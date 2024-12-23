1. Trắc nghiệm kiểm tra nhóm kiểu tính cách là gì?

Nếu bạn là một người quan tâm đến các vấn đề xoay quanh chủ đề “Tâm lý học” hoặc từng dành thời gian để tìm hiểu về chủ đề này, bạn chắc chắn đã từng bắt gặp lý thuyết về “Tâm lý học phân tích” hoặc cái tên “Carl Gustav Jung”.

Carl Gustav Jung (1975 - 1961) là một nhà tâm thần học người Thụy Sĩ, chính ông cũng là người đã khai sinh ra trường phái “Tâm lý học phân tích”. Ông được nhìn nhận như một trong các nhà tâm lý học hiện đại, đi đầu trong việc nhìn nhận tâm trí con người có “bản chất tôn giáo”. Ông thường căn cứ vào đó để làm trọng tâm cho các nghiên cứu phân, tích về sau này.

Carl Gustav Jung - Nhà tâm thần học người Thụy Sĩ

Bên cạnh đó, Carl Jung dành sự quan tâm và những khảo sát chuyên sâu cho vấn đề mang tên “Thành toàn bản ngã -Individuation”. Đây là một quá trình tâm lý nhằm kết hợp các mặt đối lập của hệ tâm thức là Vô thức và Ý thức dựa trên mối liên hệ “tự vận hành” một cách tương đối, mục đích để giúp mỗi một cá nhân đạt được trạng thái thành toàn. Những tư duy này được xem như hạt nhân của học thuyết Tâm lý học phân tích.

Ngoài ra, Carl Jung cũng tạo ra nhiều thuật ngữ tâm lý nổi tiếng như: Nguyên Mẫu, Vô thức tập thể, Phức cảm, anima và animus,....

1.1. Khái niệm MBTI

Phương pháp trắc nghiệm nhóm kiểu tính cách MBTI hay có tên tiếng Anh là Myers - Briggs Indicator, là cách sử dụng một danh sách những câu hỏi trắc nghiệm từ đó tổng hợp phân tích để tìm ra kiểu tính cách của một người.

MBTI hay có tên tiếng Anh là Myers - Briggs Indicator

Cốt lõi của phương pháp này được xây dựng từ thuyết phân loại của Carl Jung. Tuy nhiên chỉ đến khi chiến tranh thế giới lần thứ hai diễn ra nó mới được hoàn thiện và phát triển bởi Katharine Cook Briggs cùng với con gái của bà - Isabel Briggs Myers.

Trắc nghiệm kiểu tính cách MBTI chỉ thực sự được nhiều người biết đến khi chúng được đề cập trong 2 cuốn sách “Please understand me” bao gồm 2 phần của David Keirsey vào những năm 50 của thế kỷ 20. Đến năm 1962, phương pháp này được người Nhật đưa vào và ứng dụng thực tiễn trong nhiều lĩnh vực.

Về cơ bản, phương pháp này sẽ giúp những người làm khảo sát hiểu rõ bản thân, tìm ra tính cách đại diện từ đó có thể xem xét bản thân phù hợp với công việc, lĩnh vực nào. Ngày nay, bài test kiểu tính cách MBTI là một trong những công cụ giúp các nhà tuyển dụng có thể xem xét và phân loại ứng viên một cách phù hợp nhất. Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực đã thực hiện một khảo sát chuyên môn, kết quả cho thấy 22% các chuyên gia đã và đang sử dụng bài kiểm tra tính cách MBTI trong công việc.

MBTI phân kiểu tính cách dựa trên 4 nhóm kiểu tính cách cơ bản:

Nhóm xu hướng giao tiếp: Hướng ngoại (Extroversion) và Hướng nội (Introversion)

Nhóm có khả năng Nhận thức về Thế giới: Giác quan (Sensing) và Trực giác (Intuition)

Nhóm chọn lựa và quyết định: Lý trí (Thinking) và Cảm xúc (Feeling)

Nhóm Hành động: Nguyên tắc (Judgment) và Linh hoạt (Perception)

1.2. Lưu ý khi làm trắc nghiệm kiểu tính cách MBTI

Nhiều người thường tin tưởng một cách mù quáng vào kết quả của bài test tâm lý học về tính cách. Trên thực tế, kết quả trắc nghiệm kiểu tính cách MBTI không chính xác tuyệt đối vì vậy hãy ghi nhớ những điều sau khi thực hiện kiểm tra:

Kết quả của một bài test tâm lý phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của bạn khi làm bài.

Luôn giữ thái độ trung thực và phân biệt rõ giữa thực tế và lý tưởng của bạn.

Kết quả trắc nghiệm có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào nhận thức, thế giới quan và hoàn cảnh thực tế của mỗi người.

2. 16 tính cách MBTI phổ biến

2.1. ISTJ – Người trách nhiệm

Đặc điểm kiểu tính cách:

Nhóm kiểu tính cách ISTJ - Người có trách nghiệm chiếm 13% dân số thế giới, đây được xem là nhóm tính cách phổ biến nhất trong 16 tính cách. Nhóm người này có một đặc tính nổi bật là cực ưa chuộng sự thật, họ tiếp thu rất nhiều thông tin và có khả năng ghi nhớ tốt những thông tin mà mình đã tiếp nhận.

