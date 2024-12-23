Cách trả lời phỏng vấn khi chưa có kinh nghiệm trở nên chuyên nghiệp, tự tin và thu hút nhà tuyển dụng. Tìm hiểu bài viết dưới đây để không bỏ lỡ những tip trả lời phỏng vấn cực tinh tế và ấn tượng.

1. Cách trả lời phỏng vấn khi chưa có kinh nghiệm chuyên nghiệp

Chắc hẳn, một số bạn ứng viên khá lo lắng trước buổi phỏng vấn vì sợ không tạo được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Vậy thì tham khảo những phương pháp giúp bạn chinh phục nhà tuyển dụng.

1.1. Tập trung lắng nghe để hiểu câu hỏi

Nhà tuyển dụng có thể đặt câu hỏi bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Việt,... Hãy tập trung lắng nghe câu hỏi để đưa ra câu trả lời phù hợp, chính xác với nội dung. Việc không hiểu câu hỏi sẽ khiến ứng viên dễ lạc đề, mất phương hướng cho câu trả lời.

1.2. Bình tĩnh suy nghĩ trước

Cho dù bạn đã chuẩn bị, nghiên cứu các câu hỏi kỹ lưỡng trước buổi phỏng vấn nhưng không tránh khỏi câu hỏi tình huống thực tiễn. Khi gặp các hỏi khó, bạn nên bình tĩnh, suy nghĩ, sắp xếp câu trả lời chi tiết, rõ ràng sẽ giúp bạn dễ dàng ghi điểm với nhà tuyển dụng.

Phong thái tự tin sẽ khiến câu trả lời của ứng viên trở nên thuyết phục hơn (Nguồn: Internet)

1.3. Nói đúng trọng tâm

Hầu hết các nhà tuyển dụng muốn nghe được các từ khóa chính, hay nói cách khác là trọng tâm câu hỏi. Vậy nên, bạn đừng diễn giải quá dài dòng vì họ sẽ không muốn nghe bạn “kể chuyện” mà muốn nhận được câu trả lời cụ thể.

1.4. "Khoe" thành tích học tập

Đối với những câu hỏi liên quan đến trình độ chuyên môn, bạn hãy đề cập đến thành tích học tập cũng như các giải thưởng, dự án đã tham gia. Đây cũng là cách trả lời phỏng vấn khi chưa có kinh nghiệm tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.

1.5. Trình bày kinh nghiệm, hoạt động

Đối với các bạn ít kinh nghiệm hoặc chưa có kinh nghiệm, cách trả lời phỏng vấn khéo léo về phần giới thiệu bản thân.

Đó là, chọn lọc kinh nghiệm liên quan đến vị trí ứng tuyển hoặc giúp bạn trau dồi nhiều kỹ năng như quá trình thực tập. Đưa các thông tin hoạt động ngoại khóa vào phần giới thiệu cũng giúp bạn được nhà tuyển dụng đánh giá cao. Bởi các hoạt động tình nguyện, tham gia các sự kiện của khoa, trường,... là nơi phát triển nhiều kỹ năng hỗ trợ cho công việc.

1.6. Thể hiện tinh thần cầu tiến

Một trong những điều mà nhà tuyển dụng mong chờ từ ứng viên là tinh thần cầu tiến, sự tự tin, thể hiện mục đích rõ ràng trong công việc. Bên cạnh đó, sự khiêm tốn cũng như thái độ tích cực, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ sẽ được đánh giá cao..

Người có tinh thần cầu tiến sẽ luôn nỗ lực để đạt được mục đích (Nguồn: Internet)

1.7. Có mục tiêu sự nghiệp rõ ràng

Những người có kế hoạch, định hướng mục tiêu cho sự nghiệp cũng như bản thân rõ ràng luôn là người được nhà tuyển dụng đặt kỳ vọng cao. Bởi hiện nay, nhiều bạn trẻ có xu hướng nhảy việc cao, dễ nhàm chán với môi trường doanh nghiệp.

Vậy nên ảnh hưởng đến quá trình đào tạo cũng như tìm kiếm nhân sự mới. Cách trả lời phỏng vấn khi chưa có kinh nghiệm hay, thu hút trong phần mục tiêu, đó là bạn nên trình bày rõ ràng về định hướng ngắn hạn, dài hạn về sự đóng góp, cống hiến cho doanh nghiệp.

1.8. Đặt câu hỏi ngược

Trong bất kỳ buổi phỏng vấn nào, nhà tuyển dụng đều tạo điều kiện cho các ứng viên đặt câu hỏi, thắc mắc về doanh nghiệp. Vậy nên đặt những câu hỏi nào cho nhà tuyển dụng để thể hiện sự chuyên nghiệp.

Ví dụ:

Kết quả phỏng vấn sẽ có vào ngày nào và thường trả lời qua hình thức nào ạ?

Công ty có hỗ trợ chương trình đào tạo cho nhân sự mới không ạ?

