi trọng họ

3.2. Hạn chế của ISTJ trong công việc

Cần phải nhìn nhận thẳng thắn rằng không có nhóm tính cách nào là hoàn hảo, các ISTJ cũng vậy. Điều quan trọng là cần hiểu rõ những điểm yếu của nhóm tính cách ISTJ là gì để có sự điều chỉnh phù hợp trong công việc. Dưới đây là một số hạn chế mà họ cần khắc phục trong công việc:

Cứng nhắc: ISTJ thường là những người cố chấp, luôn bảo về quan điểm của mình và khó có thể chấp nhận nếu ai đó đưa ra ý kiến trái chiều, nhất là khi ý kiến đó chưa được kiểm chứng. Nhà quản lý cần xem xét điều này để có sự sắp xếp phù hợp trong công việc, tránh tình trạng mâu thuẫn hoặc bất đồng giữa đồng nghiệp.

Phán xét: Đây không chỉ là điểm yếu trong đời sống hàng ngày mà còn là hạn chế cực kỳ lớn trong công việc. Các ISTJ thường có xu hướng phán xét, đặc biệt là đối với những ý kiến trái chiều, họ khó tiếp nhận ý kiến của người khác. Nếu không sửa đổi, điều này sẽ trở thành rào cản cực lớn, khiến họ không thể học tập và tiếp thu cái mới.

Luôn luôn dựa vào kiến thức trên sách vở: Một hạn chế nữa của các ISTJ là quá nguyên tắc nên thường đề cao kiến thức sách vở. Nếu không có sự điều chỉnh sẽ dễ dẫn đến sự thiếu thực tế, làm việc rập khuôn, máy móc.

Hãy nhìn nhận thẳng thắn các khuyết điểm của mình trong công việc để có phương án khắc phục

4. Tính cách ISTJ phù hợp với nghề gì?

Hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của người thuộc nhóm tính cách ISTJ là gì sẽ giúp cho họ dễ dàng tìm kiếm được công việc phù hợp.

Dưới đây là một số gợi ý việc làm cho các iSTJ:

Lĩnh vực kinh doanh, tài chính : Kiểm toán, kế toán, chuyên viên thẩm định bảo hiểm, chuyên viên phân tích tài chính, nhân viên hành chính nhân sự, logistic, cố vấn tài chính, thanh tra thuế…

Lĩnh vực quản lý văn phòng : Thư ký văn phòng, thư ký tài chính, giám đốc hành chính nhân sự, nhân viên dịch vụ bưu điện…

Lĩnh vực kiến trúc và kỹ thuật: Kỹ sư hàng hải, kỹ sư hóa học, kỹ sư điện, điện tử, kỹ sư xây dựng…

Lĩnh vực sản xuất: Thợ kim hoàn, thợ làm bánh, kỹ sư vận hành máy, giám đốc sản xuất…

Lĩnh vực y tế: Kỹ thuật viên chụp X-quang, nha sĩ, bác sĩ huấn luyện viên, dược sĩ, nhân viên quản lý dịch vụ sức khỏe…

Lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin: Chuyên gia mạng máy tính, lập trình viên, giám đốc công nghệ thông tin, chuyên gia IT, chuyên viên phân tích hệ thống máy tính, chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu…

Trên đây chỉ là thông tin mang tính chất tham khảo, không phải ISTJ nào cũng chỉ có thể làm những công việc trên. Nếu có đam mê và sự nỗ lực, các ISTJ vẫn hoàn toàn có thể làm tốt ở bất cứ ngành nghề nào.

Một số nghề nghiệp phù hợp với nhóm tính cách ISTJ

5. Một số người nổi tiếng thuộc tính cách ISTJ

Có rất nhiều người nổi tiếng thuộc nhóm tính cách này, có thể kể đến như:

George Washington – Cựu Tổng thống Mỹ

Dwight D. Eisenhower – Cựu Tổng thống Mỹ

Augustus – Hoàng đế Roma.

Warren Buffett – Doanh nhân người Mỹ

Jeff Bezos – Người sáng lập Amazon

Angela Merkel – Cựu thủ tướng Đức

.D. Rockefeller – Trùm kinh doanh người Mỹ

Queen Elizabeth II

Julia Roberts

Natalie Portman

Irene (Red Velvet)

Tzuyu (TWICE)

Hiểu rõ tính cách ISTJ là gì và điểm mạnh, điểm yếu sẽ giúp ích rất lớn cho bạn trong công việc. Đừng quên theo dõi các bài viết về những nhóm tính cách khác của chúng tôi để có thêm nhiều kiến thức thú vị.