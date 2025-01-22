[Tips hay] Cách chèn ảnh vào CV xin việc đơn giản và ấn tượng

Chèn ảnh vào CV xin việc một cách khéo léo sẽ làm nổi bật CV của bạn lên. Bởi vì ảnh trong CV là phần không thể thiếu, vừa thể hiện tính thẩm mỹ vừa sự chuyên nghiệp. Vậy cách chèn ảnh vào CV xin việc thế nào cho hiệu quả, cùng tìm hiểu qua nội dung sau để chèn ảnh đúng và đẹp nhé!

1. Tại sao cần phải chèn ảnh vào CV xin việc?

Có thể thấy, CV xin việc là một trong số những yếu tố đặc biệt quan trọng, đóng vai trò không thể thiếu đối với các ứng viên trong quá trình tìm kiếm, ứng tuyển việc làm. Đây được xem là bản tóm tắt những thông tin cần thiết của ứng viên và giới thiệu đến nhà tuyển dụng để họ có cái nhìn tổng quan về năng lực, trình độ và khả năng phù hợp của các ứng viên đối với vị trí công việc đang tuyển dụng như thế nào?

1.1. Nhà tuyển dụng hình dung được chân dung ứng viên

Việc chèn ảnh vào CV xin việc sẽ giúp cho các nhà tuyển dụng có thể hình dung ra được ứng viên là người như thế nào, một phần đoán được tính cách của các ứng viên ra sao.

Chèn ảnh vào CV giúp nhà tuyển dụng hình dung ra được bạn

1.2. Tăng tính chuyên nghiệp và độ tin cậy

Bên cạnh đó, việc có ảnh trong CV cũng giúp tăng khả năng tin cậy hơn bởi thực tế hiện nay, có rất nhiều hồ sơ ảo được gửi về và không có ảnh, khiến các nhà tuyển dụng hoang mang không biết có thật hay không. Do đó mà việc chèn ảnh vào CV là một điều hết sức cần thiết đối với các ứng viên trong quá trình tạo hồ sơ xin việc hiện nay.

Chèn ảnh vào CV tăng tính chuyên nghiệp

1.3. Tạo ấn tượng tốt với tuyển dụng

Chèn thêm hình ảnh vào CV cũng sẽ giúp ứng viên có thể tạo được thiện cảm tốt hơn trong mắt nhà tuyển dụng cũng như tạo được sự hoàn chỉnh cho mẫu CV của mình. Vì trong hàng loạt tải mẫu CV xin việc được gửi về, nhà tuyển dụng sẽ cần có quá trình xem xét, chọn lọc sao cho phù hợp nhất. Và chắc chắn rằng với những mẫu CV có đầy đủ hình ảnh, hình thức bắt mắt sẽ dễ dàng tạo được ấn tượng tốt hơn.

CV có ảnh sẽ tạo thiện cảm trong mắt nhà tuyển dụng

2. Cách chèn ảnh vào CV xin việc đơn giản nhất

Hiện nay, có rất nhiều cách để có thể tạo được một mẫu CV xin việc như là tạo trên word, excel, cách làm CV bằng powerpoint hay trên các ứng dụng online,... Tùy vào từng cách mà các bạn lựa chọn sẽ áp dụng cách chèn hình ảnh vào CV xin việc khác nhau như sau:

2.1. Cách chèn hình ảnh vào CV xin việc trên word

Word có lẽ là công cụ tạo CV đơn giản và phổ biến nhất đối với chúng ta, được áp dụng từ rất lâu, khi mà công nghệ hiện đại chưa phát triển quá mạnh mẽ thì thiết kế CV bằng word được xem là cách phổ biến và tối ưu dành cho các ứng viên.

Cụ thể, các bạn sẽ thực hiện theo hướng dẫn chèn ảnh vào CV xin việc dưới đây:

Bước 1: Các bạn sẽ tạo cho mình một mẫu CV xin việc dưới dạng bản word như cách tạo văn bản thông thường, phân chia các mục riêng, có thể kẻ bảng, chia cột theo ý thích của mình.

Bước 2: Mở phần CV vừa tạo ra, click chuột vào phần đầu tiên trên cùng của mẫu CV để chèn ảnh sao cho phù hợp.

Bước 3: Chọn vào mục Insert – chọn Picture – chọn ảnh mình muốn chèn – chọn OK là đã hoàn thành cách chèn ảnh vào CV xin việc bản word một cách đơn giản và gửi đến cho nhà tuyển dụng.