Nhóm ISTJ - Người có trách nghiệm chiếm 13% dân số thế giới

Những người thuộc nhóm kiểu tính cách ISTJ thường có trách nhiệm cao trong việc, họ luôn cố gắng và hoàn thành phần việc của mình đúng thời hạn. Người thuộc nhóm này có xu hướng “khẳng định:, họ luôn cố hướng tới trạng thái chắc chắn của một vấn đề.

Trong mối quan hệ với những người xung quanh, kiểu tính cách ISTJ thường có xu hướng hành động nhiều hơn là những lời nói, hứa hẹn. ISTJ thường có xu hướng hạn chế việc giao tiếp với những người có tính cách đối lập với họ. Do đó, họ thường được nhận xét là gặp khó khăn, hạn chế khi giao tiếp.

Ưu điểm của ISTJ:

Nếu là người thuộc nhóm nhóm kiểu tính cách ISTJ khả năng cao bạn sẽ sở hữu những ưu điểm sau đây:

Khả năng của bạn thực sự rất tốt, bạn luôn kiểm soát những cuộc tranh cãi mà không để cảm xúc lấn át.

Bạn có khả năng cho người khác thấy quan điểm của mình một cách đơn giản, rõ ràng.

Bạn tin tưởng, coi trọng vào những lời hứa và luôn nghiêm túc trong bất kỳ mối quan hệ nào.

Trong công việc bạn là một người có trách nghiệm nên thường nhận được sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và quản lý.

Bạn phân tích các vấn đề và giải quyết chúng một cách quan, cẩn thận.

Nhược điểm ISTJ:

Trong cuộc sống và các mối quan hệ nhóm kiểu tính cách ISTJ cũng có một số nhược điểm cần phải khắc phục để có thể trở nên hòa đồng với mọi người, đồng thời giao tiếp tốt hơn. Những nhược điểm đó là:

Quá cứng nhắc trong việc côi trong các nguyên tắc của bản thân.

Khả năng đồng cảm kém

Thường xuyên mắc kẹt trong những cuộc tranh luận

Luôn cho rằng mình đúng trong mọi trường hợp, thậm chí bác bỏ quan điểm của những người xung quanh.

Khả năng làm việc nhóm kém, ít hợp tác, tương tác với đồng nghiệp.

Lời khuyên cho những người thuộc nhóm kiểu tính cách ISTJ hãy phát triển những điểm mạnh và học cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh. Luôn nhớ rằng giao tiếp là chìa khóa để thành công.

Người nổi tiếng thuộc nhóm tính cách này:

Thủ tướng Anh Arthur Wellington

Tổng thống Hoa Kỳ George Washington

Hoàng đế Roma: Augustus

Doanh nhân, nhà đầu tư Warren Buffett

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos

2.2. ISFJ – Người nuôi dưỡng

Trong 16 nhóm tính cách được hình thành, kiểu tính cách ISFJ được xem là những người có lòng vị tha nhất, nhóm này chiếm khoảng 12,5 dân số. Chúng ta dễ dàng bắt gặp các kiểu tính cách ISFJ trong một số lĩnh vực như: y tế, giáo dục, tư vấn tâm lý hay trong nhiều các hoạt động xã hội; trong môi trường công sở nhóm kiểu tính cách ISFJ thường tỏa sáng ở lĩnh vực nhân sự.

ISFJ được nhận xét là những người rất ân cần, luôn quan tâm và chăm sóc mọi người xung quanh

Người nuôi dưỡng thường chọn cho mình một môi trường sống ấm áp và tràn ngập tình cảm, yêu thương. Họ sống với niềm tin vào những gì tốt đẹp của con người và thế giới xung quanh. Nếu có một ai đó luôn tôn trọng những quan điểm, tính cách của người khác thì đó chính là một ISFJ chính hiệu.

Trong những mối quan hệ thường ngày, kiểu tính cách ISFJ được nhận xét là những người rất ân cần, luôn quan tâm và chăm sóc mọi người xung quanh. Việc luôn “theo sát” những người xung quanh khiến nhóm ISFJ tăng khả năng thúc đẩy động lực cho những người xung quanh, điều này có cốt lõi từ sự tin tưởng vào những điều tuyệt vời nhất.

Các ISFJ có tư duy rất tốt trong việc hình dung những ý tưởng, sự việc sẽ diễn ra như thế nào và họ sẽ tập trung vào những gì có thể đạt được được việc đó. Thay vì thử nhiều phương phương thức làm làm việc mới, họ tin vào những phương pháp có sẵn bởi vì chúng đã được chứng minh là hiệu quả, do hàng loạt người đã trải nghiệm chúng trước đây.

Khả năng thực hành của kiểu tính cách ISFJ luôn tốt hơn việc học lý thuyết. Họ đề cao những gì có khả năng ứng dụng thực tế cao. Một khi đã xác định rõ tầm ảnh hưởng và tính tính quan trọng của bất cứ vấn đề nào trong thực tế, ISFJ sẽ tin tưởng tuyệt đối và không ngừng áp dụng để có thể xử lý tốt công việc.

