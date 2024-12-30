Tocfl là gì? Đừng vội đăng ký thi nếu chưa tìm hiểu kỹ

1. TOCFL là gì?

TOCFL hay Test of Chinese as a Foreign Language là kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Hoa của những người không phải là người bản xứ. Tên đầy đủ của kỳ thi là Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ (華語文能力測驗 Huáyǔ wén nénglì cèyàn).

TOCFL là gì? TOCFL hay Test of Chinese as a Foreign Language là kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Hoa của những người không phải là người bản xứ

TOCFL là gì? Đây là chứng chỉ tiếng Trung được công nhận bởi chính phủ Đài Loan và nhiều cơ quan trong và ngoài nước. Các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và cơ quan nhà nước ở Đài Loan đều chấp nhận TOCFL. Ngoài ra, có khoảng 100 tổ chức giáo dục và thương mại ở các nước như Úc, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Mỹ, Việt Nam, Thái Lan, v.v., cũng sử dụng TOCFL để đánh giá trình độ tiếng Trung của học viên

Kỳ thi này được triển khai từ năm 2001, do sự hợp tác giữa Trung tâm giảng dạy Quốc ngữ, Viện ngôn ngữ giảng dạy tiếng Hoa và Trung tâm trắc nghiệm giáo dục tâm lý thuộc Đại học Sư Phạm Đài Loan.

Từ năm 2003, kỳ thi Năng lực Hoa ngữ đã được áp dụng vào hệ thống thi cử. Hiện nay, đã có hơn 60 quốc gia tham gia kỳ thi này.

Năm 2008, để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, Ủy ban Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ đã nghiên cứu và ra mắt phiên bản mới của kỳ thi TOCFL và bắt đầu sử dụng từ năm 2013.

Xem thêm: Mẫu cv xin việc chuyên nghiệp, top cv mẫu đẹp cho mọi ngành nghề

2. Lợi ích của việc lấy bằng TOCFL

TOCFL ngày càng được coi trọng bởi nhiều công ty khi tuyển dụng nhân viên có khả năng tiếng Trung. Họ đều xem xét điểm TOCFL của ứng viên. Tuy nhiên, TOCFL chỉ có giá trị tại Đài Loan và không được thừa nhận ở Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao. Ở các địa phương này, chứng chỉ tiếng Trung duy nhất được chấp nhận là HSK. Ngược lại, HSK cũng không được công nhận và hỗ trợ tại Đài Loan

2.1. Nhận học bổng tại Đài Loan

Hiểu được vai trò và tầm quan trọng củaTocfl là gì, nhiều người đăng ký học và thu để lấy bằng TOCFL. Một trong những lý do khiến nhiều sinh viên châu Á chọn Đài Loan làm nơi du học là những cơ hội học bổng và ưu đãi mà chính phủ Đài Loan dành cho họ. Hàng năm, có hàng trăm suất học bổng được trao cho sinh viên quốc tế, bao gồm cả chi phí học tập, sinh hoạt và nhiều quyền lợi khác.

Bạn có thể tìm hiểu về các loại học bổng khác nhau như “Học bổng Đài Loan”, “Học bổng làm giàu Huayu của Bộ Giáo dục (HES) để học tiếng Quan Thoại” hay “Học bổng Đài Loan của MOFA”. Ngoài ra, còn có nhiều suất học bổng do các tổ chức, doanh nghiệp và trường học tại Đài Loan tài trợ.

Để nâng cao khả năng tiếng Quan Thoại của bạn, bạn có thể tham gia kỳ thi TOCFL. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để bạn đáp ứng được các tiêu chuẩn về ngôn ngữ khi du học tại Đài Loan. TOCFL cũng giúp bạn mở rộng cơ hội vào các trường cao đẳng và đại học uy tín ở Đài Loan.

2.2. Gia tăng triển vọng nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp

Hiểu rõ TOCFL là gì và có định hướng nghề nghiệp liên quan cần sử dụng đến loại bằng này, bạn sẽ có nhiều triển vọng để phát triển sự nghiệp. Hiện nay, nhiều công ty trong nước và quốc tế đang hợp tác với các doanh nghiệp ở Trung Quốc, Đài Loan hay Hồng Kông, đều cần nhân sự có khả năng sử dụng tiếng Trung tốt.

