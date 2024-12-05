Bìa CV làm đẹp hồ sơ xin việc của bạn giúp tăng cơ hội trúng tuyển. Có rất nhiều mẫu và cách bố cục bìa CV online đẹp trên nền tảng internet khiến bạn băn khoăn. Để giúp bạn chọn được mẫu phù hợp với bản thân, Job3s sẽ đưa ra một số thông tin hữu ích ở bài viết dưới đây.

1. Bìa CV xin việc có cần thiết?

Bìa CV đẹp vô cùng cần thiết với ứng viên. Đây là bước khởi đầu thể hiện sự tinh tế và chuyên nghiệp trong mắt nhà tuyển dụng. Hầu hết các mẫu bìa CV hiện nay để phát huy công dụng của nó trong việc bảo quản chiếc CV không bị biến dạng, nhăn nheo, giúp tiết kiệm thời gian để tạo một bản CV mới.

Bìa CV giúp bảo quan CV không nhăn nheo, gấp khúc khi di chuyển (Nguồn: Internet)

Mặt khác, việc tự tay thiết kế cho bản thân một kiểu bìa CV độc, lạ thuộc quyền sở hữu của bạn sẽ giúp tạo dấu ấn riêng trong lòng người tuyển dụng so với các ứng viên khác không có chuẩn bị bìa CV.

2. Mẫu bìa CV đẹp

Để bạn tự tạo một mẫu bìa CV ưng ý không hề đơn giản. Do vậy, hiện nay trên các nền tảng website đã cho ra đời khá nhiều mẫu bìa đủ phong cách từ truyền thống đến hiện đại và có cả phần mềm cung cấp khung sẵn để bạn tự sáng tạo như Canva,…

Nhằm giúp bạn tiết kiệm chi phí, Job3s khuyên bạn nên sử dụng các website tạo CV miễn phí. Để dễ hình dung hơn về một mẫu bìa CV đẹp, bạn có thể tham khảo một số mẫu sau:

Mẫu bìa CV mang phong cách nhẹ nhàng của màu xanh nước biển (Nguồn: Internet)

Mẫu bìa CV mang phong cách hiện đại, màu vàng đặc trưng (Ảnh: Internet)

Mẫu bìa CV thể hiện ứng viên là một người mạnh mẽ, bản lĩnh (Nguồn: Internet)

3. Cách viết bìa CV

Vì phần CV bên trong sẽ thể hiện một góc nào đó về tính cách đặc trưng và mong muốn vị trí ứng tuyển của bạn. Do đó, phần bìa CV bạn chỉ cần đưa những thông tin cơ bản để nhà tuyển dụng nắm sơ lược về bạn, cụ thể nội dung bao gồm:

Quốc hiệu, tiêu ngữ

Nếu tự thiết kế thì bạn chớ bỏ quên phần này, đây là mục quan trọng cần xuất hiện trong bìa CV. Tuy nhiên, đối với những CV mang tính sáng tạo của ngành nghề đặc thù như thời trang, marketing,… thì mục này có thể bỏ qua vì rất cứng nhắc và nhàm chán, không phù hợp với tính chất vị trí ứng tuyển.

Mục Quốc hiệu, Tiêu ngữ cần phải có khi xin việc vào Nhà nước (Nguồn: Internet)

Tên bìa CV

Mục này bạn nên ghi rõ tên và vị trí ứng tuyển để khi nhà tuyển dụng nhìn vào phần bìa đã có thể thấy ngay mong muốn và nguyện vọng của bạn. Vì nhà tuyển dụng sẽ cùng một lúc tuyển rất nhiều vị trí trong công ty nên rất dễ nhầm lẫn.

Thông tin cá nhân

Mặc dù bên trong CV đã có mục thông tin cá nhân, tuy nhiên, ở phần bìa CV bạn vẫn nên điền rõ thông tin liên hệ của mình, cách viết cụ thể như sau:

- Họ và tên: Viết in hoa tất cả các chữ cái.