Không sai khi nhận xét kiểu tính cách ISFJ là những người sống khá nội tâm. Họ luôn quan sát và thu thập thông tin, sở thích, những sự kiện quan trọng về một ai đó. Khả năng lưu trữ thông tin của những người thuộc nhóm “nuôi dưỡng” có thể khiến bạn phải kinh ngạc, đó là lý do nếu ISFJ quan tâm đến bạn họ có thế nhớ từng thói quen cử chỉ của bạn ngay cả khi bạn chưa nhận ra điều đó.

So với những kiểu tính cách còn lại, nhóm kiểu tính cách ISFJ có khả năng hiểu rõ cảm xúc của bản thân tốt hơn. Tuy nhiên, hiểu rõ rõ và bộc lộ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, người nuôi dưỡng thường che giấu cảm xúc của mình ở trong lòng, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực. Đôi khi họ thường xây dựng cho mình một chiếc vỏ bọc hoàn hảo để “che chắn” cảm xúc nhưng khi thực cần được giúp đỡ họ chắc chắn sẽ tìm đến những người tin tưởng để “cầu cứu” họ.

Trong trường hợp này, kiểu tính cách ISFJ cần những góp ý, phản hồi tích cực hay từ mọi người xung quanh, khi đối mặt với những lời phê bình, họ thường dễ dàng cảm thấy nản lòng đôi khi dẫn đến những phản ứng cảm xúc tiêu cực.

Ưu điểm nhóm kiểu tính cách ISFJ:

Giàu lòng vị tha, luôn giúp đỡ những người xung quanh.

Luôn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc và trách nghiệm của bản thân.

Tìm kiếm và xây dựng những mối quan hệ lâu dài.

Thành thạo với những công việc có tính chất lặp lại

Khả năng tổ chức và được lòng người.

Nhược điểm nhóm kiểu tính cách ISFJ:

Khó từ bỏ những mối quan hệ độc hại

Kìm nén việc thể hiện bản xúc cá nhân có thể gây tổn hại về tinh thần thậm chí là các bệnh về tâm lý.

Khó khăn trong việc bước ra khỏi vùng an toàn.

Khả năng phục hồi tâm lý sau những biến cố là rất thấp.

2.3. ISFP – Người nghệ sĩ

Có đến 8% dân số thuộc nhóm tính cách ISFP - Người nghệ sĩ, đây được xem là nhóm những người có tính tự phát cao nhất và khó nắm bắt nhất trong nhóm hướng nội. Họ sống và làm việc theo xu hướng liên tục thay đổi.

ISFP được ví như những người nghệ sĩ bởi họ là những người luôn thích khám phá và khao khát được theo đuổi những điều mới lạ. Họ có năng lực tốt trong việc dự đoán các cơ hội, đây là lý do hướng họ tới việc trải nghiệm và sáng tạo những ý tưởng chưa được biết tới trước đây.

Các ISFP thường yêu thích sự tự do, họ độc lập

Giống như những người nghệ sĩ, họ truyền tải các xu hướng, cảm hứng cho những người khác bằng những trải nghiệm, cách thức riêng biệt.

Các ISFP thường yêu thích sự tự do, họ độc lập và vô cùng quyết liệt và từ chối bất cứ hình thức kiểm soát nào. ISFP là điển hình cho lối sống tự do phóng khoáng. Hầu hết các ISFP sống tập trung vào hiện tại, họ không bám víu quá khứ hoặc quá tập trung vào các kế hoạch cho tương lai. Họ chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống. Nói như vậy không có nghĩa các ISFP là những người thiếu trách nghiệm, họ luôn trải nghiệm và những bước điều chỉnh hành vi một cách phù hợp.

Các ISFP thường cảm thấy khó chấp nhận khi làm những gì liên quan đến quy trình, cấu trúc, do đó họ thường học khá kém tại trường. Bù lại, sự tự phát và các tính cách khác sẽ khiến họ trở nên nghệ thuật và năng khiếu thẩm mỹ đặc biệt.

2.4. ISTP – Nhà kỹ thuật

ISTP - Nhà kỹ thuật là nhóm người sở hữu nhiều điều thú vị, độc đáo trong tính cách, họ có khả năng ngăn chặn sự thăm dò từ người khác và chỉ khoảng 5% dân số là thuộc nhóm tính cách này. Họ là sự kết hợp độc đáo giữa những logic, lý trí và những sự tự phát, sôi nổi đầy bất ngờ. Trong khi các nhóm khác có thể dễ dàng nhận biết và mô tả tính các thì ngay cả những người quen thuộc nhất cũng khó mà hiểu được ISTP.

ISTP - Nhà kỹ thuật là nhóm người sở hữu nhiều điều thú vị, độc đáo

Trong một vài trường hợp, các ISTP trở nên hài hước để có thể xoa dịu tình hình, giảm căng thẳng và hóa giải sự khó sử, mâu thuẫn. Các ISTP là những người ít nhạy bén trong việc nhận biết các sự việc và tình huống, đôi khi điều này khiến họ làm tổn thương những người khác.

Khác với hầu hết nhóm tính cách hướng nội, ISTP không quan tâm đến những gì xoay quanh bản thân. Đây là nguyên dẫn đến 2 chiều tính cách.