Đặt câu hỏi với nhà tuyển dụng thể hiện sự quan tâm đến doanh nghiệp (Nguồn: Internet)

2. Các câu hỏi phỏng vấn thường gặp

Tham khảo một số câu hỏi thường gặp trong buổi phỏng vấn:

2.1. Hãy giới thiệu về bản thân bạn?

Giới thiệu bản thân là câu hỏi đơn giản mà nhà tuyển dụng thường làm câu mở đầu để tạo tâm lý thoải mái với ứng viên. Bạn có thể trả lời câu hỏi này giống như phần giới thiệu trong CV mà bạn đã viết. Nếu CV không có phần giới thiệu thì ngoài thông tin cá nhân, bạn nên đưa những đặc điểm nổi bật về kỹ năng, kinh nghiệm, ưu điểm của bản thân vào phần giới thiệu.

2.2. Tại sao bạn nghĩ vị trí này phù hợp với bạn?

Cách trả lời phỏng vấn khi chưa có kinh nghiệm thật tinh tế và hiệu quả, đó là thể hiện được mong muốn, đam mê chinh phục vị trí công việc trong câu trả lời của mình. Ngoài ra, tập trung “show” các kỹ năng, kinh nghiệm cũng như tình huống thực tiễn liên quan đến vị trí ứng tuyển. Đồng thời, đưa ra những cam kết về sự nỗ lực của bản thân để chứng minh phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Dẫn chứng kinh nghiệm, kỹ năng phù hợp với vị trí công việc (Nguồn: Internet)

2.3. Tại sao bạn muốn làm việc tại công ty chúng tôi?

Muốn trả lời tốt cho câu hỏi này, đầu tiên bạn phải tìm hiểu lịch sử, văn hóa, môi trường làm việc của doanh nghiệp. Hãy đưa những ưu điểm của doanh nghiệp cùng với sự thể hiện niềm yêu thích, đam mê và mong muốn được “cống hiến” hết mình để cho doanh nghiệp.

2.4. Tại sao chúng nên chọn bạn thay vì người khác?

Câu hỏi này mang tính đánh giá ứng viên về sự tự tin, bản lĩnh cũng như khả năng không ngừng học hỏi của bản thân. Do đó, để chinh phục nhà tuyển dụng, bạn hãy cho thấy khả năng học hỏi, trau dồi kiến thức cũng như tinh thần trách nhiệm, đam mê với vị trí ứng tuyển.

2.5. Hãy kể cho chúng tôi nghe về lần mà bạn đối mặt với một tình huống khó khăn? Cách mà bạn xử lý nó như thế nào?

Trong cuộc sống lẫn công việc, chắc hẳn các bạn ít nhất một lần đối mặt với các tình huống khó khăn. Tuy nhiên, khi gặp câu hỏi này, cách trả lời phỏng vấn khi chưa có kinh nghiệm lôi cuốn người nghe, trước hết phải chọn lọc thật kỹ tình huống.

Tiếp theo, trình bày tóm tắt, ngắn gọn về câu chuyện đó cũng như phương pháp giải quyết như thế nào. Cuối cùng, thông qua vấn đề đó, bạn đã rút ra kinh nghiệm gì để không xảy ra tình huống tương tự trong tương lai.

Lựa chọn tình huống khéo léo mà bạn được học hỏi nhiều kinh nghiệm (Nguồn: Internet)

3. Tips hay để chinh phục nhà tuyển dụng

Ngoài cách trả lời phỏng vấn khi chưa có kinh nghiệm tự tin, chuyên nghiệp thì thái độ cũng góp phần thu hút và chinh phục nhà tuyển dụng dễ dàng hơn, cụ thể là:

Trung thực

Thực tế là, nhà tuyển dụng đánh giá cao những người trung thực, cung cấp thông tin chính xác. Bạn đừng nên dùng những từ ngữ, nội dung không đúng về bản thân, điều này khiến bạn không được đánh giá cao từ nhà tuyển dụng.

Có sự liên kết thông tin

Cách kết nối các thông tin liên quan đến vị trí tuyển dụng cũng như thông tin doanh nghiệp với kinh nghiệm, kỹ năng của ứng viên sẽ tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.

Dùng ngôn ngữ cơ thể

Thái độ tự tin, cử chỉ lịch sự, ánh mắt nhìn thẳng vào ban tuyển dụng cùng phong thái trả lời chuyên nghiệp, tự nhiên sẽ là một điểm cộng lớn với ứng viên.

Viết email cảm ơn sau khi phỏng vấn

Hầu hết hiếm có ứng viên dùng phương pháp viết email cảm ơn ban tuyển dụng sau khi kết thúc buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, cách này sẽ tạo cho nhà tuyển dụng cách nhìn khác về bạn.

Thái độ lịch sự, trung thực giúp bạn ghi điểm dễ dàng với nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

Một trong những cách trả lời phỏng vấn khi chưa có kinh nghiệm tinh tế và chinh phục nhà tuyển dụng thông qua phong cách tự tin, chuyên nghiệp. Ngoài ra, trong bài viết này Job3s chia sẻ những tip ghi điểm hiệu quả với nhà tuyển dụng. Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ giúp bạn chuẩn bị thật tốt và hạ gục các đối thủ trong buổi phỏng vấn.