- Giới tính: Ghi rõ giới tính của bạn kể cả bạn thuộc cộng đồng LGBT.

- Địa chỉ: Nơi bạn đang sống hiện nay để nhà tuyển dụng biết bạn có gần công ty hay không..

- Ngày/tháng/năm sinh: Ghi chuẩn với thông tin trong căn cước công dân.

- Số điện thoại: Ghi chính xác để nhà tuyển dụng dễ dàng liên lạc lại khi cần thiết.

Ngoài ra, bạn có thể trích dẫn một câu nói của một người nào đó bạn hâm mộ hoặc câu slogan của riêng bạn để tạo ấn tượng tốt hơn với người tuyển dụng.

Hồ sơ CV cần ghi đầy đủ thông tin cá nhân ở bìa để nhà tuyển dụng nắm sơ lược về bạn (Nguồn: Internet)

4. Hướng dẫn cách thiết kế bìa CV

Bạn có thể dễ dàng sử dụng phần mềm Word hoặc mẫu CV sẵn có trên mạng để thiết kế bìa CV độc đáo cho bản thân. Với Word, bạn sẽ phải thao tác nhiều hơn với các chuỗi câu lệnh, còn trên website chủ yếu bạn cần lựa chọn và di chuyển hình ảnh, câu chữ sao cho đúng ý mình.

4.1. Làm bìa CV bằng Word

Bước 1

Trước tiên, bạn cần tạo cho phần bìa CV một khung viền hoàn chỉnh theo các lệnh: Design > Page borders. Xuất hiện cửa sổ “Borders and shading” > chọn viền khung trong “Art”. Ở mục “Apply”> chọn “This section” > chọn lệnh “First page only”. Options > chọn Text trong mục Measure from.

Chọn đường viền bìa CV trên Word với nhiều kiểu đa dạng (Nguồn: Internet)

Bước 2

Bạn cần điền nội dung vào phần khung viền bằng việc triển khai lệnh Insert > Textbox. Có rất nhiều mẫu nội dung để bạn viết, hãy chọn một khung ưng ý nhất nhé.

Lựa chọn cách trình bày nội dung trong bìa CV phù hợp (Nguồn: Internet)

Bước 3

Sau khi lựa chọn được khung nội dung phù hợp, bạn tiến hành căn chỉnh, lựa chọn font chữ, màu sắc, định dạng và chèn ảnh cá nhân nếu muốn nhà tuyển dụng ghi nhớ bạn ngay khi nhìn thấy phần bìa CV.

Căn chỉnh màu sắc và font chữ để hoàn thiện bìa CV trên Word (Nguồn: Internet)

Bước 4

Bạn sử dụng câu lệnh “Insert” – chọn “Symbol” để chọn ký tự hoa văn giúp trang trí khung và phần nội dung ở bìa thêm sinh động và sáng tạo hơn. Bạn nên chọn những ký tự có tính nghiêm túc và không làm mờ đi phần nội dung chính.

Chọn ký tự phù hợp nhưng vẫn đảm bảo sự nghiêm túc, chỉn chu (Nguồn: Internet)

4.2. Sử dụng bìa CV có sẵn trên internet

Trên mạng có đến hàng trăm, hàng nghìn mẫu bìa CV đẹp mà bạn có thể tải về và điền tên của mình vào rồi đi in là xong. Tuy nhiên, có những trang web tạo khung và họa tiết sẵn, bạn chỉ cần nghĩ ra ý tưởng và để website hiện thực hóa ý tưởng của bạn. Sau quá trình biên tập bìa CV hoàn chỉnh, bạn hãy tải về và mang đi in màu cùng bản mềm CV để nộp cho nhà tuyển dụng nhé.

Bìa CV có sẵn trên internet chỉ việc tải xuống và chỉnh sửa lại thông tin cá nhân (Nguồn: Internet)

5. Những lưu ý khi chuẩn bị bìa CV

Để giúp bạn có một phần bìa CV chất lượng, Job3s khuyên bạn nên đảm bảo 2 lưu ý về cách thiết kế không quá phô trương, màu mè và tuyệt đối chuẩn chỉnh từ những chi tiết nhỏ nhất trước khi muốn làm những điều lớn hơn.