Một là, ISTP thẳng thừng bày tỏ quan điểm, sự quan tâm của mình về một điều gì mà ai đó đang làm. Đội khi ISTP sẽ ngạc nhiên khi thấy phản ứng không thân thiện của những người họ để ý.

Hai là, ISTP không thực quan tâm hay cảm thấy phiền phức nếu ai đó có mong muốn tham gia vào dự án cá nhân của mình, với điều kiện không ảnh hưởng hưởng đến quyền lợi và lối sống của mình.

Nhìn chung, hầu hết các ISTP thường sống khá lạc quan và hào phóng, họ tự tin trong lĩnh vực của mình, miễn là điều đó không nằm trong khuôn khổ và các quy định.

2.5. INFP – Người lý tưởng hóa

Chỉ có khoảng 4,5% dân số thuộc nhóm Người lý tưởng hóa - INFP, nhóm người người điềm tĩnh, kín đáo đôi khi có thể trở nên nhút nhát. Mặc dù bên ngoài các INFP có thể trông hơi thận trọng, nhưng thực chất bên trong của họ là những ngọn lửa đam mê, khát khao rực cháy. Chủ nghĩa lý tưởng là thứ mà các INFP tự hào, đôi khi, chính sự tự hào này có thể khiến họ bị hiểu lầm và bị cô lập, bởi họ thực sự khác và hiếm có ai mang chủ nghĩa lý tưởng giống như họ.

INFP, nhóm người người điềm tĩnh, kín đáo đôi khi có thể trở nên nhút nhát

Nhiều người thường nhận xét những người thuộc INFP thường có vẻ trìu mến. Lòng trắc ẩn của họ khá bền lâu nhưng họ vẫn có thói quen dè dặt và thận trọng khi sử dụng nó.

Nếu ai đó muốn tìm hiểu về INFP thì việc đầu tiên chính là cần biết về ý thức danh dự mà những người nhóm này quan tâm. Đây là thứ giúp họ tìm được cảm hứng và thúc đẩy họ trong hầu hết mọi trường hợp. Các INFP muốn môi trường xung quanh và cuộc sống sống của họ luôn hài hòa với nhau. Những người nhóm này thường nhìn những sự vật, hiện tượng xung xung quanh theo quan điểm duy tâm hơn là tư duy logic.

Nhìn chung, những người thuộc nhóm Lý tưởng INFP có khả năng rất tốt trong việc tìm thấy các mục tiêu. Họ sẽ dành cho những gì mình tin tưởng sự ủng hộ tuyệt vời.

2.6. INFJ – Người che chở

Phải khẳng định rằng có rất ít người thuộc nhóm tính cách INFJ - người che chở, họ chỉ chiếm 1% dân số Thế giới. Hầu hết sự hiện diện của thường rất tĩnh lặng, ít gây chú ý nhưng họ lại là những người có ý chí mạnh mẽ. Đặc biệt, khi nhắc đến vấn đề họ quan tâm. Đôi khi họ sẵn sàng chiến đấu hết mình cho một điều gì đó mà nguyên xuất phát từ sự tin tưởng, điều đó hoàn toàn không xuất phát từ các nguyên nhân ích kỉ khác.

INFJ - người che chở, họ chỉ chiếm 1% dân số Thế giới

INFJ thường rất sâu sắc, chu đáo và ấm áp. Tuy nhiên, không dễ để có thể hiểu được nhóm người này vì họ có khả năng ẩn giấu những cảm xúc, suy nghĩ thật sự ở sâu tâm trí. Ngược lại, việc nhìn thấu nội tâm người khác lại là việc khá dễ dàng đối với những người nhóm này.

Người che chở - INFJ thường sống và hướng hành động đến việc giúp đỡ những người cần hỗ trợ: làm từ thiện, hỗ trợ thiên tai,...Họ coi đây là phương châm sống của bản thân, họ tin rằng cần phải loại bỏ sự bất công và tiêu cực ra khỏi xã hội này.

Người che chở được sinh ra từ sự kết hợp giữa chủ nghĩa lý tưởng và quyết đoán. Điều này sẽ dẫn dắt họ từ ý tưởng đi tới được mục tiêu, kết quả bằng những hành động cụ thể. Đặc điểm tính cách này khiến họ trở thành những người có ước mơ và quyết tâm theo đuổi chúng bằng một con đường đủ dài với những hành động cụ thể.

Những người thuộc INFJ có khả năng giao tiếp rất tốt dưới hình thức văn bản, bằng những ngôn từ ấm áp, dịu dàng. Với khả năng nhạy cảm họ dễ dàng kết nối và đồng cảm với người khác. Đôi khi khả năng giao tiếp và kết khiến INFJ bị nhầm lẫn là người hướng ngoại.

Một điều các INFJ cần lưu ý, việc quá nhiệt huyết và đặt sự quan tâm đến một ai đó có thể khiến họ “vượt quá tầm kiểm soát”. Hãy dành thời gian để có thể “yên tĩnh” và nạp lại những năng lượng đã bị tiêu hao.

Người nổi tiếng thuộc INFJ:

Cựu Tổng thống và tác giả của Tuyên ngôn Độc lập Mỹ - Thomas Jefferson.