Chứng chỉ TOCFL sẽ giúp bạn gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng. Bằng cấp này cũng sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội làm việc ở Đài Loan – một trong những nền kinh tế hàng đầu Châu Á. Vì vậy, để có thêm cơ hội trong công việc, bạn có thể dành thêm thời để tìm hiểu về T TOCFL là gì.

3. Cấu trúc đề thi lấy chứng chỉ TOCFL

Khi tìm hiểu về Tocfl là gì, bạn cần phải tìm hiểu cấu trúc của đề thi này. Cấu trúc đề thi Tocfl gồm 3 phần:

TOCFL​ là kỳ thi tiêu chuẩn gồm 3 phần: nghe & đọc, viết và nói

3.1. Tiêu chuẩn

Cấu trúc đề thi TOCFL là gì? Đây là kỳ thi tiêu chuẩn gồm 3 phần: nghe & đọc, viết và nói. Nói cách khác, TOCFL đánh giá tất cả 4 kỹ năng chính của một ngôn ngữ. Bạn có thể lựa chọn ký tự giản thể hoặc phồn thể khi đăng ký.

Các bài thi TOCFL được làm trên máy tính. Tương tự, phần viết cũng được làm trên máy tính. Vì vậy, bạn cần biết gõ tiếng Quan Thoại (ㄅㄆㄇㄈ hoặc Microsoft Pinyin) để tham gia kỳ thi. TOCFL có bốn nhóm mức độ: Mới bắt đầu (Sơ cấp), Nhóm A (Người mới bắt đầu), Nhóm B (Trung cấp) và Nhóm C (Nâng cao).

Ngoài ra, mỗi nhóm mức độ có hai cấp độ nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là có tám cấp độ tổng cộng. Cấp độ 8 là khó nhất, trong khi cấp độ 1 là dễ nhất. Do đó, TOCFL tuân theo tiêu chuẩn của CEFR. Ví dụ, cấp độ 1 và 2 tương ứng với A1 và A2, trong khi cấp độ 3 và 4 là B1 và B2. Cấp độ 5 và 6 tương ứng với C1 và C2.

Bạn sẽ nhận được chứng chỉ nếu bạn vượt qua bài thi tiếng Trung TOCFL và đạt yêu cầu về cấp độ. Bạn có thể xem hướng dẫn và định dạng bài thi năm 2022 trên trang web tocfl.edu.tw chính thức. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về phần thi viết, nghe, đọc, nói, sàng lọc nhanh và các bài thi dành cho người mới bắt đầu.

3.2. Giấy chứng nhận cho trẻ em (CCCC)

CCCC là kỳ thi tiếng Trung Quốc dành riêng cho trẻ em từ 7-12 tuổi. Đây là bài kiểm tra chuẩn để đo lường khả năng tiếng Trung của các em nhỏ. TOCFL đã thiết kế CCCC để giúp trẻ em phát triển các kỹ năng nhận thức và ngôn ngữ. Các chủ đề liên quan đến các hoạt động thường ngày, sở thích và kiến thức cơ bản về tiếng Quan Thoại.

Bài kiểm tra này là một cách để tạo động lực cho trẻ em tiếp tục học tiếng Trung Quốc trong tương lai. Kỳ thi có ba cấp độ: Sprouting, Seedling, và Blossoming. Thời gian làm bài là 40, 50 và 60 phút. Ngoài ra, các bài thi này chỉ gồm phần đọc và nghe.

3.3. Computerized Adaptive Test (CAT)

Một phần của bài thi TOCFL Computerized Adaptive Test (CAT) là đọc và nghe. CAT áp dụng mô hình Rasch và Lý thuyết phản hồi vật phẩm (ITR) để xây dựng câu hỏi. Máy tính sẽ chọn câu hỏi tiếp theo dựa trên câu trả lời trước đó của bạn.

Điều này giúp kết quả phản ánh chính xác khả năng của bạn hơn. Bạn sẽ nhận được điểm từ 0 đến 100 cho bài kiểm tra tiếng Trung đa trình độ này, không phải đạt hay không đạt. Bạn sẽ biết được cấp độ tiếng Trung của mình là gì.

4. Điều kiện để thi chứng chỉ TOCFL là gì?

Để dự thi TOCFL, bạn cần thực hiện các bước sau:

Xác định trình độ tiếng Trung: bạn cần học tập và nắm vững những kiến thức cơ bản về tiếng Trung với khả năng nghe, nói, đọc, viết để lựa chọn cấp độ thi phù hợp.

Hoàn tất hồ sơ đăng ký theo quy định.