Không nên quá phô trương

Một mẫu bìa CV đẹp không hẳn là mẫu nhiều màu sắc. Vì bởi nếu bạn không nắm chắc cách phối màu thì vô tình sẽ khiến phần bìa trở nên rối mắt và thiếu chuyên nghiệp. Tùy vào từng ngành nghề, việc sáng tạo màu sắc trong CV sẽ ưu tiên hơn như thiết kế, kiến trúc sư, marketing,... Ngược lại, một số ngành như ngân hàng, luật,... chỉ cần những màu sắc đơn giản như trắng, đen, bố cục gọn gàng, không hoa văn cầu kỳ.

Mẫu bìa CV đơn giản dễ tạo thiện cảm cho người đọc (Nguồn: Internet)

Chuẩn bị từ những chi tiết nhỏ

Tuyệt đối không nên gạch xóa ở phần bìa CV. Nếu bạn viết sai có thể viết sang cái mới, tránh để lại bất cứ dấu vết nào của việc sai sót kể cả từng dấu chấm, dấu phẩy. Điều này sẽ giúp nhà tuyển dụng thấy bạn là một người tỉ mỉ và cầu toàn trong công việc cũng như cuộc sống, luôn có thái độ tích cực trong mọi hoàn cảnh.

Hồ sơ xin việc hay phần bìa CV cần viết đúng chính tả và ngữ pháp (Nguồn: Internet)

6. Một số câu hỏi khi tạo bìa CV xin việc

Ngoài những thắc mắc liên quan đến cách viết, font chữ, bố cục, chất liệu, lưu ý,... thì ứng viên còn quan tâm đến kích thước bìa CV, nơi bán bìa CV và đặc biệt là không biết bìa CV có cần dán ảnh hay không.

6.1. Kích thước bìa CV là bao nhiêu ?

Bạn nên chọn hoặc thiết kế bìa CV theo kích thước chuẩn 25x34cm và chọn chất liệu là loại giấy Bristol 230gsm – 300gsm hoặc giấy Duplex 300gsm. Đây là kích thước để giúp bạn dễ dàng bỏ trọn vẹn bản mềm CV mà không gây nhăn nheo, mất góc, gây xáo trộn trong quá trình di chuyển.

Kích thước bìa CV cần đảm bảo vừa đủ để chiếc CV không bị gãy góc (Nguồn: Internet)

6.2. Bìa CV có cần dán ảnh không ?

Bạn có thể dán ảnh hoặc không tùy thuộc vào sở thích và vị trí bạn ứng tuyển. Nếu bạn đi in màu thì ảnh cá nhân của bạn đã được đưa vào trong lúc thiết kế và không cần phải dán. Bạn nên dán để trông khoa học và chuyên nghiệp hơn với vị trí ứng tuyển vào các cơ quan Nhà nước hoặc vị trí học thuật như giảng viên,...

Bạn có thể dán ảnh hoặc không tùy vào vị trí ứng tuyển (Nguồn: Internet)

6.3. Bìa CV mua ở đâu ?

Nếu bạn không muốn tải những mẫu bìa CV trên mạng về thì hãy trực tiếp ra quán tạp hóa, văn phòng phẩm, quán photo để lựa chọn mẫu ưng ý. Thường các mẫu chỉ quy về một cấu trúc là hồ sơ xin việc bao gồm lý lịch, giấy khám sức khỏe,... mất tính sáng tạo và vô cùng nhàm chán, thường dao động ở mức 5.000 đến 10.000 đồng.

Job3s hy vọng với sự tổng hợp chi tiết tất tần tật thông tin cần thiết cho việc thiết kế một chiếc bìa CV ấn tượng sẽ giúp bạn hơn trên con đường chinh phục nhà tuyển dụng. Chúc bạn vững tin và sớm thành công trong sự nghiệp của mình.