Cựu Tổng thống hoa kỳ - Calvin Coolidge

Nhà Triết học - Mary Wollstonecraft

Nhà vật lý học, cố vấn của HeisenBerg - Niels Bohr

Nhà văn nổi tiếng - Goethe.

2.7. INTJ – Nhà khoa học

Nếu có một loại tính cách thú vị và hiếm thấy nhất thì đó chính là INTJ. Các INTJ thường rất thông minh và họ trên mình những bí ẩn mà người khác thường không giải thích được. Họ luôn khiến bản thân trông thật sự tự tin, đó là do lượng kiến thức khổng lồ mà họ thu nạp về nhiều những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.

Các INTJ thường rất thông minh và họ trên mình những bí ẩn

Phần lớn INTJ thường rất quyết đoán, sâu sắc và độc đáo - những đặc điểm khiến những người xung quanh chấp nhận những ý tưởng của INTJ chỉ vì sức mạnh ý chí và sự tự tin tuyệt đối của họ. Nhưng có một sự thật rằng các INTJ không thích sự chú ý và họ quyết định giữ ý kiến của mình và khiến nó trở nên không quá trọng tâm để khiến mọi người bớt chú ý.

Các INTJ là những người cầu toàn và họ thích cải thiện các ý tưởng và hệ thống mà họ từng tiếp xúc theo hướng đổi mới, hiệu quả hơn. Họ thường khá tò mò về mọi điều xung quanh. Tuy nhiên, họ luôn biết cách để đảm bảo mọi thứ được diễn ra vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát.

Thực tế đã chứng minh rằng, nhóm người INTJ là người đi đầu cho khá nhiều những phát minh kỳ lạ tưởng chừng như vô thực nhưng lại trở thành dấu ấn nhân loại như: Nikola Tesla, Vladimir Lenin, Isaac Newton…

2.8. INTP – Nhà tư duy

INTP là những người thông minh, ít nói, và tham vọng. Những đặc điểm như vậy có thể thấy được ở một số nhóm tính cách MBTI khác. Tuy nhiên, lý do họ được gọi là những “thiên tài lập dị” không chỉ có thế.

INTP chiếm khoảng 3 - 5 % dân số

Trong 16 nhóm tính cách MBTI, có một nhóm tính cách vẫn thường được gọi là “những thiên tài lập dị”. Họ là những người thông minh, lập dị và vô cùng có tham vọng, đó chính là đặc điểm tính cách điển hình của INTP - Nhà tư duy.

Nhóm người tư duy thường được nhận xét là có xu hướng trầm tính và đầu óc phân tích cực nhạy bén. Thay vì tụ tập, họ thích dành thời gian để ở một mình và suy nghĩ mọi vấn đề xung quanh với mục đích tìm ra hướng giải quyết tốt hơn.

INTP chiếm khoảng 3 - 5 % dân số, với họ thế giới giống như một cuốn sách khổng lồ luôn luôn cần được khám phá, vậy nên không lạ nếu nhiều người gọi họ là những “mọt sách”. Sự khép kín ở bản thân khiến họ không có nhiều bạn bè, tuy nhiên ai đã tìm hiểu thì sẽ thấy họ là những người vô cùng đáng quý.

INTP là điển hình của kiểu người thẳng thắn đến mức khiến những người xung quanh phật lòng mà đôi khi chính họ cũng không biết. Họ thích cách sống thẳng thắn và luôn mong nhận được sử tương tự. Nhà tư duy thường có lối suy nghĩ riêng và rất dễ bị phân tâm bởi những thứ xung quanh do bản tính tò mò và khao khát khám phá thế giới xung quanh.

INTP tạo ra hiệu quả công việc tốt hơn khi hoạt động độc lập, do đó họ phù hợp với những môi trường làm việc mở, sáng tạo và không có những khuôn khổ.

2.9. ENFJ – Người cho đi

Tính cách ENFJ là viết tắt của Extraverted, iNtuitive, Feeling, và Judging. Theo trắc nghiệm MBTI, ENFJ chỉ những người hướng ngoại, thường suy nghĩ dựa vào biểu tượng và ý nghĩa tiềm ẩn thay vì số liệu, ra quyết định dựa trên cảm xúc thay vì lý trí, và thích lên kế hoạch hơn là ứng biến.

Tính cách ENFJ là viết tắt của Extraverted, iNtuitive, Feeling, và Judging

Nhiều người tin rằng ENFJ là những người Chỉ dạy (hay the teacher) bởi họ thường sống với bản tính ôn hòa, luôn thích chủ động giúp đỡ những người xung quanh trong quá trình sinh sống, học tập và phát triển bản thân.

ENFJ có phải nhóm hiếm không? Câu trả lời là có, tuy chưa phải là hiếm nhất, nhưng ENFI cũng chỉ chiếm 2-3% dân số trên toàn thế giới, con số này được nhà tâm lý học David Keirsey công bố.

Nhìn chung, các ENFJ khá giỏi trong việc đọc vị tính cách người khác từ biểu cảm, cảm xúc tính cách cho đến những về khác. Những người xung quanh thường bị ấn tượng bởi nguồn năng lượng, sự tích cực, cởi mở và năng động của họ, vẻ ngoài chân thành cùng những hành động luôn giúp đỡ người khác khiến các ENFJ luôn được yêu quý.