Đóng lệ phí dự thi.

Điều kiện để thi chứng chỉ TOCFL là gì?

TOCFL có hai hình thức thi là thi trên giấy và thi trên máy tính. Nếu bạn chọn thi trên máy tính, bạn sẽ nhận được kết quả ngay sau khi kết thúc bài thi. Nếu bạn chọn thi trên giấy, bạn sẽ phải chờ một tháng để có kết quả và một tháng nữa để nhận chứng chỉ.

Hiện tại, bạn có thể dự thi TOCFL tại các địa điểm sau:

Trường Đài Bắc TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lô S3, Khu A Đô Thị Mới Nam TP, Q.7, TP.HCM

Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: phòng A202, tòa nhà A – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM / 280 An Dương Vương, quận 5 TP.HCM.

Trường Bổ túc Hoa ngữ Cần Thơ

Địa chỉ: Trường Phổ Thông Việt Hoa Cần Thơ, số 10, đường Vũ Đình Liệu, Khu dân cư Nam Long, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Văn phòng KT và VH Đài Bắc TP Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 20A, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 8459

Email: [email protected]

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3 nhà BC Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Trường Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 – tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Trung tâm Ngoại ngữ và hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 – Số 56, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Website: http://vixo.edu.vn

5. Hồ sơ dự thi TOCFL gồm những gì?

Làm thế nào để tham gia kỳ thi này? Để tham gia kỳ thi TOCFL, bạn cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

Chứng minh nhân dân, như là chứng minh thư, hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ sinh viên có dán ảnh.

Phiếu ghi danh: bạn có thể tải về từ website hoặc nhận tại nơi ghi danh.

02 ảnh 4x6 hoặc file ảnh (nếu ghi danh online).

Thẻ thi: bạn có thể tải về từ website.

Hiện nay, bạn có thể ghi danh thi TOCFL bằng hai cách là trực tiếp và online. Nếu ghi danh trực tiếp bạn cần đến nơi ghi danh để làm thủ tục. Còn ghi danh online bạn chỉ cần truy cập vào link: https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/index.php.

Lịch thi sẽ được công bố trước đó một tháng. Do đó, bạn cần chú ý để ghi danh kịp thời. Ví dụ, bạn muốn thi tháng 11, thì cuối tháng 9 hệ thống sẽ mở ghi danh.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý những điều sau:

Chỉ ghi danh 1 lần trong tháng cho cùng 1 cấp độ. Nếu ghi danh từ lần thứ 2, hệ thống sẽ không cho bạn đăng ký.

Bạn phải nộp lệ phí ghi danh trước khi hết hạn trên hệ thống. Nếu không việc ghi danh của bạn sẽ bị huỷ bỏ.

Mang theo thẻ thi và chứng minh nhân dân có ảnh khi đi thi.

6. Học chứng chỉ TOCFL ở đâu?

Tiếng Trung ngày càng trở nên quan trọng trong thời đại hiện nay. Nhiều người học tiếng Trung vì nhiều lý do khác nhau, có người muốn du lịch, có người muốn hợp tác kinh doanh với đối tác, công ty Trung Quốc, cũng có người muốn mở rộng cơ hội việc làm hoặc nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Để học tiếng Trung hiệu quả, bạn cần có phương pháp học phù hợp với mục tiêu và khả năng của mình. Bạn cần có sự kiên trì và cố gắng để vượt qua được những khó khăn trong việc học ngôn ngữ này.

Nếu bạn muốn nâng cao khả năng tiếng Trung và đạt được chứng chỉ TOCFL, bạn nên tham gia các khoá luyện thi TOCFL tại các trung tâm tiếng Trung chất lượng.

Một số trung tâm tiếng Trung có dạy lớp TOCFL bạn có thể tham khảo như: Youcan, Taiwan Diary, Hoa Văn SaigonHSK, NewSky, Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt,…

Khi học tại các trung tâm tiếng Trung, bạn sẽ được hướng dẫn TOCFL là gì, lộ trình học tập rõ ràng, giáo trình chuẩn, cơ sở vật chất tiện nghi để phục vụ cho việc học. Bạn cũng sẽ được học nhiều bí quyết giúp làm bài nhanh và đạt điểm cao.

Việc tìm hiểu TOCFL là gì rất quan trọng trước khi bạn đưa ra quyết định có nên lựa chọn chứng chỉ này không. Bạn nên cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định đăng ký thi.