Chèn ảnh vào CV xin việc trên word (Nguồn: Internet)

2.2. Cách chèn ảnh vào CV xin việc trên excel

Tạo CV xin việc trên excel cũng là cách được rất nhiều người áp dụng bởi nó khá đơn giản và tiện lợi. Và để có thể chèn được ảnh vào mẫu CV xin việc trên excel, các bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Đầu tiên, bạn cũng sẽ tạo một mẫu CV trên công cụ excel như word gồm đầy đủ các nội dung cần thiết, phân chia thành từng mục rõ ràng.

Bước 2: Tiếp đó, bạn sẽ mở phần CV đó lên, tạo một khung hình vuông nhỏ ở phía trên cùng góc trái mẫu CV để chứa ảnh bằng cách lựa chọn vào mục Insert – chọn Text box – chọn Horizontal Text box.

Tạo hình vuông để chèn ảnh thẻ vào CV

Bước 4: Sau đó, bạn sẽ thực hiện chỉnh sửa khung chứa ảnh bằng cách kéo, thả trên file excel đó theo đúng kích cỡ mà mình muốn cũng như yêu cầu về kích thước của ảnh CV (thường sẽ là 3x4 hoặc 4x6).

Bước 5: Click vào ô chứa ảnh rồi chọn Insert – chọn Picture – chọn ảnh mình muốn chèn – OK là đã hoàn thành các thao tác trong cách chèn ảnh vào CV excel.

Chèn ảnh vào CV xin việc trên excel

2.3. Cách chèn ảnh vào CV xin việc trên các công cụ online

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ hiện đại thì việc tạo CV đã không quá khó khăn khi các bạn có thể làm CV online đẹp chuyên nghiệp chỉ với một chiếc điện thoại, máy tính có kết nối Internet trên các ứng dụng, công cụ online như là website tuyển dụng việc làm Job3S.

Tại trang web này, CV đa dạng theo ngành nghề như kế toán, kinh doanh, nhân sự, CV dịch vụ và bất động sản,.... các bạn chỉ cần thực hiện một vài thao tác vô cùng đơn giản để chèn ảnh vào CV xin việc như sau:

Bước 1: Truy cập vào website https://job3s.ai/. Tiếp theo vào mục Hồ sơ & CV > Chọn Mẫu CV xin việc.

Bước 2: Chọn 1 mẫu CV bạn thấy ấn tượng và phù hợp. Sau đó nhấn vào Dùng mẫu này.

Bước 3: Nhấn vào mục hình ảnh, tải ảnh CV của bạn lên và căn chỉnh cho phù hợp. Sau đó nhấn vào Xong.

Bước 4: Cuối cùng, lưu CV là bạn đã hoàn thành.

Vậy là bạn đã chèn ảnh vào CV thành công. Sau khi đã tạo một CV ưng ý, bạn có thể tải CV về máy.

Ngoài những cách chèn ảnh vào CV xin việc trên thì các bạn cũng có thể tạo CV và chèn ảnh trên các công cụ như phần mềm tạo CV hay powerpoint, phần mềm Photoshop, Illustrator, Indesign,... với các thao tác cũng hết sức đơn giản, nhanh chóng để hoàn chỉnh một mẫu CV xin việc của mình nhé.

3. Những điều nên làm khi chèn ảnh vào CV

Việc lựa chọn ảnh vào CV là cả một nghệ thuật bởi bạn cần biết cách làm sao chọn lựa hình ảnh phù hợp với công việc, nội dung CV cũng như tiêu chuẩn về kích thước, chất lượng ảnh. Và cũng bởi không nắm rõ được những yêu cầu, tiêu chí lựa chọn ảnh CV nên khá nhiều bạn vẫn mắc phải những sai lầm đáng tiếc.

Vậy thì hãy cùng tìm hiểu xem cách chọn ảnh trong CV như thế nào? Những gì nên làm, những gì không nên làm trong quá trình chọn và chèn ảnh vào CV xin việc nhé!

3.1. Thể hiện sự chuyên nghiệp

Một bức ảnh khi được chèn vào CV xin việc cần đảm bảo được sự chuyên nghiệp, ấn tượng, tạo được thiện cảm tốt với nhà tuyển dụng ngay từ giây phút đầu tiên và mang đến cơ hội việc làm cho bạn. Đặc biệt, những nhà tuyển dụng của các công ty Nhật Bản thường rất kỹ tính nên rất cần sự cẩn thận trong việc chọn ảnh trong CV tiếng Nhật và cả những chi tiết khác dù là nhỏ nhất. Do đó, các bạn nên đầu tư thời gian, công sức để chụp ảnh CV đẹp theo đúng tiêu chuẩn.