Ngoài ra, các ENFJ còn là những người rất có tài trong việc thuyết phục người khác, họ khiến người khác tin tưởng mình bởi cả vẻ ngoài và nội tâm bên trong. Trên thực tế, họ thực sự khéo léo trong việc sử dụng tài năng này vào công việc, cuộc sống thay vì dùng nó để cố thao túng những người xung quanh.

2.10. ENFP – Người truyền cảm hứng

Đây là nhóm tính cách chiếm số lượng khá đông khoảng 8% dân số và một điều thú vị là hầu hết nhóm tính cách là lại là nữ giới.

ENFP là những người vô cùng sáng tạo

Tính cách đặc trưng nhất của ENFP chính là sự nhiệt thành và sự quan tâm với những người xung quanh. Khả năng thấu hiểu mong muốn và suy nghĩ của người khác là điều đơn giản đối với các ENFP.

Vì lý do này mà hầu hết các ENFP có khả năng cảm thông cảm và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, hỗ trợ họ trong việc định hướng và khám phá bản thân.

Nếu vô tình bị lạc vào một môi trường xa lạ, bạn sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn nếu người bên cạnh trong trường ấy là một ENFP bởi là nhóm người có khả năng thích nghi vô cùng cao. Họ có thể thay đổi một cách linh hoạt và tự thích nghi với mọi môi trường sống. Họ có lối suy nghĩ linh động và luôn đưa ra kết quả dựa trên những suy nghĩ đa chiều.

ENFP là những người vô cùng sáng tạo, họ luôn muốn thử sức với nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, kèm theo tính cách hòa đồng, luôn ngập tràn năng lượng. Trong một vài khoảng thời gian, họ có thể bị choáng ngợp bưởi có rất nhiều thứ cần làm, rất nhiều người cần tiếp xúc.

Để không bị giảm hiệu suất công việc cũng như đánh mất sự tự tin của bản thân, ENFP hãy học cách dừng lại một chút để có thể nghỉ ngơi, nạp năng lượng. Có nhiều cách có thể khiến các ENFP nạp lại năng lượng như: viết nhật ký, tập thiền, nghỉ ngơi,...

2.11. ENTJ – Nhà điều hành

Có khoảng 1,8 % dân số trên thế giới nhóm ENTJ - những nhà điều hành. Nhóm người này có khả năng đưa ra quyết định 1 cách nhanh chóng, họ có thiên hướng đặt trọng tâm tâm vào các khả năng có thể xảy ra trong tương lai.

Các ENTJ là những người hướng ngoại

Các ENTJ là những người hướng ngoại và vì thế việc trở thành trung tâm của mọi sự chú ý không khiến họ cảm thấy bối rối, họ là những người có lý trí nhanh nhạy trong việc nắm bắt và làm chủ các vấn đề.

không quá nếu nói rằng các ENTJ là những người thông minh và đa tài, họ thường là người đứng đầu trong các hội nhóm. Mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời họ là công việc và sự nghiệp.

Các ENTJ thường là những người khá thẳng thắn trong cả tính cách và suy nghĩ đôi lúc họ đi đến đến quyết định khá nhanh bởi tin vào bản năng của mình, nhưng không phải lúc nào quyết định này cũng đúng. Tuy nhiên, họ cũng là những người thiếu kiên nhẫn, khả năng nhận định vấn đề từ góc nhìn của người khác gần như là không có. Đó là lý do họ thường có rất ít bạn bè.

2.12. ENTP – Người nhìn xa.

ENTP hay còn được gọi là những người nhìn xa, họ chiếm khoảng 3% dân số thế giới. Cách để bạn nhận ra 1 ENTP là những người có khả năng sáng tạo không ngừng, họ luôn đưa ra rất nhiều ý tưởng và các giả thuyết, lanh lợi và luôn suy nghĩ logic là những gì có thể dùng để miêu tả họ.

Học tập và làm việc cùng ENTP sẽ không bao giờ làm bạn nhàm chán

Học tập và làm việc cùng ENTP sẽ không bao giờ làm bạn nhàm chán bởi họ có đầy những ý tưởng phong phú và luôn sẵn sàng tìm cách biến nó thành sự thật. Thay vì trốn tránh vấn đề, họ sẵn sàng đối mặt trực tiếp.

Một điều thú vị của các ENTP đó là họ luôn hứng thú với những cuộc chiến “cân não" và đương nhiên họ luôn là tiêu điểm trong mỗi cuộc tranh luận.

Trong nhiều trường hợp, nguồn năng lượng của họ có thể đẩy những cuộc tranh luận trở lên quá giới hạn và điều đó khiến họ dễ dàng trở thành những người thích tranh cãi. Họ cần biết rằng đôi khi những thú vui của họ sẽ đem đến tổn thương cho người khác.

Trong tâm trí của các ENTP có quá nhiều những ý tưởng và điều này khiến họ gặp khó khăn trong việc tập trung vào 1 thứ nhất định. Kết quả, họ thường xuyên bị trì hoãn và gặp khó khăn khi sắp xếp triển khai ý tưởng, công việc.

2.13. ESFJ – Người quan tâm

Nếu trong nhóm bạn của bạn có một người nhiệt tình, có tâm và dễ hợp tác đó chắc chắn là 1 ESFJ chính hiệu. ESFJ được biết đến là những người sống rất tình cảm và luôn coi trọng những mối quan hệ xung quanh. Họ luôn nhiệt thành, ấm áp, luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ những người thân yêu.

Các ESFJ luôn đề cao sự ổn định vì vậy họ tìm kiếm sự hài hòa và luôn để tâm đến cảm xúc của người khác

Các ESFJ luôn đề cao sự ổn định vì vậy họ tìm kiếm sự hài hòa và luôn để tâm đến cảm xúc của người khác. Những người này thường dè dặt và cẩn thận để không nói hay làm bất cứ hành động gì làm tổn thương đến người khác và những điều này làm cho họ trở lên đáng tin.

Người thuộc nhóm tính cách ESFJ có nhu cầu, mong muốn được khen ngợi và công nhận rất cao. Họ luôn muốn được công nhận những đóng góp của mình, đôi khi trạng thái này bị đẩy cao đến mức làm cho tâm trạng bị tuột dốc không phanh. Nhiều ESFJ bị ám ảnh bởi danh vọng và địa vị xã hội, họ săn sàng bất chấp làm mọi thứ để nâng cao vị thế của bản thân. Họ cần tư duy sáng tạo hơn để phát triển bản thân và tiếp cận thế giới bởi 1 trạng thái cởi mở.

2.14. ESFP – Người trình diễn

Người trình diễn hay ESFP chiếm đến 9% dân số thế giới, nhìn chung họ khá hòa đồng và vui tính, bạn sẽ ít khi thấy họ vắng mặt tại các hoạt động nghệ thuật, thể thao,...

ESFP nổi tiếng là thu hút đối với những người xung quanh

Nhóm kiểu tính cách ESFP nổi tiếng là thu hút đối với những người xung quanh bởi phong thái hoạt bát, tự do. Họ cũng rất ấm áp lạc quan và mang năng lượng tích cực khiến mọi thứ xung quanh bản thân họ trở nên thật dễ chịu.

Kiểu tính cách ESFP thường có gu ăn mặc sáng tạo, cách ăn nói và hành động cũng khiến người xung quanh ấn tượng. Họ không ngại lao mình vào thử sức với những thứ mới mẻ. Dù mang tính cách nghệ thuật, sống phong cách nhưng họ không phải là những người mơ mộng. Thay vì lo lắng cho tương lai hay đắm chìm trong quá khứ, họ chọn tập trung sống hết mình vì hiện tại, làm việc và cống hiến cho tương lai.

Cách ESFP cũng có một số điểm yếu nhất định. Bởi 1 phần tính cách thích thể hiện và nhận được sự công nhận. Họ thường khá nhậy cảm với những lời góp ý hoặc chê bai. Nhiều lúc họ dễ dàng thể hiện phản ứng tiêu cực khi nhận những lời chỉ trích. ESFP cần học cách chấp nhận những lơif góp ý để có thể phát triển bản thân tốt hơn.

2.15. ESTJ – Người giám hộ

Một người được nhận định là thuộc kiểu tính cách ESTJ khi họ mang những đặc điểm tính cách như: Nghiêm túc, quyết đoán và thực tế, những người đưa ra quyết định và hành động 1 cách nhanh chóng.

ESTJ có thể bỏ ra hơn 100% năng lượng và trí não để hoàn thành công việc

Nhóm người này rất ít khi để cảm xúc lấn át lý trí. Khi có sự cố xảy ra họ sẽ thu thập những thông tin mà bản thân cho là chính xác, phân tích dựa trên cái nhìn của bản thân và đưa ra kết luận cuối cùng. Do đó họ luôn đưa ra quyết định có tính khách quan và gần như không thiên vị.

Không một ai có thể phủ định rằng kiểu tính cách ESTJ có thể bỏ ra hơn 100% năng lượng và trí não để hoàn thành công việc. Thậm chí họ có thể hi sinh thời gian cá nhân để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhóm kiểu tính cách ESTJ có xu hướng luôn cho răng rằng mình đúng, họ tin vào quan điểm của bản thân và mong muốn người khác cũng vậy. Khi gặp 1 ý kiến trái chiều họ sẵn sàng phán xét và điều chỉnh lại theo những gì mình nghĩ.

Đôi lúc họ trở nên tham lam tìm cách chiếm quyền kiểm soát và không cho người khác có cơ hội dẫn dắt. Các ENTJ lên thay đổi điều này để không trở thành một người cứng nhắc và không có khả năng hợp tác.

2.16. ESTP – Người thực thi

Theo các chuyên gia có khoảng 4-10% dân số thuộc nhóm kiểu tính cách ESTP đó là những người rất quyết đoán và giỏi giao tiếp. Họ tiếp nhận mọi thông tin về thế giới xung quanh thông qua 5 giác quan của bản thân, họ giải quyết mọi việc 1 cách logic và hợp lý.