3.2. Chọn ảnh chèn vào CV rõ nét

Hình ảnh CV xin việc cần có chất lượng tốt, không mờ, không cũ, cần đảm bảo nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của bạn.

Chèn ảnh vào CV xin việc rõ nét (Nguồn: Internet)

3.3. Ánh mắt tạo thiện cảm

Hình ảnh trên CV cần phải thể hiện được sự tươi tắn, rạng rỡ, không nên chọn những hình ảnh buồn, khó chịu hay thể hiện phong cách “so deep” mà giới trẻ hiện nay đang ưa chuộng. Nên lựa chọn những hình ảnh với ánh mắt có chiều sâu, bởi người ta vẫn thường nói rằng “ánh mắt là cửa sổ tâm hồn” và điều này sẽ giúp các bạn dễ tạo được ấn tượng tốt và lâu dài trong mắt nhà tuyển dụng.

Nên chọn ảnh có ánh mắt thiện cảm để cho vào CV

3.4. Trang phục ảnh CV lịch sự

Cách chèn ảnh vào CV xin việc nên lựa chọn những hình ấn tượng với trang phục lịch sự, trau chuốt, gọn gàng để nhà tuyển dụng thấy được tính cách con người bạn như thế nào, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng đối với các nhà tuyển dụng.

3.5. Có thể trang điểm nhẹ nhàng

Đặc biệt, với các ứng viên nữ thì nên lựa chọn những hình ảnh có trang điểm nhẹ nhàng để khiến mình trở nên xinh đẹp, thu hút hơn trong mắt nhà tuyển dụng.

4. Những điều nên tránh khi chọn ảnh chèn vào CV

Trong quá trình chèn ảnh vào CV xin việc, các bạn cũng cần lưu ý để tránh một số vấn đề quan trọng sau đây để không làm mất mỹ quan của CV xin việc và có thể tuột mất cơ hội việc làm nhé!

4.1. Hạn chế dùng ảnh thẻ

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý đó là CV không giống đơn xin việc hay các giấy tờ, sơ yếu lý lịch khác mà nó cần thể hiện được tính thẩm mỹ, chuyên nghiệp, đề cao sự độc đáo, ấn tượng. Do đó, các bạn hạn chế sử dụng ảnh thẻ để đưa vào CV xin việc của mình bởi nó sẽ khó có thể PR được cho bản thân bạn trước nhà tuyển dụng.

Hạn chế dùng ảnh thẻ khi chọn ảnh chèn vào CV (Nguồn: Internet)

4.2. Không nên biểu cảm quá lố

Lưu ý tiếp theo khi lựa chọn ảnh chèn vào CV đó là không nên chọn ảnh cười quá lố, hình ảnh tự sướng, điều này sẽ khiến cho nhà tuyển dụng thấy phản cảm, khó chịu và có thể đánh trượt bạn vì sự thiếu nghiêm túc.

4.3. Biểu cảm không quá đơ

Bạn cũng không nên sử dụng những hình ảnh mình có biểu cảm quá “đờ đẫn”, vô hồn bởi nhà tuyển dụng có thể sẽ đánh giá bạn là người thiếu đam mê, nhiệt huyết trong công việc và sẽ khó có thể lựa chọn bạn vào vị trí tuyển dụng.

Ảnh CV có biểu cảm tự tin (Nguồn: Internet)

4.4. Không cắt ghép ảnh

Tuyệt đối không nên cắt ghép ảnh từ những bức hình khác rồi đưa vào CV, điều đó sẽ khiến bạn bị nhà tuyển dụng đánh giá là thiếu chỉn chu, không chuyên nghiệp và không coi trọng công việc.

Hy vọng qua bài viết trên đây của Job3s, các bạn đã nắm rõ được thông tin về cách chèn ảnh vào CV xin việc cũng như các lưu ý quan trọng sao cho đúng chuẩn và chuyên nghiệp nhất, tạo nên một mẫu CV hoàn hảo cho mình trong quá trình tìm kiếm và ứng tuyển việc làm. Chúc các bạn sẽ nhanh chóng tìm được một công việc phù hợp với khả năng, mơ ước, đồng thời đạt được nhiều thành công trên con đường mình lựa chọn nhé!