ESTP đó là những người rất quyết đoán và giỏi giao tiếp

Mang tính cách hướng ngoại, nhóm kiểu tính cách ESTP thường trở nên phấn khích, hào hứng khi ở nơi đông người, bù lại họ luôn biết cách tận dụng cơ hội để xây dựng những mối quan hệ xã giao. Một mặt khác họ giao tiếp rất thẳng thắn và thực tế, họ đưa ra câu hỏi và trả lời bằng câu trực quan.

Nhóm tính cách này có khả năng ứng phó và giải quyết và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Thay vì lên kế hoạch từ trước họ thích dấn thân vào những thử thách mới mẻ, để mạo hiểm và khám phá bản thân. Ngay cả khi thất bại, họ cũng nhanh chóng đứng dậy và tìm cách thúc đẩy bản thân, họ lan tỏa nguồn năng lượng đến những người xung quanh.

Bạo dạn và chủ động là những tích cách tốt, tuy nhiên, cái gì nhiều quá cũng sẽ phản tác dụng. Đôi lúc các ESTP hành động trước cả khi kịp xem hậu quả gì có thể xảy đến. Họ nên khắc phục điểm yếu này để tránh những rắc rối, hậu quả không đáng có.

3. Tiêu chí đánh giá các kiểu tính cách MBTI

3.1. Xu hướng tự nhiên

Đây là tiêu chí giúp chúng ta có thể biết được một người thuộc kiểu tính cách hướng nội hay hướng ngoại. Thông thường, những người hướng nội có xu hướng tập trung nhiều hơn vào nội tâm, họ hướng về bên trong của mọi vấn đề, từ ý nghĩa đến tư tưởng. Họ ít nói là ít cởi mở hơn với thế giới bên ngoài.

Ngược lại, những người hướng ngoại lại có khả năng hay nói, hay cười. Những người này thường bị ảnh hưởng, thu hút bởi bất cứ điều gì từ bên ngoài. Do các đặc điểm tự nhiên này khiến những người hướng ngoại thường bị cho là nhảu, hấp tấp. Hướng nội và hướng ngoại được coi là xu hướng tính cách tự nhiên.

3.2. Dựa trên các quyết định và lựa chọn

Quyết định và lựa chọn là tiêu chí đánh giá một người dựa trên lý trí hoặc cảm xúc. Một người được xem là duy trí khi người đó có xu hướng ra quyết định dựa trên các tiêu chí, dữ kiện và thông tin một cách rõ ràng, phân tích và xem xét kỹ lưỡng trước khi thực sự đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngược lại, nếu một người thường đưa ra các quyết định dựa trên cảm xúc, linh tính thì được coi là người có xu hướng cảm xúc. Ví dụ: một người thích bạn sẽ đưa ra các lựa chọn ưu tiên cho bạn,...Khi hành động theo cảm xúc quá nhiều, người đó có thể được xem là người theo xu hướng cảm xúc.

3.3. Nhận thức về xã hội, thế giới

Tiêu chí này sẽ giúp bạn nhận biết một người theo trường phái trực quan hay trực giác.

Một người trực quan sẽ nhận thức thông qua 5 giác quan:

Họ nhìn thấy gì?

Nghe thấy gì?

Có mùi ra sao?

Nếm thử có vị gì?

Cảm giác ra làm sao?

Với những người trực giác, họ tin vào bản thân và những gì mà họ lập luận, thông tin mà mình tìm kiếm được. Những người này thường rất khó để tin tưởng một ai đó.

3.4. Cách thức hoạt động

Người linh động sẽ không làm việc theo bất kỳ nguyên tắc hay quy định nào. Những người này thường không có kế hoạch cho bản thân. Ngược lại, những người nguyên tắc luôn làm việc có kế hoạch, họ đặt ra nhiều quy định cho bản thân và thích làm việc có khuôn khổ.

4. Công cụ test kiểu tính cách MBTI

Hiện nay, để có thể làm bài test kiểu tính cách miễn phí tại nhiều trang khác nhau. Về cơ bản các câu hỏi có tính tương đồng đến hơn 80%.

Chỉ cần lên mạng và tìm kiếm từ khóa “kiểm tra tính cách MBTI là các bạn có thể tìm thấy rất nhiều bài test nằm trên top đầu.

Dưới đây là 2 trang web test MBTI uy tín mà bạn có thể tham khảo:

Test tiếng Anh: https://www.16personalities.com/

https://www.16personalities.com/ Test tiếng Việt: https://mbti.vn/

5. Test nhóm tính cách MBTI có chính xác không?

Như đã đề cập, test kiểu tính cách MBTI có độ chính xác cao nhưng không nghĩa là tuyệt đối. Tính cách của một người được hình thành bởi nhiều yếu tố và sự kiện. Qua thời gian, trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, tính cách cũng thay đổi không ngừng. Những yếu tố có thể làm thay đổi tính cách:

Cảm xúc tại thời điểm làm bài test

Thái độ của làm bài test có trung thực hay không?

Thời điểm làm bài test.

Bài test nhóm kiểu tính cách MBTI là một công cụ tuyệt vời để chúng ta có thể tìm hiểu bản thân mình và sắp xếp cuộc sống, công việc theo cách phù hợp hơn. Đây cũng là cách để chúng ta cả thiện cảm xúc, nâng cao chỉ số EQ của bản thân. Thử làm bài test và xem mình thuộc nhóm tính cách nào nhé!